Nachrichten aus der Sportwelt am Samstag

Written by: Redaktion (dpa) | 11/04/2020 | Überblick

«Bild»: Neue Regeln für Schiedsrichter bei Bundesliga-Fortsetzung

BERLIN: Für die Schiedsrichter in der Fußball-Bundesliga sollen bei einer Fortsetzung des Spielbetriebs neue Richtlinien gelten. Das berichtet die «Bild»-Zeitung (Samstag) mit Verweis auf eine geheime Video-Konferenz, in der die Referees die Maßnahmen mitgeteilt bekamen. Demnach sollen DFB-Direktorin Heike Ullrich, DFB-Abteilungsleiter Florian Götte und Schiedsrichter-Chef Lutz Michael Fröhlich erklärt haben, dass das Verbot, Spiele aus der eigenen Region zu pfeifen, aufgehoben wurde. Stattdessen sollen die Unparteiischen erst recht regional eingesetzt werden, um Reisen zu minimieren.

Erster Frodeno-Kommentar nach Schwimmen beim Tri@home: Ist das kalt

GIRONA: Das erste Teilstück von Jan Frodenos Tri@home war für den Triathlon-Star kein Vergnügen. «Ist das kalt», kommentierte der dreimalige Ironman-Weltmeister am Samstag, nachdem er in einem Pool 3,86 Kilometer geschwommen war. Die Wassertemperatur betrugt gerade einmal 13 Grad. Der 38-Jährige trug zumindest einen Neoprenanzug. Für die knapp vier Kilometer in dem kleinen Pool benötigte Frodeno gut 47 Minuten. Die Distanz wurde per Gegenstromanlage gemessen, sie war mit einer bestimmten Zeit pro 100 Meter eingestellt worden. Frodeno will nach dem Schwimmen noch 180,2 Kilometer mit dem Rad auf einer Rolle absolvieren, danach steht noch ein Marathon auf dem Laufband an.

Corona-Krise zwingt auch mehrere Sportverbände zur Kurzarbeit

BERLIN: Leichtathletik, Ski, Tennis, Handball - die Lähmung des Sports durch die Corona-Pandemie hat auch einige deutsche Fachverbände schon zur Kurzarbeit gezwungen. Beim Skiverband sind sogar alle 154 hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter davon betroffen. Vier von elf nationalen Sportfachverbänden, die von der Deutschen Presse-Agentur dazu befragt wurden, haben bislang Kurzarbeit angemeldet. Einige Verbände wollen die Entwicklung beobachten, bewerten und dann über mögliche Maßnahmen befinden.

Kimmich über Liga-Fortsetzung im Mai: «Gesundheit steht über allem»

MÜNCHEN: Fußball-Nationalspieler Joshua Kimmich vom FC Bayern München erwartet bei einer Fortsetzung der Bundesliga-Saison im Mai nicht nur positive Reaktionen. «Die Meinungen werden zwiegespalten sein. Aber ich glaube schon, dass sich viele bestimmt freuen würden, wenn sie wieder Fußball schauen könnten, auch wenn erstmal dauerhaft vor dem Fernseher», sagte Kimmich der «Abendzeitung München» (Feiertagsausgabe). «Auf der anderen Seite ist es dennoch schwierig und muss begründet und gesellschaftlich tragfähig sein. Die Gesundheit jedes Einzelnen, der Menschen steht über allem und muss daher die Grundlage bei allen zu treffenden Entscheidungen sein.»

Bundesanwaltschaft will Teil des Blatter-Verfahrens einstellen

BERN: Die Bundesanwaltschaft der Schweiz will einen Teil des 2015 eröffneten Verfahrens gegen den ehemaligen FIFA-Präsidenten Joseph Blatter einstellen. Dabei geht es um den Vorwurf, Blatter habe 2005 einen für den Fußball-Weltverband unvorteilhaften Vertrag mit der Karibischen Fußball-Union (CFU) abgeschlossen. Der damalige CFU-Präsident Jack Warner, der auch Vize-Präsident der FIFA war und mittlerweile lebenslang gesperrt ist, soll demnach TV-Rechte an Weltmeisterschaften für Dumping-Preise erhalten und für Millionensummen weiterverkauft haben.

Neues Stadion des SC Freiburg wird nicht wie geplant fertig

FREIBURG: Das neue Stadion des Fußball-Bundesligisten SC Freiburg wird nicht wie geplant fertig. «Beim Stadionbau wird es definitiv Verzögerungen geben», sagte SC-Finanzvorstand Oliver Leki «kicker.de» (Samstag). Das zeitliche Ausmaß ließe sich angesichts der Corona-Pandemie, die sich auch auf die Bauwirtschaft auswirkt, «zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht seriös prognostizieren», sagte der 47-jährige Leki. Ursprünglich war vorgesehen, dass die Mannschaft von SC-Trainer Christian Streich beim ersten Heimspiel der Saison 2020/21 erstmals in

Sommer-Vorbereitungsturnier International Champions Cup abgesagt

NEW YORK: Wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie ist der International Champions Cup der Fußballer für diesen Sommer abgesagt worden. Das Sommerturnier, an dem in den vergangenen Jahren zahlreiche internationale Topclubs im Rahmen ihrer Saisonvorbereitung teilnahmen, könne unter anderem wegen der unklaren Dauer von Ausgangseinschränkungen und der unsicheren Daten im internationalen Fußballkalender nicht durchgeführt werden, teilten die Veranstalter mit.

Drittligist Mannheim: Saisonabbruch sinnvoller als Geisterspiele

MANNHEIM: Der SV Waldhof Mannheim sieht in der möglichen Fortsetzung der 3. Fußball-Liga ohne Zuschauer ein erhebliches finanzielles Risiko. «Geisterspiele sind für Mannheim eine große finanzielle Belastung. Für uns wäre es der bessere Weg, wenn die Saison abgebrochen würde», sagte Geschäftsführer Markus Kompp der Deutschen Presse-Agentur. Am Donnerstag hatten sich der Deutsche Fußball-Bund, der Ausschuss 3. Liga und die Verantwortlichen der 20 Clubs darauf geeinigt, dass die Saison in der 3. Fußball-Liga trotz der anhaltenden Corona-Krise vorerst nicht abgebrochen und nach Möglichkeit zu Ende gespielt werden soll.

Bremens Innensenator fürchtet Fan-Versammlungen bei Geisterspielen

BREMEN: Bremens Innensenator Ulrich Mäurer hält auch Fußball-Spiele ohne Zuschauer bei einer Fortsetzung der Bundesliga-Saison in der Corona-Krise für keine gute Idee. Der 68 Jahre alte SPD-Politiker rechnet im Mai und Juni mit dem Höchststand der Pandemie mit vielen Erkrankten, «aber auch Toten und schwierigen Verhältnissen in den Kliniken. Da kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass man da Geisterspiele organisiert als wäre nichts», sagte Mäurer in einem Interview der «Bild»-Zeitung.