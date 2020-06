Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Tennisspielerin Witthöft sagt Comeback-Versuch in Stuttgart ab

STUTTGART/HAMBURG: Carina Witthöft hat ihre Teilnahme an der Turnierserie des Deutschen Tennis Bunds kurzfristig abgesagt. Aufgrund einer Verletzung müsse die 25-jährige Hamburgerin zurückziehen und werde durch Romy Kölzer ersetzt, teilte der Verband am Montag mit. Witthöft, die einst als hoffnungsvolles Talent galt, wollte an dem Event in der Coronavirus-Pause teilnehmen, nachdem sie ihre WTA-Karriere zuvor für rund eineinhalb Jahre unterbrochen hatte. Ihre erste Vorrundenpartie war für Dienstag in Stuttgart angesetzt gewesen. Bereits im Februar war ein Comeback-Versuch der früheren Top-50-Spielerin aufgrund von Rückenbeschwerden gescheitert.

Iker Casillas zieht Bewerbung um Amt des Verbandspräsidenten zurück

MADRID: Der ehemalige Real Madrid-Keeper Iker Casillas hat seine Bewerbung für das Amt des Präsidenten des spanischen Fußballverbandes RFEF zurückgezogen. Der Hauptgrund sei die außergewöhnliche soziale, wirtschaftliche und gesundheitliche Lage an der das Land leide, teilte Casillas via Twitter mit. Da stünden die Wahlen hinten an, hieß es in der Mitteilung. Damit dürfte bei der Wahl am 17. August der umstrittene Luis Rubiales wiedergewählt werden.

Union rechnet nicht mit neuerlicher Wald-Feier von Fans

BERLIN: Die Verantwortlichen des 1. FC Union Berlin gehen nicht davon aus, dass sich erneut Fans im Wald vor dem Stadion An der Alten Försterei versammeln, um die Mannschaft zu unterstützen und im Falle des Verbleibs in der Fußball-Bundesliga zu feiern. «Aktuell haben wir keine Veranlassung zu glauben, dass da etwas außergewöhnliches passieren wird», sagte Union-Sprecher Christian Arbeit am Montag bei einer Video-Pressekonferenz des Clubs.

Flick lobt Rekordeinkauf Hernández: «Ich sehe schon sein Potenzial»

MÜNCHEN: Hansi Flick hat sich nach Kritik und Spekulationen lobend über Rekordeinkauf Lucas Hernández geäußert. «Ich bin mit ihm soweit zufrieden, dass er engagiert ist und sich einbringen will. Es ist so, dass man als Spieler einen Rhythmus braucht, das konnte ich ihm leider in dieser Form noch nicht geben», sagte der Trainer des FC Bayern München am Montag. Der im Sommer 2019 von Atlético Madrid verpflichtete Fußball-Weltmeister Hernández ist mit 80 Millionen Euro der bislang teuerste Transfer der Münchner und konnte sich auch wegen Verletzungen bisher nicht durchsetzen

Nach Trump-Tweet: FIFA bekräftigt Protestrechte der Fußball-Profis

ZÜRICH: Nach der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, wegen des Endes des Protestverbots die Fußball-Nationalmannschaften der USA weitestgehend zu ignorieren, ruft die FIFA zum gemeinsamen Kampf gegen Rassismus und Gewalt auf. «Die Position der FIFA und des FIFA-Präsidenten zu den Rechten der Spielerinnen und Spieler, sich gegen Rassismus, Diskriminierung und Gewalt zu stellen» habe sich nicht geändert, teilte der Weltverband am Montag mit. Zunächst hatte die Nachrichtenagentur AP darüber berichtet.

Gladbach-Manager Eberl versichert: «Können alle Topstars halten»

Mönchengladbach (dpa) - Selbst im Fall des Verpassens der Champions League ist Borussia Mönchengladbach laut Sportchef Max Eberl nicht zum Verkauf von Denis Zakaria gezwungen. «Wir können alle Topstars halten», versprach Eberl am Montag für den Fall, dass sein Team den Zweikampf mit Bayer Leverkusen um Platz vier verliert. Der derzeit verletzte Zakaria ist der aktuell begehrteste Spieler des Tabellen-Fünften und vor allem auch international gefragt.

Drittligist 1. FC Kaiserslautern stellt Antrag auf Insolvenz

KAISERSLAUTERN: Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern hat beim Amtsgericht Kaiserslautern einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gestellt. Dies teilten die Pfälzer am Montag mit. «Ziel des Verfahrens ist es, zügig die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit wiederherzustellen», sagte Geschäftsführer Soeren Oliver Voigt in der Mitteilung des viermaligen deutschen Meisters.

Weltranglisten-Erste Barty hat Bedenken wegen US-Open-Austragung

BRISBANE: Auch die Tennis-Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty hat sich skeptisch über eine Austragung der US Open angesichts der Corona-Pandemie geäußert. Eine Entscheidung darüber, ob das Grand-Slam-Turnier in New York wie geplant ab dem 31. August stattfindet, könnte noch an diesem Montag fallen. «Auch ich habe Bedenken. Ich verstehe, dass die Turniere unbedingt stattfinden sollen, aber die Sicherheit aller muss Priorität haben», schrieb die 24-jährige Australierin in einer am Montag veröffentlichten E-Mail an die Nachrichtenagentur AP.

