Nachrichten aus der Sportwelt am Samstag

Written by: Redaktion (dpa) | 10/10/2020 | Aktualisiert um: 21:40 | Überblick

Polin Iga Swiatek gewinnt French Open - Finalsieg gegen Kenin

PARIS: Die polnische Tennisspielerin Iga Swiatek hat die French Open und damit den ersten Grand-Slam-Titel ihrer Karriere gewonnen.

Die 19-Jährige setzte sich am Samstag im Finale in Paris gegen die Australian-Open-Siegerin Sofia Kenin aus den USA mit 6:4, 6:1 durch. Noch nie zuvor hat ein Tennisprofi aus Polen in der Damen- oder Herren-Konkurrenz bei einem der vier wichtigsten Turniere den Titel geholt. Für ihren Sieg erhält Swiatek ein Preisgeld von 1,6 Millionen Euro, Kenin bekommt 850.500 Euro. Die Weltranglisten-54. Swiatek schaffte als erste Spielerin seit der Belgierin Justine Henin im Jahr 2007 den Roland-Garros-Triumph ohne Satzverlust.

Mercedes-Pilot Bottas schnappt sich vor Hamilton Nürburgring-Pole

NÜRBURG: Der Finne Valtteri Bottas hat sich für das Formel-1-Comeback in Deutschland den besten Startplatz gesichert.

Der Mercedes-Teamkollege von WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton schnappte sich mit einer Hammer-Runde zum Schluss in der Qualifikation zum Grand Prix der Eifel die 14. Pole Position seiner Karriere. Es war die dritte Pole von Bottas in dieser Saison. Hamilton wurde am Samstag auf dem Nürburgring Zweiter. Der Engländer kann am Sonntag (14.10 Uhr/RTL und Sky) mit seinem 91. Grand-Prix-Sieg mit Rekordhalter Michael Schumacher gleichziehen. Max Verstappen im Red Bull musste sich mit Platz drei begnügen.

Formel-1-Pilot Vettel verpasst auf Nürburgring letzte K.o.-Runde

NÜRBURG: Sebastian Vettel ist auch beim Formel-1-Comeback auf dem Nürburgring in der Qualifikation vorzeitig ausgeschieden.

Der Ferrari-Pilot schaffte es am Samstag als Elfter nicht in die Runde der besten zehn Fahrer. Es war das achte Mal in dieser Saison, dass Vettel die letzte K.o.-Runde verpasste. Der Grand Prix der Eifel findet am Sonntag (14.10 Uhr/RTL und Sky) statt.

Hülkenberg bei Turbo-Comeback vorzeitig in Qualifikation raus

NÜRBURG: Nach seinem Blitz-Comeback ist Nico Hülkenberg in der Formel-1-Qualifikation zum Großen Preis der Eifel vorzeitig ausgeschieden. Der 33-Jährige kam am Samstag als Ersatzmann für Lance Stroll mit seinem Racing Point nicht über den 20. und damit letzten Platz hinaus. Hülkenberg hatte auf dem Nürburgering aber in der ersten K.o.-Runde nur eine knappe halbe Sekunde Rückstand auf Platz 15.

Nachdem Stroll wegen Unwohlseins schon auf das Abschlusstraining verzichtet hatte, sprang der Rheinländer kurzerhand ein. Ohne eine einzige Trainingssekunde am Grand-Prix-Wochenende stieg Hülkenberg in den Rennwagen. Er wird auch am Sonntag (14.10 Uhr/RTL und Sky) im Racing Point sitzen.

Ersatz für Stroll: Hülkenberg auf Nürburgring wieder im Formel-1-Auto

NÜRBURG: Nico Hülkenberg gibt auf dem Nürburgring sein nächstes überraschendes Formel-1-Comeback.

Der Rheinländer ersetzt bei Racing Point den Kanadier Lance Stroll, der sich vor dem Abschlusstraining zum Grand Prix der Eifel am Samstag wegen Unwohlsein abgemeldet hatte. Dies bestätigte der Rennstall. Hülkenberg startet damit schon in der Qualifikation (15.00 Uhr/RTL und Sky) zum elften Saisonrennen. Für den 33-Jährigen ist es das nächste Blitz-Comeback für Racing Point. Im Sommer war er für Strolls Teamkollege Sergio Perez eingesprungen. Der Mexikaner war nach einem positiven Corona-Test für beide Grand Prix in England ausgefallen.

Racing-Point-Pilot Stroll nicht topfit - Kein Abschlusstraining

NÜRBURG: Der Kanadier Lance Stroll hat auf das Formel-1-Abschlusstraining zum Grand Prix der Eifel verzichten müssen.

Der 21-Jährige fühle sich nicht zu 100 Prozent wohl, teilte sein Rennstall Racing Point am Samstag mit. Sein Zustand werde nach der Einheit beurteilt, ob er an der Qualifikation ab 15.00 Uhr teilnehmen könne. Strolls Wagen mit der Nummer 18 blieb in der Garage. Die ersten beiden Trainingseinheiten in der Eifel waren nach Regen und Nebel aus Sicherheitsgründen abgesagt worden.

DFB-Spiel gegen Schweiz: Stadt Köln entscheidet Montag über Zuschauer

KÖLN: Die Stadt Köln will auch nach Überschreiten der Warnstufe von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen erst am Montag über die Zulassung von Zuschauern im Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen die Schweiz entscheiden. Das sagte ein Sprecher am Samstag auf Anfrage.

Es ist nicht zu erwarten, dass der Wert bis dahin unter die entscheidende Marke von 35 sinkt, bei der 9200 Zuschauer in die Kölner Arena dürften. Am Samstag lag der Wert bei 54,8 und die jüngsten Tage mit hohen Werten bleiben in der für das Spiel entscheidenden 7-Tage-Spanne.

Es könnten bei der Partie am Dienstag (20.45 Uhr) dann möglicherweise wie beim Länderspiel am vergangenen Mittwoch gegen die Türkei (3:3) und beim letzten Heimspiel des 1. FC Köln gegen Borussia Mönchengladbach (1:3) 300 Zuschauer ins Stadion. Darüber entscheidet letztlich aber ein Krisenstab. In Köln gelten seit Samstag unter anderem ein nächtliches Alkoholverbot im öffentlichen Raum sowie eine Maskenpflicht in Fußgängerzonen. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw trifft im Rahmen der Nations League auf die Schweiz. Am Samstagabend (20.45 Uhr) steht die Partie in der Ukraine an.