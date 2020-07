Nachrichten aus der Sportwelt am Samstag

Hamilton will Sieg von der Pole aus - Vettel-Start von Rang fünf

BUDAPEST: Lewis Hamilton steuert an diesem Sonntag (15.10 Uhr/Sky und RTL) seinen achten Sieg auf dem Hungaroring an. Der sechsmalige Formel-1-Weltmeister startet von der Pole Position in den Großen Preis von Ungarn. Zum insgesamt 90. Mal in seiner Karriere hatte er sich den besten Platz in der Qualifikation gesichert. Neben ihm wird WM-Spitzenreiter und Teamkollege Valtteri Bottas im zweiten Mercedes das dritte Rennen der Corona-Notsaison in Angriff nehmen.

Dahinter stehen die beiden Rennwagen von Racing Point mit den Piloten Lance Stroll und Sergio Perez, die ebenfalls mit Mercedes-Antrieben fahren. Sebastian Vettel hofft auf einen guten Start von Position fünf direkt neben seinem Ferrari-Teamkollegen Charles Leclerc. Das Duo der Scuderia erreichte zum ersten Mal in dieser Saison zusammen die Top Ten in der K.o.-Ausscheidung.

Erste Quali nach Corona-Pause: Moto2-Pilot Schrötter in Jerez Siebter

JEREZ: Motorrad-Pilot Marcel Schrötter startet in das erste WM-Rennen der Moto2 nach der Corona-Zwangspause von Platz sieben. Der 27-Jährige aus Pflugdorf in Bayern lag am Samstag in der zweiten Qualifikation zum Großen Preis von Spanien in Jerez de la Frontera fast eine halbe Sekunde hinter seinem spanischen Kalex-Markenkollegen Jorge Martin, der erstmals die Pole eroberte. Im dritten freien Training hatte Schrötter noch mit der Bestzeit überrascht. Der Grand Prix beginnt am Sonntag um 12.20 Uhr.

Schrötter ist in dieser Saison der einzige deutsche WM-Fahrer in den drei Klassen MotoGP, Moto2 und Moto3. Im ersten Rennen des Jahres am 8. März in Doha in Katar war er Siebter geworden. Danach stoppte die Corona-Pandemie die WM. In der kommenden Woche wird erneut in Jerez gefahren. Dann um den Großen Preis von Andalusien.

In der MotoGP sicherte sich der Franzose Fabio Quartararo auf Yamaha den besten Startplatz für den ersten Saisonlauf der Klasse am Sonntag (14.00 Uhr). Der sechsmalige Weltmeister und Titelverteidiger Marc Marquez aus Spanien erreichte auf Honda Rang drei. In der Moto3 war der Japaner Tatsuki Suzuki auf Honda der Schnellste und geht von ganz vorn das Rennen (Sonntag, 11.00 Uhr) an.

Ex-HSV-Spieler Markus Schopp verlängert Trainervertrag in Österreich

HARTBERG: Ex-HSV-Profi Markus Schopp bleibt Trainer des österreichischen Fußball-Bundesligisten TSV Hartberg. Schopp verlängerte seinen Vertrag um ein Jahr, wie der Verein aus der Steiermark am Samstag bekanntgab. Der 46-Jährige ist seit Sommer 2018 Chefcoach. In Schopps erster Saison schaffte die Mannschaft den Klassenerhalt, in der Spielzeit 2019/20 gelang die Qualifikation für den Europacup.

Sinner erster Finalist beim Tennisturnier im alten Berliner Hangar

BERLIN: Tennistalent Jannik Sinner hat als erster Spieler das Finale beim Einladungsturnier auf dem ehemaligen Berliner Flughafen Tempelhof erreicht. Der 18-jährige Südtiroler gewann am Samstag gegen den Weltranglisten-Zwölften Roberto Bautista Agut aus Spanien mit 7:6 (7:5), 6:2. Endspielgegner an diesem Sonntag ist der Sieger des zweiten Halbfinales zwischen dem Österreicher Dominic Thiem und dem 42 Jahre alten Deutschen Tommy Haas. Das Turnier in einem alten Hangar ist das zweite Einladungsturnier in Berlin in dieser Woche nach der Rasen-Veranstaltung im Steffi-Graf-Stadion - dort hatte der Weltranglisten-Dritte Thiem gewonnen.

