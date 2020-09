Nachrichten aus der Sportwelt am Samstag

Frijns feiert ersten DTM-Sieg bei Audis Fünffach-Triumph in Assen

ASSEN: Lokalmatador Robin Frinjs hat beim Heimrennen in Assen seinen ersten Sieg im Deutschen Tourenwagen-Masters gefeiert. Der Niederländer gewann am Samstag beim Fünffach-Erfolg von Audi vor dem Franzosen Loic Duval und Nico Müller aus der Schweiz. Mike Rockenfeller und Titelverteidiger René Rast komplettierten den Triumph der Ingolstädter. Als bester BMW kam der Südafrikaner Jonathan Aberdein als Sechster ins Ziel. In der Gesamtwertung führt Müller nach sieben von 18 Läufen mit 149 Punkten vor Frijns, der sich durch seinen Premieren-Sieg mit 119 Punkten vor Rast (107 Punkte) auf den zweiten Platz schob.

Qualifikations-Erster Duval lieferte sich in den ersten Runden ein Duell mit Frijns um die Spitze. Mit Abstand folgten Rast und Müller. Auch nach dem Reifenwechsel Mitte des Rennens führte das Quartett das Feld souverän an, hatte aber Glück, dass der vor dem Rennen aufgetretene Regen nicht wiederkehrte und ein erneuter Reifenwechsel deshalb nicht notwendig war.

In dem spannenden Finish schnappte sich Frijns die Führung von Duval, der ebenfalls seinem ersten DTM-Sieg entgegenfahren wollte. Nach einer starken Aufholjagd konnte Rockenfeller noch Rast den vierten Platz wegschnappen. Der achte Lauf findet am Sonntag (13.30 Uhr/Sat 1) ebenfalls in Assen statt.

Leitsch vor U21-Topspiel in Belgien: «Müssen effektiver werden»

WIESBADEN: Innenverteidiger Maxim Leitsch hat vor dem Spitzenspiel der deutschen U21-Fußballer in der EM-Qualifikation am Dienstag (16.00 Uhr/ProSieben Maxx) in Belgien eine höhere Effizienz angemahnt. «Wir müssen vorne effektiver werden», sagte der Abwehrspieler des Zweitligisten VfL Bochum der Deutschen Presse-Agentur am Samstag. Beim 4:1 gegen Moldau am vergangenen Donnerstag habe man «schon gesehen, dass Rhythmus und Spielpraxis ein bisschen gefehlt haben», sagte der 22-Jährige. In der Offensive hätte die DFB-Elf «ein paar bessere Entscheidungen treffen können».

In der Tabelle der Gruppe 9 liegt der deutsche Nachwuchs nach vier von acht Spieltagen zwei Punkte vor den Belgiern an der Spitze. Die neun Gruppensieger und der beste Zweite qualifizieren sich direkt für die zweigeteilte EM-Endrunde im kommenden Jahr in Ungarn und Slowenien. Die restlichen Gruppenzweiten kämpfen in Playoffs um die Teilnahme. «Sollten wir gewinnen, wäre es natürlich ein großer Schritt Richtung EM», sagte Leitsch. Beim 2:3 im Hinspiel gegen Belgien habe man aber gesehen, «wie gefährlich sie sind».

Leitsch hatte in der Schlussphase der Partie gegen Moldau sein Debüt für die deutsche U21 gegeben und sich «riesig gefreut». Dominik Kother (Karlsruher SC) und Tim Handwerker (1. FC Nürnberg), die nicht zum Einsatz gekommen waren, werden hingegen auch in Belgien nicht dabei sein. Der DFB hatte bereits am Freitagabend mitgeteilt, dass sie nach Absprache mit ihren Vereinstrainern vorzeitig zu ihren jeweiligen Clubs zurückkehren würden.

