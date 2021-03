Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

VfL Wolfsburg muss länger auf Renato Steffen verzichten

WOLFSBURG: Der VfL Wolfsburg muss einige Wochen auf Renato Steffen verzichten. Der Schweizer Nationalspieler hat sich bei der 1:2-Niederlage bei der TSG 1899 Hoffenheim am Samstag eine schwerwiegende Bandverletzung im linken Sprunggelenk zugezogen, wie der Fußball-Bundesligist am Montag mitteilte. Steffen hatte sich bei einem Zweikampf mit dem Hoffenheimer Ryan Sessegnon verletzt und musste in der 71. Minute ausgewechselt werden.

Zahl der toten Pferde nach Herpes-Infektionen gestiegen

BERLIN: Die Zahl der toten Pferde nach Herpes-Infektionen bei einem Reitturnier in Valencia ist weiter gestiegen. Nach Angaben des Weltverbandes FEI vom Montag musste ein Tier in einer Klinik der spanischen Stadt eingeschläfert werden. Damit sind inzwischen zehn Todesfälle bekannt. Nach Angaben von Teilnehmern der Turnierserie in Valencia ist die Zahl sogar noch höher. Auch die Zahl der europäischen Länder mit nachgewiesenen Fällen der Virusvariante EHV-1 ist gewachsen. In Europa ist nach Spanien, Deutschland, Belgien, Frankreich und Schweden nun auch Italien betroffen. Laut FEI gibt es einen Fall in Mailand.

French-Open-Achtelfinalist Altmaier verliert erstes ATP-Match in 2021

SANTIAGO: Tennisprofi Daniel Altmaier wartet weiter auf den ersten Erfolg auf der ATP-Tour seit seinem überraschenden Einzug ins Achtelfinale der French Open im vergangenen Herbst. In seinem ersten ATP-Hauptfeldmatch in diesem Jahr musste sich der 22-Jährige aus Kempen am Montag im chilenischen Santiago knapp 6:7 (2:7), 6:3, 5:7 gegen Daniel Elahi Galan aus Kolumbien geschlagen geben. Damit ist das mit 325.270 US-Dollar dotierte Sandplatz-Turnier für den einzigen deutschen Teilnehmer nach der ersten Runde beendet.

Vierter Sieg im vierten DEL-Spiel für Adler Mannheim gegen München

MANNHEIM: Die Adler Mannheim haben auch das vierte Hauptrunden-Topspiel in dieser Saison gegen den EHC Red Bull München für sich entschieden. Mit dem 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)-Erfolg untermauerte die Mannschaft von Trainer Pavel Gross am Montagabend ihren Status als Topfavorit in der Deutschen Eishockey Liga. Damit baute der Tabellenführer der Gruppe Süd seinen Vorsprung auf Verfolger München auf neun Punkte aus, die Mannheimer haben zudem ein Spiel weniger absolviert. Die Schwenninger Wild Wings sicherten mit einem 4:1 (0:1, 1:0, 3:0) gegen die Straubing Tigers den vierten Platz in der Südgruppe ab.

Tuchels Serie geht weiter: Chelsea siegt 2:0 gegen Everton

LONDON: Thomas Tuchel bleibt als Trainer mit dem FC Chelsea ungeschlagen. Am Montag besiegte der Tabellenvierte der Premier League auch den direkten Verfolger FC Everton mit 2:0 (1:0) und rückte nach dem elften Spiel in Serie ohne Niederlage bis auf drei Punkte an den Drittplatzierten Leicester City heran. Der Ex-Leverkusener Kai Havertz stand in der Startelf und bereitete auch den Führungstreffer der Blues vor. Sein Direktschuss aus acht Metern wurde durch Everton-Verteidiger Ben Godfrey (31.) unglücklich ins eigene Tor abgefälscht. Jorginho (65.) erhöhte auf 2:0.

FC Ingolstadt rückt nach 2:1-Sieg auf Platz zwei vor

INGOLSTADT: Der FC Ingolstadt hat im Aufstiegsrennen der 3. Fußball-Liga einen weiteren Sieg gelandet. Die Schanzer gewannen am Montag gegen Aufsteiger Türkgücü München mit 2:1 (2:1) und zogen damit wieder am FC Hansa Rostock vorbei auf Rang zwei vor. Tobias Schröck (15.) und Stefan Kutschke (31.) erzielten am Montag die Tore für die Mannschaft von Trainer Tomas Oral. Maxime Awoudja (18.) hatte zum zwischenzeitlichen 1:1 für die Gäste getroffen. In der Tabelle liegen die Oberbayern vier Punkte hinter Spitzenreiter SG Dynamo Dresden. Der Aufsteiger aus München belegt Rang sieben.