Petkovic verpasst Finale beim Tennisturnier im Berliner Hangar

BERLIN: Andrea Petkovic hat den Finaleinzug beim Tennis-Einladungsturnier auf dem ehemaligen Flughafen Tempelhof verpasst. Die Darmstädterin verlor ihr Halbfinale am Samstag gegen die zweifache Wimbledon-Siegerin Petra Kvitova 6:3, 4:6, 5:10. Die Entscheidung nach dem Satz-Gleichstand fiel in einem sogenannten Match-Tiebreak. Für Petkovic war es die zweite Niederlage gegen die Tschechin innerhalb weniger Tage - bereits bei der Rasen-Veranstaltung im Steffi-Graf-Stadion zuvor hatte die Fed-Cup-Spielerin im Viertelfinale gegen Kvitova 4:6, 1:6 verloren.

Kiels Torhüter Landin erstmals Welthandballer des Jahres

BERLIN: Kiels Torhüter Niklas Landin ist zum Welthandballer des Jahres 2019 gewählt worden. Der 31-jährige Däne vom deutschen Meister THW setzte sich bei der Fanwahl mit einem «Erdrutschsieg» gegen Konkurrenten wie seinen Auswahlkollegen Mikkel Hansen (Paris Saint-Germain) oder Norwegens Star und jetzigen Kieler Sander Sagosen durch, wie der Weltverband IHF am Samstag mitteilte. «Olympiasieger, Weltmeister, Deutscher Meister, Welthandballer 2019? Wir gratulieren unserem Kapitän @Niklas_Landin & sind mächtig stolz!», twitterten die Kieler. Es war die erste Auszeichnung für Landin.

Medien: Torwart-Idol Casillas kehrt als Berater zu Real zurück

MADRID: Nach fünf Jahren beim FC Porto kehrt Torwart-Idol Iker Casillas als Berater zu seinem Stammverein Real Madrid nach Spanien zurück. Der 39-Jährige werde seine Karriere als Profi-Fußballer endgültig beenden und bei den Königlichen Club-Botschafter sowie Berater von Vereinspräsident Florentino Pérez sein, berichteten am Samstag der TV-Sender «Cuatro», die Zeitung «Marca» und andere spanische Medien. Zu den Berichten gaben zunächst weder Casillas noch Real Madrid eine Stellungnahme ab.

Hamilton-Demonstration auf dem Hungaroring: 90. Pole seiner Karriere

BUDAPEST: Lewis Hamilton ist zum 90. Mal in seiner Karriere auf die Pole Position gefahren. Der 35 Jahre alte Brite raste am Samstag in der Formel-1-Qualifikation zum Großen Preis von Ungarn auf den ersten Platz. Der sechsmalige Weltmeister verwies auf seiner schnellsten Runde seinen Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas auf den zweiten Rang. Für Hamilton ist es die siebte Pole auf dem Hungaroring, so viele holte dort vorher nur Rekordweltmeister Michael Schumacher.

Bottas vor Hamilton vor der Ungarn-Qualifikation

BUDAPEST: Valtteri Bottas ist im letzten Freien Training vor der Qualifikation zum Großen Preis von Ungarn Bestzeit gefahren. Der 30 Jahre alte WM-Spitzenreiter aus Finnland war im Mercedes allerdings nur 42 Tausendstelsekunden schneller als Titelverteidiger Lewis Hamilton (35). Auf der trockenen Strecke des Hungarorings kam Sergio Perez von Racing Point am Samstag auf den dritten Platz - der Rennstall fährt mit Mercedes-Antrieben.

Sebastian Vettel musste sich nach seiner schnellsten Runde im Regen-Training am Freitagnachmittag mit dem achten Rang zufrieden geben. Der 33 Jahre alte Vierfach-Weltmeister wies in seinem Ferrari einen Rückstand von fast einer Sekunde auf die Spitze auf. Teamkollege Charles Leclerc belegte auf dem knapp 4,4 Kilometer langen Kurs den vierten Platz.

«L'Équipe»: Niko Kovac wird neuer Trainer bei AS Monaco

BERLIN: Der frühere Bayern-Coach Niko Kovac wird nach Informationen der französischen Zeitung «L'Équipe» neuer Trainer des französischen Fußball-Erstligisten AS Monaco. Wie das Blatt am Samstag berichtete, soll der 48-Jährige Robert Moreno ersetzen und zeitnah einen langfristigen Vertrag bei den Monegassen unterschreiben. Kovac war am 3. November 2019 als Chefcoach des deutschen Rekordmeisters FC Bayern München freigestellt worden, danach hatte sich der frühere Profi erst einmal zurückgezogen. Zwischenzeitlich war er mit einem Engagement bei Hertha BSC in Verbindung gebracht worden.

