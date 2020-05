Nachrichten aus der Sportwelt am Samstag

Written by: Redaktion (dpa) | 02/05/2020 | Aktualisiert um: 22:40 | Überblick

Bremen und Frankfurt melden: Kein Corona-Fall in der Mannschaft

Berlin (dpa) - Nach dem Auftreten von drei Corona-Fällen beim 1. FC Köln melden andere Fußball-Bundesligisten vereinzelt negative Testergebnisse. Werder Bremen und Eintracht Frankfurt gaben bei Twitter bekannt, dass kein Profi oder Betreuer mit dem neuartigen Virus infiziert sei. Der FC hatte die positiven Testergebnisse am Freitagabend bekanntgegeben. Zwei Spieler und ein weiterer Mitarbeiter befinden sich 14-tägiger Quarantäne.

Hanfmann gewinnt Top-Duell bei Tennisturnier gegen Brown

HÖHR-GRENZHAUSEN: Yannick Hanfmann hat beim Tennisturnier im rheinland-pfälzischen Höhr-Grenzhausen das Top-Duell mit Dustin Brown für sich entschieden. Bei dem inoffiziellen Event ohne Zuschauer und Ballkinder setzte sich der 28 Jahre alte Karlsruher am Samstag gegen den 35 Jahre alten Brown aus Winsen/Aller mit 4:3 (7:4), 4:0 durch. Hanfmann ist als Nummer 143 der Weltrangliste der am höchsten platzierte Profi bei der viertägigen Veranstaltung. Das Turnier im Westerwald ist kein offizielles Event der ATP-Tour, doch immerhin ein erster kleiner Schritt zurück zu einer Normalität im Tennis.

Straßenrad-Europameisterschaft ins Jahr 2021 verschoben

BERLIN: Die Straßenrad-Europameisterschaften im italienischen Trentino werden wegen der Coronavirus-Pandemie ins Jahr 2021 verschoben. Das teilte die Europäische Radsport-Union UEC am Samstag mit. Die ursprünglich für den 9. bis 13. September angedachten kontinentalen Titelkämpfe sollen nun entweder vom 1. bis 5. oder vom 8. bis 12. September 2021 in der Provinz Trient im Norden Italiens stattfinden. Über den genauen Termin soll laut UEC-Mitteilung der Radsport-Weltverband UCI in den kommenden Monaten entscheiden.

Bayern-Präsident Hainer: 50+1-Regel überdenken

Berlin (dpa) - Nach Ansicht von Bayern Münchens Präsident Herbert Hainer sollten die Fußball-Clubs selbst entscheiden, ob sie Investoren Stimmrechte gewähren oder nicht. «Man muss ja auch mal als Fakt sehen, dass die 50+1-Regel jetzt bestimmten Vereinen nicht geholfen hat. Insofern muss man das natürlich auch überdenken. Ich bin der Meinung, dass man es den Vereinen selber überlassen sollte, wie viele Anteile sie abgeben wollen», sagte der Chef des deutschen Fußball-Rekordmeisters im Interview der «Sport-Reportage» im ZDF.

FIFA-Vize hält Umstellung aufs Kalenderjahr für möglich

Berlin (dpa) - FIFA-Vizepräsident Victor Montagliani hat die Umstellung der europäischen Fußballligen auf das Kalenderjahr ins Spiel gebracht. «Das ist keine Idee, die verworfen werden sollte», sagte der 54 Jahre alte Chef des Kontinentalverbandes für Nord- und Mittelamerika sowie die Karibik (Concacaf) im Interview des italienischen Radiosenders Sportiva. Es sei eine «Möglichkeit» die auf nationaler und internationaler Ebene diskutiert werden sollte. «Es könnte eine Lösung sein mit Blick auf die kommenden zwei Jahre und die Winter-WM», sagte der Kanadier. Die Weltmeisterschaft 2022 in Katar wird aufgrund der Hitze in den Sommermonaten vom 21. November bis 18. Dezember gespielt. Der Rahmenterminkalender des Profi-Fußballs muss deshalb im Vorfeld angepasst werden.

Wehrle bestätigt: Zwei Spieler betroffen - «Konzept ist tragfähig»

KÖLN: Geschäftsführer Alexander Wehrle vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln hat bestätigt, dass es sich bei den drei mit dem Coronavirus Infizierten bei seinem Verein um zwei Spieler und einen Mitarbeiter handelt. Insgesamt sieht Wehrle die Fälle aber als Beweis dafür, dass das von der Deutschen Fußball Liga (DFL) ausgearbeitete Hygienekonzept greift. Nur die drei Betroffenen sind nun in 14-tägiger Quarantäne. Am Montag werden die negativ Getesteten noch einmal «engmaschig getestet».

Gesundheitsexperte Lauterbach kritisiert Kölner Trainings-Fortsetzung

Köln (dpa) - Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat nach dem Bekanntwerden von drei Corona-Fällen beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln die Fortsetzung des Trainings kritisiert. «Wer mit Covid-19 trainiert, riskiert Schäden an Lunge, Herz und Nieren. Ich wundere mich, dass Spieler das mit sich machen lassen. Fußball soll Vorbild sein, nicht «Brot und Spiele»», schrieb er bei Twitter. Lauterbach kritisierte zuletzt mehrfach Lockerungen von Maßnahmen während der Corona-Pandemie und eine Wiederaufnahme der Bundesliga.

