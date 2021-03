Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 02.03.21 | Überblick

Tennis-Profi Federer verzichtet auf ATP-Turnier in Miami

MIAMI: Tennis-Weltstar Roger Federer verzichtet auf eine Teilnahme an den Miami Open Ende März. Das berichtete die US-Nachrichtenagentur AP am Montag (Ortszeit) unter Verweis auf eine E-Mail von Federers Manager Tony Godsick. Der 20-malige Grand-Slam-Champion hat seit seinen Operationen am rechten Knie nicht mehr gespielt, die Pause dauert nun schon mehr als ein Jahr. Allerdings ist der 39 Jahre alte Federer für das Turnier in Katar in der kommende Woche vorgesehen. Darauf hatte er vergangene Woche mit einem Tweet selbst hingewiesen. Ein Foto von sich hatte er mit «Der Countdown bis Doha beginnt» unterschrieben.

Nach dem Turnier in Doha rechnen auch die Veranstalter in Dubai ab dem 14. März mit dem Schweizer. Auf das Masters in Florida, das am 24. März beginnt, wird Federer aber nun verzichten. «Nach Doha und vielleicht Dubai wird (Federer) zurückkehren und einen Trainingsblock einlegen, um weiter langsam an seinem Weg zurück auf die Tour zu arbeiten», schrieb Godsick nach AP-Angaben. Federers bislang letztes Turnier waren im Februar vor einem Jahr die Australian Open gewesen, bei denen er es bis ins Halbfinale geschafft hatte.

Kreuzbandriss: Saison für Leverkusens Fosu-Mensah vorzeitig beendet

LEVERKUSEN: Für Rechtsverteidiger Timothy Fosu-Mensah vom Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen ist die Saison vorzeitig beendet. Der 23 Jahre alte Niederländer hat im Spiel gegen den SC Freiburg am Sonntag (1:2) wie befürchtet einen Riss des vorderen rechten Kreuzbandes erlitten. Das gab der Verein am Montag bekannt. Fosu-Mensah war erst im Winter von Manchester United nach Leverkusen gewechselt.

Leichtathletik-Weltverband: Plan für Wiederaufnahme von Russland

MONTE CARLO: Das Council des Leichtathletik-Weltverbandes hat einen endgültigen Plan für die Wiederaufnahme von Russland genehmigt. Dies teilte World Athletics am Montag mit. Der nationale Verband Rusaf ist seit November 2015 wegen des Skandals um flächendeckendes Doping suspendiert. Die Sperre wurde in den vergangenen Jahren immer wieder verlängert, weil es an der Bereitschaft in der russischen Leichtathletik an grundlegenden Reformen gefehlt hatte. An den Olympischen Spielen im Sommer in Tokio können trotz der Aussicht auf Aufhebung der Sperre nur individuell geprüfte Athleten unter neutraler Flagge starten.

IOC bekräftigt: DOSB wollte keinen Dialog über Olympia 2032

LAUSANNE: Das IOC hat die Kritik des Deutschen Olympischen Sportbunds wegen angeblicher «Falschaussagen» im Zuge der Rhein-Ruhr-Bewerbung um die Sommerspiele 2032 zurückgewiesen. Das Internationale Olympische Komitee bekräftigte am Montag, der DOSB habe trotz mehrerer Informationsgespräche nicht in einen Dialog mit dem IOC über künftige Spiele eintreten wollen. «Wie das Verfahren in den DOSB-Gremien zu dieser (Nicht)-Entscheidung gewesen ist, entzieht sich unserer Kenntnis», teilte ein IOC-Sprecher mit. Zuvor hatte DOSB-Präsident Alfons Hörmann die IOC-Darstellung bestritten, der Dachverband habe das deutsche Sommerspiele-Projekt nicht unterstützt und den Eintritt in den sogenannten «dauerhaften Dialog» abgelehnt.

