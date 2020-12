Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Sandhausen suspendiert Torwart Fraisl - «Gegen Werte verstoßen»

SANDHAUSEN: Fußball-Zweitligist SV Sandhausen hat seinen Torhüter Martin Fraisl mit sofortiger Wirkung freigestellt. Der Österreicher soll in der unmittelbaren Vorbereitung auf die Partie gegen Holstein Kiel (0:2) am Sonntag unangenehm aufgefallen sein. Präsident Jürgen Machmeier wollte den Vorfall am Montag nicht konkretisieren, sagte aber: «Er hat gegen die Werte des Vereins verstoßen und eine Grenze des Respekts überschritten. Solange ich Präsident bin, wird er für den SVS kein Spiel mehr absolvieren.» Fraisl war gegen Kiel zum zweiten Mal nacheinander von Trainer Michael Schiele auf die Bank gesetzt und durch Rick Wulle vertreten worden.

Strafe für Moskaus Trainer Tedesco

MOSKAU: Der frühere Bundesliga-Trainer Domenico Tedesco hat wegen Beleidigung eines Gegners vom russischen Fußballverband eine Strafe kassiert. Der 35-jährige Coach von Spartak Moskau wird wegen einer «beleidigenden Geste» für drei Meisterschaftsspiele gesperrt und muss 50.000 Rubel (556 Euro) zahlen, wie am Montag der für Disziplinarsachen zuständige Ausschuss des Fußballverbandes mitteilte. Tedesco hatte Medien zufolge nach einer Niederlage gegen Sotschi Torwart Soslan Dschanajew den Handschlag verweigert.

Judo-Olympiasiegerin Silva scheitert vor Cas und bleibt gesperrt

LAUSANNE: Die brasilianische Judo-Olympiasiegerin Rafaela Silva ist mit ihrer Berufung vor dem Sportgerichtshof Cas gescheitert und bleibt wegen Dopings für zwei Jahre gesperrt. Wie der Cas am Montag mitteilte, konnte die 28-Jährige nicht nachweisen, dass sie nicht vorsätzlich gedopt habe. Silva war am 9. Juli 2019 bei den Panamerikanischen Spielen in Lima positiv auf das verbotene Asthmamittel Fenoterol getestet worden. Silva hatte stets ihre Unschuld beteuert.

Englisches Ligacup-Finale auf 25. April verschoben

LONDON: Das englische Ligacup-Finale ist um fast zwei Monate auf den 25. April 2021 verschoben worden. Die Organisatoren hoffen, dadurch eine Austragung vor Fans im Londoner Wembley-Stadion möglich zu machen. Das gab die English Football League (EFL) am Montag bekannt. Die Anzahl der Fans beim Endspiel hängt von den Empfehlungen der Regierung ab. Ursprünglich war das Endspiel für den 28. Februar angesetzt.

Tennisstars Djokovic, Federer und Nadal mit ATP-Awards ausgezeichnet

LONDON: Roger Federer hat zum 18. Mal in Serie den ATP-Award als beliebtester Tennis-Profi gewonnen. Der 39 Jahre alte Schweizer erhielt bei dem Online-Voting der Fans die meisten Stimmen, wie die Profi-Organisation ATP am Montag mitteilte. Traditionell werden zum Ende des Jahres die sogenannten ATP-Awards in verschiedenen Kategorien verliehen. Der Serbe Novak Djokovic (33), der vier Grand-Slam-Titel gewann, ist zum Jahresabschluss an der Spitze des ATP-Rankings und erhielt den Award als Nummer eins der Männer-Tour. Der Spanier Rafael Nadal (34) wurde nach seinem 13. Triumph bei den French Open mit dem «Stefan Edberg Sportsmanship Award» geehrt.