HSV büßt durch Remis gegen Kiel Punkte auf Tabellenführer ein

HAMBURG: Der Hamburger SV hat in der 2. Fußball-Bundesliga durch ein Remis im Top-Spiel gegen Holstein Kiel weiter Punkte gegenüber Tabellenführer VfL Bochum eingebüßt. Zum Abschluss des 24. Spieltages musste sich der Aufstiegsfavorit am Montagabend im Heimspiel gegen den Tabellenzweiten wie in der Hinrunde mit einem 1:1 (1:1) zufrieden geben. Top-Stürmer Simon Terodde (23.) rettete dem HSV mit seinem 20. Saisontreffer das Unentschieden. Pokal-Halbfinalist Kiel war durch Jae-Sung Lee (8.) in Führung gegangen. Die Kieler bleiben Zweiter mit nun zwei Punkten Rückstand auf den Spitzenreiter. Hamburg verbesserte sich durch den Punktgewinn auf den dritten Platz und hat wie der Vierte SpVgg Greuther Fürth fünf Punkte weniger als Bochum.

«Aufgefordert, sich zu mäßigen»: DFB ermahnt Reus nach Schiri-Kritik

FRANKFURT/MAIN: Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Marco Reus nach seiner öffentlichen Schiedsrichter-Kritik nach der 2:4-Niederlage des BVB am Samstag im Bundesliga-Topspiel beim FC Bayern München schriftlich ermahnt. Reus habe sich «abwertend in Richtung des Schiedsrichter-Teams geäußert», schrieb der DFB. Er sei deshalb aufgefordert worden, «sich zukünftig in seiner Wortwahl zu mäßigen und seiner Vorbildfunktion als Mannschaftskapitän vollumfänglich gerecht zu werden».

All-Star-Spiel der NBA: Keine positiven Corona-Tests

ATLANTA: Bei dem NBA-All-Star-Spiel in Atlanta hat es nach offiziellen Angaben keine Corona-Fälle gegeben. Zuletzt seien die Basketball-Profis kurz vor der Partie am Sonntagabend (Ortszeit) getestet worden, alle Tests seien negativ gewesen, teilte die nordamerikanische Profi-Liga NBA am Montag mit. Insgesamt habe man Athleten, Trainer und Spielbeauftragte drei Mal nach Ankunft auf das Virus getestet.

Basketball-Meister Alba Berlin erhält Wildcard für Euroleague

BERLIN: Der deutsche Basketball-Meister Alba Berlin wird auch in den kommenden beiden Saisons in der europäischen Königsklasse vertreten sein. Wie die Euroleague am Montag in einer Mitteilung bekanntgab, erhält der Hauptstadtclub für die Spielzeiten 2021/22 und 2022/23 ein sicheres Startrecht. Das bedeutet, dass sich der Double-Gewinner dank einer Wildcard nicht mehr sportlich für den auch finanziell lukrativen Wettbewerb qualifizieren muss.

Ackermann bei Paris-Nizza erneut im Sprint geschlagen

AMILLY: Pascal Ackermann wartet weiter auf seinen ersten Saisonsieg. Der 27-Jährige vom Team Bora-Hansgrohe musste sich bei der Rad-Fernfahrt Paris-Nizza auch auf der 2. Etappe im Sprint geschlagen geben. Nach 188 Kilometern zwischen Oinville-sur-Montcient und Amilly belegte Ackermann am Montag beim Tagessieg des Niederländers Cees Bol Platz sieben knapp hinter John Degenkolb. Zweiter wurde Dänemarks Ex-Weltmeister Mads Pedersen vor dem neuen Gesamtführenden Michael Matthews aus Australien.

Nada-Studie: «Alarmierender» Schmerzmittel-Gebrauch im Profifußball

MÜNCHEN: Die Nationale Anti-Doping-Agentur (Nada) hat einen «alarmierenden» Einsatz von Schmerzmitteln im deutschen Profi-Fußball festgestellt. In einer Studie zeigte die Nada auf, dass zwischen den Spielzeiten 2015/16 und 2019/2020 durchschnittlicher jeder dritte Athlet im Männer- und Frauenbereich in Deutschland vor Spielen Schmerzmittel zu sich nahm. Das ergab die Auswertung von 8344 Dopingkontrollformularen aus jenen vier Saisons, die am Montag in der «Deutschen Zeitschrift für Sportmedizin» veröffentlicht wurde.

