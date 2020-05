Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

FIFA plant Fußball-Spiel für Kampf gegen Coronavirus

ZÜRICH: Der Fußball-Weltverband FIFA will mithilfe eines Charity-Spiels Gelder sammeln, um gegen das Coronavirus anzukämpfen. «Es liegt in unserer Verantwortung, Solidarität zu zeigen und weiterhin alles zu tun, was wir können, um uns an den Bemühungen im Kampf gegen die Pandemie zu beteiligen und sie zu unterstützen», teilte FIFA-Präsident Gianni Infantino am Montag mit. Details wie Spielort, Datum oder Teilnehmer seien derzeit noch nicht bekannt.

Abstiegsnot akut: Werder verliert Geisterheimspiel gegen Leverkusen

BREMEN: Werder Bremen hat das Geisterheimspiel gegen Bayer Leverkusen klar verloren und ist damit noch stärker in akute Abstiegsnot geraten. Die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt unterlag der Werkself am Montagabend im praktisch leeren Weser-Stadion mit 1:4 (1:2) und hat als Tabellenvorletzter der Fußball-Bundesliga nun schon fünf Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz 16. Doppeltorschütze Kai Havertz (33.und 38. Minute), Mitchell Weiser (61.) und Kerem Demirbay (78.) trafen für die Gäste, Theodor Gebre Selassie (30.) hatte das 1:1 für Werder erzielt. Bremen hat nach dem 26. Spieltag bei einer noch ausstehenden Partie als Tabellen-17. vor Schlusslicht Paderborn 18 Punkte.

UEFA verschiebt Exekutivkomitee-Sitzung auf Mitte Juni

NYON: Die Europäische Fußball-Union hat ihre für Ende Mai geplante Sitzung des Exekutivkomitees am Montag auf den 17. Juni verschoben. Auch weil bei «einigen wenigen Austragungsorten» der auf den nächsten Sommer verschobenen Europameisterschaft noch nicht alle Fragen geklärt seien, hieß es in der Verbandsmitteilung. Die Euro 2020 war wegen der Cornavirus-Pandemie ins nächste Jahr verschoben worden und soll nun vom 11. Juni bis 11. Juli 2021 in zwölf Ländern stattfinden.

Augsburger Trainer Herrlich nach zweitem Negativtest zurück beim Team

AUGSBURG: Heiko Herrlich ist nach seinem Quarantäne-Malheur und einem Wochenende Zwangspause zur Mannschaft des FC Augsburg zurückgekehrt. Der Cheftrainer stand am Montag wieder auf dem Trainingsplatz, nachdem auch ein zweiter Test auf das Virus Sars-CoV-2 keinen positiven Befund gebracht hatte. «Der Blick geht nach vorne: Nach zwei negativen Corona-Tests hat Heiko Herrlich die Arbeit mit seinem Team heute wieder aufgenommen», schrieb der Fußball-Bundesligist am Abend in den Sozialen Netzwerken. Herrlich hatte in der vorigen Woche die Quarantäne im Teamhotel gebrochen und einen Laden aufgesucht, um Zahnpasta und Hautcreme zu kaufen.

Ex-Werder-Boss verteidigt Innensenator: «Ist eben kein Fußballer»

BREMEN: Der frühere Geschäftsführer von Werder Bremen, Jürgen L. Born, hat den Bremer Innensenator Ulrich Mäurer gegen Kritik aus dem Profifußball in Schutz genommen. «Ich gehe davon aus, dass Herr Mäurer weder den Verein Werder Bremen und schon gar nicht die Stadt Bremen schädigen will», sagte der 79-Jährige dem Internetportal «spox.com» vor dem Werder-Heimspiel gegen Bayer Leverkusen. «Er möchte natürlich nicht, dass die Stadt noch mal in besondere Quarantäne-Absprachen gerät. Das kann man verstehen. Aber er ist eben auch kein Fußballer. Wenn man Bürgermeister in einer Großstadt im Westen wäre, dann kann man sich so etwas glaube ich nicht erlauben.»

Keeper Wellenreuther: Abschied aus Tilburg - Zukunft noch offen

TILBURG: Mit einer emotionalen Botschaft hat sich der ehemalige Schalke-Torwart Timon Wellenreuther von seinem niederländischen Verein Willem II Tilburg verabschiedet. «Im Sommer werden für mich drei erfolgreiche Jahre bei Willem II zu Ende gehen. Ich möchte mich bei allen bedanken, die mir in dieser Zeit so sehr geholfen haben: der gesamte Club und auch allen Fans», schrieb der 24-Jährige am Montag bei Instagram. «Wohin es mich genau ziehen wird, kann ich euch noch nicht sagen. Das werden die nächsten Wochen zeigen», sagte Wellenreuther, dessen Vertrag bei Willem II im Sommer ausläuft.

