Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Meppen-Trainer Frings bestraft: Innenraumverbot für ein Spiel

MEPPEN: Trainer Torsten Frings darf den Fußball-Drittligisten SV Meppen am kommenden Samstag im Auswärtspiel bei Dynamo Dresden nicht im Innenraum coachen. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) bestrafte den ehemaligen Nationalspieler damit wegen eines unsportlichen Verhaltens. Frings hatte in der 89. Minute des Drittliga-Spiels gegen den 1. FC Kaiserslautern am vergangenen Samstag von Schiedsrichter Robin Braun die Roten Karte gezeigt bekommen.

Trotz Sieg: Bayern-Basketballer im Pokal auf Schützenhilfe angewiesen

WEIßENFELS: Die Basketballer des FC Bayern München haben ihre Pflichtaufgabe im Pokal-Wettbewerb der Bundesliga erfüllt. Beim 80:63 (44:28)-Erfolg gegen die Hakro Merlins Crailsheim holte das Team von Trainer Andrea Trinchieri am Montagabend den zweiten Sieg im dritten Gruppenspiel. Während die Merlins nach der zweiten Niederlage vorzeitig ausgeschieden sind, haben die Münchner das Weiterkommen nicht mehr in der eigenen Hand. Bei zwei Erfolgen von medi Bayreuth würden sie das Top Four in eigener Halle verpassen.

Corona: Würzburg gegen Bochum ohne Zuschauer

WÜRZBURG: Das Spiel der Fußball-Zweitligisten Würzburger Kickers und VfL Bochum am Sonntag wird ohne Zuschauer ausgetragen. Grund ist nach Angaben der Kickers die gestiegene Zahl der Corona-Infektionen in Würzburg. Der Grenzwert in der Stadt sei auf über 100 gestiegen, hieß es in einer Mitteilung. 50 Personen seien zugelassen, aber «dieses geringe Kontingent ist durch die Unterstützung von ehrenamtlichen Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen rund um das Heimspiel bereits ausgeschöpft».

Kroos vor Gladbach-Spiel: «Das ist für uns ein Finale»

MÖNCHENGLADBACH: Für den deutschen Fußball-Nationalspieler Toni Kroos hat die Partie bei Borussia Mönchengladbach am Dienstag (21.00 Uhr/Sky) schon entscheidenden Charakter. «Wir wissen wie wichtig das Spiel ist. Wir stehen schon unter Druck und müssen fast gewinnen. Das ist nicht mehr und nicht weniger als ein Finale für uns», sagte der Mittelfeldspieler von Real Madrid am Montagabend vor dem Abschlusstraining der Spanier im Borussia-Park. Man müsse die Situation richtig einschätzen.

Bremens Stürmer Füllkrug fehlt mehrere Wochen

BREMEN: Werder Bremen muss in den kommenden Wochen auf Stürmer Niclas Füllkrug verzichten. «Das MRT am heutigen Montag hat ergeben, dass sich Niclas eine Muskelverletzung in der Wade zugezogen hat», wird Werder-Trainer Florian Kohfeldt in einer Vereinsmitteilung zitiert. Der 27 Jahre alte Füllkrug, der mit vier Treffern bislang der beste Angreifer der Bremer in dieser Saison ist, werde «erst nach der Länderspielpause, vielleicht sogar erst Ende November wieder ein Kandidat für den Kader sein». Anders als zunächst befürchtet hat sich Offensivspieler Yuya Osako dagegen nicht schlimmer verletzt.

3:1 gegen Augsburg: Bayer dank Alario auf Platz vier

LEVERKUSEN: Lucas Alario hat Bayer Leverkusen einen glanzlosen Sieg gegen den FC Augsburg und den Sprung auf Platz vier in der Fußball-Bundesliga beschert. Der Argentinier avancierte mit zwei Treffern am Montagabend beim 3:1 (1:0) der Leverkusener gegen Augsburg zum Matchwinner. Den dritten Treffer erzielte Moussa Diaby (90.+4). Somit blieb Bayer auch im 19. Bundesliga-Duell mit den Schwaben ungeschlagen. Der gut gestartete und am Montag auch tapfer dagegenhaltende FCA, dessen Coach Heiko Herrlich von Juli 2017 bis Dezember 2018 Leverkusen trainiert hatte, ist nach zwei Niederlagen in Folge Elfter.

