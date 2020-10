Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 06.10.20 | Überblick

Thomas nach Sturz ohne Chance auf Giro-Sieg - Caicedo gewinnt Etappe

ÄTNA: Topfavorit Geraint Thomas hat nach einem Sturz auf der ersten Bergetappe des 103. Giro d'Italia bereits alle Chancen auf den Gesamtsieg eingebüßt. Der Tour-de-France-Sieger von 2018 verlor am Montag auf der dritten Etappe über 150 Kilometer von Enna zum Ätna hinauf mehr als zwölf Minuten auf Tagessieger Jonathan Caicedo aus Ecuador. Thomas war bereits in der neutralen Zone zu Fall gekommen und musste noch vor dem Schlussanstieg abreißen lassen. Neuer Gesamterster ist der Portugiese Joao Almeida, der beim Auftaktzeitfahren am Samstag den zweiten Platz belegt hatte und nun Filippo Ganna an der Spitze ablöste.

Nürnberg kassiert erste Saison-Niederlage in der 2. Liga

NÜRNBERG: Der 1. FC Nürnberg hat in der letzten Minute die erste Saison-Niederlage in der 2. Fußball-Bundesliga kassiert. Der «Club» verlor in einem rasanten Montagsspiel gegen den SV Darmstadt 98 nach einem Tor von Nicolai Rapp in der Nachspielzeit mit 2:3 (1:0). Robin Hack (3. Minute) und Felix Lohkemper (61.) hatten die Hausherren zweimal in Führung gebracht. Für die zumeist spielbestimmenden Darmstädter trafen außerdem Serdar Dursun (55.) und Marvin Mehlem (76.). Die Hessen mit ihrem neuen Trainer Markus Anfang hatten vor 6772 Zuschauern mehr vom Spiel und weisen nun wie Nürnberg vier Punkte auf.

Rashica-Wechsel von Werder zu Leverkusen in letzter Sekunde geplatzt

BREMEN: Der Wechsel des Angreifers Milot Rashica von Werder Bremen zu Bayer Leverkusen ist am Montagabend in den letzten Minuten der Transferperiode geplatzt. Ein Leihgeschäft zwischen beiden Vereinen kam nicht mehr zustande. «Es gab Schwierigkeiten mit der Kaufoption», sagte der Leverkusener Sportchef Rudi Völler dem «Kicker». «Da hatten Bremen und wir unterschiedliche Vorstellungen. Am Ende hat dann die Zeit nicht mehr für eine Einigung gereicht.» Rashica galt in diesem Sommer stets als erster Verkaufskandidat der Bremer.

RB Leipzig leiht Stürmer Kluivert aus Rom aus

LEIPZIG: Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat sich am letzten Tag der Transferperiode erwartungsgemäß mit Justin Kluivert verstärkt. Der Sohn des früheren niederländischen Weltklassespielers Patrick Kluivert absolvierte am Montag den Medizincheck erfolgreich und wird für eine Saison von der AS Rom ausgeliehen. Rom gab den Wechsel per Twitter bekannt. Der 21-Jährige war 2018 für 17 Millionen Euro von Ajax Amsterdam nach Rom gewechselt, konnte sich dort aber nicht nachhaltig durchsetzen.

FC Bayern holt auch noch Rechtsverteidiger Sarr aus Marseille

MÜNCHEN: Der FC Bayern hat Rechtsverteidiger Bouna Sarr von Olympique Marseille verpflichtet und damit kurz vor Transferende einen weiteren Neuzugang perfekt gemacht. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister am Montag mitteilte, erhielt der 28-Jährige in München einen Vierjahresvertrag bis 2024. Vor Sarr hatten die Münchner am Sonntag den Spanier Marc Roca (23) von Espanyol Barcelona verpflichtet. Am letzten Transfertag kamen dann noch Rückkehrer Douglas Costa (30) von Juventus Turin und Eric Maxim Choupo-Moting (31) dazu. Dagegen wechselt Michaël Cuisance auf Leihbasis für eine Saison zu Olympique Marseille.

Tennisprofi Zverev nach Aus bei French Open: «Habe kein Corona»

PARIS: Der deutsche Tennisprofi Alexander Zverev ist nach eigenen Angaben negativ auf das Coronavirus getestet worden. «Ich habe das Ergebnis heute bekommen: Ich bin negativ. Ich habe kein Corona», sagte der 23 Jahre alte Hamburger am Montag dem TV-Sender Eurosport. Er habe sich erkältet und sei «ein bisschen krank». Aber das hieße «nicht sofort, dass man Corona hat», wurde Zverev zitiert. Zverev war am Sonntag bei den French Open im Achtelfinale ausgeschieden und hatte nach seiner Niederlage gegen den 19 Jahre alten Italiener Jannik Sinner von Fieber am Vorabend berichtet.