Drei Corona-Fälle in Melsungen - Heinevetter und Kastening betroffen

MELSUNGEN: Drei Handballer von Bundesligist MT Melsungen sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie der Verein am Montag mitteilte, wurden bei Silvio Heinevetter und Timo Kastening sowie Yves Kunkel positive Ergebnisse festgestellt. Alle MT-Spieler haben sich daraufhin in häusliche Isolation begeben. Für das am Dienstag angesetzte Bundesliga-Heimspiel gegen den TVB Stuttgart muss nun ein neuer Termin gefunden werden. Stark betroffen von der Nachricht ist auch die Vorbereitung der deutschen Auswahl auf die WM vom 13. bis 31. Januar in Ägypten. Im am Montag bekannt gegebenen WM-Aufgebot stehen mit Heinevetter und Kastening zwei der positiv getesteten Melsunger, dazu in Kai Häfner, Tobias Reichmann und Julius Kühn weitere drei MT-Spieler.

Terodde sichert dritten HSV-Sieg in Serie - Als Zweiter in die Pause

KARLSRUHE: Der Hamburger SV geht als Tabellenzweiter in die Mini-Winterpause der 2. Fußball-Bundesliga. Torjäger Simon Terodde (82. Minute) sicherte dem Aufstiegsfavoriten am Montagabend einen späten 2:1 (1:1)-Sieg beim Karlsruher SC. Der starke Bakery Jatta (3.) hatte den HSV nach einem langen Dribbling durchs Mittelfeld früh in Führung geschossen. KSC-Angreifer Philipp Hofmann (14.) gelang jedoch noch vor der Pause das zwischenzeitliche 1:1. Trotz mäßiger zweiter Halbzeit profitierte der HSV am Ende davon, dass KSC-Verteidiger Philip Heise in der 77. Minute wegen wiederholten Foulspiels Gelb-Rot gesehen hatte.

BVB rechnet nach Weihnachtspause mit Torjäger Haaland

DORTMUND: Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund rechnet mit Beginn des neuen Jahres wieder mit seinem Torjäger Erling Haaland. «Er ist komplett im Soll vom zeitlichen Ablauf her. Wir gehen davon aus, dass er sofort zu Beginn im Januar wieder da ist», sagte Trainer Edin Terzic auf einer Pressekonferenz am Montag. Haaland hatte einen Muskelfaserriss erlitten und seine Reha zuletzt im Emirat Katar absolviert.

Norwegischer Skistar Petter Northug muss ins Gefängnis

OSLO: Der ehemalige norwegische Skilangläufer Petter Northug ist am Montag von einem Osloer Gericht zu sieben Monaten Gefängnis verurteilt worden. Außerdem muss er seinen Führerschein für immer abgeben. Der 34-Jährige hatte eingeräumt, mehrere Male zu schnell gefahren zu sein und Drogen aufbewahrt zu haben. Northug akzeptierte das Urteil, teilte sein Anwalt mit.

CFC Genua feuert Trainer - Abstiegsplatz nach 13 Spielen

GENUA: Der abstiegsgefährdete Fußball-Club CFC Genua 1893 aus Italien hat seinen Trainer entlassen. Der Verein habe Coach Rolando Maran seines Amtes enthoben, teilte der Verein am Montag mit. Der Club danke dem 57-Jährigen und seinen Mitarbeitern für den Einsatz, hieß es weiter in der kurzen Mitteilung. In 13 Spielen sammelte seine Mannschaft jedoch nur sieben Punkte und rangiert auf dem vorletzten Tabellenplatz der Serie A.

Präsidentschaftswahl beim VfB: Drei Mitbewerber für Amtsinhaber Vogt

STUTTGART: Neben dem amtierenden Amtsinhaber Claus Vogt haben sich drei weitere Personen für die Präsidentschaftswahl des VfB Stuttgart im kommenden März beworben. Das gab der schwäbische Fußball-Bundesligist am Montag bekannt. Man werde allerdings «den ausdrücklichen Wunsch von Bewerbern respektieren und an diesem Punkt des Verfahrens deshalb keine Namen kommunizieren oder kommentieren», sagte der Vorsitzende des Vereinsbeirats Wolf-Dietrich Erhard.

