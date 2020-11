Nachrichten aus der Sportwelt am Samstag

Stroll mit erster Pole Position in der Formel 1 - Hamilton Sechster

ISTANBUL: Der Kanadier Lance Stroll hat sich beim Formel-1-Rennen in der Türkei erstmals in seiner Karriere die Pole Position gesichert. Der 22 Jahre alte Pilot vom Rennstall Racing Point fuhr bei chaotischen Bedingungen mit viel Regen und einer langen Unterbrechung am Samstag in 1:47,765 Minuten sensationell die schnellste Runde. Platz zwei in Istanbul sicherte sich Red-Bull-Fahrer Max Verstappen aus den Niederlanden vor dem Mexikaner Sergio Perez im zweiten Wagen von Racing Point.

Weltmeister Lewis Hamilton kam in seinem Mercedes auf der nassen Strecke nicht zurecht und musste sich mit Platz sechs zufriedengeben. Der 35-jährige Brite kann im Rennen am Sonntag (11.10 Uhr/RTL und Sky) zum siebten Mal Weltmeister werden und nach Titeln mit Rekordchampion Michael Schumacher gleichziehen.

Sebastian Vettel verpasste den letzten Qualifikations-Abschnitt und wurde in seinem Ferrari Zwölfter, während sich Teamkollege Charles Leclerc mit Rang 14 begnügen musste. Zu Beginn des Qualifyings war es aufgrund des starken Regens zu einer mehr als 40-minütigen Zwangspause gekommen. Zudem sorgte der neue und besonders rutschige Asphalt bei den Fahrern für viele Schwierigkeiten.

Weiterer Corona-Fall bei Eintracht Braunschweig

BRAUNSCHWEIG: Bei Eintracht Braunschweig ist ein weiterer Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das gab der Fußball-Zweitligist am Samstag bekannt. Damit befinden sich nach den ersten Fällen am Mittwoch nun insgesamt drei Profis und zwei Mitglieder des Funktionsteams in häuslicher Quarantäne. Auch der dritte positiv getestete Spieler gehört demnach zu der Gruppe aktuell verletzter Profis, die in den vergangenen Tagen lediglich Reha- und kein Mannschaftstraining absolviert haben.

1:4 gegen Weltmeister: Ovtcharov verliert bei Tischtennis-World-Cup

WEIHAI: Der frühere Weltranglisten-Erste Dimitrij Ovtcharov ist beim Tischtennis-World-Cup im chinesischen Weihai im Viertelfinale ausgeschieden. Der 32-Jährige verlor am Samstag gegen den Weltmeister und Olympiasieger Ma Long. Der 4:1-Erfolg des 32 Jahre alten Chinesen war bereits der 18. Sieg im 18. Duell mit Ovtcharov. Am Morgen hatte Ovtcharov im Achtelfinale den Engländer Liam Pitchford mit 4:3 bezwungen. Sein deutscher Teamkollege Patrick Franziska schied nach zwei klaren Vorrunden-Siegen in der ersten K.o.-Runde aus. Der Weltranglisten-16. vom 1. FC Saarbrücken verlor in 2:4 Sätzen gegen den 19-jährigen Lin Yun-Ju aus Taiwan.

Coronavirus wirbelt die Handball-Liga weiter durcheinander

BERLIN: Die Situation in der Handball-Bundesliga wird immer komplizierter. Auch das für Sonntag geplante Spiel der Füchse Berlin gegen die SG Flensburg wurde abgesagt, weil Berlins Linksaußen Milos Vujovic positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Es ist nach den Partien Melsungen gegen Magdeburg, Göppingen gegen Wetzlar und Coburg gegen Minden schon der vierte Ausfall des achten Spieltags. Für das Wochenende verbleiben nun nur noch fünf Liga-Partien. Das Spiel des THW Kiel am Sonntag beim Bergischen HC wurde von 16 Uhr auf 13.30 Uhr vorverlegt. Unter der Woche waren bereits fünf weitere Partien ausgefallen.

Trainer des AC Mailand positiv auf Coronavirus getestet

MAILAND: Der Trainer des italienischen Fußball-Clubs AC Mailand ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Stefano Pioli habe das Ergebnis am Morgen nach einem Schnelltest erhalten, teilte Verein am Samstag mit. Der 55-Jährige zeige keine Symptome und habe sich in häusliche Quarantäne begeben. Zudem habe der Club die Gesundheitsbehörden informiert. Der Rest der Mannschaft erhielt nach Vereinsangaben negative Testergebnisse. Das Training am Samstag wurde jedoch abgesagt und soll am Montag wieder in Vorbereitung auf das Spiel gegen den SSC Neapel am Sonntag kommender Woche aufgenommen werden.

