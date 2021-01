Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Olympiasieger Wernjajew vom Welt-Turnverband suspendiert

KIEW: Barren-Olympiasieger Oleg Wernjajew aus der Ukraine ist vom Welt-Turnverband FIG vorläufig suspendiert worden. Das bestätigte die FIG auf Anfrage des Internetportals «Gymnovosti.com». «Oleg Wernjajew wird vorläufig bis zum Ende des laufenden Verfahrens suspendiert. Die FIG wird sich nicht zu einem laufenden Verfahren äußern», hieß es von einem Medienvertreter des Verbandes. Die FIG wollte zunächst noch nicht bestätigen, welchen Grund die Suspendierung hat. Der 27 Jahre alte Ex-Weltmeister und viermalige Europameister hat sich zu seiner Situation bisher nicht geäußert.

Verwirrung um Absage-Überlegungen von Handball-Star Hansen für WM

KOPENHAGEN: Ein Zeitungsinterview mit Handball-Superstar Mikkel Hansen hat in Dänemark vorübergehend für Verwirrung über seine Teilnahme an der WM in Ägypten gesorgt. Aus den am Montag von der Zeitung «Jyllands-Posten» veröffentlichten Aussagen war zunächst hervorgegangen, dass der mehrmalige Welthandballer wenige Tage vor dem Turnier erwägt, für die Weltmeisterschaft abzusagen - Grund dafür waren demnach die Pläne von Veranstalter Ägypten, Zuschauer bei dem Turnier zuzulassen. Am Abend stellte die Zeitung jedoch klar: Das Interview sei bereits vor Weihnachten gemacht worden, mittlerweile hätten sich Hansens Überlegungen geändert. Man bedauere den Fehler. Nationaltrainer Nikolaj Jacobsen stellte am Montag klar, dass sein Superstar in Ägypten dabei sein werde.

Schwenningen und Mannheim in der DEL weiter ungeschlagen

BERLIN: Die Schwenninger Wild Wings und die Adler Mannheim haben in der Deutschen Eishockey Liga den vierten Sieg im vierten Spiel geholt. Schwenningen siegte am Montag gegen die Straubing Tigers 5:2 (2:0, 1:1, 2:1) und liegt mit elf Punkten in der Süd-Staffel an der Tabellenspitze. Einen Punkt weniger weisen die Mannheimer auf, die beim ERC Ingolstadt mit 3:2 (2:1, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0) nach Penaltyschießen gewannen.

Nächster Patzer von Liverpool - 0:1 in Southampton

SOUTHAMPTON: Trainer Jürgen Klopp hat mit dem FC Liverpool zum dritten Mal in Serie in der Premier League gepatzt. Nach zuletzt zwei Unentschieden kassierten die Reds am Montag eine 0:1 (0:1)-Niederlage beim FC Southampton. Liverpool bleibt zwar mit 33 Punkten Spitzenreiter, der punktgleiche Verfolger Manchester United ist aber noch ein Spiel im Rückstand. Danny Ings erzielte bereits in der zweiten Minute den Siegtreffer für die Mannschaft von Trainer Ralph Hasenhüttl, die auf den sechsten Platz vorrückte.

Fortuna bleibt nach 2:1 gegen Paderborn im Aufstiegsrennen dabei

DÜSSELDORF: Mit dem fünften Sieg in Serie hat Fortuna Düsseldorf den Anschluss an die Aufstiegsplätze in der 2. Fußball-Bundesliga wieder hergestellt. Der Tabellenfünfte bezwang am Montagabend im Duell der Bundesliga-Absteiger den SC Paderborn mit 2:1 (1:0) und bleibt damit als beste Heimmannschaft der Liga zu Hause weiterhin unbesiegt. In der Düsseldorfer Arena trafen Kristoffer Peterson (22. Minute) und Kenan Karaman (55.) für die Gastgeber. Paderborn verpasste den Sprung in die obere Tabellenhälfte und kam durch Chris Führich (79.) lediglich zum Anschlusstreffer.

Test fürs Tournee-Finale: Geiger und Co. in Bischofshofen gefordert

BISCHOFSHOFEN: Vor dem letzten der vier Wettbewerbe müssen die deutschen Skispringer um Karl Geiger bei der 69.