Löw-Team startet mit zwei Spielen in Duisburg in WM-Qualifikation

BERLIN: Duisburg erlebt den Start der deutschen Nationalmannschaft in das EM-Jahr 2021. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw wird sowohl das erste Spiel in der WM-Qualifikation am 25. März gegen Island als auch das zweite Gruppenspiel am 31. März gegen Nordmazedonien im Stadion des Drittligisten MSV austragen. Das teilte der Deutschen Fußball-Bund am Montag nach einer Präsidiumssitzung mit. Zwischen den beiden Partien in Duisburg steht auf dem Weg zur WM 2022 am 28. März kommenden Jahres das Qualifikationsspiel in Rumänien an.

Gladbachs Thuram für sechs Spiele gesperrt, davon eins auf Bewährung

FRANKFURT/MAIN: Borussia Mönchengladbachs Stürmer Marcus Thuram muss nach seiner Spuckattacke gegen Hoffenheims Stefan Posch lange pausieren. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verurteilte den 23 Jahre alten Franzosen am Montag zu einer Sperre von sechs Spielen, wie der DFB mitteilte. Das sechste Spiel wird bis zum 21. Dezember 2021 zur Bewährung ausgesetzt. Die Strafe gilt sowohl für Ligaspiele als auch für Pokalpartien. Thuram soll zudem eine Geldstrafe von 40.000 Euro zahlen.

Hamilton hat während Corona-Infektion vier Kilogramm Gewicht verloren

ABU DHABI: Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton (35) hat infolge seiner Corona-Infektion von einem beträchtlichen Gewichtsverlust berichtet. «Ich habe über die vergangenen zwei Monaten sechs Kilogramm verloren, vier davon habe ich verloren, als ich Covid hatte. Ich habe so viele Muskeln verloren», schrieb der englische Mercedes-Pilot am Montag in den Sozialen Netzwerken. Hamilton hatte wegen einer Corona-Infektion den vorletzten WM-Lauf in Bahrain verpasst.

Slalomfahrer Straßer nach Verletzung 18. im Slalom - Zenhäusern siegt

ALTA BADIA: Der deutsche Skirennfahrer Linus Straßer ist beim ersten Slalom der Weltcup-Saison in Alta Badia nur auf Platz 18 gefahren. Der Münchner war in der Vorbereitung von einer Oberschenkelverletzung arg gehemmt worden und hatte am Montag 1,11 Sekunden Rückstand auf Sieger Ramon Zenhäusern. Der Schweizer Olympia-Zweite gewann vor den Österreichern Manuel Feller (+0,08) und Marco Schwarz (+0,12). Als zweiter deutscher Athlet im Finale landete Sebastian Holzmann aus Oberstdorf auf dem 25. Platz (+1,44).

Wegen Einreiseverbots: Verband rät Darts-Profis zum Insel-Verbleib

LONDON: Die neuen Reisebeschränkungen wegen einer kürzlich entdeckten Mutation des Coronavirus in Großbritannien nehmen auch Einfluss auf die Darts-WM in London. Der Weltverband PDC rät seinen Spielern dazu, über die drei freien Weihnachtstage nicht in die Heimat zu reisen, sondern in Großbritannien zu bleiben. Sollten die Profis nach Hause reisen, sei dies «ihr eigenes Risiko».

Sporthilfe fördert Spitzensport 2021 wieder mit 23 Millionen Euro

FRANKFURT/MAIN: Die Deutsche Sporthilfe wird 2021 trotz der Corona-Pandemie keine Abstriche bei der Förderung des Spitzensports im Vergleich zu diesem Jahr machen müssen. «Wir werden die Förderung, die 2020 bei rund 23 Millionen Euro liegen wird, im nächsten Jahr auf diesem Niveau belassen», sagte der Vorstandsvorsitzende der Stiftung, Thomas Berlemann, im Interview der Zeitungen der VRM-Gruppe.

