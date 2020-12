Nachrichten aus der Sportwelt am Samstag

Sieg gegen Pulew: Box-Superstar Joshua bleibt Vierfach-Weltmeister

LONDON: Box-Superstar Anthony Joshua bleibt vierfacher Weltmeister im Schwergewicht. Der 31-Jährige Brite gewann am Samstagabend (Ortszeit) in London gegen den von Ulli Wegner trainierten Bulgaren Kubrat Pulew durch K.o. in der neunten Runde und verteidigte seine Gürtel der Verbände WBO, IBF, WBA und IBO erfolgreich. Vor 1000 Zuschauern in der Wembley Arena nutzte der 39-jährige Pulew auch seine zweite WM-Chance nach dem verlorenen Duell mit Wladimir Klitschko 2014 nicht.

Damit ist von Seiten Joshuas der Weg für einen Vereinigungskampf mit WBC-Weltmeister Tyson Fury frei. Ob der Fight der beiden Engländer im kommenden Jahr wirklich zustande kommt, ist jedoch offen. Zuletzt hatte die Joshua-Partei Fury immer wieder vorgeworfen, sich vor dem Duell zu drücken.

Gegen Pulew hatte Joshuas Promoter Eddie Hearn einen K.o. innerhalb der ersten sechs Runden prophezeit. Sein Schützling begann zunächst verhalten, zeigte dann in der dritten Runde sein ganzes Repertoire. Pulew ging zweimal zu Boden und stand kurz vor dem K.o. Doch Pulew erholte sich, entschied die sechste Runde sogar für sich. In der neunten Runde kam Joshua zunächst mit seinem rechten Haken durch, beendete den Kampf dann mit einer harten Geraden.

Deutsche Handball-Frauen wahren Chance aufs EM-Halbfinale

KOLDING: Deutschlands Handball-Frauen sind mit einem überzeugenden Sieg in die Hauptrunde der Europameisterschaft gestartet. Die DHB-Auswahl gewann am Samstag in Kolding gegen Ungarn mit 32:25 (13:11) und wahrte mit 4:2 Punkten ihre Chance auf das Halbfinale. Beste deutsche Werferinnen waren Rückraum-Ass Emily Bölk mit fünf Toren sowie Antje Lauenroth und Xenia Smits (beide 4). Nächster Gegner des Teams von Bundestrainer Henk Groener ist am Montag Weltmeister Niederlande.

Basketball-Bundesliga: Oldenburg verliert trotz Paulding-Rekords

ILSHOFEN: Die EWE Baskets Oldenburg haben trotz einer Karriere-Bestleistung von Rickey Paulding in der Basketball- Bundesliga verloren. Der 38 Jahre alte Forward erzielte am Samstagabend bei den Hakro Merlins Crailsheim überragende 36 Punkte, konnte die 80:94 (32:39)-Niederlage seiner Mannschaft aber nicht verhindern. Erst im November hatte Oldenburg-Legende Paulding als zweiter Spieler der Geschichte die Marke von 7000 Zählern in der BBL geknackt. Die Baskets bleiben mit vier Siegen aus sechs Spielen auf Playoff-Kurs, für Crailsheim war es der fünfte Saisonerfolg.

Olympia-Gipfel: Volles Vertrauen in Gastgeber der Tokio-Spiele

LAUSANNE: Führende Vertreter der olympischen Bewegung haben angesichts der Corona-Krise ihr weiteres Engagement und volles Vertrauen in die sichere Ausrichtung der auf 2021 verschobenen Sommerspiele in Tokio zum Ausdruck gebracht. Dies gelte auch für die Winterspiele 2022 in Chinas Hauptstadt Peking, wurde in einer am Samstag veröffentlichten Erklärung des 9. Olympischen Gipfels versichert. Gesundheit und Sicherheit aller Olympia-Teilnehmer haben «weiterhin oberste Priorität», wurde betont. Mit Blick auf die Corona-Pandemie wurde hervorgehoben, «dass für jedes mögliche Szenario eine Toolbox mit Covid-19-Gegenmaßnahmen entwickelt wurde».