Nach Kölns Vorstoß: Schalke will Leihspieler Uth zurückholen

Gelsenkirchen (dpa) - Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 will Ex-Nationalspieler Mark Uth nach Ende des Leihgeschäfts mit Liga-Rivale 1. FC Köln am Saisonende zurückbeordern. «Ich gehe Stand jetzt davon aus, dass er in der neuen Saison wieder das königsblaue Trikot tragen wird», sagte Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider der «Bild». Der FC will Uth unbedingt halten und hofft offenbar, den gebürtigen Kölner in Corona-Zeiten unter der festgeschriebenen Ablösesumme von zehn Millionen Euro kaufen oder erneut ausleihen zu können. Beide Varianten schließt Schalke nach «Bild»-Infos aus.

Mourinho verrät: Nur der FC Bayern trieb ihn zu Tränen

MADRID: Fußball-Startrainer José Mourinho hat nur einmal wegen einer Niederlage geheult - und schuld war der FC Bayern München. Nach dem Aus im Halbfinale der Champions League 2012 gegen den deutschen Rekordmeister habe er damals als Trainer von Real Madrid vor lauter Wut geweint, verriet der Portugiese im Interview der spanischen Fachzeitung «Marca». «Jene Nacht, als uns die Bayern (von Trainer Jupp Heynckes) im Elfmeterschießen aus der Champions League warfen, war das einzige Mal in meiner Karriere, dass ich nach einer Niederlage geweint habe», sagte der Coach von Tottenham Hotspur.

Leverkusens Rolfes: DFL-Konzept kann Vorbild für andere Bereiche sein

Leverkusen (dpa) - Sportdirektor Simon Rolfes von Bayer Leverkusen sieht im Sicherheits-Konzept der Deutschen Fußball Liga (DFL) zur Fortsetzung der Bundesliga-Saison ein mögliches Vorbild für andere Lebensbereiche. «Dieses Konzept ist unglaublich detailliert und umfassend. Deswegen denke ich, dass Schlüsse aus dem Umgang mit den Fußballern gezogen werden können, die sich auf andere Bereiche anwenden lassen», sagte Rolfes dem «Kölner Stadt-Anzeiger».

Ex-Bremen-Manager Lemke: Profi-Fußball hat Bodenhaftung verloren

BERLIN: Der frühere Werder-Manager Willi Lemke hat die Auswüchse im deutschen Profi-Fußball scharf kritisiert. «Goldene Steaks, 17 teure Autos auf dem Hof, eingeflogene Friseure - verwöhnte und viel zu hoch bezahlte Profis gefährden die Zukunft der Bundesliga», sagte der 73-Jährige den Zeitungen des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlages (Samstag). Einem Großteil der Clubs sei die Bodenhaftung verloren gegangen.

«Alternative wäre Schlachten»: Corona-Krise setzt Reitvereinen zu

FRANKFURT/MAIN: Die Coronavirus-Pandemie setzt im deutschen Breitensport besonders heftig den Reitvereinen zu. Dies ergab eine Umfrage der dpa bei den Landessportbünden. Im Gegensatz zu vielen anderen Clubs, bei denen der Spielbetrieb eingestellt ist, seien die Ausgaben unverändert hoch, berichteten mehrere Präsidenten der Landessportbünde. «Diversen Reitvereinen fehlen derzeit zum Beispiel schon je 12.000 Euro. Die brauchten das Geld, um die Tiere zu füttern. Die Alternative wäre Schlachten», sagte Andreas Vroom, Präsident des Landessportbundes in Bremen.

Nada: Doping-Urteil gegen Sturm kann richtungsweisend sein

HAMBURG: Die Nationale Anti-Doping-Agentur begrüßt die Verurteilung des Profiboxers Felix Sturm auch wegen Dopings durch ein ordentliches Gericht. «Die Entscheidung des Landgerichts Köln, Felix Sturm auch wegen eines Verstoßes gegen das Anti-Doping-Gesetz und wegen Körperverletzung zu sanktionieren, ist sehr bemerkenswert», teilte die Nada mit. «Es ist ein wichtiger Meilenstein für das Anti-Doping-Gesetz und kann richtungsweisend auch für zukünftige Strafverfahren sein.» Sturm war am vergangenen Donnerstag wegen Steuerhinterziehung und Dopings zu einer dreijährigen Haftstrafe verurteilt worden.

US-Frauen-Nationalteam scheitert mit Klage auf gleiche Bezahlung

Los Angeles (dpa) - Die Frauenfußball-Nationalmannschaft der USA um Superstar Megan Rapinoe ist vor einem Bundesgericht mit einer Klage auf gleiche Bezahlung wie ihre männlichen Kollegen gescheitert. Das geht aus einer am Freitag (Ortszeit) veröffentlichten Entscheidung des kalifornischen Gerichts hervor. Über die Vorwürfe des Weltmeister-Teams, dass sie schlechtere Reisebedingungen und medizinische Unterstützung als ihre männlichen Kollegen genießen, soll es im kommenden Monat zu einer Verhandlung kommen. Die Frauen-Auswahl hatte ihren eigenen Verband (USSF) im Frühjahr vergangenen Jahres wegen Diskriminierung verklagt.