DFB-Umfrage: Amateurfußball leidet stark unter Lockdown

FRANKFURT/MAIN: Der Amateurfußball leidet unter erheblichen finanziellen Belastungen, sorgt sich um den Nachwuchs und die Zahl an Ehrenamtlichen und Personen im Trainerbereich. Das sind einige der Erkenntnisse aus einer Umfrage des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zur Situation im Amateurfußball im Zuge der Corona-Pandemie, wie der DFB am Montag bekanntgab.

Kein Rassismusvorfall: Aber UEFA sperrt Referee bis zum Saisonende

BERLIN: Die Europäische Fußball-Union hat die Vorkommnisse beim Champions-League-Spiel zwischen Paris Saint-Germain und Basaksehir Istanbul nicht als Rassismus bewertet, den rumänischen Schiedsrichter Sebastian Constantin Coltescu wegen «unangemessenen Verhaltens» aber bis zum 30. Juni 2021 gesperrt. Das teilte die UEFA am Montag mit. Am 8. Dezember 2020 war das Gruppenspiel zwischen dem französischen Meister und dem türkischen Club im Anschluss an eine Rote Karte gegen Basaksehirs Co-Trainer, Pierre Webo, abgebrochen worden. Der als Vierter Offizieller wirkende Coltescu soll Webo beim Platzverweis mit dem in Deutschland als «N-Wort» umschriebenen Begriff bezeichnet haben. Dieser Ausdruck war im leeren Prinzenpark-Stadion während der TV-Übertragung deutlich zu hören. Zudem war zu hören, dass das Schiedsrichterteam aus Rumänien versuchte, sich damit zu verteidigen, dass Coltescu das rumänische Wort für Schwarzer (negru) benutzt habe und nicht das «N-Wort».

IOC erkennt Wahl von Lukaschenko-Sohn in Belarus nicht an

LAUSANNE: Das Internationale Olympische Komitee hat seine Sanktionen gegen Belarus wegen der Machenschaften von Machthaber Alexander Lukaschenko bekräftigt. Die jüngste Wahl von Lukaschenkos Sohn Viktor zum Nachfolger seines Vaters als Chef des Nationalen Olympischen Komitees werde vom IOC nicht anerkannt, entschied die IOC-Spitze am Montag. Zudem bleiben die bereits im Dezember verhängten Strafen vorläufig in Kraft.

Hülkenberg wird Formel-1-Experte bei ServusTV

BERLIN: Rennfahrer Nico Hülkenberg arbeitet in der Ende März beginnenden Formel-1-Saison als Co-Kommentator und Experte für den Fernsehsender ServusTV. Das gaben die Österreicher am Montag in einer Pressemitteilung bekannt. Demnach wird der 33-Jährige, der für 2021 kein Cockpit als Stammfahrer in der Motorsport-Königsklasse bekommen hat, vor der Kamera dabei sein.

«Wir sind ein junges, dynamisches Team bei ServusTV, ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung. Als mir das Konzept vorgestellt wurde, wollte ich sofort dabei sein», sagte Hülkenberg, der bis Ende 2019 für Renault in der Formel 1 gefahren war. 2020 war er an drei Grand-Prix-Wochenenden für die erkrankten Sergio Perez und Lance Stroll bei Racing Point eingesprungen. Zuletzt wurde spekuliert, dass Hülkenberg künftig auch Ersatzfahrer bei Mercedes werden könnte.

ServusTV hat bis einschließlich 2023 die Übertragungsrechte an der Formel 1. Zwölf von 23 Rennen der Weltmeisterschaft 2021 werden von dem Sender live und exklusiv im österreichischen Free-TV übertragen.

Frühes Aus für Tennisspielerinnen Kerber und Siegemund in Dubai

DUBAI: Die frühere Weltranglisten-Erste Angelique Kerber ist erneut früh ausgeschieden. Beim WTA-Tennisturnier in Dubai verlor die 33 Jahre alte Kielerin am Montag trotz einer klaren Führung im dritten Satz mit 6:3, 2:6, 4:6 gegen die Französin Caroline Garcia. Im entscheidenden Durchgang lag die deutsche Nummer eins mit 4:1 vorn, gab dann aber fünf Spiele in Serie ab.