Real Madrid gewinnt Stadtderby gegen Atlético

MADRID: Mit Torvorbereiter Toni Kroos in der Startelf hat Real Madrid das Derby gegen Atlético verdient mit 2:0 (1:0) gewonnen und ist in der spanischen Primera Division bis auf drei Punkte an den Hauptstadt-Rivalen herangerückt. Casemiro brachte die Königlichen am Samstagabend nach einer Ecke von Fußball-Nationalspieler Kroos per Kopfball in Führung (15. Minute); nach einem Eigentor von Jan Oblak (63.) war die Partie für die klar bessere Mannschaft von Trainer Zinedine Zidane gelaufen. Atlético kassierte im elften Liga-Spiel die erste Saisonniederlage.

Trotz 1:1 bei Union Berlin: Bayern München verteidigt Tabellenspitze

BERLIN: Titelverteidiger FC Bayern München hat die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga verteidigt. Der Rekordmeister mühte sich am Samstagabend beim heimstarken 1. FC Union Berlin nach Pausenrückstand noch zu einem 1:1 (0:1) und bleibt punktgleich mit RB Leipzig (beide 24) an der Spitze. Grischa Prömels Führungstor (4. Minute) für den Hauptstadt-Club glich Bayern-Torgarant Robert Lewandowski (67.) im Stadion an der Alten Försterei aus. Mit einem Heimsieg gegen 1899 Hoffenheim kann Verfolger Bayer Leverkusen (derzeit 22 Zähler) am Sonntag (18.00) allerdings an beiden Clubs vorbei an die Spitze stürmen.

WM-Teamfliegen in Planica - Zwei Biathlon-Rennen

PLANICA/HOCHFILZEN: Nach dem Triumph von Karl Geiger und dem Gewinn der Bronzemedaille durch Markus Eisenbichler bei der Skiflug-Weltmeisterschaft in Planica geht es am Sonntag mit dem Teamfliegen weiter. Schaffen die deutsche Adler den nächsten Titel-Coup in Slowenien?

Beim Biathlon-Weltcup in Hochfilzen stehen die Frauen-Verfolgung und die Männer-Staffel auf dem Wettkampf-Programm. Das deutsche Männer-Quartett läuft ohne Olympiasieger Arnd Peiffer. Im französischen Val d'Isère geht es in der ersten Abfahrt des Winters um Weltcup-Punkte. Die Rodler und die Bob-Teams sind in Oberhof und Innsbruck im Eiskanal unterwegs.

Auch ohne drei Top-Nationen: Deutsche Langläufer ohne Chance

DAVOS: Das deutsche Skilanglaufteam hat das Fehlen der starken Norweger, Schweden und Finnen beim Weltcup in Davos nicht für eine Überraschung nutzen können. Im Freistil-Sprint am Samstag schieden Laura Gimmler, Sofie Krehl, Nadine Herrmann und Katharina Hennig im Viertelfinale aus. Bei den Männern waren die deutschen Starter bereits nach der Qualifikation nicht mehr dabei.

Die US-Amerikanerin Rosie Brennan sicherte sich in 2:37,36 Minuten den Sieg vor Anamarija Lampic aus Slowenien und der Russin Natalia Neprjajewa. Im Männer-Finale siegte der Italiener Federico Pellegrino in 2:17,68 Minuten. Zweiter wurde Alexander Bolschunow aus Russland vor dem Briten Andrew Young.

Norwegen um Olympiasieger Johannes Kläbo und Emil Iversen hatte zuletzt als erste Top-Nation angekündigt, die Stationen in der Schweiz und kommende Woche in Dresden aufgrund der Corona-Pandemie auszulassen. Kurz darauf hatten auch Schweden und Finnland mit Absagen nachgezogen.

Vierter Sieg: Rodler Felix Loch setzt Siegesserie im Weltcup fort

OBERHOF: Mit dem vierten Sieg im vierten Rennen hat Felix Loch seine Siegesserie im Rodel-Weltcup fortgesetzt. Im zweiten Durchgang fuhr der dreimalige Olympiasieger aus Berchtesgaden am Samstag auf der Bahn in Oberhof in 43,290 Sekunden Bahnrekord und fing somit noch Johannes Ludwig ab, der auf seiner Heimbahn im ersten Durchgang die Bestmarke im Eiskanal aufstellte. Auf Rang drei kam der Österreicher Jonas Müller.