Abwehrspieler Rüdiger: DFB-Team bei EM 2021 kein Topfavorit

LONDON: Nationalspieler Antonio Rüdiger sieht die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bei der ins kommende Jahr verschobenen Europameisterschaft nicht als einen der Top-Favoriten. «Da sehe ich noch andere Teams ein wenig vor uns», sagte der Abwehrspieler des englischen Premier-League-Clubs FC Chelsea in einem Interview mit «dfb.de». Dass das Turnier durch die Corona-Pandemie verschoben wurde, sei aber gerade für das junge deutsche Team nicht «so schlecht. Niklas Süle kommt zurück, auch Leroy Sané. Jetzt müssen wir sehen, wie sich das Jahr bis zur EM gestaltet.»

Berichte: Hertha denkt an Tesla oder Amazon als Hauptsponsoren

BERLIN: Hertha BSC buhlt einem Bericht der «Berliner Zeitung» (Samstag) und des «Berliner Kurier» (Samstag) zufolge um Tesla und Amazon als neue Partner. Der 43 Jahre alte Investor Lars Windhorst wird bis diesen Oktober bereits 374 Millionen Euro über seine Firma Tennor in den Verein gesteckt haben und hofft auf sportliche erfolgreichere Zeiten mit dem Hauptstadt-Club. Einen Hauptsponsor hat Hertha derzeit zwar noch. Laut einem jüngsten «Kicker»-Bericht will der Club diesen aber wechseln. Demnach soll der Discounter Tedi auch seine Bereitschaft signalisiert haben, vorzeitig den Weg freizumachen.

BVB-Sportdirektor Zorc kontert Vorwürfe von Paris Saint-Germain

DORTMUND: Der Streit zwischen Borussia Dortmund und dem französischen Fußballmeister Paris Saint-Germain geht in die nächste Runde. Den Vorwurf von Paris-Sportdirektor Leonardo (50), dass deutsche Vereine, «vor allem Bayern München, RB Leipzig und Borussia Dortmund», sich verstärkt um junge Spieler aus Frankreich bemühen und eine Gefahr für die Jugendakademie in Frankreich seien, wies Dortmunds Sportchef Michael Zorc zurück. Leonardo unterliege da einem Irrtum, denn in der Regel sei es genau anders herum, sagte der 57-jährige Zorc der «Bild» (Samstag).

Golfstar Woods schafft mit Mühe den Cut beim Memorial Tournament

DUBLIN/OHIO: Golf-Star Tiger Woods hat sich beim PGA-Turnier in Dublin/Ohio nur mit viel Mühe für die beiden entscheidenden Runden am Wochenende qualifiziert. Der 15-malige Major-Sieger aus den USA spielte am zweiten Tag im Muirfield Village Golf Club eine schwache 76er-Runde und fiel mit insgesamt 147 Schlägen vom 18. auf den geteilten 64. Rang zurück. Der 44 Jahre alte Kalifornier hat das Memorial Tournament der US-Legende Jack Nicklaus bereits fünf Mal gewonnen.

NBA: Verbliebene Spiele zählen nicht mehr für MVP-Auszeichnung

BERLIN: Im Kampf um den Titel des wertvollsten Spielers in der amerikanischen Basketball-Profiliga können die NBA-Profis nach dem Corona-Neustart keine Punkte mehr sammeln. Die verbliebenen Spiele der Saison, die nach der coronabedingten Zwangspause ab dem 30. Juli weitergehen soll, fließen nicht mehr in die Wertung ein. Das teilte die NBA am Freitag in einem Memo an die Teams mit, wie die Nachrichtenagentur AP berichtete. Die Wahl soll demnach bis zum Neustart der Saison am 30. Juli beendet sein. Das gilt auch für die anderen Auszeichnungen, wie etwa «Rookie of the year».

Ex-Biathletin Dahlmeier unentschlossen über Trainerkarriere

BERLIN: Die siebenmalige Biathlon-Weltmeisterin Laura Dahlmeier ist noch unentschlossen, ob sie später einmal eine Karriere als Trainerin anstrebt. «Trotz meiner Ausbildung weiß ich noch nicht einmal, ob ich am Ende wirklich Trainerin werden möchte. Und wenn - dann finde ich es ganz wichtig, erst Erfahrung mit jüngeren Athleten zu sammeln und nicht sofort ganz oben anzufangen», sagte die zweimalige Olympiasiegerin im Interview der «Passauer Neue Presse» (Samstag). Als Trainerin im Weltcup sieht sich die 26-Jährige, die gerade die B-Lizenz erwirbt, jedenfalls nicht.