Erneute Nordisch-Bewerbung für 2027 offen - Wohl keine «Bonus-WM»

OBERSTDORF: Oberstdorf muss wohl ein normales Bewerbungsverfahren durchlaufen, wenn der Ort im Allgäu schon bald erneut eine Nordische Ski-WM ausrichten will. «Es wird aller Voraussicht nach keine 'Bonus-WM' geben. Das heißt, eine freihändige Vergabe», sagte der Präsident des Deutschen Skiverbands, Franz Steinle, am Sonntag. «Sondern man muss im Rahmen des normalen Bewerbungsverfahrens probieren, möglichst frühzeitig eine weitere Weltmeisterschaft zu bekommen.» Über eine sogenannte Bonus-WM war diskutiert worden, weil Oberstdorf die Titelkämpfe wegen der Corona-Pandemie unter ganz anderen Bedingungen als ursprünglich geplant ausgerichtet hatte.

Team LeBron gewinnt All-Star-Spiel der NBA gegen Team Durant deutlich

ATLANTA: Das favorisierte Basketball-Team um LeBron James hat das All-Star-Spiel der NBA mit 170:150 gegen Team Durant gewonnen und dabei alle Abschnitte des Show-Wettkampfs für sich entschieden. Der Grieche Giannis Antetokounmpo von den Milwaukee Bucks erwischte am Sonntag in Atlanta ein perfektes Spiel, verwandelte alle seine 16 Würfe zu insgesamt 35 Zählern und wurde als wertvollster Spieler der Partie ausgezeichnet. Er spielte in der Startaufstellung an der Seite von James, Stephen Curry (Golden State Warriors), Luka Doncic (Dallas Mavericks) und Nikola Jokic (Denver Nuggets).

Springreiter Deußer gewinnt in Florida vor Thieme

WELLINGTON: Springreiter Daniel Deußer ist bei seinem mehrwöchigen US-Trip der zweite Sieg in einem gut dotierten Großen Preis gelungen. Der in Belgien lebende Hesse setzte sich am Sonntag in Wellington im US-Bundesstaat Florida im Sattel von Tobago vor Andre Thieme (Plau am See) mit Chakaria durch. Die deutschen Reiter blieben im Stechen beide fehlerfrei, aber Deußer ritt mehr als eine Sekunde schneller. Auf Platz drei der mit 214.000 Dollar dotierten Prüfung kam der für Israel startende Teddy Vlock mit Amsterdam.

Leipzig muss hohe Strafe für Verlegung des Liverpool-Spiels zahlen

BUDAPEST: RB Leipzig muss für die Verlegung seines Achtelfinal-Rückspiels in der Champions League gegen den FC Liverpool eine Strafe in Millionenhöhe zahlen. Weil Liverpool sein Heimspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky) aufgrund von deutschen Reisebeschränkungen in Budapest austragen muss, erhalten die Briten von Leipzig eine Entschädigung von zehn Prozent des Startgeldes. Das geht aus dem Anhang K der Regularien der Europäischen Fußball-Union (UEFA) hervor. Zuerst hatte die «Bild» (Montag) darüber berichtet.

Eberl schreibt Offenen Brief an aufgebrachte Gladbach-Fans

MÖNCHENGLADBACH: Sportchef Max Eberl hat sich mit einem Offenen Brief an die aufgebrachten Fans von Borussia Mönchengladbach gewandt. Darin bittet Eberl um Verständnis für sein Festhalten an Trainer Marco Rose trotz dessen Wechsels zu Borussia Dortmund im Sommer und fünf Pflichtspiel-Niederlagen in Serie. Zudem kritisierte der 47-Jährige Aussagen vom Fan-Dachverband FPMG Supporters Club und dessen Vorsitzenden Thomas Ludwig deutlich. «Wenn ich lese, dass Fans 'der Stecker gezogen' wurde, weil unser Trainer uns verlässt und sie sich nicht mehr für die laufende Saison interessieren, weil dieser Trainer noch bei uns auf der Bank sitzt, dann fehlt mir das Gefühl von Zusammenhalt und Kampfgeist für Borussia», schrieb Eberl in dem Brief, der am Sonntag an alle Gladbach-Fanclubs verschickt wurde.