Zu viele Schießfehler der Biathlon-Männer bei Frankreich-Coup

HOCHFILZEN: Beim Doppel-Erfolg der Franzosen Quentin Fillon Maillet und Émilien Jacquelin in der Weltcup-Verfolgung von Hochfilzen haben die deutschen Biathleten eine Top-Platzierung am Schießstand vergeben. Bester der fünf DSV-Skijäger war am Samstag Benedikt Doll als Elfter. Der Ex-Weltmeister aus dem Schwarzwald musste über die 12,5 Kilometer dreimal in die Strafrunde und konnte seine gute Ausgangsposition nach dem achten Platz im Sprint vom Vortag nicht nutzen. Doll lag 1:45,6 Minuten hinter Maillet, der sich vor seinem am Schießstand ebenfalls fehlerfrei gebliebenen Landsmann Jacquelin durchsetzte.

Nach Bayern und Leverkusen: Auch Leipzig will Pokalspiel verlegen

LEIPZIG: Nach dem FC Bayern München und Bayer Leverkusen will auch Fußball-Bundesligist RB Leipzig sein anstehendes DFB-Pokalspiel ins kommende Jahr verlegen. «Ähnlich wie Leverkusen und Bayern hatten wir eine sehr lange Saison. Da zählen für uns die gleichen Argumente», sagte RB-Vorstandschef Oliver Mintzlaff am Samstag vor dem Heimspiel gegen Werder Bremen im TV-Sender Sky. RB muss in der zweiten Runde am 22. Dezember bei Ligarivale FC Augsburg antreten. Mit den Augsburgern seien die Sachsen bereits im Gespräch, sagte Mintzlaff. «Bisher gibt es keine Einigung. Wir haben das beim DFB hinterlegt und wären bereit, ähnlich wie Leverkusen, Klage einzureichen», ergänzte der Vorstandschef.

Kiel verteidigt Tabellenführung - HSV gewinnt 2:1 und bleibt dran

DÜSSELDORF: Holstein Kiel hat die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga erfolgreich verteidigt. Die Norddeutschen gewannen am Samstag bei Jahn Regensburg mit 3:2 (2:1) und rangieren damit vor den am Freitag ebenfalls siegreichen Greuther Fürth und VfL Bochum mit 22 Punkten auf Rang eins. Die Treffer für die Kieler erzielte Jae-Sung Lee mit einem Doppelpack (32./37.) und Fin Bartels (66.). Der Hamburger SV bleibt dem Führungs-Trio auf den Fersen und beendete seine sieglose Serie von fünf Spielen mit dem 2:1 (0:0)-Erfolg bei Darmstadt 98 durch zwei Treffer von Simon Terodde (71./87.). Der 1. FC Heidenheim kam zu einem 1:0 (1:0) gegen Hannover 96 und verbesserte sich in der Tabelle auf Rang fünf.

Geiger holt Titel bei Skiflug-WM - Eisenbichler Dritter

PLANICA: Karl Geiger ist Skiflug-Weltmeister. Der 27-Jährige setzte sich bei den Titelkämpfen in Slowenien am Samstag knapp vor dem Norweger Halvor Egner Granerud und Teamkollege Markus Eisenbichler durch. Geiger hatte bereits zur Halbzeit des Wettkampfes am Freitag nach Flügen auf 241 und 223,5 Meter geführt. Am Samstag ließ er Sätze auf 240,5 und 231,5 Meter folgen. Eisenbichler komplettierte den starken Auftritt des deutschen Teams mit Bronze nach Flügen auf 234,5 und 230 Meter am zweiten Wettkampftag und freute sich mit Geiger. Für den Deutschen Skiverband (DSV) holte Geiger den ersten Skiflug-WM-Titel seit Severin Freund 2014.

Männer-Staffel in Hochfilzen ohne Peiffer - Horn Schlussläufer

HOCHFILZEN: Ohne Olympiasieger Arnd Peiffer bestreiten die deutschen Biathlon-Männer das Staffelrennen beim Weltcup in Hochfilzen.