Stürmer-Star Ibrahimovic droht längere Pause wegen Verletzung

ROM: Fußballstar Zlatan Ibrahimovic vom AC Mailand wird wegen einer muskulären Verletzung länger ausfallen. Der Nachrichtenagentur Ansa zufolge ist bei einer Untersuchung ein Adduktorenriss im linken Bein festgestellt worden. Der 39-Jährige könnte schlimmstenfalls für drei Wochen ausfallen, wie die «Gazzetta dello Sport» am Montag schrieb. Demnach würde der Schwede nicht nur in den Partien gegen Udinese Calcio und Hellas Verona in der Serie A sondern auch in der Europa League gegen Manchester United fehlen.

Angelique Kerber beim Tennis-Turnier in Doha im Achtelfinale

DOHA: Angelique Kerber hat beim Tennis-Turnier in Doha nach anfänglichen Schwierigkeiten doch noch mühelos das Achtelfinale erreicht. Die deutsche Nummer eins setzte sich am Montag gegen die Türkin Cagla Büyükakcay mit 6:4, 6:2 durch. Im ersten Satz lag Kerber schnell mit 0:4 zurück, kämpfte sich dann aber in die Partie und dominierte das Geschehen. Nach 1:32 Stunden verwandelte die 33 Jahre alte Kielerin ihren ersten Matchball. Im Achtelfinale bekommt es Kerber nun mit Anett Kontaveit aus Estland zu tun.

Deutsche Snowboarderin Jörg gewinnt Gold bei WM

ROGLA: Snowboarderin Selina Jörg ist erneut Weltmeisterin im Parallel-Riesenslalom. Die Sportlerin aus Sonthofen im Allgäu holte am Montag bei den Titelkämpfen im slowenischen Rogla die Goldmedaille und wiederholte ihren Triumph von 2019. In einem spannenden Wettkampf gewann die 33-Jährige das Finale gegen die Russin Sofia Nadirschina. Als Mitfavoritinnen waren Ramona Hofmeister (Bischofswiesen) und Cheyenne Loch (Schliersee), die zwei Schnellsten der Qualifikation, schon im Viertelfinale ausgeschieden. Bei den Männern schaffte es Stefan Baumeister als WM-Dritter von 2019 nicht in die Finalphase.

Ex-Profi Büskens und Cinel leiten das Schalker Training

GELSENKIRCHEN: Mike Büskens und Onur Cinel haben das erste Training beim Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 seit der Trennung von Chefcoach Christian Gross geleitet. Unter der Regie des 52 Jahre alten ehemaligen Schalker Spielers Büskens und des bisherigen Assistenztrainers Cinel starteten die Profis am Montagnachmittag in die Vorbereitung auf das Kellerduell am Freitag (20.30 Uhr) mit dem Vorletzten FSV Mainz 05. Der Tabellenletzte der Fußball-Bundesliga hatte sich am Sonntag neben Gross auch von Sportvorstand Jochen Schneider, Teammanager Sascha Riether, Fitnesscoach Werner Leuthard und Co-Trainer Rainer Widmayer getrennt.

Sky: Sportvorstand Bobic erwägt Abschied aus Frankfurt

FRANKFURT/MAIN: Sportvorstand Fredi Bobic soll Eintracht Frankfurt einem Medienbericht zufolge verlassen wollen. Der TV-Sender Sky berichtete am Montagabend, dass der 49-Jährige diese Absicht beim Fußball-Bundesligisten intern hinterlegt habe. Es stünden nun Verhandlungen zu einer Vertragsauflösung an, heißt es in dem Bericht. Konkrete Gespräche oder eine Einigung gebe es aber noch nicht. Weder Bobic selbst noch die Eintracht waren zunächst für eine Stellungnahme zu erreichen. Zuletzt wurde Bobic aber wiederholt als möglicher Nachfolger des im Januar als Geschäftsführer bei Hertha BSC entlassenen Michael Preetz gehandelt.