Grubauer-Team Colorado Avalanche in NHL-Playoffs ausgeschieden

EDMONTON: Ohne ihren verletzten deutschen Stammtorhüter Philipp Grubauer sind die Colorado Avalanche in den NHL-Playoffs im Halbfinale der Western Conference ausgeschieden. Der Ex-Meister der nordamerikanischen Eishockey-Liga verlor das entscheidende siebte Spiel der Serie gegen die Dallas Stars am Freitag (Ortszeit) mit 4:5 (2:1, 1:1, 1:2) nach Verlängerung. Grubauer hatte sich zum Auftakt der Serie verletzt.

Milwaukee Bucks in NBA-Playoffs vor dem Aus

ORLANDO: Die Milwaukee Bucks, bestes Team der regulären Saison in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA, stehen in den Playoffs kurz vor dem Aus. Nach einer 100:115 (57:50)-Niederlage am Freitag (Ortszeit) gegen die Miami Heat liegen die Bucks in der Halbfinalserie der Eastern Conference mit 0:3 zurück. Noch nie hat ein NBA-Team einen solchen Rückstand aufholen können.

NBA: Dennis Schröder Zweiter bei Wahl zum besten Sechsten Mann

ORLANDO: Der deutsche Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder ist bei der Wahl zum besten Sechsten Mann des Jahres in der nordamerikanischen Profiliga NBA Zweiter geworden. Der 26-jährige Spielmacher von den Oklahoma City Thunder erhielt insgesamt 328 Punkte und musste sich damit nur Montrezl Harrell von den Los Angeles Clippers (397 Punkte) geschlagen geben, wie die Liga am Freitag (Ortszeit) mitteilte.

Beachvolleyball-DM: Laura Ludwig mit Margareta Kozuch im Finale

TIMMENDORFER STRAND: Beachvolleyball-Olympiasiegerin Laura Ludwig hat mit ihrer Partnerin Margareta Kozuch das Finale bei den deutschen Meisterschaften in Timmendorfer Strand erreicht. Das Duo aus Hamburg setzte sich am Samstag in der Vorschlussrunde mit 2:1 (21:17, 15:21, 15:13) gegen Kim Behrens und Cinja Tillmann durch. Im Endspiel am Nachmittag (15.30 Uhr) treffen Ludwig und Kozuch auf Sandra Ittlinger und Chantal Laboureur. Die Stuttgarterinnen hatten es im Halbfinale gegen Victoria Bieneck und Isabel Schneider einfacher und siegten 2:0 (21:15, 21.13).

Biathlon-DM: Denise Herrmann holt wie 2019 Sprint-Titel

ALTENBERG: Denise Herrmann hat bei den deutschen Biathlon-Meisterschaften ihren Titel im Sprint erfolgreich verteidigt. Einen Tag nach ihrem dritten Platz im Einzel setzte sich die Ex-Weltmeisterin am Samstag in Altenberg auf Skirollern nach 7,5 Kilometern durch. Die 31-Jährige aus Oberwiesenthal blieb bei ihren beiden Schießeinlagen ohne Fehler und lag im Ziel über eine Minute vor Sophia Schneider (Oberteisendorf) und Franziska Preuß (Haag). Janina Hettich (Schönwald), die am Vortag den Einzel-Titel über 12,5 Kilometer gewonnen hatte, wurde Vierte.

Bielefeld holt japanischen Nationalspieler Doan

BIELEFELD: Bundesliga-Aufsteiger Arminia Bielefeld hat den japanischen Fußball-Nationalspieler Ritsu Doan verpflichtet. Der 22 Jahre alte Offensivspieler wird bis zum Ende der Saison 2020/21 vom niederländischen Spitzenclub PSV Eindhoven ausgeliehen, teilten die Ostwestfalen am Samstag mit.

Kenianerin Jepchirchir läuft Halbmarathon-Weltrekord

PRAG: Die kenianische Läuferin Peres Jepchirchir hat den Weltrekord über die Halbmarathon-Distanz verbessert. Die 26-Jährige absolvierte die 21,1 Kilometer lange Strecke am Samstagmorgen in Prag in 1:05:34 Stunden. Damit war Jepchirchir 37 Sekunden schneller als die Äthiopierin Netsanet Gudeta bei der Halbmarathon-WM 2018. Die Weltmeisterin von 2016 auf dieser Strecke hatte zwischenzeitlich sogar auf eine Zeit unter 1:05 Stunden gehofft.

