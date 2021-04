Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Written by: Redaktion (dpa) | 19/04/2021 | Aktualisiert um: 19:00 | Überblick

4,16 Millionen Zuschauer sehen Formel 1 bei RTL

BERLIN: Die erste von vier Formel-1-Übertragungen des TV-Senders RTL in diesem Jahr haben im Durchschnitt 4,16 Millionen Zuschauer gesehen. Das ergab am Sonntagnachmittag beim Grand Prix der Emilia Romagna in Imola nach Senderangaben einen Marktanteil von 22,2 Prozent. Der Jahresdurchschnitt von RTL lag 2020 bei den Formel-1-Rennen bei 3,99 Millionen.

Bis zum Ablauf der vergangenen Saison hatte RTL 30 Jahre lang die Formel 1 komplett im Free-TV übertragen, war aber zuletzt im Wettbieten um die Medienrechte der wichtigsten Motorsport-Serie dem Pay-TV-Sender Sky unterlegen. Durch eine Sub-Lizenz darf RTL in dieser Saison nur noch vier Rennen zeigen. Sky sendet 19 der 23 Saisonrennen exklusiv für seine Kunden.

Kreise: EM-Entscheidung vertagt - UEFA setzt München weitere Frist

MONTREUX: Die Europäische Fußball-Union hat nach dpa-Informationen die Entscheidung über den EM-Standort München vertagt.

Der bayerischen Landeshauptstadt, in der alle drei Gruppenspiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ausgerichtet werden sollen, soll eine weitere Frist bis zum Ende dieser Woche eingeräumt werden, um über die Zulassung von Zuschauern zu beraten. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur kurz nach der Sitzung des UEFA-Exekutivkomitees in Montreux. Die Frist gilt auch für die weiteren Wackelkandidaten unter den zwölf Ausrichtern, Dublin und Bilbao.

Chancen auf NBA-Playoffs sinken: Mavericks verlieren gegen Kings

DALLAS: Die Dallas Mavericks haben im Kampf um die Teilnahme an den Playoffs in der NBA einen weiteren Rückschlag kassiert. Gegen die zuvor neun Spiele sieglosen Sacramento Kings verlor das Team um Basketball-Star Luka Doncic und den deutschen Nationalspieler Maxi Kleber am Sonntagabend (Ortszeit) 107:121. Für die Texaner war es die fünfte Niederlage in den vergangenen sieben Spielen. Auch die 22 Punkte von Doncic im letzten Viertel halfen nichts, insgesamt kam der Slowene auf 37 Zähler. Kleber blieb in etwas mehr als 21 Minuten Spielzeit ohne eigene Punkte und kam auf nur drei Rebounds.

Schiedsrichter-Sponsor Dekra beendet Zusammenarbeit mit DFB

FRANKFURT/MAIN: Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) verliert seinen Sponsor für die Schiedsrichter. Die Dekra steigt zum Vertragsende am 30. Juni 2021 nach 18 Jahren Zusammenarbeit aus, wie die technische Prüfungsorganisation am Montag mitteilte. «Über eine mögliche weitere Verlängerung der Partnerschaft wurden intensive Gespräche geführt, dabei fanden beide Seiten keine gemeinsame Basis», hieß es.

Offiziell: Tottenham Hotspur trennt sich von Trainer Mourinho

LONDON: Der Premier-League-Club Tottenham Hotspur hat sich von Trainer Jose Mourinho getrennt. Wie der Verein am Montag bekanntgab, wurde mit dem Portugiesen auch sein Betreuerstab beurlaubt. Persönlich habe er gern mit Mourinho zusammengearbeitet, teilte Club-Präsident Daniel Levy mit. Deswegen bedauere er, «dass die Dinge nicht so geklappt haben, wie wir es uns beide vorgestellt haben». Zuvor hatten englische Medien über die Entlassung berichtet. Das Training wurde zunächst von Ryan Mason übernommen. In der Fußball-Meisterschaft liegt der Londoner Club nur auf Rang sieben.

Deutsche Athleten sollen vor Olympischen Spielen geimpft werden

BERLIN: Die rund 1400 deutschen Teilnehmer bei Olympia in Tokio sollen alle vorher eine Impfung gegen Covid-19 erhalten. «Die Olympioniken sollen rechtzeitig vor den Sommerspielen geimpft werden», sagte der Sprecher des Bundesinnenministeriums, Steve Alter, am Montag der Deutschen Presse-Agentur. «Im Moment gehen wir davon aus, dass wir das im Rahmen des Impf-Fortschritts gewährleisten können», fügte er hinzu. Der DOSB hatte die Erwartung geäußert, dass alle impfwilligen Mitglieder der Delegationen für Olympia und Paralympics geimpft werden. Nur in diesem Fall könne der Dachverband «guten Gewissens die Mannschaft nach Tokio entsenden», hatte DOSB-Präsident Alfons Hörmann gesagt.