Vierschanzentournee zunächst die Qualifikation meistern. Der Sprung unter die besten 50 sollte am Dienstag (16.30 Uhr/ZDF und Eurosport) in Bischofshofen aber reine Formsache für Geiger und seinen Kumpel Markus Eisenbichler sein. In der Tournee-Gesamtwertung liegen Geiger (Vierter) und Eisenbichler (Fünfter) noch gut im Rennen, ein Gesamt-Podestplatz erscheint realistisch. Auf den führenden Polen Kamil Stoch beträgt Geigers Rückstand aber schon fast 14 Meter. Der Olympiasieger könnte seinen dritten Gesamtsieg bei der Tournee einfahren.

Positive Corona-Tests: Bob-Weltcup in Winterberg ohne Letten

RIGA: Die lettischen Bob-Athleten werden coronabedingt nicht am Weltcup am kommenden Wochenende in Winterberg teilnehmen. Im Team seien «einige Covid-19-Fälle» festgestellt worden, wie der nationale Bob- und Skeletonverband am Montag in Riga mitteilte. Folglich seien auch andere Athleten und Betreuer in Selbstisolation geschickt worden. Die Corona-Infektionen seien von einem Arzt des Teams bestätigt worden, das bereits nach Winterberg unterwegs gewesen sei.

Vertrag mit Eisschnelllauf-Sprint-Trainer Leger nicht verlängert

BERLIN: Der am Jahresende ausgelaufene Vertrag von Eisschnelllauf-Sprint-Bundestrainer Danny Leger ist nicht verlängert worden. Das teilte Verbandspräsident Matthias Große am Montag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Das Training der deutschen Eis-Sprinter sollen nun zunächst Andreas Kraus (Inzell) und Andreas Behr (Erfurt) betreuen. Große kündigte an, dass am 22. Januar ein neuer Sprint-Bundestrainer eingesetzt werden soll.

Oberhofs Bürgermeister will Stadt vor Biathlon-Weltcup abriegeln

OBERHOF: Angesichts eines riesigen Ansturms von Ausflüglern auf den Thüringer Wintersportort Oberhof will Bürgermeister Thomas Schulz die Stadt kurz vor Beginn des Biathlon-Weltcups weitgehend abriegeln. «Es sollen nur noch Leute Zugang haben, die hier wohnen oder arbeiten oder ein berechtigtes Interesse daran haben, hierher zu kommen», sagte Schulz am Montag auf Anfrage. Er habe dies dem Thüringer Innenminister Georg Meier (SPD) bereits unterbreitet. Am Wochenende waren in Oberhof Straßen zugeparkt, Feuerwehrzufahrten versperrt und Rettungswege blockiert gewesen.

Nürnberg-Trainer Klauß nach Roter Karte für HSV-Spiel gesperrt

NÜRNBERG: Der 1. FC Nürnberg muss nur im Heimspiel gegen den Hamburger SV auf Trainer Robert Klauß verzichten. Der Coach wurde nach seiner Roten Karte aus der Zweitliga-Partie in Heidenheim vom Deutschen Fußball-Bund nur für das kommende Heimspiel gegen den Tabellenführer gesperrt. Das gab der Zweitligist am Montag bekannt. Klauß hatte beim 0:2 am vergangenen Samstag in Heidenheim aus Frust eine Wasserflasche weggetreten und war des Platzes verwiesen worden.

Coman wieder im Bayern-Training - Angeschlagener Gnabry pausiert

MÜNCHEN: Trainer Hansi Flick könnte im Auswärtsspiel des FC Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach am kommenden Freitag wieder über mehr personelle Optionen verfügen. Die Offensivspieler Kingsley Coman und Joshua Zirkzee sowie Mittelfeldakteur Marc Roca und Außenverteidiger Bouna Sarr konnten am Montag wieder mit den Reservisten trainieren. Nationalspieler Serge Gnabry musste zu Wochenbeginn pausieren. Der Angreifer hatte sich beim 5:2 gegen den FSV Mainz 05 bei einem Foul eine Prellung zugezogen.