Premier League nimmt Trainingsbetrieb wieder auf

LONDON: Die Teams der englischen Premier League dürfen ab Dienstag wieder trainieren. Die Bosse der 20 Fußball-Clubs einigten sich einstimmig auf eine Wiederaufnahme des Betriebs, wie die Liga am Montag mitteilte. Demzufolge können die Teams in Kleingruppen unter Einhaltung der Abstandsregeln trainieren. Körperkontakt sei hingegen noch nicht erlaubt. Bisher galt ein Re-Start der Liga am 12. Juni als wahrscheinlich. Laut Medienberichten könnte sich dieser aber um eine weitere Woche verzögern. Die Zeitung «Daily Mail» hatte bereits berichtet, dass die Saison daher bis zum 22. August verlängert werden soll.

Seehofer begeistert über Wiederbeginn der Bundesliga

BERLIN: Nach dem Neustart der Fußball-Bundesliga zieht Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) eine positive Bilanz. «Dank des professionellen Verhaltens der Mannschaften und der Besonnenheit der Fans sehe ich das Sicherheitskonzept der DFL in beeindruckender Weise bestätigt», erklärte der auch für Sport zuständige Minister am Montag. «Fußballfreude und Infektionsschutz müssen sich nicht ausschließen.» Erste und zweite Liga hatten am Wochenende den Spielbetrieb vor leeren Rängen wieder aufgenommen. Zu Verstößen gegen die Auflagen zur Eindämmung des Coronavirus kam es nur vereinzelt.

Österreichs Regierung prüft Sicherheitskonzept der Formel 1

WIEN/SPIELBERG: Die österreichische Regierung hat noch nicht entschieden, ob die Formel 1 am 5. Juli auf dem Red Bull Ring in Spielberg starten kann. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) sagte am Montag, dass das Sicherheitskonzept der Veranstalter vorliege und seit Freitag von den zuständigen Experten geprüft werde. «Die Formel 1 wird behandelt wie jeder andere», sagte Anschober. Die Prüfung werde zeigen, ob das Konzept mit einem Rennen ohne Zuschauer tragbar sei oder noch Anpassungen vorgenommen werden müssten. Das Konzept müsse sicherstellen, dass es durch ein Rennwochenende zu keiner Ausbreitung des Coronavirus komme.

Spanische Fußball-Profis trainieren jetzt in Zehnergruppen

MADRID: Die Fußball-Profis im Corona-Hotspot Spanien dürfen seit Montag in Gruppen von bis zu zehn Spielern trainieren. Zu Beginn der zweiten Woche nach Wiederaufnahme des Trainings absolvierten der deutsche Nationalspieler Toni Kroos und seine Kollegen beim Rekordmeister Real Madrid am Montag einen Ausdauerkreis sowie Übungen mit dem Ball, wie der Club mitteilte. Auch beim Meister und Tabellenführer FC Barcelona wurde erstmals in Zehnergruppen trainiert. Das Training in Zehnergruppen war erst am Samstag von der Regierung für alle Vereine zugelassen worden, unabhängig von der Entwicklung der Corona-Pandemie in der jeweiligen Region. Der Spielbetrieb in Spanien ist seit dem 12. März unterbrochen.

DFB-Generalsekretär Curtius: «Akademie planmäßig Ende 2021 fertig»

FRANKFURT/MAIN: Der Deutsche Fußball-Bund geht trotz der Coronavirus-Pandemie von einer planmäßigen Fertigstellung seiner Akademie in Frankfurt/Main aus. «Wir sind weiterhin zuversichtlich, den neuen DFB und seine Akademie planmäßig Ende 2021 fertigstellen zu können», sagte DFB-Generalsekretär Friedrich Curtius laut einer Mitteilung am Montag.

Schottische Premier League wegen Corona abgebrochen - Celtic Meister

GLASGOW: Die schottische Premier League hat ihre Saison aufgrund der Coronavirus-Krise frühzeitig abgebrochen und Celtic Glasgow zum Meister erklärt. Der Fußball-Traditionsclub gewinnt somit den neunten Meistertitel in Serie. Die Verantwortlichen der Liga haben sich nach Gesprächen mit Vertretern der zwölf Spitzenclubs auf das vorzeitige Ende der Spielzeit geeinigt, wie die Liga auf ihrer Website am Montag mitteilte. Heart of Midlothian mit seinem deutschen Trainer Daniel Stendel steigt ab. Zuvor hatten bereits Frankreich, die Niederlande und Belgien den Ligabetrieb abgebrochen.