Lakers mit Schröder wieder auf Kurs - Celtics schlagen Wizards knapp

LOS ANGELES: Das Titelverteidiger-Team der Los Angeles Lakers hat auch das zweite NBA-Spiel seit der Rückkehr von Dennis Schröder gewonnen und die Golden State Warriors deutlich geschlagen. Beim 117:91 kam der 27 Jahre alte Basketball-Profi aus Braunschweig am Sonntag (Ortszeit) auf zwölf Punkte, drei Rebounds und sechs Vorlagen. Schröder überzeugte wie schon bei seinem Comeback am Freitag gegen die Portland Trail Blazers mit Übersicht und Aggressivität in der Verteidigung. Er hatte zuvor auf der Corona-Liste der NBA gestanden und vier Spiele verpasst - die die Lakers allesamt verloren. Auch Schröders Nationalmannschafts-Kollege Daniel Theis verbuchte mit den Boston Celtics einen Erfolg. Gegen die Washington Wizards um Moritz Wagner und Isaac Bonga holten die Celtics ein knappes 111:110.

Tiger Woods bedankt sich für Unterstützung von Golfern und Fans

LOS ANGELES: Golfprofi Tiger Woods hat sich nach seinem schweren Autounfall erstmals selbst via Twitter zu Wort gemeldet und für die Unterstützung bedankt. «Es ist schwer zu erklären, wie berührend es heute war, als ich den Fernseher eingeschaltet und all diese roten Shirts gesehen habe. An alle Golfer und alle Fans: Ihr helft mir wirklich durch diese schwere Zeit», schrieb der 45 Jahre alte Sportler am Sonntagnachmittag (Ortszeit). Bei Golfturnieren hatten am Sonntag zahlreiche Spieler ein rotes Shirt und eine schwarze Hose getragen - das Outfit, das Woods stets für den letzten Tag eines Wettkampfs wählt.

Golfer Morikawa gewinnt erstes Turnier der WGC-Serie in Florida

BRADENTON: PGA-Championship-Gewinner Collin Morikawa hat das erste Turnier der prestigeträchtigen World-Golf-Championships-Serie in diesem Jahr gewonnen. Der 24 Jahre alte Amerikaner siegte am Sonntag in Bradenton im US-Bundesstaat Florida mit 270 Schlägen und damit drei Schlägen Vorsprung auf den geteilten zweiten Rang. Morikawa ist nach Tiger Woods nun der erste Golfer, der vor seinem 25. Geburtstag sowohl eines der Major-Turniere wie auch eines der von der Bedeutung direkt dahinter angesiedelten WGC-Turniere gewinnen konnte.

Springreiter Thieme gewinnt zweiten Großen Preis in Florida

OCALA: Springreiter Andre Thieme hat bei seiner mehrwöchigen US-Tour den zweiten Sieg gefeiert. Der 45 Jahre alte Reiter aus Plau am See gewann am Sonntag (Ortszeit) bei einer Turnierserie in Ocala erneut den Großen Preis. Mit seiner Stute Crazy Girl setzte er sich vor dem US-Reiter David Raposa mit The General und dessen Landsmann Aaron Vale mit Chaccaman durch. Thieme, der bereits vor zwei Wochen einen Großen Preis gewonnen hatte, will bis Ende März bei Turnieren in Florida reiten.

Konkrete Gespräche über erneute Bewerbung nach der Nordisch-WM

OBERSTDORF: Der Deutsche Skiverband (DSV) will nach der Weltmeisterschaft in Oberstdorf konkrete Gespräche über eine Bewerbung für eine erneute Austragung der Nordischen Titelkämpfe im Allgäu aufnehmen. «Wir haben uns darauf verständigt, dass wir zunächst die WM abwarten, dann ein Fazit ziehen und eine Analyse machen», sagte DSV-Präsident Franz Steinle am Montag. Beim Weltverband habe man das Thema bereits angesprochen, ein Statement der Fis zu einer «Bonus-WM» gebe es aber noch nicht. Der frühestmögliche Zeitpunkt dafür wäre 2027, da die Titelkämpfe 2023 (Planica) und 2025 (Trondheim) bereits vergeben sind.

Kroatiens ehemaliger Nationaltrainer Kranjcar gestorben

ZAGREB: Der ehemalige kroatische Fußball-Nationaltrainer Zlatko Kranjcar ist am Montag im Alter von 64 Jahren in Zagreb gestorben. Er erlag einer kurzen und schweren Erkrankung, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Hina. Auch der kroatische Verband berichtete von seinem Tod. Kranjcar hatte die kroatische Nationalmannschaft 2006 zur WM-Endrunde nach Deutschland geführt. Seine Spieler-Karriere hatte er einst bei Dinamo Zagreb begonnen und bei Rapid Wien beendet. Seit 1991 war er Trainer mehrerer Clubs in Österreich und Kroatien. Nationaltrainer war er von 2004 bis 2006.