Medien: Schalkes Matondo vor Wechsel nach England

GELSENKIRCHEN: Rabbi Matondo steht laut Medienberichten vor einem Wechsel vom Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 nach England. Der 20 Jahre alte Waliser, der vor zwei Jahren für rund neun Millionen Euro von Manchester City ins Revier gewechselt war, soll für ein halbes Jahr an den englischen Zweitligisten Stoke City verliehen werden. Der offensive Mittelfeldspieler kam in der laufenden Saison in der Bundesliga nur dreimal zum Einsatz und soll in England Spielpraxis sammeln.

Bayer-Profi Bellarabi fällt mit Handbruch aus

LEVERKUSEN: Bayer Leverkusen muss mehrere Wochen auf Fußball-Profi Karim Bellarabi verzichten. Der 30 Jahre alte Offensivspieler zog sich im Bundesligaspiel am Samstag bei Eintracht Frankfurt (1:2) einen Bruch der linken Mittelhand zu. Das teilte der Werksclub nach einer Röntgen-Untersuchung am Montag mit. Um einen optimalen Heilungsverlauf zu erzielen, werde Bellarabi am Dienstag operiert. Leverkusen rechnet mit einer Pause von drei bis vier Wochen für den elfmaligen Nationalspieler.

Ex-Profi Bo Svensson neuer Trainer beim FSV Mainz 05

MAINZ: Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat den Dänen Bo Svensson als neuen Trainer verpflichtet. Der 41 Jahre alte Ex-Profi soll am Dienstag offiziell vorgestellt werden, wie die Rheinhessen am Montag mitteilten. Zuletzt war er beim österreichischen Zweitligisten FC Liefering tätig, der von den Mainzern dem Vernehmen nach eine Ablösesumme von rund 1,5 Millionen Euro erhält. Svensson löst Jan-Moritz Lichte ab, der nach nur drei Monaten den Chefposten wieder räumen musste.

Formel-1-Fahrer Albon bei ausgewählten DTM-Rennen am Start

BERLIN: Der bisherige Formel-1-Pilot Alexander Albon wird mit Unterstützung seines Arbeitgebers Red Bull künftig auch in der DTM zum Einsatz kommen. Wie das Deutsche Tourenwagen Masters am Montag auf seiner Internetseite mitteilte, ist der 24-Jährige in diesem Jahr bei ausgewählten Rennen dabei - allerdings nur, wenn das Albons Verpflichtungen als Test-, Ersatz- und Simulator-Fahrer in der Formel 1 zulassen. Der Brite mit thailändischen Wurzeln verliert seinen Platz als Stammfahrer bei Red Bull in der Motorsport-Königsklasse an den Mexikaner Sergio Perez und rückt beim Ex-Weltmeisterrennstall wieder in die zweite Reihe.

Weltcup-Sieger Kraft will zweimal pausieren - In Titisee noch dabei

BISCHOFSHOFEN: Österreichs Weltcup-Gesamtsieger Stefan Kraft will im Anschluss an die Vierschanzentournee auch in Titisee-Neustadt starten, danach aber auch ganze Wettkampf-Wochenenden auslassen. Dies sagte der 27 Jahre alte Skispringer am Montag in einer Video-Runde der Österreicher. Nach einem Start in Titisee-Neustadt wolle er eher das folgende Wochenende in Zakopane auslassen, sagte Kraft. «Bis Lahti habe ich eine längere Zeit von elf Tagen, in der ich super trainieren kann», sagte der Pongauer, der in diesem Winter nach einer Corona-Infektion auch mit Rückenproblemen zu kämpfen hatte. Er will auch im Februar an einem Weltcup-Wochenende pausieren.

Kraft und die Österreicher wollen nach einer eher enttäuschenden Vierschanzentournee den Fokus auf die Nordische Ski-WM in Oberstdorf (23. Februar bis 7. März) legen. Um im Allgäu gut dabei zu sein, braucht Kraft nicht zwingend Trainingssprünge am Schattenberg, wie er betonte. «Mir persönlich ist es eigentlich egal, ich muss nicht nochmal in Oberstdorf springen. Ich kenne die Schanze und muss jetzt nicht unbedingt nach Oberstdorf.»

Deutsche Handballer reisen ohne Corona-Angst zur WM

NEUSS: Der Deutsche Handballbund macht sich trotz der anhaltenden Coronavirus-Pandemie keine ernsthaften Sorgen um die Gesundheit der Spieler bei der Weltmeisterschaft in Ägypten. «Wir sind überzeugt, dass die vorliegenden Hygienekonzepte zum Schutz aller Beteiligter genügen», sagte Sportvorstand Axel Kromer am Montag und kündigte an: «Wenn wir den Eindruck gewinnen sollten, es funktioniert gar nicht, dann werden wir mit dem Weltverband reden.»