Shiffrin kündigt Comeback beim Weltcup in Levi an

SÖLDEN: Die amerikanische Skirennläuferin Mikaela Shiffrin will ihr Comeback nach achtmonatiger Pause beim Weltcup im finnischen Levi am 21. November geben. Das erklärte die Amerikanerin in einem Interview mit dem «Olympic Channel» des IOC. Die 25-Jährige erklärte, sie mache derzeit Reha und Physiotherapie. Ursprünglich wollte die zweimalige Olympiasiegerin zum Weltcup-Auftakt am 17. Oktober in Sölden wieder an den Start gehen, doch sagte die 25-Jährige wegen Rückenproblemen ab. Seit dem Tod ihres Vaters Jeff Anfang Februar hat Shiffrin kein Rennen mehr bestritten.

Amputierter US-Sprinter erkämpft vor Cas wegweisenden Teilerfolg

LAUSANNE: Der an beiden Beinen amputierte US-Sprinter Blake Leeper hat vor dem Internationalen Sportgerichtshof einen für behinderte Athleten wegweisenden Teilerfolg erkämpft. Wie das Cas am Montag mitteilte, habe der 400-Meter-Läufer mit seinen aktuellen Prothesen nicht das Recht an den Olympischen Spielen 2021 in Tokio und an Wettkämpfen des Leichtathletik-Weltverbandes World Athletics teilnehmen. Sie würden ihm einen Vorteil verschaffen. Zugleich entschied das Cas aber, dass die Regeln, die behinderten Athleten die Beweislast aufbürden, ob es durch technische Hilfsmittel einen Vorteil gibt oder nicht, «rechtswidrig und ungültig» seien, hieß es in einer Mitteilung.

Quarantäne für Bonner Basketball-Team wieder aufgehoben

BONN: Die Quarantäne für die gesamte Mannschaft des Basketball-Bundesligisten Telekom Baskets Bonn ist nach zwei Tagen wieder aufgehoben worden. Das teilte der Verein am Montag mit. Erst am Samstag hatte das Gesundheitsamt Bonn eine vorläufige Quarantäne für das gesamte Team angeordnet, nachdem ein Spieler schwach-positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Doch zwei weitere Tests fielen negativ aus und das erste Ergebnis wird nach Angaben des Clubs als falsch-positiv gewertet. Noch am Montagabend sollte die Mannschaft ins Training zurückkehren.

Wolfsburger Kapitän Guilavogui fällt mit Muskelfaserriss aus

WOLFSBURG: Kapitän Josuha Guilavogui steht dem VfL Wolfsburg vorerst nicht zur Verfügung. Der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler hat beim 2:1 seiner Mannschaft gegen Arminia Bielefeld einen leichten Muskelfaserriss im Oberschenkel erlitten. Das ergaben Untersuchungen am Montag, wie der VfL der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Wie lange der Franzose wegen der Verletzung ausfällt, ist noch nicht klar. Das Auswärtsspiel der Niedersachsen bei Hertha BSC am Sonntag wird er aber verpassen. Gegen Bielefeld hatte sich Guilavogui nach einer halben Stunde nach einem Sprint an den hinteren Oberschenkel gefasst und musste ausgewechselt werden. Ersetzt wurde er von Xaver Schlager.

Eintracht plant Heimspiel ohne Zuschauer gegen Werder Bremen

FRANKFURT/MAIN: Eintracht Frankfurt wird das Bundesliga-Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen Werder Bremen aller Voraussicht nach ohne Zuschauer austragen. Wie der Fußballclub am Montag mitteilte, liege - bis auf die Ankündigung der Stadtpolitik von Zuschauerausschlüssen im Profisport - keine formale Entscheidung zur Partie vor. Da die Allgemeinverfügung der Stadt Frankfurt ausdrücklich Ausnahmen von der Teilnehmerbeschränkung auf 100 Personen vorsehe, habe die Eintracht Frankfurt einen solchen Ausnahmeantrag für bis zu 8000 Zuschauer gestellt.

