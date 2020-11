Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Written by: Redaktion (dpa) | 03/11/2020 | Überblick

Bosnien Herzegowinas Marko Panic (C) in Aktion während der EHF-Handball-Europameisterschaft 2020. Foto: epa/Ole Martin Wold

Länderspiel der deutschen Handballer gegen Bosnien auf der Kippe

NEUSS: Das Länderspiel der deutschen Handballer gegen Bosnien-Herzegowina steht auf der Kippe. Der Auftaktgegner der DHB-Auswahl in der EM-Qualifikation hat wegen diverser Corona-Ausfälle bei der Europäischen Handball-Föderation die Verlegung der Partie am Donnerstag (16.15 Uhr) in Düsseldorf beantragt. Lediglich 14 Spieler stehen Bosnien-Herzegowina derzeit zur Verfügung. «So wollen wir nicht gegen Deutschland spielen», sagte Bosniens Torhüter Benjamin Buric vom deutschen Vizemeister SG Flensburg-Handewitt am Montagabend der dänisch-deutschen Tageszeitung «Flensborg-Avis».

14-Jähriger gibt beim wichtigsten Polo-Turnier der Welt sein Debüt

PILAR: Mit gerade einmal 14 Jahren hat der Argentinier Adolfo «Poroto» Cambiaso beim wichtigsten Polo-Turnier der Welt sein Debüt gegeben. Seine Mannschaft La Dolfina setzte sich beim Tortugas Open in der prestigereichen Turnierserie Triple Corona am Montag in Pilar nordwestlich von Buenos Aires mit 13:4 gegen La Ensenada-La Aguada durch. Der Jungprofi erzielte drei Treffer. Mit 14 Jahren ist er der jüngste Spieler, der je bei der Triple Corona angetreten ist.

«Das Schwerste war, seine Mutter zu überzeugen», sagte sein Vater und Teamkamerad Adolfo Cambiaso nach dem Ende der Partie. «Er hat gespielt, er war ein bisschen nervös, aber er hat es geschafft. Aber er weiß, dass er noch viel besser spielen kann.»

Im Juli hatte «Poroto» bereits an der Seite seines Vaters die British Open gewonnen. Bei der Triple Corona bekam er nun seine Chance in der Mannschaft La Dolfina, weil Stammspieler Juan Martín Nero sich verletzt hatte. Ob er auch in den künftigen Partien der Turnierserie starten wird, war zunächst unklar. Ab 14. November wird das Hurlingham Open ausgetragen und ab 28. November folgt der Saisonhöhepunkt mit dem Argentino Abierto in Palermo.

Europameister Wright: «Ich werde Schottland siegen sehen»

OBERHAUSEN: Diese Pause kann Peter Wright nun besonders genießen. Mit der Trophäe der Darts-EM im Gepäck reist der Schotte an diesem Montag mit dem Auto von Oberhausen zurück in seine britische Heimat. «Das ist großartig. Ich freue mich, diesen Titel erstmals geholt zu haben», sagte der 50-Jährige, der im Finale am späten Sonntagabend den Engländer James Wade mit 11:4 bezwang und nun zumindest für wenige Tage die Titel Weltmeister, Europameister und Team-Weltmeister auf sich vereint.

Denn schon am kommenden Wochenende findet in Salzburg die Team-WM 2020 statt. Die schottischen Titelverteidiger Wright und Gary «The Flying Scotsman» Anderson werden dann pausieren, weil sie in Zeiten der Pandemie möglichst auf Flugreisen verzichten wollen. Auf die Frage, was Wright am kommenden Wochenende mache, antwortete der Paradiesvogel: «Ich werde Schottland siegen sehen.»

Vorzeitige Winterpause für Bayerns Amateur-Fußball

MÜNCHEN: Der bayerische Amateur-Fußball wird vorzeitig in die Winterpause geschickt. Die Aussetzung des Spielbetriebs sei bis bis zum 31. Dezember 2020 beschlossen, gab der Vorstand des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) am Montagabend nach einer Online-Sitzung einstimmig bekannt. Angesichts steigender Corona-Zahlen gelten für den gesamten November verschärfte Maßnahmen. Untersagt ist jeglicher Freizeit- und Amateursportbetrieb auf und in allen öffentlichen sowie privaten Sportanlagen.