Basketball: Spiel der Hamburg Towers in Chemnitz abgesetzt

HAMBURG: Das für nächsten Sonntag geplante Spiel des Basketball-Bundesligisten Hamburg Towers bei den Niners Chemnitz fällt aus. Wie die Hamburger am Montag mitteilten, hat die Liga BBL einem Antrag der Chemnitzer auf eine Verlegung der Partie zugestimmt. Bei den Niners hatte es in der vergangenen Woche einen positiven Corona-Test gegeben. Da das Team des Tabellenneunten nun bis Samstag in Quarantäne ist, wurde die Partie gegen die siebtplatzierten Hanseaten abgesetzt.

Polizei durchsucht Büroräume des FC Barcelona

BARCELONA: Die Polizei hat am Montag Büroräume im Stadion des spanischen Fußball-Topclubs FC Barcelona durchsucht. Auf Anfrage von Medien bestätigte der Club von Superstar Lionel Messi und Nationaltorwart Marc-André ter Stegen nach der Enthüllung des Radiosenders Cadena Ser die Aktion der Behörden. Auf Medienfotos ist zudem zu sehen, wie zwei Beamte der katalanischen Polizei Mossos d'ESquadra ins Camp-Nou-Stadion gehen. Der Grund der Durchsuchung wurde offiziell zunächst nicht mitgeteilt.

Gespräche mit Vogt: Oettinger Kandidat für VfB-Aufsichtsrat?

STUTTGART: Der ehemalige baden-württembergische Ministerpräsident Günther Oettinger gilt einem Medienbericht zufolge als möglicher Kandidat für den Aufsichtsrat des VfB Stuttgart. Wie die «Stuttgarter Zeitung» und die «Stuttgarter Nachrichten» (Montag) berichteten, hat sich VfB-Präsident Claus Vogt mit dem langjährigen EU-Kommissar bereits vor längerer Zeit ausgetauscht. Vogt bestätigte auf dpa-Nachfrage, in den vergangenen Jahren mehrere Treffen mit Oettinger gehabt zu haben. Bislang sei bei diesen aber eher generell über den Fußball-Bundesligisten gesprochen worden.

Ski nordisch: Quoten-Erfolg am ersten WM-Wochenende

BERLIN: Die Live-Übertragungen von der nordischen Ski-WM in Oberstdorf haben am Wochenende Millionen von Menschen vor den Fernseher gelockt und der ARD gute Einschaltquoten beschert. Die meisten Zuschauer hatte das siegreiche Mixed-Team im Skispringen am Sonntag mit 4,64 Millionen und einem Marktanteil von 18,6 Prozent. Am Samstag hatten bereits 4,27 Millionen (21,6 Prozent) im Ersten das Skispringen der Männer gesehen. Die Werte liegen knapp unter denen der Biathlon-WM, die in den Wochen zuvor für hohe Einschaltquoten gesorgt hatte.

Deutsche Handballer kämpfen mit fünf Rückkehrern um Olympia-Ticket

DORTMUND: Mit dem derzeit stärksten Aufgebot bestreiten die deutschen Handballer die Olympia-Qualifikation vom 12. bis 14. März in Berlin. Bundestrainer Alfred Gislason nominierte am Montag 19 Spieler für das Turnier mit dem WM-Zweiten Schweden, dem EM-Vierten Slowenien und Afrika-Vertreter Algerien, bei dem zwei Tickets für die Sommerspiele in Tokio vergeben werden. Mit dabei sind die Rückkehrer Hendrik Pekeler, Patrick Wiencek, Steffen Weinhold, Fabian Wiede und Sebastian Heymann, die aus persönlichen oder gesundheitlichen Gründen auf die WM im Januar verzichtet hatten.