Trainer Hamrén verlässt Islands Fußball-Nationalelf

REYKJAVIK: Nach der verpassten Qualifikation für die Fußball-Europameisterschaft hat der Trainer der isländischen Fußballnationalmannschaft seinen Rücktritt bekanntgegeben. Der Schwede Erik Hamrén sagte am Samstag bei einer Pressekonferenz, es sei immer sein Ziel gewesen, die Mannschaft zur EM zu bringen und dann jemand anderes übernehmen zu lassen. Das sei nicht gelungen. Im März beginnt die WM-Qualifikation. «Dann ist es meiner Meinung nach besser, dass jemand anderes übernimmt und Island in die WM führt», so Hamrén. Island hatte mit einer 1:2-Niederlage gegen Ungarn den Einzug in die EM 2021 verpasst. Die letzten beiden Spiele unter seiner Führung sind die Nations-League-Begegnungen gegen Dänemark an diesem Sonntag und England am Mittwoch.

Positiver Corona-Test bei Mönchengladbacher Spieler

MÖNCHENGLADBACH: Ein Fußball-Profi von Borussia Mönchengladbach ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte der Bundesligist am Samstag mit. Der nicht namentlich genannte Spieler befinde sich in häuslicher Quarantäne. Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt müsse kein weiterer Profi und kein Mitglied des Trainer- und Betreuerstabs in Quarantäne, hieß es weiter. Eine am Freitag durchgeführte Testreihe hat nach Angaben des Vereins keine weiteren positiven Befunde ergeben.

Ukraine-Elf vorerst nicht in Quarantäne - Weitere Tests am Nachmittag

LEIPZIG: Die Entscheidung über eine mögliche Absage des Länderspiels der Fußball-Nationalmannschaft gegen die Ukraine wird möglicherweise erst unmittelbar vor dem geplanten Anpfiff (20.45 Uhr) fallen. Wie der Leipziger Stadtsprecher Matthias Hasberg der Deutschen Presse-Agentur am Samstagmittag bestätigte, wird die nach fünf positiven Corona-Tests im Team der Ukraine notwendige weitere Testreihe erst am Nachmittag stattfinden. Bis dahin werde die Stadt keine Quarantäne für das ganze Team anordnen. Sie habe sich vergewissern können, dass die vier mit dem Virus infizierten Spieler und der Manager keine zu engen Kontakte zum Rest der Delegation hatten.

Vettel in der Formel-1-Qualifikation in Istanbul ausgeschieden

ISTANBUL: Sebastian Vettel ist auch in der Qualifikation zum Formel-1-Rennen in Istanbul vorzeitig ausgeschieden.

Der Ferrari-Pilot kam am Samstag bei schwierigen Bedingungen mit zeitweise viel Regen nicht über Rang zwölf hinaus. Der 33-Jährige aus Heppenheim verpasste in Istanbul zum elften Mal in dieser Saison den finalen Durchgang der Startplatzjagd der besten zehn Fahrer. Auch der Monegasse Charles Leclerc im zweiten Ferrari schied als 14. vorzeitig aus. Beide Scuderia-Piloten müssen sich im viertletzten Saisonlauf am Sonntag (11.10 Uhr/RTL und Sky) steigern, um WM-Punkte zu holen.

Formel-1-Training kaum möglich - Regen und Asphalt machen Probleme

ISTANBUL: Auch das abschließende Formel-1-Training vor dem Großen Preis der Türkei hat kaum Erkenntnisse gebracht. Am Samstag verhinderte starker Regen neben der ohnehin schon rutschigen Piste, dass in Istanbul normal gefahren werden konnte. Der zu nasse Asphalt blieb bei der 60 Minuten dauernden Einheit lange Zeit wenig genutzt. Vor dem Qualifying (13.00 Uhr/RTL und Sky) fuhr erneut Max Verstappen im Red Bull die Bestzeit, die allerdings wenig Aussagekraft hat. Während Charles Leclerc Zweiter und Sebastian Vettel im zweiten Ferrari Sechster wurden, verzichtete Weltmeister Lewis Hamilton im Mercedes als einer von drei Piloten ganz auf eine schnelle Runde.

«Die Reifen funktionieren nicht», funkte Vettel zwischenzeitlich an die Box. Der Heppenheimer drehte sich beim Versuch, eine gute Runde hinzulegen - ebenso wie viele Konkurrenten. Bereits am Freitag hatte es große Probleme gegeben. Der Asphalt war vor wenigen Wochen kurzfristig neu aufgetragen worden, da das Rennen am Bosporus erst aufgrund der Coronavirus-Pandemie neu in den Kalender gekommen war.

Der Brite Hamilton kann am Sonntag (11.10 Uhr/RTL und Sky) vier Rennen vor Saisonende zum siebten Mal Weltmeister werden und mit Rekordchampion Michael Schumacher gleichziehen. Der 35-Jährige hat in der Gesamtwertung 85 Punkte Vorsprung vor seinem Stallrivalen Valtteri Bottas aus Finnland.