Kapitän Uwe Gensheimer bekräftigte, dass die Mannschaft voll auf den Sport fokussiert sei. «Natürlich reden wir über die Corona-Regeln. Aber sie sind keine Last oder kein Hemmnis», sagte der Linksaußen vom Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen. «Alle die hier sind wollen dieses Turnier spielen.»

Vor der Endrunde vom 13. bis 31. Januar bestreitet die DHB-Auswahl noch zwei EM-Qualifikationsspiele gegen Österreich am Mittwoch in Graz und Sonntag in Köln. Bundestrainer Alfred Gislason erhofft sich dabei wichtige Aufschlüsse für die WM, bei der die durch acht Absagen personell geschwächte deutsche Mannschaft in der Vorrunde auf Uruguay, Kap Verde und Ungarn trifft. «Ich merke, dass die Spieler extrem viel Spaß haben und keiner den Kopf in den Sand steckt. Es ist sehr schön zu erleben, wie positiv sie mit der Situation umgehen und nach vorne schauen», sagte der 61-Jährige nach den ersten Trainingseinheiten im Vorbereitungscamp in Neuss.

BVB-Boss Watzke: Atmosphäre deprimiert mich von Monat zu Monat mehr

DORTMUND: Hans-Joachim Watzke setzen die Geisterspiele in der Fußball-Bundesliga während der Coronavirus-Pandemie weiter zu. «Mittlerweile deprimiert mich die Atmosphäre von Monat zu Monat mehr», sagte der Geschäftsführer von Borussia Dortmund in einem Interview dem «Kicker» (Montag). Es fehle so viel von dem, was einen als Fußballfan ja auch ein Stück weit süchtig mache.

Dänemarks Handball-Coach: Deutschland bei WM kein Medaillenkandidat

MANNHEIM: Der dänische Weltmeister-Trainer Nikolaj Jacobsen rechnet nach den zahlreichen Absagen nicht mit einer WM-Medaille für die deutschen Handballer. «Für sie ist nach den ganzen Absagen wohl das Viertelfinale das Maximum», sagte der Ex-Coach der Rhein-Neckar Löwen im Interview des «Mannheimer Morgen» (Montag). «Den Mittelblock mit Hendrik Pekeler und Patrick Wiencek können die Deutschen nicht ersetzen, dann fehlt auch noch Finn Lemke als Alternative.»

Darts-Ranking: Clemens erstmals in den Top 30 - Price an der Spitze

LONDON: Der beste deutsche Darts-Profi Gabriel Clemens hat nach der WM in London einen Schritt gemacht und steht erstmals unter den besten 30 der Weltrangliste. Das geht aus dem Ranking hervor, das der Weltverband PDC am Montagmorgen veröffentlichte. «The German Giant» Clemens verbesserte sich dabei um zwei Positionen von 31 auf 29. Den Spitzenplatz belegt erstmals seit sieben Jahren ein anderer Profi als der Niederländer Michael van Gerwen. Weltmeister Gerwyn Price aus Wales hat nach seinem Triumph über 270.000 Pfund Vorsprung auf «Mighty Mike» und dürfte damit in den nächsten Monaten nur schwer vom Spitzenplatz zu verdrängen sein.

Bamberg-Coach kritisiert eigenen Spieler: «Unglaublich schlecht»

BAMBERG: Der Bamberger Basketball-Trainer Johan Roijakkers hat mit einer harschen Kritik gegen einen seiner Spieler für Aufsehen gesorgt. Nach der 78:85-Heimniederlage der Franken am Sonntagabend gegen Oldenburg sagte der Coach über seinen Profi Kenneth Ogbe, der die gesamte Partie ohne Einsatz auf der Bank gesessen hatte: «Einen Spieler, der so unglaublich schlecht ist, kann ich nicht gebrauchen.» Der 26 Jahre alte deutsche Flügelspieler war noch im Sommer mit Alba Berlin Meister geworden, hatte beim Finalturnier regelmäßig gespielt und bei den Hauptstädtern insgesamt mit Einsatzwillen überzeugt.