Weltranglisten-Erster Djokovic im Viertelfinale von Paris

PARIS: Der Tennis-Weltranglisten-Erste Novak Djokovic ist bei den French Open ohne Satzverlust in das Viertelfinale eingezogen. Der 33 Jahre alte Serbe setzte sich am Montag in Paris gegen den Russen Karen Chatschanow 6:4, 6:3, 6:3 durch. Im Kampf um den Einzug in das Halbfinale trifft Djokovic auf den deutschen Profi Daniel Altmaier aus Kempen oder den Spanier Pablo Carreño Busta. Ebenfalls die Runde der besten acht Spieler erreichten der an Nummer fünf gesetzte Grieche Stefanos Tsitsipas und Andrej Rubljow aus Russland.

Tsitsipas gewann gegen den Bulgaren Grigor Dimitrow 6:3, 7:6 (11:9), 6:2 und steht als erster Grieche im Viertelfinale von Roland Garros. Rubljow besiegte den Ungarn Marton Fucsovics 6:7 (4:7), 7:5, 6:4, 7:6 (7:3). Nun treffen Tsitsipas und Rubljow in einer Neuauflage des Hamburg-Endspiels aufeinander. Beim Turnier am Rothenbaum hatte der Russe am Sonntag vor einer Woche das Finale gegen Tsitsipas gewonnen.

Zverev-Bezwinger Sinner fordert Nadal bei French Open

PARIS: Nach dem Achtelfinal-Aus von Alexander Zverev sind am Dienstag bei den French Open erstmals in diesem Jahr keine deutschen Tennisprofis im Einzel im Einsatz.

Im Doppel kämpfen die Titelverteidiger Kevin Krawietz und Andreas Mies (Coburg/Köln) gegen das britische Duo Jamie Murray und Neal Skupski um den Einzug in das Halbfinale. Zverev-Bezwinger Jannik Sinner fordert im Einzel den zwölfmaligen Turniersieger Rafael Nadal aus Spanien heraus. Das andere Herren-Viertelfinale bestreiten der österreichische US-Open-Sieger Dominic Thiem und Diego Schwartzman aus Argentinien.

Biathlon: Kein Weltcup in Ruhpolding, Doppel-Woche in Oberhof

OBERHOF/RUHPOLDING: Wegen der Coronavirus-Pandemie gibt es im Biathlon-Weltcup im kommenden Jahr keine Rennen im bayerischen Ruhpolding. Stattdessen gehen die Skijäger im Januar gleich zwei Wochen lang in Oberhof in Thüringen an den Start. Danach geht es im italienischen Antholz weiter, ehe im Februar die Weltmeisterschaften im slowenischen Pokljuka stattfinden sollen. Dies gab der Biathlon-Weltverband (IBU) am Montag in enger Abstimmung mit dem Deutschen Skiverband (DSV) bekannt.

Schon vor Weihnachten werden die ersten 22 Weltcup-Rennen von Ende November an in Finnland und Österreich ausgetragen. Die Veranstaltungen in Östersund (Schweden) und Annecy-Le Grand Bornand (Frankreich) waren gestrichen worden. Durch die Minimierung von Reisetätigkeiten sollen die Risiken in Corona-Zeiten minimiert werden. In Oberhof, dem WM-Ort von 2023, finden deshalb vom 7. bis 17. Januar zwölf Rennen statt.

Wende in Mainz: Suspendierter Szalai darf wieder mittrainieren

MAINZ: Kehrtwende beim FSV Mainz 05: Der vom Trainingsbetrieb suspendierte Adam Szalai darf nach seiner Rückkehr von der ungarischen Nationalmannschaft wieder am Mannschaftstraining des Fußball-Bundesligisten teilnehmen. Dies ist das Ergebnis eines intensiven Gesprächs zwischen Vorstandschef Stefan Hofmann, Sportvorstand Rouven Schröder sowie Szalai und dessen Berater Oliver Fischer. Damit ist ein für Donnerstag vor dem Arbeitsgericht Mainz anberaumter Termin der beiden Streitparteien hinfällig.

