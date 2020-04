Nachrichten aus der Sportwelt am Samstag

Written by: Redaktion (dpa) | 18/04/2020 | Überblick

Italiens Fußballverband will Serie A bald wieder aufnehmen

ROM: Der italienische Fußballverband drängt auf eine baldige Wiederaufnahme der Serie A. Zwischen Ende Mai und Anfang Juni könnte ein Neustart möglich sein, sagte FIGC-Präsident Gabriele Gravina dem Sender Rai 1. Zunächst sei aber ein strenges Gesundheitsprotokoll einzuhalten. Er hoffe, dass alle Teams im eigenen Stadion spielen könnten, auch im besonders betroffenen Norden. Am Samstag sollte das Protokoll zur Entscheidung an Gesundheitsminister Roberto Speranza und Sportminister Vincenzo Spadafora gehen. Die Serie A ist seit dem 12. März unterbrochen.

Tönnies will in Labor Corona-Tests durchführen - Angebot an DFL

RHEDA-WIEDENBRÜCK: Schalke-Aufsichtsratschef und Fleischfabrikant Clemens Tönnies möchte in seinem Firmenlabor künftig Corona-Tests durchführen lassen und hat entsprechende Unterstützung auch der Deutschen Fußball Liga (DFL) angeboten. «Es gab einen Austausch. Die Entscheidung liegt nun bei der DFL», sagte Tönnies der Deutschen Presse-Agentur: «Wenn sie genug Test-Kapazitäten haben, stellen wir unsere anderen zur Verfügung.» Die DFL wollte zu dem Thema auf Anfrage keinen Kommentar abgeben. Zuvor hatte das «Westfalen-Blatt» darüber berichtet.

Augsburgs Finnbogason zu Geisterspielen: Auf Platz nicht nachdenken

AUGSBURG: Alfred Finnbogason vom FC Augsburg glaubt, dass in der Bundesliga auch bei sogenannten Geisterspielen guter Fußball gezeigt wird und die Spieler nicht extrem beeinträchtigt werden. «Es wird komisch sein, aber wenn du im Spiel bist, denkst du nicht so viel darüber nach. Dann geht es um das Gewinnen und letztlich wird sich die Qualität durchsetzen», sagte der Isländer der «Augsburger Allgemeinen» am Samstag. Wegen der Corona-Krise dürfen bis mindestens Ende August keine Fans in die Stadien; die Bundesliga will die Saison daher ohne Zuschauer in den Stadien zu Ende bringen.

Berichte: Tennis-Stars planen Hilfsfonds für Spieler

BERLIN: Die drei großen Stars des Herren-Tennis planen offenbar die Einrichtung eines Hilfsfonds für weniger gut verdienende Profis auf den hinteren Weltranglistenpositionen. Über einen entsprechenden Brief des Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic an die Spieler berichteten am Samstag mehrere Medien. Der Serbe habe zuvor mit seinen Kollegen Roger Federer aus der Schweiz und dem Spanier Rafael Nadal beraten. Mit dem jetzigen Vorschlag will das Trio mehr als vier Millionen Dollar einsammeln. Ziel sei es, den Spielern auf den Weltranglistenplätzen 250 bis 700 jeweils 10.000 Dollar zukommen zu lassen.

Zehnkampf-Weltmeister Kaul: Derzeit kein lückenloses Testsystem

BERLIN: Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul macht sich Sorgen um die derzeit nicht optimalen Dopingkontrollen und begrüßt deshalb auch die Verschiebung der Olympischen Spiele. «Das Testsystem kann derzeit leider nicht mehr so lückenlos funktionieren. Wenn Olympia dieses Jahr stattgefunden hätte, wie sauber wären dann die Spiele geworden?», sagte der 22-Jährige aus Mainz in einem Sport1-Interview (Samstag). «Deswegen bin erst mal erleichtert, dass wir 2020 keine Olympischen Spiele haben - sondern nächstes Jahr, wenn das Testsystem hoffentlich wieder funktioniert», begründete Kaul.

Drei Corona-Fälle bei den Telekom Baskets Bonn

Bonn (dpa) - Bei den Telekom Baskets Bonn hat es drei Corona-Fälle gegeben. Alle Mitarbeiter aus dem nicht sportlichen Bereich sind aber genesen. Zudem mussten acht Kollegen in Zwangs-Quarantäne. Das teilte der Basketball-Bundesligist am Samstag mit. Die Unsicherheit über die Fortsetzung der Saison und die Unmöglichkeit, die eigene Arena auf absehbare Zeit für Fremdveranstaltungen zu vermieten, hat laut Verein «gravierende wirtschaftliche Konsequenzen und leitet eine Durststrecke ein, von der niemand weiß, wie lange sie dauern wird.

Zwei bayerische Basketballerinnen für Eliteliga WNBA ausgewählt

NEW YORK: Zwei bayerische Basketballerinnen dürfen auf eine Karriere in der nordamerikanischen Eliteliga WNBA hoffen. Luisa Geiselsöder aus Ansbach und Leonie Fiebich aus Landsberg am Lech wurden in der Nacht zum Samstag bei der Talenteauswahl in den USA gezogen. Nach ihrer Auswahl-Kollegin Satou Sabally, die in der ersten Draft-Runde als Zweite ausgewählt worden war, fanden die beiden Sportlerinnen in der zweiten Runde Teams. Mit Geiselsöder und Fiebich erhöhte sich die Zahl der deutschen Basketballerinnen, die in der WNBA eine Chance bekommen haben, auf sieben.