Organisatoren: Glasgow ist auch 2021 Gastgeber bei Fußball-EM

Berlin (dpa) - Glasgow bleibt nach Angaben der Stadt-Organisatoren Austragungsort der um ein Jahr verlegten Fußball-EM. Nach den Spekulationen am Wochenende wolle man klarstellen, dass die schottische Metropole ihre Position als Gastgeber erneut bestätigt habe, teilte die Local Organising Structure Glasgow am Montag mit. Wegen der Corona-Pandemie wurde die EM auf den Zeitraum vom 11. Juni bis 11. Juli 2021 verlegt.

Griechische Fußball-Superliga soll am 6. Juni wieder starten

ATHEN: Die griechische Fußball-Superliga soll nach der Corona-Zwangspause am 6. und 7. Juni wieder beginnen. Ausgetragen werden müssen noch die Playoff-Spiele zwischen den sechs bestplatzierten Teams der Hauptrunde und die Playout-Spiele der acht anderen Teams. Zudem müssen noch drei Pokalspiele stattfinden. Dies teilten am Montag die 14 Vertreter der Vereine der griechischen Superliga mit. Diesen Beschluss muss noch der Krisenstab für die Corona-Krise genehmigen. Dies gilt aber als sicher, berichtete das Staatsfernsehen.

Ruder-Weltmeister Zeidler fordert: System Fußball den Rücken kehren

Ingolstadt (dpa) - Ruder-Weltmeister Oliver Zeidler hat die Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der Bundesliga heftig kritisiert und sogar zu einer Abkehr vom Fußball aufgefordert. «Ich kann den Start der Bundesliga in keinster Weise gutheißen und hoffe, dass noch mehr Menschen so denken und diesem wahnsinnigen System den Rücken zukehren», sagte der 23-Jährige in einem Interview auf der Homepage von «Sportler des Jahres» (Montag): «Über gute und schlechte Entscheidungen, die von der Politik in den letzten Monaten getroffen wurden, kann man sicherlich diskutieren, aber die Entscheidung zum Start der Bundesliga ist - ohne Wenn und Aber - falsch.»

Positiver Corona-Test beim Chemnitzer FC - Drei Spieler in Quarantäne

CHEMNITZ: Bei Fußball-Drittligist Chemnitzer FC ist ein Spieler positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Demnach ist das Virus bei dem Profi bei der am Samstag vorgenommenen zweiten Testreihe nachgewiesen worden, wie der Verein am Montag mitteilte. Bei der ersten Testung am Donnerstag waren noch alle Spieler negativ gewesen. Der betreffende Spieler sei umgehend in eine 14-tägige häusliche Quarantäne gegangen. Zudem müssen zwei weitere Akteure in Quarantäne, die zwar negativ getestet worden waren, aber in Kontakt zu dem positiven Spieler standen.

DFB-Vize Frymuth sieht Zukunft der 3. Liga «hochgradig gefährdet»

LEIPZIG: Bei einer länger anhaltenden offenen Debatte um die Saisonfortsetzung der 3. Fußball-Liga sieht DFB-Vizepräsident Peter Frymuth die Existenz der Spielklasse bedroht. «Eine Profiliga, die ein Jahr mit dem Spielbetrieb aussetzt - ich glaube, da kann sich jeder ausmalen, was das bedeutet. Die gesamte Zukunft der 3. Liga als Profispielklasse wäre hochgradig gefährdet, inklusive ihrer Teilnehmer», sagte Frymuth dem «Kicker» (Montag).

Premier-League-Saison könnte bis in August verlängert werden

LONDON: Die Saison der englischen Premier League soll einem Medienbericht zufolge im Zweifel bis zum 22. August verlängert werden. So wollen die Verantwortlichen sicherstellen, dass die unterbrochene Spielzeit der englischen Fußball-Topliga trotzdem noch zu Ende gespielt werden könne, berichtete die britische Zeitung «Daily Mail» am Montag. Bisher galt ein Re-Start der Liga am 12. Juni als wahrscheinlich. Laut Medienberichten könnte sich dieser aber um eine weitere Woche verzögern.

Südkoreas Fußballclub FC Seoul entschuldigt sich für Sexpuppen

SEOUL: Nach Vorwürfen von Fans hat sich der südkoreanische Fußball-Erstligist FC Seoul entschuldigt, Sexpuppen während eines Geisterspiels als Zuschauerattrappen verwendet zu haben. Der Club sei von Beginn an davon ausgegangen, dass es sich um Schaufensterpuppen und nicht um Erwachsenenspielzeug handelt, teilte der FC Seoul über die sozialen Medien mit. Das habe der Lieferant bestätigt. Doch räumte der Club ein, dass vor dem Heimspiel am Sonntag im Seouler WM-Stadion gegen den Gwangju FC (1:0) nicht «jedes installierte Detail» geprüft worden sei.