Keine Zuschauer gegen Real Madrid im Borussia-Park erlaubt

MÖNCHENGLADBACH: Das Champions-League-Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Real Madrid am Dienstag (21.00 Uhr/Sky) findet ohne Zuschauer statt. Dies teilte der Club am Montag nach einer entsprechenden Anweisung der Bezirksregierung Düsseldorf mit. Ursprünglich waren ohnehin nur 300 der zunächst möglichen 10.804 Fans zugelassen. Bereits in der vergangenen Woche hatten das Gesundheits- und Ordnungsamt der Stadt Mönchengladbach die erteilte Ausnahmegenehmigung für eine 20-prozentige Auslastung der Gesamtkapazität an Zuschauern widerrufen. Nachdem die Zahl der Neuinfektionen in der Stadt auf 94,2 pro 100.000 Einwohner gestiegen ist, muss die Partie nun komplett unter Ausschluss von Zuschauern stattfinden.

Bayern-Chef Rummenigge nach Seifert-Ankündigung: «Großer Verlust»

FRANKFURT/MÜNCHEN: Karl-Heinz Rummenigge bedauert den für Sommer 2022 angekündigten Rückzug von Christian Seifert, dem Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga. «Das ist ein großer Verlust für die Bundesliga. Er hat den Job jetzt 15 Jahre erstklassig gemacht, die Bundesliga hat nachhaltig davon profitiert», sagte Rummenigge am Montag im TV-Sender Sky. Seifert arbeitet seit 2005 bei der DFL und hatte in seiner Amtszeit beachtliche Erfolge zu verzeichnen. Die Vermarktung der TV-Rechte stieg in seiner Amtszeit von 400 Millionen Euro pro Saison auf mehr als eine Milliarde Euro. In der Corona-Krise gelang es, dass die Bundesligen als erste der großen Sport-Ligen weltweit mit einem DFL-Hygienekonzept den Spielbetrieb wieder aufnehmen konnte.

Ski-Weltcupgesamtsieger Aamodt Kilde positiv auf Coronavirus getestet

OSLO: Ski-Gesamtweltcupsieger Aleksander Aamodt Kilde ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Nach Angaben seines Verbandes wurde der Norweger in seiner Heimat routinemäßig nach seiner Rückkehr vom Weltcup-Auftakt in Sölden und einem Sponsorentermin getestet. Er habe leichte Krankheitssymptome, fühle sich aber allgemein gut und sei zuversichtlich, schnell wieder gesund zu werden, wurde Aamodt Kilde in einer Verbandsmitteilung zitiert. Das nächste Weltcup-Rennen findet am 14. November in Lech/Zürs statt.

Der 28-Jährige befindet sich nun gemäß den norwegischen Corona-Richtlinien in Isolation. Die Tests aller anderen Mitglieder des norwegischen Nationalteams sind nach Verbandsangaben negativ ausgefallen.

Nationaltorhüter Donnarumma vom AC Milan mit Corona infiziert

MAILAND: Italiens Nationaltorhüter Gianluigi Donnarumma ist positiv auf das Coronavirus getestet worden und verpasst das Topspiel seines AC Mailand am (heutigen) Montagabend gegen den AS Rom. Neben dem Keeper (21) gaben auch Milans norwegischer Fußball-Profi Jens Petter Hauge (21) sowie drei Teambetreuer positive Tests ab, wie der Tabellenführer der Serie A am Vormittag mitteilte. Alle Betroffenen weisen nach Angaben der Mailänder keine Symptome auf, befinden sich aber entsprechend den Regularien in häuslicher Quarantäne.