Lettische Politikerin wird Geschäftsführerin des Schachweltverbands

RIGA: Lettlands Ex-Wirtschafts- und Finanzministerin Dana Reizniece-Ozola wird neue Geschäftsführerin des Schachweltverbandes Fide. «Das neue Jahr hat eine große Veränderung in mein Leben gebracht», schrieb die lettische Schach-Großmeisterin und derzeitige Parlamentsabgeordnete am Montag auf Facebook. «Ich habe beschlossen, mein Mandat niederzulegen, damit ich meine ganze Zeit und Energie der Arbeit bei FIDE widmen kann.» Der Weltverband bestätigte die Ernennung von Reizniece-Ozola. Die 39-Jährige zählt zu den besten Spielerinnen Lettlands und spielt seit längerem auch in Deutschland - für die SG 1871 Löberitz aus Sachsen-Anhalt.

Bericht: Dänischer Torjäger Junker Kandidat bei Union Berlin

BERLIN: Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin steht einem Bericht der «Bild» (Montag) zufolge mit Angreifer Kasper Junker vom norwegischen Meister FK Bodö/Glimt in Kontakt. Demnach soll der 26-jährige Däne den Köpenickern angeboten worden sein. Angesichts der Langzeit-Verletzten Max Kruse, Joel Pohjanpalo und Anthony Ujah hatte Manager Oliver Ruhnert vor dem 2:0-Erfolg bei Werder Bremen am vergangenen Samstag Neuverpflichtungen in Aussicht gestellt. Mittelstürmer Junker hatte den Verein nördlich des Polarkreises mit 27 Toren in 25 Spielen zur ersten Meisterschaft in Norwegen geschossen und sich selbst den Torjägertitel gesichert.

Berichte: Formel-1-Saisonauftakt wohl in Bahrain statt Australien

BERLIN: Die Formel 1 muss sich Medienberichten zufolge wohl auf einen Saisonstart in Bahrain vorbereiten. Anders als geplant, soll voraussichtlich das erste von 23 Rennen der Rekordsaison nicht in Melbourne stattfinden. Grund dafür sollen die Maßnahmen in Australien zur Bekämpfung der Corona-Pandemie sein. Es wird davon ausgegangen, dass wie bei den bereits verspätet angesetzten Australian Open im Tennis auch in der Formel 1 alle Beteiligten sich nach der Einreise in eine 14-tägige Quarantäne begeben müssten.

Die australischen Formel-1-Verantwortlichen wollen sich demnach um einen neuen Termin im weiteren Verlauf der Saison bemühen, das berichteten unter anderem «autosport.com» und «the-race.com» am Montag. Eine offizielle Bestätigung für die Pläne gab es zunächst nicht. Das Australien-Rennen ist eigentlich für den 21. März angedacht, eine Woche später ist Bahrain nach dem bisher veröffentlichten Rennkalender an der Reihe.

In der kommenden Saison wird Mick Schumacher, Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher, sein Debüt in der Motorsport-Königsklasse feiern. Er wird für das amerikanische Team Haas fahren. Vierfach-Weltmeister Sebastian Vettel wird nach seinem Aus bei Ferrari für Aston Martin antreten.

Schiedsrichtergespann Schulze/Tönnies pfeift bei Handball-WM

FRANKFURT/MAIN: Die deutschen Schiedsrichter Robert Schulze und Tobias Tönnies pfeifen bei der Handball-Weltmeisterschaft. Der Weltverband IHF bestätigte am Montag alle 19 nominierten Gespanne für die Endrunde vom 13. bis 31. Januar in Ägypten. Die beiden Magdeburger waren bereits bei der Heim-WM 2019 und der EM 2020 im Einsatz.

Geiger desillusioniert: Kein Blick mehr auf die Tournee-Gesamtwertung

INNSBRUCK: Karl Geiger macht sich auch mit einer Nacht Abstand zum verpatzten dritten Wettkampf bei der Vierschanzentournee in Innsbruck fast keine Hoffnungen mehr auf den Gesamtsieg. «Es müsste schon viel passieren, dass wir die Polen da vorne noch abfangen können», sagte der 27-Jährige am Montag im Teamhotel der deutschen Skispringer in Lans bei Innsbruck.