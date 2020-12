Nachrichten aus der Sportwelt am Samstag

Ski-Rennen in Bormio tauschen die Termine - Abfahrt am Dienstag

BERLIN: Die Herren-Abfahrt beim Ski-Weltcup im italienischen Bormio findet wegen der zu erwartenden Wetterbedingungen erst am Dienstag (11.30 Uhr) statt.

Wie der Internationale Skiverband FIS am Samstag mitteilte, wird dafür das ursprünglich für Dienstag geplante Super-G-Rennen auf Montag (11.30 Uhr) vorgezogen. Das zweite Training für die Abfahrt ist für Sonntag terminiert.

Keine Trennung an Weihnachten: Mainz wartet mit Trainer-Entscheidung

MAINZ: Zumindest das Weihnachtsfest durfte Jan-Moritz Lichte noch komplett als Trainer von Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 verbringen. Eine Entscheidung, wie es wenige Tage nach der Trennung von Sportvorstand Rouven Schröder mit dem umstrittenen Chefcoach weitergeht, gibt es frühestens nach den drei Weihnachtsfeiertagen, wie eine Sprecherin am Samstag bestätigte. Der Verein hatte die Zukunft des 40-Jährigen zu Beginn dieser Woche noch offengelassen. Beim Pokal-Aus gegen Zweitligist Bochum im Anschluss konnte Lichte keine zusätzlichen Argumente für eine Weiterbeschäftigung sammeln.

Union Berlin verlängert vorzeitig mit Geschäftsführer Ruhnert

BERLIN: Bundesligist 1. FC Union Berlin hat sich mit Profifußball-Geschäftsführer Oliver Ruhnert auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung geeinigt. Das gaben die Eisernen am Samstag bekannt, ohne eine neue Laufzeit zu nennen. Der 49 Jahre alte Ruhnert leitet die Lizenzspielerabteilung des Hauptstadtclubs seit der Saison 2018/2019. Zu den Aufgaben des Sauerländers gehören neben der Führung des Trainerteams auch die Leitung der Scouting-Abteilung und die Kaderplanung. Unter der Führung von Ruhnert und Trainer Urs Fischer gelang den Köpenickern 2019 der Bundesliga-Aufstieg und in der Vorsaison zwei Spieltage vor dem Ende der sichere Klassenerhalt.

Skispringer Geiger für Tournee nominiert - Oberstdorf-Start offen

OBERSTDORF: Skiflug-Weltmeister Karl Geiger soll nach seiner Corona-Infektion bei der Vierschanzentournee an den Start gehen. Offen ist aber noch, ob dies schon am Montag (16.30 Uhr/ZDF und Eurosport) beim Auftakt mit der Qualifikation in seiner Heimat Oberstdorf gelingt. Der 27-Jährige gehört aber zum Tournee-Aufgebot von Bundestrainer Stefan Horngacher, wie der Deutsche Skiverband (DSV) am Samstag mitteilte. Bei Geiger soll die finale Nominierung nach Ablauf der Quarantänezeit und medizinischem Check-up folgen. Geiger sei seit dem positiven Test symptomfrei und hoch motiviert, sagte Horngacher.

Berlins Basketball-Meistercoach Aito mit Coronavirus infiziert

BERLIN: Cheftrainer Aito Garcia Reneses vom deutschen Basketballmeister Alba Berlin ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte der Hauptstadtclub am Samstag mit. Der Befund des 74-jährigen Spaniers ist auch der Grund dafür, warum der Double-Gewinner am zweiten Weihnachtsfeiertag nicht beim Syntainics MBC in Weißenfels antreten kann. Die Begegnung in Sachsen-Anhalt musste kurzfristig verschoben werden. Aito ist derzeit symptomfrei, hat sich zu Hause isoliert und steht auch aufgrund seines hohen Alters «unter enger medizinischer Beobachtung», wie Alba mitteilte.

Starker Schröder schlägt mit den Lakers Klebers Mavericks in der NBA

LOS ANGELES: NBA-Meister Los Angeles Lakers hat sich nach der Auftaktniederlage gegen den Stadtrivalen Clippers mit einem Sieg in der nordamerikanischen Basketball-Liga zurückgemeldet. Dennis Schröder trumpfte beim 138:115-Sieg gegen die Dallas Mavericks am Freitag (Ortszeit) mit 18 Punkten und sechs Assists erneut auf. Die Mavericks mit Maximilian Kleber verloren auch ihr zweites Saisonspiel.

Deutsches U20-Eishockey-Team verliert zum WM-Start

EDMONTON: Die von zahlreichen Corona-Infektionen geschwächten deutschen Eishockey-Junioren sind mit einer Niederlage in die U20-Weltmeisterschaft in Kanada gestartet. Gegen Finnland zogen sich die DEB-Junioren am Freitag (Ortszeit) beim 3:5 (0:2, 2:3, 1:0) aber achtbar aus der Affäre. Die Tore erzielten Samuel Dubé (26.), Kapitän Tim Stützle (31.) und Florian Elias (49.) Nächster Gegner ist bereits in der Nacht zum Sonntag (0.00 Uhr/MagentaSport) Gastgeber Kanada.

Nach Doping-Urteil: Russland bei Handball-WM ohne Nationalflagge

BASEL: Die russische Handball-Nationalmannschaft darf wegen der Doping-Sperre bei der WM in Ägypten nicht unter russischer Flagge antreten. Offiziell wird die Mannschaft zudem als «Russian Handball Federation Team» (Team des russischen Handballverbandes) spielen und muss auf den Trikots und der Teamkleidung weitestgehend auf nationale Symbole verzichten, wie der Weltverband IHF an Weihnachten mitteilte. Wie mit dem Abspielen der russischen Nationalhymne vor den Spielen verfahren wird, ist noch offen. Falls keine Einigung erzielt werde, werde die Hymne des Weltverbands gespielt, teilte die IHF mit.

Kamara stellt bei Sieg von New Orleans NFL-Rekord ein

NEW ORLEANS: Alvin Kamara hat in der amerikanischen Footballliga NFL einen 91 Jahre alten Rekord eingestellt. Beim 52:33-Heimsieg der New Orleans Saints gegen die Minnesota Vikings erlief der 25-Jährige sechs Touchdowns. Diese Anzahl sogenannter Rushing-Touchdowns war zuvor nur Ernie Nevers im Jahr 1929 gelungen.