Positiver Corona-Test bei Schalke-Profi

GELSENKIRCHEN: Beim Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 ist wieder ein Profi positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das habe ein Test am Montag ergeben, teilten die Schalker am Abend mit. Der betreffende Spieler, der bislang beschwerde- und symptomfrei sei, befinde sich nun in Quarantäne, hieß es. Alle weitere Maßnahmen sollen mit dem Gesundheitsamt besprochen werden. Der Tabellen-Vorletzte der Bundesliga spielt am Dienstag (16.30 Uhr/Sky) im DFB-Pokal gegen den Viertligisten 1. FC Schweinfurt 05. Bereits im Schalker Trainingslager im Sommer in Österreich hatte es einen Corona-Fall gegeben.

Bericht: UEFA denkt über EM in einem Land nach - Russland im Gespräch

BERLIN: Bei der Europäischen Fußball-Union gibt es offenbar Überlegungen, die EM 2021 wegen der Corona-Pandemie nur in einem Land stattfinden zu lassen. Das berichtet die französische Tageszeitung «Le Parisien» und nennt Russland als möglichen Gastgeber. Eigentlich soll das Turnier in zwölf Ländern stattfinden, auch München gehört zu den Gastgeber-Städten. Wie das Blatt berichtet, gibt es bei der UEFA offenbar Zweifel daran, dass 24 Mannschaften vom 11. Juni bis 11. Juli 2021 quer durch Europa reisen können. Die UEFA dementierte am Abend auf dpa-Anfrage den Bericht von «Le Parisien» bezüglich Russland.

Union holt Auswärtssieg in Hoffenheim und ist nun Siebter

SINSHEIM: Der 1. FC Union Berlin hat seinen zweiten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga geholt. Beim 3:1 (0:0) im Spiel bei 1899 Hoffenheim am Montagabend brachte Max Kruse die Eisernen durch einen verwandelten Foulelfmeter in Führung (60.). Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Munas Dabbur (80.) machten Joel Pohjanpalo (85.) und Cedric Teuchert (90.+4) den Sieg perfekt. Hoffenheim spielte ab der 58. Minute in Unterzahl, nachdem Robert Skov nach einer Notbremse die Rote Karte gesehen hatte. Union ist durch den Sieg mit neun Punkten nun Siebter, Hoffenheim liegt mit sieben Zählern auf Platz zwölf.

FIFA-Chef Infantino weiter in Quarantäne: «Leichte Symptome»

ZÜRICH: Knapp eine Woche nach seinem positiven Corona-Test geht es FIFA-Präsident Gianni Infantino nach eigenen Angaben «besser». Er habe «immer noch leichte Symptome», wurde der 50 Jahre alte Chef des Fußball-Weltverbands in einer FIFA-Mitteilung am Montag zitiert. Infantino befinde sich weiter in Selbstisolierung und bleibe in Quarantäne.

Infantino hatte nach FIFA-Angaben am vergangenen Dienstag die Bestätigung für seine Infektion mit dem Coronavirus erhalten. Alle Personen seien informiert worden, die in den Tagen zuvor in Kontakt mit Infantino waren. In Europa steigen derzeit die Infektionszahlen; die Coronavirus-Pandemie hat mit Fan-Ausschlüssen und Spielabsagen auch Auswirkungen auf den Fußball.

Deutscher Verband sagt Teilnahme an Bahnrad-EM in Bulgarien ab

FRANKFURT/ODER: Der Bund Deutscher Radfahrer sagt seine Teilnahme an den Bahnradsport-Europameisterschaften in Bulgarien ab. Die Titelkämpfe sollen vom 11. bis 15. November in Plowdiw stattfinden. Das Robert Koch-Institut hatte Bulgarien in der vergangenen Woche aufgrund steigender Corona-Infektionszahlen wieder zum Risikogebiet erklärt. Der europäische Rad-Verband UEC hält bislang am geplanten Termin fest.