Völler: Super League ein «Verbrechen am Fußball»

LEVERKUSEN: Bayer Leverkusens Sportchef Rudi Völler hat die Pläne von zwölf Vereinen für eine europäische Super League mit deutlichen Worten kritisiert. «Eine geschlossene Gesellschaft ist ein Verbrechen am Fußball», sagte der Weltmeister von 1990 der «Bild» und «Sport Bild» und kritisierte vor allem den von Jürgen Klopp trainierten FC Liverpool: «Für einen Klub, bei dem die Fans "You'll never walk alone" singen, ist das beschämend.» Das Verhalten der deutschen Vereine in diesem Konflikt sei dagegen vorbildlich.

Fans fordern: Keine UEFA-Reform und Strafen für Super-League-Clubs

FRANKFURT/MAIN: Die Fan-Interessenvertretung «Unsere Kurve» fordert harte Strafen für die Teilnehmer an einer europäischen Super League. «Clubs, die sich für eine Super-League entscheiden, sind konsequent zu sanktionieren und sofort von allen verbandlichen Wettbewerben - national und international - auszuschließen», heißt es in einem am Montag veröffentlichten Statement. Die Fans forderten zudem: «Die Reform der UEFA-Clubwettbewerbe muss umgehend zurückgenommen werden.»

EU-Kommission zur Superliga: Europäische DNA im Sport beibehalten

BRÜSSEL: Die EU-Kommission hat sich zurückhaltend über die Pläne von zwölf Fußball-Topclubs für eine europäische Super League geäußert. Der europäische Sport sei von klaren, transparenten und nicht-diskriminierenden Regeln geprägt. «Diese Traditionen, wie sich Menschen auf allen Ebenen am Sport beteiligen, müssen als Teil der europäischen DNA beibehalten werden», sagte eine Kommissionssprecherin am Montag. Zum Vorschlag einer Super League äußerte sich die Kommission nicht, da eigenen Angaben zufolge noch zu wenige konkrete Informationen veröffentlicht worden seien.

Werder Bremen reist wieder zum Trainingslager ins Zillertal

ZELL AM ZILLER: Werder Bremen wird wie in den Jahren zuvor sein Trainingslager wieder im österreichischen Zillertal beziehen. Die Grün-Weißen wollen sich vom 14. bis 23. Juli in Zell am Ziller auf die neue Saison vorbereiten, wie der Fußball-Bundesligist am Montag mitteilte. Für Werder wird es der zehnte Aufenthalt im Zillertal. «Die Bedingungen vor Ort sind hervorragend. Wir fühlen uns dort einfach wohl», sagte Geschäftsführer Frank Baumann.

Die neue Bundesliga-Spielzeit beginnt am 13. bis 15. August, eine Woche zuvor steht die erste Runde im DFB-Pokal an. Im Falle eines Abstiegs müssten die Bremer noch einmal umplanen, da die Zweite Liga bereits am 23. bis 25. Juli beginnt.

US-Bank JP Morgan bestätigt Finanzierung der Super League

MONTREUX: Die neue Super League mit derzeit zwölf europäischen Fußball-Topclubs wird von der US-Großbank JP Morgan unterstützt. Das bestätigte das Unternehmen am Montag der englischen Nachrichtenagentur PA. JP Morgan sichert demnach die Finanzierung des neuen Wettbewerbs, der den Teilnehmern garantierte Einnahmen in dreistelliger Millionenhöhe sichern soll. Während der «anfänglichen Verpflichtungsperiode der Vereine» könnten Solidaritätsleistungen in Höhe von zehn Milliarden Euro ausgezahlt werden, hatten die Vereine mitgeteilt. Die Gründungsmitglieder sollen einen Betrag von 3,5 Milliarden Euro erhalten.

Super-League-Clubs mit rechtlichen Schritten gegen FIFA und UEFA

MONTREUX: Die Gründungsmitglieder der neuen Super League haben der Nachrichtenagentur AP zufolge bereits rechtliche Schritte eingeleitet, um die internationalen Verbände UEFA und FIFA an einer Einmischung zu hindern. Dies soll der Europäischen Fußball-Union und dem Weltverband demnach in einem Schreiben mitgeteilt worden sein. Die UEFA und FIFA hatten ihrerseits die Gründung der neuen Liga scharf kritisiert und angekündigt, alle Maßnahmen zu ergreifen, um den Wettbewerb zu verhindern.

Zwölf europäische Fußball-Topclubs wollen Superliga gründen

BERLIN: Zwölf europäische Fußball-Spitzenclubs wollen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine europäische Superliga gründen.

Mehrere Clubs wie der englische Meister FC Liverpool veröffentlichten in der Nacht zum Montag eine entsprechende Stellungnahme auf ihren Internetseiten.

Dortmund schlägt Bremen und hofft wieder auf Champions-League-Start

DORTMUND: Borussia Dortmund hat die Patzer der Konkurrenz in der Fußball-Bundesliga genutzt und kann sich wieder Hoffnungen auf einen Champions-League-Start in der kommenden Saison machen. Der Tabellenfünfte gewann am Sonntag sein Heimspiel gegen den SV Werder Bremen mit 4:1 (3:1). Durch den Erfolg verkürzte der BVB den Rückstand um drei Punkte auf die davor platzierten Eintracht Frankfurt und VfL Wolfsburg, die am Samstag jeweils Niederlagen einstecken mussten.