Tschechien sagt Spiel gegen Schottland wegen Corona-Fällen ab

BRATISLAVA: Wegen zweier Corona-Fälle im Betreuerteam hat die tschechische Fußball-Nationalmannschaft vorerst ihre weitere Teilnahme an der Nations League abgesagt. Die Mannschaft könne nicht zu dem für Montag geplanten Heimspiel gegen Schottland antreten, teilte Michal Jurman, der Sprecher des tschechischen Fußballverbands, am Samstag in Bratislava der Nachrichtenagentur CTK mit.

«Marca»: Javi Martínez vor Abschied beim FC Bayern

MÜNCHEN: Der ehemalige Münchner Rekordeinkauf Javi Martínez steht angeblich kurz vor einem Abschied vom FC Bayern. Wie die spanische Sporttageszeitung «Marca» berichtet, soll sich der Defensivspieler mit seinem früheren Fußball-Club Athletic Bilbao über eine Rückkehr einig sein. Der 32-Jährige soll demnach einen festen Vertrag über zwei Jahre erhalten. In München hat er noch einen Kontrakt bis zum Sommer 2021. Nun soll es zwischen Bilbao und dem FC Bayern um die Ablöse gehen. Martínez war 2012 mit 40 Millionen Euro Münchner Rekordeinkauf. Der frühere Nationalspieler ist aber schon länger nur noch Ergänzungsspieler.

Mainz-Testspiel gegen Frankfurt wegen Corona-Fällen abgesagt

MAINZ: Wegen zwei Corona-Fällen beim Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 fällt das für diesen Samstag um 15.30 Uhr angesetzte Testspiel gegen Eintracht Frankfurt aus. Dies teilten die Mainzer am Samstag mit. Die Entscheidung sei nach Rücksprache mit den Gesundheitsbehörden und Liga-Konkurrent Frankfurt gefallen. Die Corona-Tests bei den weiteren Mainzer Teammitgliedern seien negativ ausgefallen. Über das weitere Vorgehen werde man sich in den kommenden Tagen eng mit den Gesundheitsbehörden abstimmen, hieß es.

Vettel vor Monza-Qualifikation abgeschlagen - Bottas Schnellster

MONZA: Sebastian Vettel ist auch im Formel-1-Abschlusstraining zum Grand Prix von Italien nur hinterhergefahren. Der viermalige Weltmeister wurde am Samstag vor der Qualifikation nur 15. Vettel fehlten im Ferrari 1,174 Sekunden auf Top-Mann Valtteri Bottas. Der finnische Mercedes-Pilot (1:20,089 Minuten) verwies Carlos Sainz und Lando Norris von McLaren auf die weiteren Ränge. Bottas' Teamkollege Lewis Hamilton wurde hinter Renault-Fahrer Daniel Ricciardo Fünfter. Vettels Stallrivale Charles Leclerc schloss die letzte Trainingseinheit als Elfter ab.

Kapitän Xhaka vor DFB-Spiel: Schweiz keine «kleine Nation» mehr

BASEL: Der Schweizer Kapitän Granit Xhaka sieht seine Fußball-Nationalmannschaft nicht mehr als Underdog gegen die Top-Gegner. Der Profi des FC Arsenal stellte vor dem Duell in der Nations League mit dem DFB-Team am Sonntag (20.45 Uhr/ZDF) in Basel im Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Samstag) klar, dass sein Heimatland «keine kleine Fußballnation» mehr sei. «Wir haben eine super Mannschaft, einen klasse Trainer, einen tollen Staff und ein gutes Umfeld», sagte der frühere Mittelfeldspieler von Borussia Mönchengladbach.