Corona-Fälle bei Jahn Regensburg: Pokalspiel gegen Bremen abgesagt

REGENSBURG: Das DFB-Pokal-Viertelfinale zwischen dem SSV Jahn Regensburg und Werder Bremen ist abgesagt worden. Wie der Deutsche Fußball-Bund am Montag mitteilte, kann die für Dienstag angesetzte Partie nach mehreren Corona-Fällen bei den Regensburgern nicht wie geplant stattfinden, ein neuer Termin steht noch nicht fest.

Kurzfristiges Karriereende bei Biathlet Peiffer möglich

BERLIN: Biathlon-Olympiasieger Arnd Peiffer hält sich ein recht spontanes Karriereende offen und gibt keine Zusage für einen Start bei den Winterspielen 2022 in Peking. «Ich entscheide immer kurzfristig nach einer Saison, ob ich weitermache oder nicht. Ich würde das vorher nicht groß ankündigen. Irgendwann sage ich einfach: Das war's jetzt für mich», sagte der 33-Jährige dem NDR. Zudem machte der Harzer klar: «Olympia wäre nichts, was mich motivieren würde, ein Jahr länger zu machen, obwohl ich eigentlich gar nicht mehr mag.»

DOSB weiter zur Zusammenarbeit mit Rhein-Ruhr-Bewerbung bereit

FRANKFURT/MAIN: DOSB-Präsident Alfons Hörmann hält trotz des Zerwürfnisses mit der Olympia-Bewerbung aus der Rhein-Ruhr-Region einen erneuten Anlauf für möglich. «An unserer Bereitschaft, mit Rhein-Ruhr-City aktiv weiterzuarbeiten, wird es auch dieses Mal nicht scheitern», sagte der Chef des Deutschen Olympischen Sportbundes am Montag in Frankfurt am Main. Zuvor habe er am Montagmorgen ein klärendes Gespräch mit Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet geführt, der den DOSB heftig kritisiert hatte. Hintergrund des Streits war die Entscheidung des Internationalen Olympischen Komitees, schon jetzt das australische Brisbane zum bevorzugten Bewerber um die Sommerspiele 2032 zu machen. Rhein-Ruhr will dennoch an seinen Plänen für 2032 festhalten oder sich alternativ um die Spiele 2036 bemühen. Hörmann äußerte sich skeptisch, ob 100 Jahre nach den von den Nazis organisierten Spielen 1936 in Berlin Olympia in Deutschland das richtige Signal wären.

Aufsteiger Bielefeld trennt sich von Trainer Neuhaus

BIELEFELD: Fußball-Bundesligist Arminia Bielefeld hat die Trennung von Trainer Uwe Neuhaus offiziell bestätigt. Über die Nachfolge soll zeitnah informiert werden, wie der Tabellen-16. am Montag mitteilte. Zuvor hatten mehrere Medien übereinstimmend über die Trennung berichtet. Nachfolger soll nach Informationen der Bielefelder Medien «Neue Westfälische» und «Westfalen-Blatt» Frank Kramer werden. Der Aufsteiger holte aus den vergangenen fünf Partien nur einen Punkt und verlor am Samstag mit 0:3 bei Borussia Dortmund.

Nach schlimmem Sturz im Super-G: Lange Pause für Skirennfahrerin Lie

OSLO/VAL DI FASSA: Die norwegische Skirennläuferin Kajsa Vickhoff Lie hat sich bei ihrem dramatischen Sturz beim Super-G im italienischen Val di Fassa am Sonntag das Bein gebrochen. Das teilte der Norwegische Skiverband am Montag der Nachrichtenagentur NTB mit. Die Befürchtungen, auch ihr Knie sei schwer verletzt worden, hätten sich aber nicht bestätigt, sagte der Arzt der Nationalmannschaft, Marc Jacob Strauss. Es sei zwar eine kleine Fraktur festgestellt worden, aber die Bänder seien unverletzt. Strauss schätzt, dass Lie in sechs Monaten wieder trainieren kann. Es werde aber noch drei weitere Monate dauern, bis sie wieder an Rennen teilnehmen könne.