Skispringer Geiger hofft trotz Quarantäne weiter auf Tournee-Start

OBERSTDORF: Skiflug-Weltmeister Karl Geiger hofft nach seinem positiven Corona-Test weiter auf eine pünktliche Rückkehr zur Vierschanzentournee. Dies sagte der 27 Jahre alte Bayer am Montag in einer Videobotschaft. «Mir geht es zum Glück weiterhin sehr gut. Ich bin beschwerdefrei», berichtete der Skispringer, der vor gut einer Woche noch Einzel-Gold bei der Flug-WM in Planica gewonnen hatte. Das große Event um den Jahreswechsel beginnt am 28. Dezember mit der Qualifikation in Geigers Heimat Oberstdorf.

Bestes Karriereergebnis: Skicrosserin Maier Zweite in Val Thorens

VAL THORENS: Die deutsche Skicrosserin Daniela Maier ist beim Weltcup von Val Thorens Zweite geworden und hat das beste Ergebnis ihrer Karriere erreicht. Im zweiten Wettkampf in den französischen Alpen war die 24-Jährige am Montag nur von der Österreicherin Katrin Ofner zu bezwingen. Teamkollege Florian Wilmsmann fuhr dagegen einen Tag nach Platz drei knapp am großen Finale vorbei. Am Ende sprang für den Oberbayern im kleinen Finale Platz fünf heraus.

Gladbach ohne Thuram im Pokal nach Elversberg

MÖNCHENGLADBACH: Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach verzichtet im DFB-Pokal bei der SV Elversberg am Dienstag auf Marcus Thuram. Dem französischen Nationalspieler, der wegen einer Spuckattacke im Bundesliga-Spiel gegen TSG 1899 Hoffenheim die Rote Karte gesehen hatte, droht eine längere Sperre, die auch für den DFB-Pokal gelten könnte. Thuram hatte bereits eine vereinsinterne Rekordstrafe in Höhe eines Monatsgehalts für soziale Zwecke erhalten.

Sechs Europameister und zwei Debütanten im Kader für Handball-WM

DORTMUND: Mit sechs Europameistern und zwei Debütanten reisen die deutschen Handballer zur Weltmeisterschaft nach Ägypten. Bundestrainer Alfred Gislason nominierte am Montag seinen 20-köpfigen Kader, in dem mit Torwart Andreas Wolff sowie den Feldspielern Tobias Reichmann, Kai Häfner, Julius Kühn, Christian Dissinger und Jannik Kohlbacher noch ein halbes Dutzend EM-Spieler von 2016 stehen. Erstmals dabei sind Sebastian Firnhaber und Antonio Metzner vom HC Erlangen. Angeführt wird das Aufgebot von Kapitän Uwe Gensheimer.

Leverkusener Bender-Zwillinge beenden ihre Karrieren im Sommer

LEVERKUSEN: Die Bender-Zwillinge von Bayer Leverkusen verabschieden sich im kommenden Jahr aus dem Profi-Fußball. Wie der Bundesligaclub am Montag mitteilte, werden Lars und Sven Bender ihre jeweils im Sommer auslaufenden Verträge nicht verlängern. «Nach langer Bedenkzeit und unzähligen Gedankenspielen hinsichtlich unserer Zukunft sind wir letztlich zu dem Entschluss gekommen, dass wir unsere Reise mit Bayer 04 nicht fortführen werden», hieß es in einer gemeinsamen Stellungnahme der beiden 31-Jährigen.

«Bild»: Mainz-Trainer Lichte steht nach Pokalspiel vor dem Aus

MAINZ: Trainer Jan-Moritz Lichte steht beim Bundesligisten FSV Mainz 05 nach einem Bericht der «Bild-Zeitung» (Montag) vor dem Aus. Der 40 Jahre alte Fußball-Coach soll nach Informationen der Zeitung nach dem Pokalspiel gegen den VfL Bochum an diesem Mittwoch (20.45 Uhr/Sky) entweder ins zweite Glied zurückkehren oder ganz gehen. Der Verein wollte dies am Montagmorgen weder bestätigen noch dementieren.