Eintracht Frankfurt fürchtet Verlust von bis zu 70 Millionen Euro

FRANKFURT/MAIN: Eintracht Frankfurt fürchtet gravierende Mindereinnahmen, wenn in der Fußball-Bundesliga Geisterspiele wieder zum Dauerzustand werden. Dies sagte Vorstandsmitglied Axel Hellmann dem «Kicker» (Montag). «In der laufenden Saison kommen wir ganz schnell auf 50 bis 70 Millionen Euro, wenn auch die Rückrunde weitgehend ohne Zuschauer verläuft», sagte Hellmann. In der vergangenen Saison habe man dadurch bereits einen Umsatzeinbruch von 15 bis 20 Millionen Euro erlitten, berichtete der Funktionär.

Müllers Ehefrau: «Der Gerd schläft seinem Ende entgegen»

MÜNCHEN: Die Ehefrau von Gerd Müller hat vor dessen 75. Geburtstag über den Gesundheitszustand des «Bombers der Nation» gesprochen. «Er ist immer ein Kämpfer gewesen, war immer tapfer, sein ganzes Leben lang. Das ist er auch jetzt. Der Gerd schläft seinem Ende entgegen», sagte Uschi Müller der «Bild» (Montag). Der Weltmeister von 1974, Europameister von 1972 und erfolgreichste Torschütze der Fußball-Bundesliga (365 Tore in 427 Partien) wird am Dienstag 75 Jahre alt. Er ist an Alzheimer erkrankt und lebt in einem Pflegeheim.

Weltcup der Skispringerinnen im japanischen Zao abgesagt

ZAO: Der ursprünglich für Mitte Januar geplante Weltcup der Skispringerinnen im japanischen Zao ist wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt worden. Das teilte der Weltverband Fis am Montag mit. Ob es für die Wettkämpfe, die vom 15. bis zum 17. Januar 2021 angesetzt waren, einen Ersatz gibt, ist noch offen.

Ruder-Verband sagt Trainingslager des Deutschland-Achters ab

DORTMUND: Der Deutsche Ruderverband hat das geplante Trainingslager des Deutschland-Achters in Portugal wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Statt wie vorgesehen im portugiesischen Lago Azul werden die Ruderer nun ihr erstes Trainingslager in der Vorbereitung auf die verschobenen Olympischen Spiele in Tokio am Dortmund-Ems-Kanal abhalten. Bereits am Donnerstag hatte der Stützpunkt Dortmund mitgeteilt, dass drei namentlich nicht genannte Ruderer des Deutschland-Achters positiv auf das Coronavirus getestet worden sein. Sie befinden sich seither in häuslicher Isolation.

HJK Helsinki zum 30. Mal finnischer Fußball-Meister

HELSINKI: Der HJK Helsinki ist erneut Fußball-Meister in Finnland. Der Hauptstadtclub sicherte sich am Sonntagabend durch einen 5:0-Sieg beim IFK Mariehamn einen Spieltag vor Saisonende auch rechnerisch die Meisterschaft in der Veikkausliiga. Für den Rekordmeister ist es der 30. Titel der Vereinsgeschichte und der neunte in den vergangenen zwölf Jahren. Bereits vor einigen Wochen hatte der Verein den finnischen Pokal gewonnen.

Gladbach mit Elvedi und Jantschke nach Kiew

MÖNCHENGLADBACH: Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach kann wohl wieder mit den beiden Innenverteidigern Tony Jantschke und Nico Elvedi planen. «Es gibt grundsätzlich Entwarnung. Bei Tony sah es schon ganz gut, Nico wird noch einmal behandelt», sagte Trainer Marco Rose am Montag vor dem Abflug nach Kiew, wo am Dienstag (18.55 Uhr/DAZN) das dritte Champions-League-Spiel gegen Schachtjor Donezk stattfindet. Elvedi und Jantschke mussten zuletzt wegen muskulärer Probleme kürzer treten.