Schwere EM-Gegner für deutsches Darts-Duo - Clemens trifft auf Wright

OBERHAUSEN: Die beiden deutschen Starter Max Hopp und Gabriel Clemens bekommen es bei der Darts-Europameisterschaft in Oberhausen mit schwierigen Erstrundengegnern zu tun. Besonders hart hat es den Saarländer Clemens erwischt, der bei dem Turnier (29. Oktober bis 1. November) gleich zum Auftakt am Donnerstag gegen den schottischen Weltmeister Peter Wright antreten muss. Meistert Clemens die anspruchsvolle Auftakthürde, würde schon in Runde zwei ein Duell mit dem walisischen Weltranglistenzweiten Gerwyn Price warten. Hopp bekommt es zum Auftakt mit Jonny Clayton aus Wales zu tun.

Hertha BSC setzt Ticket-Vorverkauf für Spiel gegen Wolfsburg aus

BERLIN: Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat den Ticket-Vorverkauf für das kommende Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg vorläufig gestoppt. Wie der Hauptstadtclub am Montag mitteilte, ist die «aktuelle Pandemielage» der Grund für die Maßnahme. Die Begegnung findet an diesem Sonntag im Olympiastadion statt. «Wir stehen im Austausch mit dem Senat und halten euch auf dem Laufenden», hieß es in dem Hertha-Tweet. Derzeit sind in Berlin noch Freiluft-Veranstaltungen mit maximal 5000 Teilnehmern zugelassen.

Dissinger und Lemke kehren in Handball-Nationalteam zurück

STUTTGART: Der neue Handball-Bundestrainer Alfred Gislason wird sein Länderspieldebüt mit den früheren Europameistern Christian Dissinger (Vardar Skopje) und Finn Lemke (MT Melsungen) bestreiten. Die beiden Rückraumspieler kehren für die EM-Qualifikationsspiele am 5. November in Düsseldorf gegen Bosnien-Herzegowina sowie am 8. November in Tallinn gegen Estland ins Nationalteam zurück, wie der Deutsche Handballbund (DHB) am Montag mitteilte. Angeführt wird das 21 Spieler große Aufgebot von Kapitän Uwe Gensheimer (Löwen).

Niederlage nach Corona-Fehltest: Würzburg legt keinen Einspruch ein

WÜRZBURG: Trotz fehlerhafter Corona-Tests wollen die Würzburger Kickers keinen Einspruch gegen die 1:3-Niederlage in der 2. Fußball-Bundesliga beim Hamburger SV einlegen. «Vor allem in der jetzigen Situation, nicht nur in unserem Land, würde ein Einspruch bzw. eine Klage nicht unseren Werten und der DNA unseres Vereins entsprechen», sagte Vorstandschef Daniel Sauer am Montag. Die Kickers hatten beim Spiel in Hamburg am Samstag auf Verteidiger Douglas und zwei Co-Trainer verzichten müssen, weil dem Verein positive Corona-Befunde gemeldet worden waren. Schnelltests in den Stunden vor dem Anpfiff ergaben dann durchweg negative Befunde.

Flick: Gnabry nach Quarantäne in Moskau Kandidat für Startelf

MÜNCHEN: Serge Gnabry könnte nach seiner Zwangspause wegen eines positiven Corona-Tests sofort wieder in die erste Elf des FC Bayern zurückkehren. Trainer Hansi Flick ließ sich diese Variante am Tag vor dem zweiten Spiel des deutschen Fußball-Rekordmeister in der Champions League am Dienstag bei Lokomotive Moskau offen. Beim Nationalspieler war am vergangenen Dienstag ein Corona-Test positiv ausgefallen. Weil vier folgende PCR-Tests und zwei Antigen-Tests jeweils negativ ausfielen, geht man davon aus, dass der erste Test «falsch-positiv» war, wie es hieß. Gnabry durfte deshalb am Sonntag aus der Isolation raus und am Montag am Abschlusstraining teilnehmen.