Tennis-Weltrangliste: Djokovic löst Federer als Rekordhalter ab

DOHA: Vor dem Comeback von Roger Federer wird Novak Djokovic mit nun 311 Wochen an der Spitze der Tennis-Weltrangliste auch offiziell Rekordhalter vor dem Schweizer. An diesem Montag löste der 33 Jahre alte Serbe seinen Rivalen bei dieser Bestmarke ab. Derzeit führt er das Ranking mit einem deutlichen Vorsprung vor dem Spanier Rafael Nadal an. Djokovic war erstmals am 4. Juli 2011 die Nummer eins der Tennis-Welt geworden. Dass der serbische Profi über den 8. März hinaus an der Spitze stehen und den Rekord brechen würde, hatte die Profiorganisation ATP bereits während der Australian Open bekannt gegeben. Federer rutschte in der neuen Weltrangliste vom fünften auf den sechsten Platz ab und steht damit einen Rang vor dem Hamburger Alexander Zverev. Der Schweizer wird in dieser Woche nach mehr als einem Jahr Pause beim ATP-Turnier in Doha erstmals wieder antreten.

BVB gegen Sevilla wohl weiter ohne Guerreiro - Haaland wieder fit

DORTMUND: Außenverteidiger Raphael Guerreiro hat das Abschlusstraining von Borussia Dortmund vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den FC Sevilla verpasst. Damit dürfte der Portugiese für das Spiel am Dienstag (21.00 Uhr/Sky) ausfallen. Guerreiro hatte schon beim 2:4 bei Bayern München am Samstagabend gefehlt. Darüber hinaus stehen dem Bundesligisten am Dienstag auch Jadon Sancho und Giovanni Reyna nicht zur Verfügung. Dagegen kann BVB-Trainer Edin Terzic mit Erling Haaland planen. Die Fersenprobleme des Torjägers, die in München zu seiner Auswechslung geführt hatten, scheinen überwunden. Nach dem 3:2-Erfolg vor drei Wochen im Hinspiel bietet sich der Borussia die große Chance auf den ersten Einzug in das Viertelfinale der europäischen Königsklasse seit 2017.

Rhein-Ruhr-Region will an Olympia-Bewerbung für 2032 festhalten

KÖLN: Ungeachtet der aussichtslosen Lage will die Rhein-Ruhr-Region an der Olympia-Bewerbung für 2032 festhalten. «Die Wahrscheinlichkeit, dass wir noch gewinnen, ist äußerst gering», sagte Rhein Ruhr City-Geschäftsführer Michael Mronz dem «Kölner Stadt-Anzeiger». Das Internationale Olympische Komitee hatte zuletzt die australische Stadt Brisbane zum bevorzugten Kandidaten für die Sommerspiele 2032 ausgewählt. «Darüber, wie das jetzt gelaufen ist, müssen wir mit dem IOC sicherlich diskutieren. Jubelnd laufen wir nicht durch die Gegend», sagte Mronz, der mit IOC-Präsident Thomas Bach ein Gespräch geführt hat. Über den Inhalt sei Stillschweigen vereinbart worden.

Mick Schumacher eröffnet Haas-Testfahrten

KANNAPOLIS: Mick Schumacher wird die ersten offiziellen Testkilometer im neuen Wagen des Formel-1-Teams Haas absolvieren. Der Rennstall mit Hauptsitz in Kannapolis im US-Bundessstaat North Carolina gab am Montag bekannt, dass der 21 Jahre alte Debütant den VF-21 am kommenden Freitag auf dem Bahrain International Circuit zunächst fahren soll. Am Nachmittag soll sein russischer Teamkollege Nikita Masepin - ebenfalls Neuling in der Motorsport-Königsklasse - ans Steuer.

Es gehe vor allem darum, sich im Auto noch wohler zu fühlen, sagte Mick Schumacher in einem Interview des Teams. Der Sitz, die Sitzposition, wie sich das Auto auf der Strecke anfühle und die Arbeit mit dem Team - Mick Schumacher hat einiges zu tun in den nur drei Tagen mit Testfahrten auf dem Kurs in der Wüste von Sakhir.

«Ich freue mich darauf und herauszufinden, was wir alles brauchen, um bereit für das erste Rennen zu sein», sagte er. Der Saisonauftakt wird nur zwei Wochen später am 28. März stattfinden - ebenfalls auf dem Bahrain International Circuit.