Aubameyang sieht sich an einem «Wendepunkt» seiner Karriere

LONDON: Arsenal-Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang hat einen Verbleib bei dem Premier-League Club über die Saison hinaus offen gelassen. Er habe bisher noch kein Angebot bekommen, aber der Ball liege bei Arsenal, sagte der 30-Jährige dem französischen Fußballsender Telefoot. Er befinde sich an einem Wendepunkt seiner Karriere, sagte Aubameyang, dessen Vertrag zum Ende der kommenden Saison ausläuft. Er müsse sich deshalb überlegen, ob er bei den «Gunners» bleibe.

Dortmunds Kapitän Piszczek möchte kein Abschiedsspiel beim BVB

DÜSSELDORF: Seit zehn Jahren steht er beim Fußball- Bundesligisten Borussia Dortmund unter Vertrag, am Samstag absolvierte er seine 250. Bundesligapartie - aber auf ein Abschiedsspiel zum Karriereende beim BVB möchte Lukasz Piszczek lieber verzichten. «Da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Solche Spiele sind schön - nur stehe ich nicht so gern im Mittelpunkt. Mein Abschied aus der Nationalmannschaft war im vergangenen Jahr sehr emotional, aber das reicht. Ich muss das nicht unbedingt ein zweites Mal haben», sagte der 35 Jahre alte Abwehrspieler der Dortmunder dem «Kicker» (Montagausgabe).

KSC-Boss Kreuzer: Cheftrainer-Vertrag für Eichner noch vor Saisonende

KARLSRUHE: Fußball-Zweitligist Karlsruher SC will seinen Coach Christian Eichner noch vor Ablauf der Saison mit einem Cheftrainer- Vertrag ausstatten. «Ich denke, dass wir uns noch vor Saisonende einig werden und Christian und Zlatan (Eichners Assistent Bajramovic, d. Red.) ihre neuen Verträge beim KSC unterschreiben werden», sagte Sportchef Oliver Kreuzer am Montag der Deutschen Presse-Agentur.

Schiedsrichter-Experte Kinhöfer: Handregel für Fans «Schwachsinn»

BERLIN: Nach Meinung des ehemaligen FIFA-Referees Thorsten Kinhöfer verhindert die umstrittene neue Handregel Tore und ist den Fans nur schwer begreiflich zu machen. «Für den Schiedsrichter macht es die Sache einfacher: Wenn die Hand im Spiel ist, kann es kein Tor geben. Für Fans, Spieler und Fußballbegeisterte generell ist es Schwachsinn», sagte der 51-Jährige der «Bild»-Zeitung (Montag). Zwei Tore und ein Strafstoß waren wegen unabsichtlichen Handspiels aberkannt worden. Die neue Regel schreibt das vor, auch ein Zufalls-Handspiel bei einer klaren Torchance geahndet wird.

Englands Nationalspieler Rashford schreibt Brief an Abgeordnete

MANCHESTER: Der englische Fußball-Nationalspieler Marcus Rashford hat sich in der Corona-Krise erneut für bedürftige Kinder eingesetzt und die Regierung in einem offenen Brief zum Umdenken aufgefordert. In dem auf seiner Facebook-Seite veröffentlichten Schreiben bat der 22-Jährige die Abgeordneten des Parlaments darum, ein Förderprogramm für die Verteilung von Essenmarken als Ersatz für die Schulessen nicht wie beschlossen mit Beginn der Sommerferien auslaufen zu lassen. «Die Regierung hat einen «Was-auch-immer-nötig-ist-Ansatz» gewählt für die Wirtschaft - ich bitte Sie darum, diese Herangehensweise auf den Schutz der verletzlichen Kinder Englands auszuweiten», schrieb Rashford.

Diskussion um Konzepte: Handball-Bundesliga erwägt Doppelspieltage

HAMBURG: Die Handball-Bundesliga arbeitet an Terminen und Konzepten für die neue Saison. Eine mögliche Form ist, Spiele zusammenzufassen. Trainer Maik Machulla von Vizemeister SG Flensburg-Handewitt spricht davon, «in sehr komprimierter Form mehrere Spiele in der Woche an einem Ort» auszutragen. Das könnten auch Doppelspieltage sein. Beispielsweise könnte eine Mannschaft aus dem Süden die Partien in Kiel und Flensburg bei einer Auswärtsreise bestreiten.

Funktionär: Formel 1 erwägt China-Doppelpack im Herbst

SHANGHAI: Die Formel 1 zieht anscheinend nach der Startphase der Saison in Europa auch einen Renn-Doppelpack in China in Erwägung. Der Vermarkter der Rennserie habe den Streckenbetreibern in Shanghai diesen Vorschlag unterbreitet, sagte ein hoher Sportfunktionär der Stadtverwaltung am Montag. «Es ist noch nicht entschieden. Es wird von der Lage der Pandemie abhängen», sagte Sportamtsleiter Xu Bin dem Sender «Shanghai People's Radio» laut Berichten von Fachportalen. Der eigentlich für April geplante Grand Prix von China war wegen der Coronavirus-Pandemie auf unbestimmte Zeit verschoben worden.

Darts-Youngster Kurz erneut für WM qualifiziert

MÜNCHEN: Der deutsche Darts-Youngster Nico Kurz hat sich erneut für die Weltmeisterschaft in London qualifiziert. Der 23 Jahre alte Hesse gewann am Sonntagabend das Endspiel der Super League Darts gegen Dragutin Horvat mit 10:9 und erspielte sich damit den deutschen Platz für das wichtigste Turnier der Welt.