Positive Corona-Tests beim Deutschland-Gegner Ukraine

KIEW: Nach zwei positiven Corona-Tests bei Schachtjor Donezk fehlen Deutschland-Gegner Ukraine kurz vor der Nations-League-Partie insgesamt sechs Spieler. Mit dem Virus infiziert sind laut Verbandsmitteilung am Montag Stammtorwart Andrej Pjatow und Taras Stepanenko, vier weitere Profis wurden vorsichtshalber isoliert. Nationaltrainer Andrej Schewtschenko muss zudem auf sechs weitere Nationalspieler verzichten, die verletzt ausfallen. Am Mittwoch bestreitet die Ukraine ein Testspiel in Paris gegen Frankreich, am Samstag trifft sie auf das DFB-Team.

NHL-Top-Stürmer Draisaitl ab sofort bei Kölner Haien im Training

KÖLN: Eishockey-Top-Stürmer Leon Draisaitl hält sich ab sofort bei den Kölner Haien fit. Der Topscorer der nordamerikanischen Profiliga hält sich nach dem Saisonende in Nordamerika und einem anschließenden Urlaub auf Mallorca derzeit in seiner Heimatstadt auf und trainiert von nun an bei den Haien mit. Das bestätigte der Club aus der Deutschen Eishockey Liga am Montag. Demnach entscheidet der 24 Jahre alte Weltklasse-Stürmer der Edmonton Oilers selbst, wann er bei den Haien mit aufs Eis geht.

Kieler Handballer Sagosen fällt mit Muskelfaserriss drei Wochen aus

KIEL: Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel muss vorerst auf seinen Top-Akteur Sander Sagosen verzichten. Der 25 Jahre alte norwegische Rückraumspieler hat sich in der Bundesliga-Auftaktpartie gegen den HC Erlangen (36:30) am Sonntag einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zugezogen. Diese Diagnose stellte Mannschaftsarzt Frank Pries nach der Auswertung einer MRT-Untersuchung am Montag, teilten die Kieler dazu mit. Der Verein rechnte mit einer Ausfallzeit von drei Wochen.

Berg-Karabach-Konflikt: Albanien sagt Fußball-Test in Armenien ab

TIRANA: Albaniens Fußball-Verband hat auf den militärischen Konflikt um die Region Berg-Karabach reagiert und das für Mittwoch geplante Freundschaftsspiel gegen Armenien abgesagt. Man habe sich entschieden, aufgrund der sich verschärfenden Situation und der derzeit in Armenien stattfindenden Unruhen, das Spiel nicht zu spielen, teilte der Verband auf seiner Internetseite mit. Mit dem Testspiel gegen Armenien in Eriwan wollte sich die albanische Nationalmannschaft auf die kommenden Spiele der Nations League vorbereiten. In der Liga C spielen die Skipetaren am 11. Oktober in Kasachstan und am 14. Oktober in Litauen.

Dopingprozess gegen Mark S. wegen Corona-Falls weiter unterbrochen

MÜNCHEN: Der Dopingprozess gegen Mark S. und vier Mitangeklagte am Landgericht München II muss wegen eines Corona-Falls weiter pausieren. Die Verhandlungstage am 7., 9. und 13. Oktober fallen aus, wie das Gericht am Montag mitteilte. Der Hauptangeklagte Mark S., zwei Mitangeklagte sowie ihre Verteidiger befinden sich noch in Quarantäne. Bislang ist nach Gerichtsangaben eine Infektion bei einem der Anwälte nachgewiesen worden. Derzeit geht das Gericht davon aus, dass am 14. Oktober weiter verhandelt werden kann.

FC Barcelona macht wegen Corona 97 Millionen Verlust

BARCELONA: Der FC Barcelona ist finanziell von der Corona-Krise schwer getroffen worden. Der spanische Erstligaverein machte im Haushaltsjahr 2019/2020 insgesamt 97 Millionen Euro Verlust, wie der Club am Montag mitteilte. Die Einnahmen seien um 203 Millionen Euro eingebrochen und hätten nur noch 855 Millionen Euro betragen. Der vor der Pandemie aufgestellte Finanzplan sah Einnahmen von mehr als einer Milliarde Euro und einen Gewinn von 2,0 Millionen Euro vor. Um die Verluste in Grenzen zu halten, habe der Club die Ausgaben um 74 Millionen Euro zurückgefahren. Die Schulden sind nach Angaben des FC Barcelona auf 379 Millionen Euro gestiegen.

FC Bayern München holt Choupo-Moting und Costa

MÜNCHEN: Der FC Bayern hat Champions-League-Finalgegner Eric Maxim Choupo-Moting verpflichtet. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister am Montag mitteilte, erhält der 31 Jahre alte Stürmer in München einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021. Der Routinier, der beim Königsklassen-Finalturnier Paris Saint Germain ins Halbfinale geschossen hatte, ist als Ersatz für Torgarant Robert Lewandowski vorgesehen. Zudem kehrt der Brasilianer Douglas Costa zurück. Der Flügelspieler, der bereits von 2015 bis 2017 für den deutschen Rekordmeister gespielt hatte, wird für diese Saison von Juventus Turin ausgeliehen.