Gladbach-Sportdirektor Eberl: Vierwöchige Auszeit im Januar

MÖNCHENGLADBACH: Mit der verkündeten Vertragsverlängerung bis 2026 hat sich Sportdirektor Max Eberl eine vierwöchige Auszeit beim Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach zusichern lassen. Dies erklärte der 47-Jährige am Montag in Mönchengladbach. «Ich habe darum gebeten, dass ich mir im Januar vier Wochen Auszeit nehmen darf», sagte Eberl, der in dieser Zeit auch nicht bei den Spielen der Gladbacher dabei sein wird. Dennoch werde er natürlich auch in dieser Zeit Kontakt zu seinem Trainer Marco Rose pflegen.

«Schlauch und Maske»: Schwimmer simulieren Höhentrainingslager

KASSEL: Die deutschen Top-Schwimmer versuchen in Corona-Zeiten, die sonst gewohnten Höhentrainingslager im Ausland mit kreativen Ideen zuhause zu simulieren. «Wir erhöhen phasenweise die Trainingslast und -dichte im Heimtraining. Dazu verwenden wir auch das normobare Höhentraining, der DSV hat dafür ein Programm für alle Stützpunkte gestartet», erzählte der Team-Chef des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV), Bernd Berkhahn, nach seiner Auszeichnung vom Deutschen Olympischen Sportbund zum «Trainer des Jahres».

Dabei würden die Sportler «über Schlauch und Maske mit einem Höhengenerator verbunden, der der Umgebungsluft Sauerstoff entzieht. Dieses sauerstoffreduzierte Luftgemisch wird durch den Schlauch zum Aktiven transportiert.» Der Vorteil dieser Methode ist dem 49-Jährigen zufolge, «dass wir die Höhen- und Trainingsbelastung individuell steuern können, da jeder über einen eigenen Generator versorgt wird.» Im März 2019 absolvierten die Schwimmer zum Beispiel in der Sierra Nevada in Spanien ein Höhentrainingslager.

Wegen der Corona-Krise sind geänderte Normkriterien für Tokio 2021 angekündigt worden. Der Kampf um die Tickets könnte frühestens im April weitergehen. «Wir sind froh, dass wir im DSV bereits einigen Sportlern nach ihren WM-Erfolgen 2019 oder Normerfüllungen im Frühjahr 2020 Sicherheit für die Teilnahme an den Olympischen Spielen geben können. Damit können sie sich langfristig auf die Spiele vorbereiten. Alle anderen Einzel- und Staffelbesetzungen sollten dann im April entschieden werden», sagte Berkhahn.

Mick Schumacher bereit für erstes Jahr in Formel 1

MAILAND: Rennfahrer Mick Schumacher fühlt sich bereit für sein erstes Jahr in der Formel 1. «Ich glaube, so eine Haltung ist notwendig, um sich dem zu stellen, was einen erwartet», sagte der 21 Jahre alte Sohn der Formel-1-Legende Michael Schumacher der italienischen Zeitung «Corriere della Sera» (Montagsausgabe). Der Formel-2-Champion fährt ab 2021 für den US-Rennstall Haas in der Motorsport-Königsklasse.

Er habe versucht so viel wie möglich zu begreifen, um die richtigen Antworten zu geben. Er wisse aber auch, dass er noch weit davon entfernt sei, das Auto komplett zu verstehen, erklärte Schumacher weiter. Die Tests seien dafür da, auch wenn man viel in kürzester Zeit lernen müsse.

«Ich schaue mir alte Videos an, um das Überholen zu studieren», verriet er. Sein neuer Arbeitgeber gehört in der Rennserie zu den Hinterbänklern. Erste Formel-1-Trainingsrunden hat der Youngster schon absolviert.

Lewis Hamilton zum zweiten Mal britischer Sportler des Jahres

LONDON: Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton ist zum zweiten Mal zum Sportler des Jahres in Großbritannien gewählt worden. Der 35-Jährige setzte sich bei der von der BBC organisierten Wahl vor Jordan Henderson, dem Kapitän der Meistermannschaft des FC Liverpool, durch. Hamilton hatte die Publikumswahl schon im Jahr 2014 für sich entschieden.