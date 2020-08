Nachrichten aus der Sportwelt am Samstag

Written by: Redaktion (dpa) | 29/08/2020 | Aktualisiert um: 23:35 | Überblick

Hoffenheim gewinnt ersten Teil des Doppeltests gegen Mainz 05

ZUZENHAUSEN: Die TSG 1899 Hoffenheim hat Teil eins des Doppeltests gegen den FSV Mainz 05 gewonnen. Im Duell der beiden Fußball-Bundesligisten setzten sich die Kraichgauer am Samstag mit 2:1 (0:0) durch. Jean-Philippe Mateta brachte die Mainzer in der 51. Minute in Führung, doch Stefan Posch (54.) und Robert Skov (64.) drehten die Partie zugunsten der TSG.

Russisches Sportministerium: Rusada soll weiter unabhängig arbeiten

MOSKAU: Nach der Entlassung von Rusada-Chef Juri Ganus will das russische Sportministerium, dass die Anti-Doping-Agentur des Landes weiter unabhängig arbeitet. Nach dem Beschluss der Rusada-Generalversammlung sei er zuversichtlich, dass die Agentur ihren unabhängigen Status behalte und weiter effektiv arbeite, sagte Sportminister Oleg Matyzin am Samstag der Staatsagentur Tass zufolge in Moskau. «Dies ist eine wichtige Voraussetzung für den Schutz der Interessen unserer «sauberen» Sportler.»

Seehofer: «Können Zuschauer langsam wieder in die Stadien einlassen»

BERLIN: Bundesinnenminister Horst Seehofer setzt sich dafür ein, in der Zuschauerfrage bei Sport-Großveranstaltungen von «Schwarz-Weiß-Lösungen» wegzukommen. «Wir können Zuschauer langsam wieder in die Stadien einlassen, ohne den Infektionsschutz zu vernachlässigen», sagte der CSU-Politiker in einem Interview des «Donaukurier» (Samstag). Er sei froh, dass es nun immer mehr Anhänger für dieses Vorgehen gebe. In den nächsten Wochen sollen laut Seehofer Konzepte entwickelt werden, wie man wieder Zuschauer zulassen kann. «Es geht dabei nicht nur um Fußball, sondern auch um alle anderen Sportarten. Ich denke, dass wir im Frühherbst genauere Pläne haben.»

Vetter setzt Siegesserie bei Speerwurf-Meeting in Offenburg fort

OFFENBURG: Speerwurf-Ass Johannes Vetter hat seine Erfolgsserie fortgesetzt und im sechsten Wettkampf der Corona-Saison den sechsten Sieg gefeiert. Bei seinem Heim-Meeting in Offenburg setzte sich der 27-Jährige am Samstag überlegen mit 84,03 Metern durch. Der Weltmeister von 2017, der mit 94,44 Metern seit gut drei Jahren den deutschen Rekord hält, gewann vor dem Schweden Kim Amb (78,97 Meter) und dem Belgier Cedric Sorgeloos (76,73).

Japanerin Osaka verletzt: Asarenka damit Turniersiegerin in New York

NEW YORK: Die frühere Tennis-Weltranglistenerste Naomi Osaka hat sich verletzt und kann daher zum Finale des WTA-Turniers in New York nicht antreten. Das für Samstag geplante Endspiel zwischen der 22 Jahre alten Japanerin und der Weißrussin Victoria Asarenka muss ausfallen - Asarenka ist damit die Siegerin des von Cincinnati nach New York verlegten Turniers. Osaka hatte sich im Halbfinale an der linken Achillessehne verletzt.

Acht deutsche Tennisprofis am ersten US-Open-Tag - Kerber eröffnet

NEW YORK: Bei den US Open in New York sind acht der zehn deutschen Tennisprofis am ersten Turniertag im Einsatz. Das geht aus den am Samstag veröffentlichten Ansetzungen hervor. Die deutsche Nummer eins, Angelique Kerber (Kiel), spielt im ersten Match des Tages am Montag (17.00 Uhr MESZ/Eurosport) gegen Ajla Tomljanovic aus Australien. Von den fünf deutschen Damen sind auch Anna-Lena Friedsam (Andernach), Tatjana Maria (Bad Saulgau) und Tamara Korpatsch (Kaltenkirchen) im Einsatz. Bei den Herren bekommt es der Weltranglisten-Siebte Alexander Zverev (Hamburg) im zweiten Match des Tages auf dem Center Court (ca. 19.30 Uhr) mit dem früheren Wimbledon- und US-Open-Finalisten Kevin Anderson aus Südafrika zu tun. Zudem spielen Jan-Lennard Struff (Warstein), Dominik Koepfer (Donaueschingen) und Peter Gojowczyk (München).