Trio fehlt DHB-Mannschaft in EM-Qualifikationsspielen

DORTMUND: Ohne Torwart Andreas Wolff sowie die Rückraumspieler Philipp Weber und Steffen Weinhold müssen die deutschen Handballer die EM-Qualifikationsspiele gegen Bosnien-Herzegowina und in Estland bestreiten. Bundestrainer Alfred Gislason reagierte am Montag auf die Ausfälle und nominierte den Berliner Rückraumspieler Paul Drux und Wetzlars Torwart Till Klimpke nach.

IOC-Mitglied Pound: Russland-Freispruch wäre «schreckliche Botschaft»

LAUSANNE: Im Berufungsverfahren zur Sperre Russlands wegen der Manipulation von Dopingdaten sieht IOC-Mitglied Richard Pound die Sportwelt «an einem der wichtigsten Wendepunkte». Der Kanadier hält eine Bestätigung der Strafe durch den Internationalen Sportgerichtshof Cas für unumgänglich. «Entweder, wir bekommen das richtig hin, oder es wird das Signal ausgesendet, dass zu viele Menschen oder Organisationen nicht wollen, dass der Kampf gegen Doping erfolgreich ist», sagte das dienstälteste Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees der ARD-Dopingredaktion.

Bayern-Verteidiger Süle positiv auf Coronavirus getestet

MÜNCHEN: Verteidiger Niklas Süle (25) vom FC Bayern ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie die Münchner am Montag mitteilten, ist der Nationalspieler deshalb in häuslicher Quarantäne. Es gehe ihm gut. Die Bayern treten am Dienstag (21.00 Uhr) in der Champions League beim österreichischen Meister Red Bull Salzburg an.

Verstappen gescheitert: Vettel bleibt jüngster Weltmeister

IMOLA: Sebastian Vettel hat den Rekord des jüngsten Weltmeisters der Formel-1-Geschichte vorerst weiter sicher. Vier Rennen vor Saisonschluss kann Red-Bull-Star Max Verstappen bei 120 Punkten Rückstand auf den führenden Briten Lewis Hamilton auch rechnerisch den Titel nicht mehr gewinnen. Damit hat der Niederländer seine letzte Chance eingebüßt, Vettel diese Bestmarke abzunehmen. Der Deutsche hatte seinen ersten WM-Triumph 2010 im Alter von 23 Jahren und 134 Tagen gefeiert. Kein Champion war in 70 Jahren Formel 1 jünger.

Verstappen wird im nächsten Jahr bereits 24. Er ist in den Statistiken der Rennserie seit 2015 als jüngster Renn-Teilnehmer vermerkt. Er war der jüngste Pilot, der in die Punkte fuhr, und auch der jüngste Sieger eines Rennens. Vettel indes hält weiter auch den Rekord für den jüngsten Fahrer auf der Pole Position.

Von Siegen und Titeln indes ist der 33-Jährige selbst derzeit weit entfernt. Im lahmenden Ferrari wurde Vettel am Sonntag nach einem verpatzten Boxenstopp nur Zwölfter. «Wir müssen geduldig bleiben, auch wenn es schmerzhaft ist, und die kleinen Fortschritte nehmen, die wir machen», sagte der Vierfach-Weltmeister. Zur neuen Saison wechselt Vettel zu Aston Martin.

Niederländer Makkelie leitet Bayern-Partie in Salzburg

MÜNCHEN: Schiedsrichter Danny Makkelie aus den Niederlanden leitet das Champions-League-Spiel des FC Bayern München am Dienstag (21.00 Uhr) beim österreichischen Meister Red Bull Salzburg. Das gab die UEFA am Montag bekannt, nachdem der Dachverband tags zuvor noch den Weißrussen Alexej Kulbakow als Spielleiter angegeben hatte.

Der 37-jährige Makkelie war bislang bei zwei Bayern-Siegen im Einsatz, ebenfalls auswärts: 2017 beim 2:1 gegen Celtic Glasgow und vor einem Jahr noch mit Niko Kovac als Chefcoach beim 3:2 gegen Olympiakos Piräus. Die Salzburger dagegen verloren das einzige Königsklassenspiel mit Makkelie als Schiedsrichter im Dezember 2019 in der heimischen Red-Bull-Arena gegen den FC Liverpool mit 0:2.