Steigende Corona-Zahlen verhindern Dinnerboxen mit WM-Kampf

MÜNCHEN: Die Boxweltmeisterschaft von Christina Hammer am Samstag in Unterschleißheim bei München fällt aus. Das teilte der Boxstall des Münchner Promoters Alexander Petkovic am Montag mit. Aufgrund der gestiegenen Corona-Infektionen im Landkreis München sind Veranstaltungen mit mehr als 50 Menschen nicht erlaubt. Der Inzidenzwert liegt bei 105,3 und hat den Grenzwert von 50 deutlich überschritten. Die Dortmunderin Hammer wollte gegen die Finnin Sanna Turunen um den vakanten WM-Titel der WIBF und die Interims-WM des WBC im Supermittelgewicht kämpfen.

Gute TV-Quoten für RTL bei Abschied von Reporter Kai Ebel

PORTIMÃO: Die Übertragung des Formel-1-Rennens aus Portimão hat dem Sender RTL gute Quoten beschert. Bis zu 4,36 Millionen Zuschauer sahen am Sonntagnachmittag den Großen Preis von Portugal und damit auch die Verabschiedung von Reporter Kai Ebel. Wie der Sender am Montag mitteilte, saßen im Durchschnitt 4,02 Millionen Menschen vor den Bildschirmen, der Marktanteil lag bei 24,4 Prozent.

Für Ebel war es die letzte Formel-1-Dienstreise für RTL. Entgegen der ursprünglichen Planung des TV-Senders reist der Reporter in der kommenden Woche nicht in die Emilia Romagna zum Großen Preis von Italien. RTL verzichtet nach eigener Aussage wegen des Corona-Risikos auf den Außeneinsatz seiner Mitarbeiter und produziert alle verbleibenden Rennen der Saison aus dem Kölner Studio. In der kommenden Saison darf RTL nicht mehr übertragen, Sky sendet dann in Deutschland exklusiv.

Geschäftsführer Seifert verlässt Deutsche Fußball Liga 2022

FRANKFURT/MAIN: Geschäftsführer Christian Seifert wird die Deutsche Fußball Liga nach Ablauf seines Vertrages 2022 verlassen. «Dies sind anspruchsvolle Zeiten, die danach verlangen, Klarheit und Verlässlichkeit zu schaffen. Das gilt für die DFL als Ganzes und auch für meine beruflichen Ambitionen. Deshalb habe ich Herrn Peter Peters als Aufsichtsratsvorsitzenden darüber informiert, dass ich die DFL nach Ablauf meines Vertrages im Juni 2022 verlassen werde», teilte Seifert in einer persönlichen Erklärung am Montag mit. Er wolle in zwei Jahren ein neues berufliches Kapitel aufschlagen. Seifert arbeitet seit 2005 bei der DFL und hatte in seiner Amtszeit beachtliche Erfolge zu verzeichnen.

Lazaro brennt auf Debüt für Mönchengladbach

BERLIN: Der österreichische Fußball-Nationalspieler Valentino Lazaro brennt auf seinen ersten Einsatz für Borussia Mönchengladbach. «Ich kann es kaum erwarten, dass der Trainer mich loslässt. Es liegt jetzt an ihm, wann er glaubt, dass ich so weit bin. Ich selbst fühle mich sehr gut und habe keine Probleme mehr», sagte der 24-Jährige dem «Kicker» (Montag). Der von Inter Mailand ausgeliehene Mittelfeldspieler musste wegen einer Wadenverletzung länger pausieren. «Jetzt brenne ich darauf, allen zu zeigen, was ich kann.»

Eine wichtige Bezugsperson ist für ihn Trainer Marco Rose, den er bereits aus gemeinsamen Zeiten bei RB Salzburg kennt. Rose wisse als Trainer einfach, «wie er mit seinen Spielern umgehen muss. Er kann wachrütteln, auch energischer, wenn vielleicht mal etwas Spannung verloren geht. Aber er sieht genauso den Menschen hinter jedem Spieler», sagte Lazaro. «Wenn der Draht da ist zwischen Spielern und Trainer, macht das viel aus. Die Stimmung bei uns zähle ich zu den großen Stärken unserer Mannschaft.»