Der 33 Jahre alte Peiffer war am Freitag aus privaten Gründen aus Tirol abgereist. «Er kann uns leider nicht unterstüzten», sagte Bundestrainer Mark Kirchner am Samstag. Für das 4x7,5-Kilometer-Rennen am Sonntag (14.00 Uhr/ZDF und Eurosport) wurden Erik Lesser (32), Roman Rees (27), Benedikt Doll (30) und Philipp Horn (26) nominiert. «Unsere Zielstellung ist wie immer das Podium. Das ist hart genug, das zu erreichen», sagte Kirchner. Beim ersten Staffelrennen der Weltcup-Saison in Kontiolathi war das deutsche Team hinter Norwegen und Schweden auf Platz drei gelaufen.

Lochner stoppt Siegesserie von Zweierbob-Rekordweltmeister Friedrich

INNSBRUCK: Johannes Lochner hat die Siegesserie von Zweierbob-Rekordweltmeister Francesco Friedrich gestoppt. Beim fünften Weltcup-Rennen in diesem Winter bezwang der für Stuttgart startende Berchtesgadener den Doppel-Olympiasieger mit 0,30 Sekunden Vorsprung. Dritter wurde der Lette Oskars Kibermanis. Christoph Hafer aus Bad Feilnbach kam mit Christian Rasp (Königssee) auf Rang sechs.

Russe Kremlew neuer Präsident des Boxweltverbandes AIBA

HAMBURG: Der Russe Umar Kremlew ist neuer Präsident des Boxweltverbandes AIBA. Der 38 Jahre alte Vizepräsident des Europaverbandes EUBC wurde am Samstag beim Video-Kongress der AIBA im vierten Wahlgang mit der absoluten Mehrheit von 57,33 Prozent gewählt. Der Niederländer Boris van der Vorst (30,0 Prozent) und der bisherige Interimspräsident Mohamed Moustahsane aus Marokko (12,67 Prozent) hatten es im Feld der fünf Kandidaten ebenfalls in den entscheidenden Wahlgang geschafft. An der Abstimmung beteiligten sich 155 nationale Verbände.

Verstappen Favorit im letzten Formel-1-Saisonrennen in Abu Dhabi

ABU DHABI: Der Niederländer Max Verstappen geht mit besten Siegchancen in das letzte Formel-1-Rennen der Saison. In seinem Red Bull startet der 23-Jährige am Sonntag (14.10 Uhr/RTL und Sky) von der Pole Position in den finalen 17. WM-Lauf. Hinter Verstappen lauern Valtteri Bottas und Lewis Hamilton jeweils im Mercedes auf den Plätzen zwei und drei, allerdings gewann in den vergangenen fünf Jahren in den Vereinigten Arabischen Emiraten immer der Sieger der Qualifikation.

Der ehemalige Weltmeister Sebastian Vettel schaffte es im Ferrari in der Qualifikation nur auf Rang 13. Der Heppenheimer bestreitet nach sechs Jahren seinen letzten Grand Prix für die Scuderia. Im nächsten Jahr fährt der 33-Jährige für das neue Werksteam von Aston Martin.

Bassino gewinnt zweiten Riesenslalom - Deutsche enttäuschen

COURCHEVEL: Skirennläuferin Marta Bassino hat auch den zweiten Weltcup-Riesenslalom der Saison gewonnen. Die italienische Auftaktsiegerin von Sölden setzte sich am Samstag bei Schneetreiben und schwieriger Sicht in Courchevel klar gegen die Schwedin Sara Hector und die favorisierte Petra Vlhova durch. Die nach dem ersten Lauf führende Slowakin verpatze den zweiten Durchgang und verpasste so ihren vierten Saisonsieg. US-Star Mikaela Shiffrin landete mit einem großen Rückstand von 1,70 Sekunden auf die Siegerin nur auf Rang vier. Die drei deutschen Starterinnen Marlene Schmotz, Andrea Filser und Lisa Marie Loipetssperger verpassten allesamt den zweiten Durchgang der besten 30 Fahrerinnen.