UEFA warnt Clubs wegen Superliga-Plänen: «Zynisches Projekt»

BERLIN: Die Europäische Fußball-Union UEFA hat die erneuten Pläne einiger Clubs für eine Superliga scharf kritisiert. «Dieses zynische Projekt basiert auf dem Eigeninteresse einiger Clubs in einer Zeit, in der die Gesellschaft mehr denn je Solidarität braucht», teilte die UEFA gemeinsam mit den Verbänden und Ligen aus England, Spanien und Italien mit und betonte, dass unter allen Mitgliedsverbänden Einigkeit herrsche. Kurz vor dem Beschluss einer tiefgreifenden Reform für die Champions League hatte ein Bündnis mehrerer Clubs erneut eine Superliga ins Spiel gebracht. Nach dpa-Informationen verfolgen Vereine aus Italien, Spanien und England diesen Plan entgegen des für Montag geplanten Beschlusses der UEFA.

Formel-1-Pilot Verstappen gewinnt Imola-Chaos - Vettel mit Defekt

IMOLA: Red-Bull-Pilot Max Verstappen hat das chaotische Formel-1-Rennen von Imola gewonnen. Der Niederländer verwies am Sonntag beim zweiten Grand Prix des Jahres Lewis Hamilton auf den zweiten Platz. Der Mercedes-Mann schob sich nach einer imposanten Aufholjagd wenige Runden vor Schluss noch vor Lando Norris im McLaren, der Dritter wurde. In dem Spektakel mit zwei Safety-Car-Phasen bei lange nasser Strecke musste Sebastian Vettel im Aston Martin wegen eines Getriebeschadens kurz vor dem Ende seinen Wagen in der Garage abstellen. Mick Schumacher landete nach einem frühen Front-Schaden an seinem Haas auf Rang 16.

Schachmann Dritter im Amstel Gold Race - van Aert siegt im Fotofinish

BERG EN TERBLIJT: Maximilian Schachmann hat den Sieg zum Auftakt der Ardennen-Klassiker nur knapp verpasst. Der 27 Jahre alte Radprofi vom Team Bora-Hansgrohe belegte am Sonntag beim Amstel Gold Race nach einer starken Leistung den dritten Platz. Top-Favorit Wout van Aert sicherte sich im niederländischen Berg en Terblijt den Sieg nach 217 Kilometern im Fotofinish vor dem Briten Tom Pidcock. Das Duo musste minutenlang auf eine Entscheidung der Jury warten, bis das vorläufige Ergebnis den Belgier als Sieger aufwies.

DEG verpasst DEL-Playoffs - Iserlohn und Straubing im Viertelfinale

MÜNCHEN: Die Düsseldorfer EG hat am letzten Vorrunden-Spieltag der Deutschen Eishockey Liga noch die Playoffs verpasst. Am Sonntag sicherten sich dagegen die Iserlohn Roosters und die Straubing Tigers die Teilnahme an den Viertelfinalserien, die am Dienstag starten. Der achtmalige Meister DEG war am 38. Spieltag beim EHC Red Bull München 1:6 (0:2, 0:1, 1:3) chancenlos und fiel in der Nordgruppe noch auf Rang fünf zurück. Denn zeitgleich besiegten die Iserlohn Roosters den ERC Ingolstadt 3:0 (1:0, 2:0, 0:0) und zogen vorbei. Im Süden sicherte sich Straubing durch ein 4:2 (2:0, 0:2, 2:0) in Wolfsburg die Playoffs.

Kiel und Flensburg siegen: Handball-Bundesliga bleibt spannend

FLENSBURG/BALINGEN: Die SG Flensburg-Handewitt und der THW Kiel setzen ihren Zweikampf um die Meisterschaft in der Handball-Bundesliga im Gleichschritt fort. Mit einem souveränen 29:22 (15:8)-Heimsieg gegen den Bergischen HC verteidigten die Flensburger am Sonntagnachmittag ihre Tabellenführung. Kiel bleibt dank des ebenso ungefährdeten 33:22 (17:10)-Auswärtserfolgs beim HBW Balingen-Weilstetten dicht hinter dem Nordrivalen.

Austrian Open: Für Golfer Kieffer und Kaymer reicht es nicht zum Sieg

ATZENBRUGG: Die deutschen Golfprofis Maximilian Kieffer und Martin Kaymer haben den Sieg bei der Austrian Open knapp verpasst. Der US-Amerikaner John Catlin sicherte sich am Sonntag im Diamond Country Club in der Nähe von Wien im Stechen gegen Kieffer den Titel. Nach vier Runden hatten die beiden Golfprofis mit jeweils 274 Schlägen an der Spitze gelegen, so dass ein Playoff um den Sieg nötig war. Deutschlands Top-Golfer Kaymer beendete das Turnier mit 277 Schlägen auf dem dritten Platz.