Zusammengebaut wurde der Wagen am Zweitsitz des Teams im englischen Banbury. Bedingt durch Restriktionen während der Corona-Pandemie wird der Ferrari-Motor bei den Tests zum ersten Mal überhaupt angelassen. «Wenn die italienischen Ingenieure und Mechaniker nach Großbritannien gereist wären, hätten sie in Quarantäne gemusst», erklärte Teamchef Günther Steiner.

US-Open-Champion Thiem freut sich über Federer-Comeback - «Bin Fan»

DOHA: US-Open-Champion Dominic Thiem freut sich darüber, dass Roger Federer nach mehr als einjähriger Pause beim Tennis-Turnier in Doha sein Comeback gibt. «Ich denke, dass alle es lieben, ihn Tennis spielen zu sehen. Sogar ich, der eigentlich ein Rivale von ihm ist», sagte der 27 Jahre alte Österreicher am Montag. «Es sieht so schön, so leicht aus. In gewisser Weise bin ich immer noch ein Fan von ihm und daher freue mich sehr, dass er wieder da ist», sagte Thiem.

Federer hat sein letztes offizielles Match auf der ATP-Tour im Februar 2020 bei den Australian Open in Melbourne gespielt. Danach musste sich der 39 Jahre alte Schweizer zwei Knieoperationen unterziehen. In Doha kehrt der Rekord-Grand-Slam-Turnier-Sieger jetzt zurück. Sowohl Thiem als auch Federer haben bei der mit 890.920 Dollar dotierten Hartplatz-Veranstaltung in der ersten Runde ein Freilos.

Aufregung um Shiffrin-Kritik nach verpasstem Sieg in Slowakei

JASNA: Mikaela Shiffrin war nicht glücklich über die Umstände ihres verpassten Sieges beim Ski-Weltcup in Jasna. Mit Aussagen nach dem Rennen am Sonntag hat sie dann für Aufsehen und Kritik gesorgt. Die amerikanische Ausnahmesportlerin beschwerte sich kurz nach dem Riesenslalom über die Pistenarbeiter und deutete an, diese hätten Rivalin Petra Vlhova einen Vorteil verschafft. «Das war ein bisschen lächerlich», sagte sie und sprach von «unprofessionellem Verhalten». Vlhova gewann ihr Heimrennen, Shiffrin wurde Dritte. Im Internet wurde ihr dann vorgeworfen, eine schlechte Verliererin zu sein.

Konkret ging es um die Augenblicke vor Shiffrins Start in den zweiten Durchgang. Als Schnellste des ersten Laufes war sie die letzte Fahrerin im Finale. Vlhova hatte unmittelbar davor eine Bestzeit gefahren, dabei aber ein Tor beschädigt. Dann dauerte es auffällig lange, bis die Pistencrew dieses Tor austauschte - Shiffrin musste einige Minuten am Start ausharren, ehe es für sie los ging.

Später stellte die 25-Jährige in den sozialen Netzwerken klar, dass sie mit ihrer Kritik nicht die Leistung von Vlhova schmälern wolle, die sich den Erfolg auch verdient habe. Zudem müsse sie sich selbst ankreiden, wenn sie nicht cool bleibe. «Ich muss lernen, solche Situationen besser zu meistern», schrieb die Amerikanerin.

Aston Martin jetzt auch als Safety Car in der Formel 1

LONDON: Erstmals seit 25 Jahren werden zwei Hersteller das Safety Car in der Formel 1 stellen. Die Rennserie gab am Montag bekannt, dass Aston Martin sich ab dieser Saison mit Mercedes abwechseln wird. Der neue Vertrag geht über mehrere Jahre, wie es hieß. Auch das sogenannte Medical Car ist von dem Wechsel bei den Rennen betroffen. Aston Martin, das nach rund 60 Jahren in die Formel 1 zurückgekehrt und neuer Arbeitgeber von Sebastian Vettel ist, wird dabei den über 500 PS starken Vantage mit einer speziellen Ausstattung als Safety Car zur Verfügung stellen. Fahrer bleibt der Deutsche Bernd Mayländer. Wie auch schon beim neuen Rennwagen der britischen Marke, werden auch das Safety Car und das Medical Car - ein Aston Martin DBX - im klassischen Grün lackiert sein.