Dazu haben die Eidgenossen in den vergangenen Jahren auch durch die Teilnahmen an Welt- und Europameisterschaften «spielerisch sehr große Fortschritte gemacht», betonte Xhaka. «Daher sehe ich uns als Mannschaft ganz sicher nicht mehr bei den Underdogs oder Überraschungsteams», erklärte der 27-Jährige. Allerdings verlor die Schweiz ihre Auftaktbegegnung der Nations League in der Gruppe 4 der Liga A in der Ukraine mit 1:2.

KÖLN: Fußball-Profi Lasse Sobiech verlässt den Bundesligisten 1.

FC Köln und schließt sich dem FC Zürich an. Wie beide Vereine am Samstag mitteilten, wechselt der Abwehrspieler auf Leihbasis für ein Jahr zum Schweizer Erstliga-Club. Zuletzt war der 29-Jährige bereits an den belgischen Club Royal Mouscron verliehen, ehe dort die Spielzeit wegen der Corona-Pandemie vorzeitig beendet wurde. Sobiech kam im Sommer 2018 vom FC St. Pauli ins Rheinland. In der Aufstiegssaison 2018/19 stehen 17 Zweitliga-Einsätze für den FC zu Buche, in der Bundesliga nur ein Einsatz gegen Union Berlin.

Ein Mailand-Sanremo-Champion als Edelhelfer - Van Aert gibt Vollgas

LAVAUR: Eigentlich soll er ja nur Primoz Roglic zum Gelben Trikot in Paris verhelfen. Doch so richtig ausgelastet ist Wout van Aert mit dieser Aufgabe bei der 107. Tour de France offensichtlich nicht. Der Belgier gewann bereits zwei Etappen und setzt seine famose Erfolgsserie seit Anfang August fort. «Seit dem Neustart läuft es einfach super», sagt Van Aert und ist irgendwie selbst verblüfft.

Beim Sieg am Freitag in Lavaur spielte dem 25-Jährigen in die Karten, dass das Bora-hansgrohe-Team mit einer frühen Attacke die Sprinter distanziert hatte. Im Finale nahm der dreimalige Cross-Weltmeister das Geschenk dankend an. Das Glück des Tüchtigen. Denn Zufall sind die Erfolge nicht, eher logisch. Erst gewann er Anfang August das schwere Schotterrennen Strade Bianche, dann den Klassiker Mailand-Sanremo und schließlich eine Etappe bei der Dauphiné-Rundfahrt. Belgischer Zeitfahrmeister wurde er auch noch.

«Es ist ein Vergnügen, so einen Fahrer im Team zu haben. Wenn er Vollgas gibt, dann leiden alle», schwärmt Roglic. Der Explosivität, die Van Aert aus dem Cross-Sport mitbringt, haben seine Rivalen oft nichts entgegen zu setzen. Schon 2019 hatte er bei der Tour für Furore gesorgt, ehe er im Zeitfahren an einem Gitter hängenblieb und sein Oberschenkel aufgeschlitzt wurde. Diesmal will er nach Paris.

Claire Williams hofft auf mehr Vielfalt in Formel 1

MONZA: Nach ihrem Abschied erwartet Claire Williams von der Formel 1 weiter starke Bemühungen um Vielfalt und Gleichberechtigung. Der Leistungsgedanke müsse nach wie vor gelten, sagte die bisherige Co-Teamchefin des englischen Traditionsteams Williams. «Wir brauchen aber mehr Frauen.» Sie hoffe und glaube sehr, «dass es so weitergeht» mit den Bestrebungen in der Motorsport-Königsklasse.

«Die Formel 1 hat sich in den vergangenen Jahren gewandelt, die Welt hat sich gewandelt», sagte die 44 Jahre alte Tochter des legendären Rennstallmitgründers Frank Williams. Die Formel 1 sei «viel diverser geworden», die Arbeit müsse aber weitergehen. Williams zieht sich mit ihrem Vater nach dem Grand Prix von Italien aus der Rennserie zurück. Das einstige Privatteam gehört mittlerweile einer US-Investmentgesellschaft. Damit gibt es keine Frau mehr unter den Formel-1-Teambossen.