Ehemaliger Bundesliga-Profi Martin Harnik wechselt in die 5. Liga

BREMEN: Fußball-Profi Martin Harnik ist einen Tag nach seiner Vertragsauflösung bei Werder Bremen zum fünftklassigen Amateurclub TuS Dassendorf in die Oberliga Hamburg gewechselt.

«Wir können gar nicht in Worte fassen, wie stolz uns das macht», sagte Dassendorfs sportlicher Leiter Jan Schönteich dem «Hamburger Abendblatt». Der 33 Jahre alte Österreicher spielte in seiner Profikarriere für Werder, den Hamburger SV, Hannover 96, VfB Stuttgart, Fortuna Düsseldorf und die österreichische Nationalmannschaft. Der Stürmer kommt aus Hamburg und möchte nach dem Ende seiner Laufbahn wieder in seiner Heimat leben.

DFB-Stars bei Jauch: «Wer wird Millionär?» statt Länderspiel

KÖLN: Ein Scheitern bei der Einstiegsfrage wäre peinlicher als ein verschossener Elfmeter: Vier Fußball-Nationalspieler werden sich als Kandidaten bei der Quiz-Show «Wer wird Millionär?» den Fragen von Günther Jauch stellen. Das kündigte Oliver Bierhoff bei einer Online-Pressekonferenz am Montag an. «Wir werden in Köln die einmalige Gelegenheit bekommen, bei 'Wer wird Millionär' zu zeigen, dass wir nicht nur Fußball im Kopf haben, sondern unglaublich interessante und intelligente Spieler, die viel auf dem Kasten haben», sagte der DFB-Direktor. Die erspielten Gewinne sollen den DFB-Stiftungen und anderen wohltätigen Zwecken zugute kommen.

Welche Spieler am Mittwoch auf dem Rate-Stuhl gegenüber von Jauch Platz nehmen, ließ Bierhoff noch offen. Es soll ein Quartett aus den für die Partie am gleichen Abend im Test-Länderspiel gegen die Türkei noch geschonten DFB-Stars sein. Bundestrainer Joachim Löw verzichtet auf die fünf Bayern-Profis Manuel Neuer, Niklas Süle, Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Serge Gnabry, die beiden Leipziger Marcel Halstenberg und Lukas Klostermann sowie den angeschlagenen Toni Kroos von Real Madrid. Im TV wird die Aufzeichnung der Sendung laut RTL am Montag kommender Woche (12. Oktober) zu sehen sein.

Bierhoff hält an EM-Plänen fest: Teamcamp in Herzogenaurach

KÖLN: Oliver Bierhoff hält an den Plänen zur Vorbereitung der deutschen Nationalmannschaft auf die Fußball-Europameisterschaft im kommenden Sommer fest. Die Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw soll wie ursprünglich schon für dieses Jahr geplant ein Trainingslager in Seefeld absolvieren und während des Turniers in Herzogenaurach wohnen. «Was die Hotels angeht in Tirol und in Herzogenaurach, ist alles gleichbleibend», sagte der DFB-Direktor am Montag bei einer Online-Pressekonferenz vor den drei Oktober-Länderspielen in Köln. Die EM war von der UEFA wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr auf 2021 verlegt worden.

Trotz der großen Belastung der Nationalspieler in dieser Saison werde es unmittelbar nach dem Bundesliga-Finale 2021 ein Trainingslager geben. «Wir gehen davon aus, dass es so eingehalten wird, wie es jetzt vorgegeben ist. Da werden wir die gleichen Abläufe haben. Ob dann die Spieler genau so gescheucht werden und belastet werden wie bei den Vorbereitungen auf andere Turniere, ist eine andere Sache, aber zumindest sind wir zusammen. Die gemeinsame Zeit vor einem Turnier ist wichtig», sagte Bierhoff.

Der letzte Bundesliga-Spieltag findet am 22. Mai 2021 statt. In der darauffolgenden Woche will Löw seinen EM-Kader für rund zwei Wochen in Seefeld versammeln. Geplant sind in dieser Zeit zwei Testspiele. In der EM-Gruppenphase trifft die DFB-Auswahl jeweils in München am 15. Juni auf Weltmeister Frankreich, am 19. Juni auf Titelverteidiger Portugal und am 23. