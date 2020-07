Nachrichten aus der Sportwelt am Samstag

Australian Open planen mit weniger Tennis-Fans und strenger Hygiene

MELBOURNE: Die Australian Open der Tennisprofis bereiten sich angesichts der Coronavirus-Pandemie schon jetzt mit einem strengen Hygienekonzept und Beschränkungen auf die geplante nächste Austragung im Januar 2021 vor. Turnierchef Craig Tiley sagte der Nachrichtenagentur AP am Samstag, die Profis und ihr Betreuerstab sollten sich in einer sogenannten Blase aufhalten.

Ex-HSV-Profi: Ibrahimovic-Dominanz half Schweden nicht immer

STOCKHOLM: Die dominante Rolle von Zlatan Ibrahimovic ist für die schwedische Fußball-Nationalmannschaft aus Sicht des einstigen HSV-Profis Albin Ekdal nicht nur von Vorteil gewesen. Die Gesten und die scharfen Kommentare des Stürmerstars hätten dem Selbstbewusstsein einiger Mitspieler geschadet, sagte Ekdal am Samstag im schwedischen Radio. «Unsere Mannschaft bestand aus einem Weltstar und zehn ordentlichen Spielern, die ihm helfen sollten zu dominieren. Diese Taktik ist nicht aufgegangen», sagte der 30 Jahre alte frühere Hamburger, der nun für Sampdoria Genua spielt.

Spaniens Ex-Weltmeister Xavi positiv auf Coronavirus getestet

DOHA: Der frühere spanische Fußballstar und jetzige Trainer des katarischen Clubs Al-Sadd, Xavi Hernandez, ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dies teilte der 40-Jährige am Samstag auf der Homepage des Vereins aus der Hauptstadt Doha mit. Xavi musste sich in häusliche Quarantäne begeben und konnte deshalb am Abend beim Spiel gegen Al-Khor nicht auf der Bank sitzen.

Positiver Corona-Test bei Wolfsburgs Kevin Mbabu

WOLFSBURG: Wegen eines positiven Corona-Tests muss der VfL Wolfsburg in der Vorbereitung erst einmal auf Abwehrspieler Kevin Mbabu verzichten. Der am Mittwoch durchgeführte Test auf das Virus habe bei dem Schweizer einen positiven Befund aufgewiesen, wie der Fußball-Bundesligist am Samstag kurz vor dem Trainingsauftakt mitteilte. Der 25-Jährige befindet sich bis auf weiteres in häuslicher Quarantäne.

DOSB-Leistungssportchef hofft auf Wettkämpfe im September

ESSEN: DOSB-Leistungssportchef Dirk Schimmelpfennig hofft nach dem durch die Corona-Krise verursachten Stillstand im deutschen Sport auf eine allmähliche Normalisierung. «Wir hoffen sehr, dass von September an zumindest national flächendeckend in allen Sportarten wieder ein Wettkampfbetrieb möglich ist. Wir versuchen, die Vereine und Fachverbände in ihren Planungen dabei bestmöglich zu unterstützen», sagte Schimmelpfennig den Zeitungen der «Funke Gruppe» (Samstag). Dies sei nach der Verschiebung der Olympischen Spiele von Tokio und der weltweiten Auswirkungen der Corona-Krise eine «riesige Herausforderung», fügte der Leistungssportchef im Deutschen Olympischen Sportbund hinzu.

PSG-Star Mbappé erleidet keinen Knöchelbruch - Pause für Kehrer

PARIS: Fußball-Weltmeister Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain hat sich beim französischen Pokalfinale keine Knöchelfraktur zugezogen. Wie PSG am Samstag mitteilte, erlitt der 21-Jährige beim 1:0-Sieg über AS Saint-Etienne am Freitagabend eine Verstauchung des rechten Fußknöchels. Er soll innerhalb der nächsten 72 Stunden erneut untersucht werden. Eine mögliche Ausfallzeit wurde nicht mitgeteilt.