Bahrain bietet Formel 1 Impfungen an - BBC: Königsklasse lehnt ab

LONDON: Die Formel 1 will auf ein freiwilliges Impfangebot des Auftakt-Gastgeberlandes in dieser Saison einem Medienbericht zufolge nicht eingehen. Das Königreich Bahrain bietet der Motorsport-Königsklasse an, alle Beteiligten mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer zu versorgen. Bahrain weite seine Impfkampagne auch auf große Events im Königreich aus, hieß es in einer Mitteilung, die der Bahrain International Circuit verschickte. Insgesamt stünden in Bahrain fünf verschiedene Impfstoffe zur Verfügung. Der britische Sender BBC berichtete aber, dass die Formel 1 sich nicht vordrängeln wolle. Es gebe keine Pläne, die Formel 1 als Gruppe vor der Einführung der Impfstoffe durch das Gesundheitssystem in Großbritannien zu impfen. Acht der zehn Rennställe haben ihren oder einen Sitz in England.

Liverpool stoppt Niederlagenserie: 2:0-Sieg bei Sheffield United

SHEFFIELD: Der englische Fußballmeister FC Liverpool hat seine Negativserie nach vier Niederlagen gestoppt. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp gewann am Sonntagabend verdient mit 2:0 (0:0) beim abgeschlagenen Tabellenschlusslicht Sheffield United und rückte damit näher an die Champions-League-Plätze heran. Mit 43 Punkten nach 26 Saisonspielen belegt Liverpool in der Premier-League-Tabelle den sechsten Platz. Am Donnerstag kommt es in Anfield zum Duell mit Thomas Tuchels FC Chelsea, der als Fünfter nur einen Punkt mehr als die Klopp-Elf hat. Mit einem Heimsieg könnte Liverpool vorerst auch West Ham United, das 45 Punkte hat, vom vierten Platz verdrängen.

Fosu-Mensah: Leverkusen-Trainer Bosz befürchtet Kreuzbandriss

LEVERKUSEN: Bayer Leverkusen muss möglicherweise monatelang auf Winter-Zugang Timothy Fosu-Mensah verzichten. «Ich hoffe nicht, dass es stimmt, aber ich habe Angst, dass es wieder etwas am Kreuzband ist», sagte Trainer Peter Bosz am Sonntag nach der 1:2-Heimniederlage in der Fußball-Bundesliga gegen den SC Freiburg: «Das wäre dann schon der dritte in dieser Saison.» Der Brasilianer Paunlinho hat wegen eines Kreuzbandrisses im Juli noch keine Minute in dieser Saison gespielt. Julian Baumgartlinger fällt seit Ende Januar mit einer Kreuzbandverletzung aus.

0:1 gegen Augsburg: Mainz verpasst Sprung von Abstiegsplätzen

MAINZ: Der FSV Mainz 05 hat den Sprung von den Abstiegsplätzen in der Fußball-Bundesliga verpasst. Der Tabellenvorletzte verlor am Sonntag sein Heimspiel gegen den FC Augsburg mit 0:1 (0:1). Nach einem Patzer des Mainzer Torhüters Robin Zentner erzielte André Hahn (25.) den entscheidenden Treffer des Spiels. Während Augsburg als 13. den Abstand zu den Abstiegsplätzen vergrößerte, bleiben die Mainzer auf dem 17. Rang. Mit einem Sieg hätte sich das Team von Trainer Bo Svensson auf den 15. Platz verbessert.

Berichte: Kehl wird 2022 Zorc-Nachfolger als BVB-Sportdirektor

DORTMUND: Sebastian Kehl wird übereinstimmenden Medienberichten zufolge im Sommer 2022 beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund die Nachfolge von Michael Zorc als Sportdirektor antreten. Wie der «Kicker» und die «Bild» am Sonntagabend berichten, einigten sich der frühere Profi und die Vereinsspitze um Clubchef Hans-Joachim Watzke unter der Woche per Handschlag auf eine weitere Zusammenarbeit. Ursprünglich wollte Zorc schon am 30. Juni 2021 nach dann 23 Jahren als BVB-Sportdirektor seinen Posten räumen. Doch auf Watzkes Wunsch bleibt er angesichts der in der Corona-Pandemie entstandenen großen Herausforderungen für eine Saison länger im Amt.