FC Bayern gegen Union Berlin ohne angeschlagenen Süle

BERLIN: Der FC Bayern München muss im Topspiel der Fußball-Bundesliga am Samstagabend in Berlin gegen den FC Union ohne Niklas Süle antreten. Der Nationalspieler fällt angeschlagen aus. Ein Bericht der «Bild»-Zeitung trifft nach Informationen der dpa zu. Eine offizielle Bestätigung des Vereins gab es am Samstag wenige Stunden vor der Partie (18.30 Uhr/Sky) im Stadion der Berliner nicht.

Schröder gewinnt mit Lakers erstes Vorbereitungsspiel

LOS ANGELES: Dennis Schröder ist mit den Los Angeles Lakers mit einem Sieg in die Vorbereitung auf die neue NBA-Saison gestartet. Der deutsche Basketball-Nationalspieler (27) gewann mit seinem neuen Team am Freitag (Ortszeit) das erste Testspiel gegen die Los Angeles Clippers mit 87:81 (43:46). Schröder stand in der Startformation des Meisters und kam in seinen 24 Minuten Einsatzzeit auf zehn Punkte, vier Rebounds und einen Assist.

Doppelsitzer-Weltmeister Eggert/Benecken mit erstem Weltcupsieg

OBERHOF: Die Rodel-Weltmeister Toni Eggert und Sascha Benecken haben auf ihrer modernisierten Heimbahn in Oberhof den ersten Weltcupsieg in diesem Winter eingefahren. Die Thüringer setzten sich am Samstag mit 0,155 Sekunden Vorsprung vor den Österreichern Thomas Steu/Lorenz Koller durch, die zuvor alle Weltcups gewonnen hatten. Auf Rang drei kamen ihre Landsleute Yannik Müller/Armin Frauscher. Die viermaligen Olympiasieger Tobias Wendl/Tobias Arlt mussten sich nach einem Sturz im ersten Lauf mit Rang 18 begnügen.

«Ruhr Nachrichten»: BVB und Favre vor Gesprächen über Zukunft

DORTMUND: Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund und Trainer Lucien Favre wollen einem Medienbericht zufolge Ende Januar gemeinsam den Saisonverlauf analysieren und die Perspektive für eine weitere Zusammenarbeit prüfen. Dies berichteten die «Ruhr Nachrichten» (Samstag). Favres Vertrag in Dortmund läuft am 30. Juni 2021 nach drei Jahren aus. Nach Informationen der in Dortmund erscheinenden Zeitung sondiert der BVB den Trainermarkt seit geraumer Zeit.

Frauen-Staffel beim Biathlon-Weltcup in Hochfilzen Vierte

HOCHFILZEN: Die deutschen Biathletinnen sind im zweiten Staffelrennen des Winters um 0,2 Sekunden an einer Podestplatzierung vorbei gelaufen. Hinter Weltmeister Norwegen, Frankreich und Schweden kam das deutsche Quartett mit Maren Hammerschmidt, Franziska Preuß, Janina Hettich und Schlussläuferin Denise Herrmann beim Weltcup in Hochfilzen am Samstag auf Platz vier. Die Damen-Staffel lag 32,7 Sekunden hinter den Norwegerinnen - nach insgesamt neun Nachladern und einer Strafrunde durch Preuß.

Nolte auf Rang zwei im ersten Monobob-Rennen der deutschen Pilotinnen

INNSBRUCK/IGLS: Laura Nolte ist beim ersten Monobob-Rennen der deutschen Pilotinnen auf Rang zwei gefahren. Nach zwei Durchgängen musste sich die deutsche Meisterin am Samstag in Innsbruck/Igls nur der sprintstarken Australierin Breeana Walker geschlagen geben. Sie hatte mit Abstand die besten Startzeiten und am Ende 0,44 Sekunden Vorsprung vor Nolte. Dritte wurde die Österreicherin Katrin Beierl. Die Wiesbadenerin Kim Kalicki landete auf Rang sieben. Auf Rang acht kam Zweierbob-Olympiasiegerin Mariama Jamanka.

IOC-Chef Bach gibt Gewichtheben keine Olympia-Garantie für 2024

LAUSANNE: Gewichtheben muss weiter um den Verbleib im Programm der Olympischen Spiele fürchten. «Es gibt keine Garantie, dass Gewichtheben die Sommerspiele 2024 in Paris erleben wird, wenn nichts Entscheidendes passiert», sagte Thomas Bach, Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, am Samstag in einem Interview mit deutschen Medien. «Wir werden es uns gut überlegen müssen.» Bei den Gewichthebern gebe es ein Führungsproblem und eine «nicht akzeptable, hohe Zahl von Dopingfällen.»