RB-Leipzig-Geschäftsführer Mintzlaff: Saisonabbruch wäre «Desaster»

BONN: Geschäftsführer Oliver Mintzlaff vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig hofft auf eine Fortsetzung des Spielbetriebes. Ein Saisonabbruch aufgrund der Coronavirus-Krise «wäre ein absolutes Desaster, weil es viele Clubs in die Insolvenz führen könnte», sagte der 44-Jährige dem «General-Anzeiger» (Samstag). Mintzlaff hält eine Fortsetzung der Liga ohne Zuschauer für zeitnah umsetzbar. Auch wenn die Gesundheit an erster Stelle stehe, müsse jeder Bereich für sich Lösungen finden.

Ministerpräsident Weil: Geisterspiele wie unaufgetaute Tiefkühlkost

HANNOVER: Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil ist kein Anhänger von Geisterspielen in der Fußball-Bundesliga. «Dass diese Frage wirtschaftlich für die Vereine von existenzieller Bedeutung ist, ist offenkundig. Persönlich als Fan kann ich mich allerdings kaum für Spiele ohne Zuschauerinnen und Zuschauer erwärmen. Das ist wie der Genuss von unaufgetauter Tiefkühlkost», sagte der SPD-Politiker in einem Interview der «Hannoverschen Allgemeinen Zeitung» (Wochenendausgabe).

RB Leipzig dementiert Bericht um Wechsel von Bremer Rashica

LEIPZIG: Sportdirektor Markus Krösche vom Fußball- Bundesligisten RB Leipzig hat dementiert, dass der Club eine angeblich festgeschriebene Ablöse von 38 Millionen Euro für einen Wechsel von Stürmer Milot Rashica von Werder Bremen zahlen würde. Unter Hinweis auf die Vereinsphilosophie wies Krösche einen entsprechenden Bericht am Samstag zurück. «Da muss uns ein Journalist mit anderen Clubs verwechselt haben. Wir standen nie mit solchen Zahlen und Ablösen in Verbindung, erst recht nicht in der jetzigen Zeit», ließ Krösche am Samstag mitteilen.

Bergamos Gosens zu DFB-Interesse: «Mal wieder positive Nachricht»

Bergamo (dpa) - Für Robin Gosens von Atalanta Bergamo war das jüngste Interesse Joachim Löws ein Stimmungsaufheller - auch wenn es mit dem Debüt in der Fußball-Nationalmannschaft wegen der Corona-Krise nicht klappte. Der Bundestrainer hatte dem «Kicker» zuletzt gesagt, dass er den 25 Jahre alten Verteidiger des italienischen Champions-League-Clubs zu den Länderspielen im März einladen wollte. Die aber fielen aus. «Für mich war es nach drei Wochen in der Quarantäne einfach herrlich, wieder mal eine positive Nachricht zu erhalten», sagte Gosens dem «Sportbuzzer» am Samstag.

Meeting-Direktor schließt Geister-Istaf aus

BERLIN: Die Organisatoren des traditionellen Berliner Leichtathletik-Sportfestes Istaf schließen eine Veranstaltung ohne Zuschauer aus. «Was wir ganz sicher nicht machen werden, ist ein Geister-Istaf», sagte Meeting-Direktor Martin Seeber der «Berliner Morgenpost» (Samstag). Das 79. Istaf soll in diesem Jahr am 13. September stattfinden. Für Seeber «gehören die Zuschauer dazu, das ist wichtig für die Athleten, man braucht ja auch die Stimmung im Stadion.» Zudem bilden die Ticketeinnahmen einen wichtigen Finanzierungs-Baustein, um die Top-Sportler nach Berlin zu locken.

Mercedes-Teamchef Wolff kauft Anteile von Aston Martin

LONDON: Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff steigt als Investor beim Sportwagenbauer Aston Martin ein. Der britische Hersteller wird im nächsten Jahr auch mit einem Werksteam in der Formel 1 starten und damit zum Konkurrenten für Wolffs Mercedes-Rennstall. Das Investment des Österreichers bei Aston Martin entspreche «einem 0,95-prozentigen Anteil am Unternehmen», teilte ein Mercedes-Sprecher mit. Die Rolle von Wolff als Partner und Geschäftsführer bei Mercedes sei «durch die Transaktion unbeeinflusst». Zuerst hatte die «Daily Mail» berichtet. Daimler hält bereits seit 2013 Anteile an Aston Martin.

Biathlon-Weltcup beginnt Ende November - Sommer-WM auf der Kippe

RUHPOLDING: Die für August geplante Sommer-Weltmeisterschaft der Biathleten in Ruhpolding steht weiter auf der Kippe. Nachdem in Deutschland vorläufig noch bis zum 31. August Großveranstaltungen verboten sind, werden von den Veranstaltern verschiedene Optionen durchgespielt. Die Wintersaison soll nun am 28./29. November im finnischen Kontiolathi beginnen. Die Weltmeisterschaften im slowenischen Pokljuka sind vom 10. bis 21. Februar 2021 geplant.

Frühere Tennis-Topspielerin Huber: US-Open-Absage wird kommen

STUTTGART: Die frühere Weltklasse-Tennisspielerin Anke Huber geht von einer Absage der US Open aus. «Wir hoffen mal nicht, dass es in diesem Jahr kein Tennis mehr geben kann», sagte die 45-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. «Ich zweifele aber daran, dass die US Open stattfinden können. Es ist jetzt noch nicht abgesagt, aber ich denke mal, es wird kommen.» Aufgrund der Coronavirus-Pandemie fallen bereits alle Tennis-Turniere bis Mitte Juli aus. Die US Open sollen am 31. August in New York beginnen, das vom Coronavirus besonders stark betroffen ist.