BBL: Ludwigsburg behauptet die Spitze - Alba gewinnt Verfolgerduell

HAMBURG: Die MHP Riesen Ludwigsburg haben die Tabellenführung in der Basketball-Bundesliga gefestigt und mit Alba Berlin einen neuen ersten Verfolger. Beim umkämpften 73:67-Erfolg bei den Hamburg Towers tat sich der Spitzenreiter am Sonntag aber über weite Strecken schwer. Der Club aus der Hauptstadt legte im Verfolgerduell gegen die Hakro Merlins Crailsheim mit 100:62 nach und tauschte mit dem Gegner die Plätze. Der FC Bayern München wurde seiner Favoritenrolle gerecht und kehrte nach der überraschenden 83:85-Niederlage vor der Länderspielpause bei den Niners Chemnitz wieder in die Erfolgsspur zurück. Das Team von Andrea Trinchieri setzte sich im bayerischen Derby mit 97:76 gegen s.Oliver Würzburg durch. Mit seinen acht Zählern durchbrach Münchens Paul Zipser die Marke von 1000. Punkten in der BBL.

Iserlohn auf dem Vormarsch - DEG fällt aus Playoff-Rängen

ISERLOHN: Die Düsseldorfer EG ist nach zwei Niederlagen gegen die Iserlohn Roosters vorerst aus den Playoff-Rängen der Nord-Gruppe in der Deutschen Eishockey Liga gefallen. Am Sonntag unterlag das Team von Trainer Harold Kreis im Sauerland 0:3 (0:2, 0:0, 0:1) und rutschte damit im Norden auf Rang fünf zurück. Bereits am Donnerstag hatten die Roosters, die sich zuvor von Chefcoach Jason O'Leary getrennt hatten, 3:2 in Düsseldorf gewonnen.

Ex-Nationalspieler Özil bei Fenerbahce-Sieg ausgewechselt

ISTANBUL: Der frühere deutsche Fußball-Nationalspieler Mesut Özil hat im Meisterschaftskampf der türkischen Süper Lig einen wichtigen Auswärtssieg mit seinem neuen Club Fenerbahce Istanbul erreicht. Der Traditionsclub gewann am Sonntag bei Trabzonspor mit 1:0 (0:0). In der Tabelle liegt Fenerbahce mit 54 Punkten drei Zähler hinter Spitzenreiter Galatasaray Istanbul. Özil stand in der Startelf, wurde aber in der 66. Minute ausgewechselt.

Die Serie geht weiter: Deutsches Skisprung-Mixed holt wieder Gold

OBERSTDORF: Das deutsche Skisprung-Mixed-Team hat überraschend Gold bei der Heim-WM in Oberstdorf gewonnen und damit den Titel verteidigt. In der Besetzung Katharina Althaus, Markus Eisenbichler, Anna Rupprecht und Karl Geiger landete das Quartett am Sonntag vor Topfavorit Norwegen und Österreich. Für Deutschland hielt damit zum Abschluss der ersten WM-Woche eine bemerkenswerte Siegesserie im Mixed-Team, bei dem je zwei Frauen und zwei Männer von der Schanze springen. 2015 im schwedischen Falun, 2017 im finnischen Lahti und 2019 im österreichischen Seefeld hatte es ebenfalls jeweils den WM-Titel gegeben.

Frankfurter und Schwerinerinnen holen Volleyball-Pokal

MANNHEIM: Die United Volleys Frankfurt und der SSC Palmberg Schwerin haben den deutschen Volleyball-Pokal gewonnen. Die Frankfurter setzten sich am Sonntagabend in Mannheim im Endspiel der Männer gegen die Netzhoppers KW-Bestensee glatt mit 3:0 (25:23, 25:21, 25:22) durch und holten ihren ersten Titel. Zuvor hatten sich die Schwerinerinnen von Trainer Felix Koslowski ebenfalls mit 3:0 (25:19, 25:13, 25:18) überraschend klar gegen Finalneuling SC Potsdam durchgesetzt. Es war der siebte Pokalerfolg der Mecklenburgerinnen, die im Halbfinale Titelverteidiger Dresdner SC ausgeschaltet hatten.