Das IOC hatte bereits Anfang der Woche beschlossen, im Zuge der Reduzierung der Zahl der Wettbewerbe und Teilnehmer der Paris-Spiele im Gewichtheben vier Klassen zu streichen. «Es gibt Fortschritte im Gewichtheben, aber wir werden die Spiele in Tokio auswerten, ob sie schon durchschlagenen Erfolg haben und sich die Dopingkultur geändert hat», erklärte Bach.

Unter der langjährigen Präsidentschaft des inzwischen entmachteten Ungarn Tamas Ajan habe laut einer Untersuchung des kanadischen Juristen Richard McLaren im Gewichtheber-Weltverband IWF Korruption geherrscht und seien Dopingfälle vertuscht und verzögert worden.

Vettel in letzter Formel-1-Qualifikation im Ferrari ausgeschieden

ABU DHABI: Sebastian Vettel ist in der Qualifikation für das Formel-1-Saisonfinale vorzeitig ausgeschieden. Der Ferrari-Pilot kam am Samstag in Abu Dhabi beim letzten Einsatz für die Scuderia nicht über Rang 13 hinaus. Der 33-Jährige aus Heppenheim verpasste in den Vereinigten Arabischen Emiraten die angestrebten Top Ten in der Startplatzjagd und steht auch in seinem 118. Rennen für Ferrari vor einer schweren Aufgabe. «Ich habe alles gegeben, was ich hatte», sagte Vettel enttäuscht am Boxenfunk.

Der viermalige Weltmeister muss sich zum Abschluss der turbulenten Corona-Notsaison am Sonntag (14.10 Uhr/RTL und Sky) deutlich steigern, um noch WM-Punkte zu holen.

Caviezel feiert ersten Weltcup-Sieg - Sander beim Super-G Achter

VAL D'ISERE: Mauro Caviezel hat den ersten Super-G der alpinen Ski-Saison gewonnen. Der Schweizer feierte am Samstag in Val d'Isere mit 0,10 Sekunden Vorsprung vor dem Norweger Adrian Smiseth Sejersted und dem Österreicher Christian Walder (+0,54) seinen ersten Weltcupsieg überhaupt. Als Bester des deutschen Sextetts kam Andreas Sander mit einem Rückstand von 0,88 Sekunden auf Rang acht. Josef Ferstl hatte als 18. 1,16 Sekunden Rückstand auf den Sieger.

Dahlmeier über Hinz-Auszeit: «Wirklich gut, wie sie es jetzt macht»

HOCHFILZEN: Biathlon-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier hat die Weltcup-Auszeit von Vanessa Hinz begrüßt. «Ich glaube, es ist wirklich gut, so wie sie es jetzt macht. Noch einmal den Kopf frei kriegen, trainieren und dann mit neuem Schwung in die nächsten Rennen starten», sagte die siebenmalige Weltmeisterin am Samstag im ZDF.

Beim Weltcup in Hochfilzen hatte die Schlierseerin Hinz den Sprint am Freitag verpatzt und sich nach drei Strafrunden als 62. nicht für das Verfolgungsrennen am Sonntag qualifizieren können. Auch für das Staffelrennen am Samstag war die 28-Jährige nicht nominiert worden. «Ich denke schon, dass es nicht ihr Anspruch ist, dass sie den Verfolger nicht schafft. Von dem her glaube ich, ist es der richtige Schritt jetzt zu sagen, ich gehe einen Schritt zurück, ich gehe ins Training», meinte die ZDF-Expertin Dahlmeier.

Die ehemalige Staffelweltmeisterin Hinz hatte nach dem Sprint in den sozialen Netzwerken aus ihrer Ernüchterung keinen Hehl gemacht. «Enttäuscht und sprachlos über den heutigen Wettkampf. Ich bin selbst meine größte Kritikerin und deshalb lege ich einen kleinen Tapetenwechsel ein & versuche mich wieder zu finden», schrieb die WM-Zweite im Einzel.