NRW-Gesundheitsminister will kein Gedrängel von Fußball-Fans

BERLIN: In der Debatte um eine Wiederzulassung von Zuschauern in Fußball-Stadien will Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) dem Gesundheitsschutz absoluten Vorrang einräumen. «Es muss sichergestellt sein, dass es beispielsweise zu keinem Gedrängel an den Ein- und Ausgängen kommt», sagte Laumann der «Neuen Osnabrücker Zeitung» (Samstag-Ausgabe). Nur wenn es aus Gesundheitssicht verantwortbar sei, könnten Fans wieder ins Stadion gelassen werden, betonte er.

Union Berlin verpflichtet Japans Nationalspieler Endo

BERLIN: Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin hat den japanischen Nationalspieler Keita Endo verpflichtet. Das teilte der Verein am Samstag mit. Der 22 Jahre alte Linksaußen von Japans Meister Yokohama Marinos wird laut Verein bis zum kommenden Sommer ausgeliehen, zudem wurde eine Kaufoption vereinbart. Der 1, 75 Meter große Endo feierte im Dezember 2019 sein Debüt in der A-Nationalmannschaft Japans.

Bericht: Manchester United an Bayern-Stürmer Coman interessiert

MANCHESTER: Manchester United ist nach Angaben des Magazins «The Athletic» an einer Verpflichtung von Kingsley Coman vom deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München interessiert. Laut dem Bericht hat der Club der Premier League bereits Gespräche mit dem französischen Flügelstürmer geführt. Der 24 Jahre alte Coman hat bei den Bayern noch einen laufenden Vertrag bis 2023. Bisher galt der englische Angreifer Jadon Sancho von Borussia Dortmund als Ziel der United-Transferbemühungen.

Bericht: Weltverband kürt Formel-1-Weltmeister mit Notregel

BERLIN: Mit einer Notregel will der Weltverband auch dann einen Formel-1-Weltmeister küren, wenn nicht wie vom Reglement gefordert auf mindestens drei Kontinenten gefahren werden kann. Einem Bericht des Fachmagazins «Auto, Motor und Sport» zufolge will sich der Internationale Automobilverband Fia in diesem Fall auf höhere Gewalt wegen der Coronavirus-Pandemie berufen. Eigentlich verlangt Artikel 2.4.3.b.ii des Internationalen Sportkodex der Fia die Austragung von Läufen auf drei Kontinenten, damit die Serie als Weltmeisterschaft gilt. Wegen der Corona-Krise erscheint dies aber in dieser Saison unwahrscheinlich.

Chinas Super League startet mit strengen Sicherheitsmaßnahmen

PEKING: Nach langer Pause wegen des Coronavirus hat die oberste chinesische Fußball-Liga wieder den Spielbetrieb aufgenommen. Im ersten Spiel der Super League machten am Samstag Guangzhou Evergrande und Shanghai Shenhua den Auftakt. Da nur unter strengen Auflagen gespielt werden darf, begegneten sich die Teams auf neutralem Boden und ohne Fans. Die Liga wird zentral in zwei Städten ausgetragen, in den chinesischen Metropolen Dalian und Suzhou. Jeweils acht Teams der Liga sind an beiden Orten in Hotels untergebracht und von der Öffentlichkeit komplett abgeschirmt.

Erster NFL-Profi verzichtet wegen Corona-Pandemie auf neue Saison

KANSAS CITY: Als erster NFL-Profi wird der Kanadier Laurent Duvernay-Tardif wegen der Coronavirus-Pandemie nicht zur neuen Saison im American Football antreten. Der 29-Jährige von Super-Bowl-Sieger Kansas City Chiefs kündigte am Freitag (Ortszeit) an, dass er von einer entsprechenden Option Gebrauch machen werde. Auf diese Möglichkeit hatten sich zuvor Liga und Spielergewerkschaft verständigt. Duvernay-Tardif verzichtet dadurch auf mehrere Millionen Dollar, weil er anstelle seines Gehaltes lediglich eine Entschädigung von 150.000 Dollar erhalten soll.