Magdeburgs Kapitän Beck kritisiert: «Spielplan ist Wahnsinn»

MAGDEBURG: Kapitän Christian Beck von Fußball-Drittligist 1. FC Magdeburg hat die Pläne des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) scharf kritisiert. «Wenn es nach dem DFB geht, hätten wir bis zum 30. Juni elf Liga- und möglicherweise noch zwei Landespokalspiele. Der Spielplan ist Wahnsinn», sagte der Stürmer der «Magdeburger Volksstimme» (Montag). Da der DFB am vergangenen Freitag die geplante Wiederaufnahme des Spielbetriebs zum 26. Mai bereits verschoben hat, wird die Zeitspanne ohne Verlängerung in den Juli nahezu unmöglich.

Nationale Anti-Doping-Agentur nimmt Kontrollen wieder auf

BONN: Die Nationale Anti-Doping-Agentur nimmt die klassischen Urin- und Blutkontrollen im Training und Wettkampf wieder auf. Dies teilte die Nada am Montag mit. Bereits am Wochenende habe die in Bonn ansässige Agentur erste Wettkampfkontrollen in der 1. und 2. Fußball-Bundesliga unter den in der Corona-Krise geltenden Hygiene- und Abstandsstandards vorgenommen. Seit knapp zwei Monaten hatte die Nada das Doping-Kontrollsystem weitgehend heruntergefahren.

Schiedsrichter-Lehrwart: Keine Sanktionsmöglichkeiten bei Torjubel

BERLIN: Schiedsrichter-Lehrwart Lutz Wagner hat beim Torjubel in Corona-Zeiten an die Eigenverantwortung der Fußball-Profis appelliert und darauf verwiesen, dass die Unparteiischen im Falle eines zu engen Körperkontaktes keine Sanktionsmöglichkeiten wie Gelbe Karten haben. «Die Empfehlung, Abstand zu halten und Körperkontakt zu vermeiden, steht nur in den Hygiene-Empfehlungen der DFL, sie ist nicht Bestandteil des Regelwerks», sagte Wagner dem «Kicker» am Montag. Deswegen könne «es keine persönlichen Strafen für die Spieler geben. Die Schiedsrichter können nur präventiv tätig sein und die Spieler auf ihre Eigenverantwortung hinweisen.»

Streit in 3. Liga: Waldhof Mannheim schlägt Taskforce vor

MANNHEIM: Im Streit um eine Saisonfortsetzung in der 3. Liga hat der SV Waldhof Mannheim Kritik des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zurückgewiesen und die Gründung einer Taskforce angeregt. «Wir möchten an dieser Stelle vielmehr zur Rückkehr zur Sachlichkeit beitragen, die Forderung der Bundesregierung an den DFB aus der vergangenen Ministerpräsidentenkonferenz aufnehmen und unsere Unterstützung anbieten», heißt es in einem öffentlichen Brief auf der Facebook-Seite des Fußball-Traditionsclubs. Mithilfe einer «Task Force Zukunft 3. Liga» soll an Zukunftskonzepten für die 3. Liga gearbeitet werden.

Ex-Lange-Coach Al-Sultan bald auch nicht mehr Triathlon-Bundestrainer

FRANKFURT/MAIN: Die Deutsche Triathlon Union trennt sich zum 30. September von Bundestrainer Faris Al-Sultan. Beide Seiten hätten sich darauf verständigt, den Vertrag aufzulösen, teilte die DTU am Montag mit. Der 42 Jahre alte Münchner hatte den Posten erst im November 2018 übernommen. In den Gesprächen nach der Verschiebung der Olympischen Spiele hätten beide Seiten festgestellt, «dass unsere Vorstellungen über die weitere Zusammenarbeit sehr unterschiedlich sind», erklärte DTU-Sportdirektor Jörg Bügner. Die DTU wird den Posten als Bundestrainer bis Olympia in Tokio im Sommer kommenden Jahres nicht nachbesetzen.

Bericht: Wiederaufnahme des Teamtrainings in Serie A vertagt

ROM: Die für diesen Montag geplante Rückkehr der italienischen Fußball-Erstligisten in das Mannschaftstraining muss laut Medienberichten noch einmal vertagt werden. Wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtete, hat die Regierung nicht rechtzeitig die Freigabe für die Regelungen zur Wiederaufnahme des Teamtrainings in der Serie A erteilt. Wie es weiter mit Verweis auf Quellen aus dem Sportministerium hieß, werde das neue Coronavirus-Protokoll «wahrscheinlich» am Montag genehmigt, so dass die Teams einen Tag später als geplant wieder trainieren dürften.