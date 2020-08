Nachrichten aus der Sportwelt am Samstag

Tuchel gewinnt mit PSG auch den Ligapokal - Sieg im Elfmeterschießen

PARIS: Trainer Thomas Tuchel hat mit Paris Saint-Germain den Ligapokal gewonnen und damit auch den vierten nationalen Titel in dieser Saison perfekt gemacht. Das Starensemble um den brasilianischen Superstar Neymar siegte gegen Olympique Lyon im Stade de France von Paris Saint-Denis am Freitag mit 6:5 im Elfmeterschießen. Nach 120 Minuten hatte es 0:0 gestanden. Erst in der Vorwoche hatte Tuchel mit PSG den nationalen Pokal gewonnen, die Meisterschaft wurde dem Club nach dem Saisonabbruch im Zuge der Corona-Pandemie zugesprochen. Zu Beginn der Saison gewann der Hauptstadtclub zudem den nationalen Supercup.

Bottas im Formel-1-Training vorn - Vettel in Silverstone nur 14.

SILVERSTONE: Mercedes bestimmt pünktlich zur Qualifikation für das Formel-1-Rennen in Silverstone wieder das Geschehen. Im letzten Training sicherte sich Vizeweltmeister Valtteri Bottas am Samstag in 1:25,873 Minuten die Bestzeit. Hinter dem Finnen landete Weltmeister Lewis Hamilton mit 0,138 Sekunden Rückstand auf dem zweiten Rang. Bei seinem Heimspiel ist der Brite am Sonntag erneut der Favorit. Sebastian Vettel im Ferrari hatte erneut technische Probleme zu beklagen und musste sich bei der Generalprobe für das Qualifying (15.00 Uhr/RTL und Sky) mit großem Rückstand als 14. zufriedengeben.

Wegen Corona: Werder Bremen verzichtet auf Fan-Fest

BREMEN: Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat aufgrund des Coronavirus das Saison-Auftaktfest mit den Fans abgesagt. «Die Maßnahmen zur Einschränkung der Corona-Pandemie lassen eine Durchführung der Großveranstaltung rund um das Weserstadion nicht zu», teilten die Hanseaten am Samstag mit. In den vergangenen Jahren fand der sogenannte «Tag der Fans» knapp eine Woche vor Beginn einer neuen Spielzeit statt.

Meister Young Boys Bern jagt eigene Rekordserie

BERN: Einen Spieltag vor Saisonende haben sich die Young Boys Bern ihren dritten Titel hintereinander in der Fußball-Meisterschaft der Schweiz gesichert und peilen nun die Einstellung ihres Rekords von vier Titeln in Serie an. Mit einem 1:0 beim FC Sion am vorletzten Spieltag ließen sie Verfolger FC St. Gallen, dem ein 6:0-Kantersieg bei Neuchatel Xamax gelang, keine Chance auf den Titel. Diesmal liegen die YB Bern einen Spieltag vor Ultimo mit 73 Punkten fünf Zähler vor St. Gallen.

Schalker Abgänge: Teuchert zu Union, Insua bleibt in Huesca

GELSENKIRCHEN: Der 1. FC Union Berlin hat sich die Dienste von Cedric Teuchert gesichert. Der Mittelstürmer des FC Schalke 04, der in der abgelaufenen Spielzeit an den Zweitligisten Hannover 96 verliehen war, wechselt nun an die Alte Försterei. Das gaben beide Clubs am Samstag bekannt. Zudem kehrt der vom Revierclub verliehene Abwehrspieler Pablo Insua nicht zurück und bleibt beim spanischen Club SD Huesca, wo er einen neuen Vertrag erhält.

Basketballerin Sabally überragt bei Sieg der Dallas Wings

BRADENTON: Die deutsche Basketball-Nationalspielerin Satou Sabally hat die Dallas Wings mit einer Glanzleistung zum zweiten Sieg im dritten Spiel der WNBA-Saison geführt. Die 22-Jährige stellte am Freitagabend (Ortszeit) beim 76:73 gegen die Indiana Fever mit 23 Punkten und 17 Rebounds jeweils persönliche Bestmarken auf. Sabally sagte, sie sei von ihrer Statistik am Ende selbst überrascht gewesen: «Das gibt mir viel Selbstvertrauen.» Die 22-Jährige war von Dallas an zweiter Stelle des Drafts ausgewählt worden.

Deutsche NBA-Profis verlieren zum Auftakt des Restarts

ORLANDO: Die deutschen NBA-Profis haben ihre Auftaktbegegnungen beim Restart der Saison allesamt verloren. Die Washington Wizards mit Isaac Bonga und Moritz Wagner unterlagen am Freitagabend (Ortszeit) den Phoenix Suns in der NBA-Blase in Orlando/Florida mit 112:125. Bonga kam als Starter auf neun Punkte und vier Rebounds. Die Boston Celtics mit Daniel Theis verloren das Spitzenspiel der Eastern Conference gegen die Milwaukee Bucks mit 112:119. Theis gelangen 13 Punkte und zwölf Rebounds. Die Dallas Mavericks mit Maximilian Kleber unterlagen den Houston Rockets mit 149:153 nach Verlängerung. Die NBA hatte ihre Saison am 11. März unterbrochen.

Baseball-Boss droht mit Saisonabbruch: Spieler in der Pflicht

NEW YORK: In der nordamerikanischen Baseball-Profiliga MLB wird nach weiteren Corona-Fällen ein Abbruch der Saison diskutiert. Medienberichten zufolge soll MLB-Boss Rob Manfred den Geschäftsführer der Spielergewerkschaft MLBPA, Tony Clark, gewarnt haben, dass ein vorzeitiges Ende der Spielzeit droht, wenn die Situation nicht unter Kontrolle kommt. Am Freitag (Ortszeit) war das Spiel der St. Louis Cardinals bei den Milwaukee Brewers kurzfristig abgesagt und auf Sonntag verschoben worden, nachdem zwei Cardinals-Spieler positiv auf Covid-19 getestet worden waren.

Aus für Kaymer bei Golf-Turnier in Truckee

TRUCKEE: Martin Kaymer ist die Generalprobe auf das erste Major des Jahres misslungen. Eine Woche vor der PGA Championship in San Francisco scheiterte Deutschlands bester Golfprofi bei der Barracuda Championship im kalifornischen Truckee am Freitag (Ortszeit) am Cut und schied bei seinem ersten Turnier auf der PGA Tour seit der Corona-Pause vorzeitig aus. Für den 35-Jährigen aus Mettmann war die mit 3,5 Millionen US-Dollar dotierte Veranstaltung der erste Auftritt nach rund fünf Monaten. Alex Cejka liegt nach zwei Tagen im mit acht Punkten auf dem geteilten 50. Rang. Der US-Amerikaner Kyle Stanley (22 Punkte) führt bei dem Turnier, das nach dem modifizierten Stableford-Modus entschieden wird.