FC Augsburg besiegt österreichischen Erstligisten Altach mit 5:2

HEIMSTETTEN: Der FC Augsburg hat die Vorbereitung auf seine zehnte Bundesligasaison mit einem weiteren Testspielsieg fortgesetzt.

Die Schwaben besiegten am Samstag den österreichischen Fußball-Erstligisten SCR Altach in Heimstetten bei München mit 5:2 (1:1). Die Tore für das Team von Trainer Heiko Herrlich erzielten der zweimal erfolgreiche Mittelstürmer Alfred Finnbogason sowie Neuzugang Daniel Caligiuri, Raphael Framberger und Michael Gregoritsch.

Kristoff gewinnt erste Tour-Etappe - viele Stürze zum Auftakt

NIZZA: Der Norweger Alexander Kristoff hat die erste Etappe der 107. Tour de France gewonnen. Der 33-Jährige holte sich am Samstag nach 156 Kilometern mit Start und Ziel in Nizza den Sieg vor dem dänischen Weltmeister Mads Pedersen. Die deutschen Fahrer spielten bei der Entscheidung keine Rolle. Überschattet war die Etappe von zahlreichen Stürzen auf regennasser Fahrbahn. Trotz der steigenden Corona-Infektionszahlen waren Zuschauer an der Strecke erlaubt, allerdings in begrenzter Zahl. So waren im Zielbereich nicht die zunächst vorgesehenen 5000 Zuschauer erlaubt. Auch unterwegs am Straßenrand blieben die großen Massen aus.

Gewitter: Triathlon-Rennen mit Ex-Weltmeister Kienle abgebrochen

DAVOS: Eines der ganz wenigen Triathlon-Rennen in diesem Jahr ist wegen eines Gewitters am Samstag in der Schweiz frühzeitig abgebrochen worden. Bei der Challenge Davos traten unter anderen der ehemalige Ironman-Weltmeister Sebastian Kienle und die Hawaii-Vierte des vergangenen Jahres, Laura Philipp, an. Nach dem Start unter strengen Hygiene- und Sicherheitsvorschriften wegen der Corona-Pandemie sorgte ein Gewitter für den Abbruch des Rennens.

Schumacher fähr in Spa aufs Podest - Schweigeminute für Hubert

SPA-FRANCORCHAMPS: Mick Schumacher ist zum fünften Mal in dieser Saison aufs Formel-2-Podest gefahren. Auf dem Circuit de Spa-Francorchamps, auf dem sein Vater Michael in dessen Formel-1-Karriere legendäre Rennen und Ergebnisse abgeliefert hatte, kam Mick Schumacher am Samstag im Hauptrennen der Nachwuchsserie auf den dritten Platz. «Ich habe ein bisschen Zeit beim Reifenwechsel verloren, aber ich bin sehr glücklich mit Platz drei», sagte er.

Im Klassement verbesserte sich Mick Schumacher auf Rang vier vor dem Sprintrennen an diesem Sonntag. Der 21-Jährige hatte gleich nach dem Start von Position sieben aus Plätze gut gemacht und lieferte anschließend ein kontrolliertes Rennen über 25 Runden auf dem 7,004 Kilometer langen Kurs ab. Probleme gab es praktisch nur beim Boxenstopp, der länger dauerte als geplant.

Auf Sieger Yuki Tsunoda fehlten Schumacher gute fünf Sekunden. Der Japaner profitierte von einer Zeitstrafe gegen den Russen Nikita Mazepin, der dadurch auf Rang zwei zurückfiel. Vor dem Start war auf dem Kurs in den Ardennen mit einer Schweigeminute Anthoine Hubert gedacht worden. Der Franzose war vor einem Jahr im Hauptrennen der Formel 2 bei einem Unfall mit 22 Jahren tödlich verunglückt.

Nachrichten aus der Sportwelt am Samstag

Buchmann für Zukunft optimistisch: «Tour-Sieg nicht mehr so weit weg»

NIZZA: Der deutsche Radstar Emanuel Buchmann traut sich zu, in Zukunft mit den Tour-de-France-Favoriten Egan Bernal und Primoz Roglic um den Gesamtsieg zu konkurrieren. «Es ist nicht so, dass da Welten zwischen uns liegen würden. Ich denke, wenn ich mal auf das Podium der Tour fahren kann, ist der Tour-Sieg auch nicht mehr so weit weg», sagte Buchmann dem «Kölner Stadt-Anzeiger».

Aktuell sieht der 27-Jährige unabhängig von seinen Sturzverletzungen noch einen kleinen Rückstand auf die Stars der Branche. «Roglic ist spritziger und kann kurzfristig höhere Wattwerte treten als ich, zudem ist er im Zeitfahren sehr stark. Er ist ein anderer Fahrertyp als ich. Bernal ist letztlich ein bisschen stärker in seinem Gesamtpaket», sagte Buchmann.

Für die diesjährige Frankreich-Rundfahrt könne er sein Leistungsvermögen schwer einschätzen, nachdem er vor zwei Wochen bei der Dauphiné-Rundfahrt schwer gestürzt war. «Es ist alles möglich: Dass ich auf den ersten richtig schweren Etappen schon viel Zeit verliere - oder dass es richtig gut läuft und ich vorne mit ankomme», sagte der gebürtige Ravensburger.

Schwere Aufgabe für Vettel - Hamilton will 89. Rennsieg

SPA-FRANCORCHAMPS: Sebastian Vettel hat nicht viel zu verlieren beim Großen Preis von Belgien an diesem Sonntag (15.10 Uhr/Sky und RTL). Der viermalige Formel-1-Weltmeister muss von Position 14 in das Rennen auf dem legendären Kurs in Spa-Francorchamps starten. Neben ihm: Ferrari-Teamkollege Charles Leclerc. Der Sieger des Vorjahres wurde in der Qualifikation 13. Von der Pole Position hat Lewis Hamilton indes beste Erfolgsaussichten.

Der sechsmalige Weltmeister von Mercedes kann bei einem Sieg mit dem 89. Grand-Prix-Erfolg weiter an die Rekordmarke von Michael Schumacher (91) rücken. Stallrivale Valtteri Bottas startet von Platz zwei, Max Verstappen im Red Bull von Rang drei. Er liegt im Klassement 37 Punkte hinter Spitzenreiter Hamilton. Bottas ist Dritter mit 43 Zählern Rückstand.

Freiburg gewinnt Test in St. Gallen - Koch vor Wechsel nach Leeds

ST. GALLEN: Ohne Nationalspieler Robin Koch hat der SC Freiburg zum Abschluss des Trainingslagers ein Testspiel beim FC St. Gallen mit 3:1 (0:0) gewonnen. Der 24 Jahre alte Abwehrspieler steht vor einem Wechsel zum englischen Premier-League-Aufsteiger Leeds United, bei dem er am Samstag bereits den Medizincheck absolvierte. Die Breisgauer rechnen damit, dass Koch noch am Wochenende einen Vertrag bei Leeds unterzeichnet. Er wäre nach Torwart Alexander Schwolow (Hertha BSC) und Offensivspieler Luca Waldschmidt (Benfica Lissabon) der dritte prominente Abgang.

In der Partie beim Schweizer Vizemeister über zweimal 60 Minuten trafen Lucas Höler (68./111.) und Amir Abrashi (107.) für die Freiburger. Kwodwo Duah (104.) gelang vor 1000 Zuschauern der zwischenzeitliche Ausgleich für die Hausherren. Der Sport-Club wurde von Christian Günter aufs Feld geführt, der am Vorabend zum neuen Kapitän gewählt worden war.

VfB Stuttgart gewinnt Test gegen Bielefeld - Castro neuer Kapitän

KUFSTEIN: Der VfB Stuttgart hat sein Trainingslager in Österreich mit einem Testspielsieg gegen Arminia Bielefeld erfolgreich abgeschlossen. Im Duell der Bundesliga-Aufsteiger setzten sich die Schwaben am Samstag in Kufstein mit 2:0 (2:0) durch. Nicolás González in der 20. Minute per Foulelfmeter und Daniel Didavi (45.) erzielten die Tore für den VfB, bei dem Marc-Oliver Kempf nach zweimonatiger Verletzungspause sein Comeback gab. Der 25-Jährige war Ende Juni an der Schulter operiert worden. Trotz der Rückkehr wird Kempf künftig nicht mehr als Kapitän fungieren. Dieses Amt bekleidet ab sofort Routinier Gonzalo Castro, bestätigte VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo nach der Partie.

Hamilton rast auf die Pole - Vettel-Aus im zweiten Durchgang

SPA-FRANCORCHAMPS: Lewis Hamilton hat sich mit Streckenrekordzeit die Pole Position für den Formel-1-Klassiker in Spa-Francorchamps geholt. Der WM-Spitzenreiter und sechsmalige Weltmeister verwies am Samstag in der Qualifikation zum Großen Preis von Belgien seinen Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas mit einem Vorsprung von über einer halben Sekunde auf den zweiten Platz. Sebastian Vettel war bereits im zweiten K.o.-Abschnitt als 14. ausgeschieden. Er wird das Rennen im Ferrari an diesem Sonntag (15.10 Uhr/Sky und RTL) von der siebten Startreihe aus beginnen müssen. Teamkollege Charles Leclerc wird als 13. neben Vettel stehen.

Formel-1-Qualifikation: Vettel verpasst erneut Top Ten

SPA-FRANCORCHAMPS: Sebastian Vettel ist erneut vor dem entscheidenden Durchgang um die besten Startplätze ausgeschieden.

Der viermalige Formel-1-Weltmeister kam am Samstag in der Qualifikation zum Großen Preis von Belgien auf dem 7,004 Kilometer langen Circuit de Spa-Francorchamps nicht über den 14. Platz hinaus. Auch der Teamkollege des 33 Jahre alten gebürtige Heppenheimers, Charles Leclerc, schaffte es im Wagen der schwer kriselnden Scuderia als 13. ebenfalls nicht in die nächste Runde. Vettel schied bereits zum vierten Mal vorzeitig aus.

Schon wieder vorzeitiger Quali-K.o. für Vettel

SPA-FRANCORCHAMPS: Sebastian Vettel ist zum vierten Mal in diesem Jahr vor dem entscheidenden Qualifikations-Durchgang ausgeschieden. Platz 14 ist dabei das bisher schlechteste Resultat des viermaligen Weltmeister im Ferrari.

Goßer Preis Quali-Platzierung Renn-Platzierung von Österreich 11. 10. der Steiermark 10. Ausgeschieden von Ungarn 5. 6. von 10. 10. Großbritannien zum 70. Jubiläum 12. 12. von Spanien 11. 7. von Belgien 14. -

Leipzigs Laimer verletzt - Unions Trimmel spielt für Österreich

BERLIN: Christopher Trimmel vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin hat eine verspätete Einladung zur Nationalmannschaft Österreichs erhalten. Der 33 Jahre alte Kapitän der Berliner wurde am Samstag von Teamchef Franco Foda für die Spiele in der Nations League gegen Norwegen am 4. September und Rumänien (7. September) nachnominiert, wie der Österreichische Fußball-Bund am Samstag per Twitter mitteilte. Trimmel ersetzt Konrad Laimer. Der Mittelfeldspieler von RB Leipzig laboriert an einem Knochenödem.

Ex-Weltmeister Culcay schlägt Ring-Hoffnung Baraou

BERLIN: Profiboxer Jack Culcay hat sich das Recht auf einen WM-Ausscheid im Superweltergewicht erkämpft. Der 34 Jahre alte Berliner gewann am späten Freitagabend in den Havelstudios der Hauptstadt den mit Spannung erwarteten Kampf gegen den 25 Jahre alten Abass Baraou aus Berlin knapp nach Punkten. Ein Puntrichter entschied sich für Baraou (116:113), die anderen Unparteiischen waren für Culcay (115:114, 115:113). Das Duell zweier deutscher Spitzenboxer war zuvor als Kampf des Jahres eingestuft worden - und hielt, was er versprach. Ein Titel stand nicht zur Disposition.

Favorit Djokovic kämpft sich ins Masters-Finale gegen Raonic

NEW YORK: Tennisprofi Novak Djokovic steht beim von Cincinnati nach New York verlegten Masters-Turnier nach einem harten Stück Arbeit im Finale. Drei Tage vor dem Start der US Open setzte sich der 33 Jahre alte Serbe am Freitag im Semifinale mit Mühe 4:6, 6:4, 7:6 (7:0) gegen den Spanier Roberto Bautista Agut durch. Erst nach knapp drei Stunden verwandelte der Weltranglisten-Erste im Tiebreak seinen ersten Matchball. Im Endspiel trifft der Top-Favorit der US Open am Samstag auf den aufschlagstarken Milos Raonic. Der Kanadier gewann gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas 7:6 (7:5), 6:3.

Trump fordert Rückkehr des Spielbetriebs beim College-Football

WASHINGTON: US-Präsident Donald Trump hat die College-Conference «Big Ten» und alle anderen Football-Ligen dazu aufgefordert, den Spielbetrieb wieder aufzunehmen. Auf seinem Twitter-Kanal schrieb er am Freitag (Ortszeit): «Ich will sie zurück. Die Demokraten wollen aus politischen Gründen nicht, dass der Football-Sport zurückkommt. Sie versuchen, den Republikanern und mir die Schuld dafür zu geben. Eine weitere Lüge, denn genau das haben wir vor.» Die «Big Ten» ist eine der fünf höchsten College-Conferences.

Bericht: Wolfsburgerin Pernille Harder vor Transfer zum FC Chelsea

SAN SEBASTIAN: Pernille Harder steht vor einem Blitztransfer zum FC Chelsea. Die Weltklasse-Stürmerin des VfL Wolfsburg, der am Sonntag (20.00 Uhr/Sport 1) das Finale der Frauen-Champions League gegen Olympique Lyon bestreitet, soll nach übereinstimmenden Medienberichten für eine angebliche Ablösesumme von 350.000 Euro nach England wechseln. Der VfL wollte sich auf Nachfrage nicht äußern. Die 27-jährige Dänin gehört zu den umworbensten Spielerinnen in Europa. Ihr Vertrag in Wolfsburg läuft noch bis 2021, dann könnte sie ablösefrei wechseln.

Steigende Corona-Zahlen: Tour verschärft erneut Maßnahmen

NIZZA: Aufgrund der stark ansteigenden Infektionszahlen wird bei der Tour de France nun doch eine Mannschaft ausgeschlossen, wenn es zwei positive Corona-Fälle im gesamten Team inklusive Umfeld innerhalb von sieben Tagen gibt. Das gab Tourchef Christian Prudhomme kurz vor dem Start der 107. Frankreich-Rundfahrt am Samstag bekannt. Erst am Freitag war die Maßnahme nach einer Entscheidung des Weltverbandes UCI gelockert worden. Demnach wäre ein Team erst bei zwei Positivfällen unter den jeweiligen acht Fahrern ausgeschlossen worden. Das direkte Team-Umfeld umfasst aber rund 20 weitere Personen wie Physiotherapeuten, Busfahrer oder Sportdirektoren.

Leeds United zahlt Rekordablöse für Valencia-Stürmer Rodrigo

LEEDS: Premier-League-Aufsteiger Leeds United hat den Transfer von Mittelstürmer Rodrigo vom FC Valencia perfekt gemacht. Leeds teilte am Samstag mit, dass der 29-Jährige einen Vierjahresvertrag unterschrieben habe. Für den 22-fachen spanischen Fußball- Nationalspieler zahlt der Traditionsclub die vereinsinterne Rekordablöse von 30 Millionen Pfund (33,5 Millionen Euro. Nach Medienberichten kann die Summe durch Boni auf bis zu 40 Millionen Pfund steigen.

Nach positiven Tests: Vier Spieler wieder im Düsseldorfer Training

DÜSSELDORF: Beim Fußball-Zweitligisten Fortuna Düsseldorf sind Nana Ampomah, Emmanuel Iyoha und Kelvin Ofori wieder in den Trainingsbetrieb eingestiegen. Das Trio war zuletzt wie auch Jakub Piotrowski und Dawid Kownacki in Quarantäne. Piotrowski ist bereits seit vergangener Woche wieder aus der Quarantäne heraus, über Kownacki soll Anfang der Woche entschieden werden. Das teilte der Bundesliga-Absteiger am Samstag mit. Vor zwei Wochen waren Corona-Tests bei zwei der genannten Spieler positiv ausgefallen. Die übrigen wurden als sogenannte Kontaktpersonen I identifiziert.

Vettel Letzter vor Belgien-Qualifikation - Hamilton top

SPA-FRANCORCHAMPS: Sebastian Vettel hat beim Abschluss-Training vor der Qualifikation zum Großen Preis von Belgien den letzten Platz belegt. Der viermalige Formel-1-Weltmeister war in seinem Ferrari über zwei Sekunden langsamer als Lewis Hamilton auf Platz eins. Der sechsmalige Champion benötigte für den 7,004 Kilometer langen Kurs in Spa-Francorchamps am Samstagmittag 1:43,255 Minuten. Der Mercedes-Superstar verwies Esteban Ocon im Renault auf Rang zwei, Dritter wurde Lando Norris im McLaren.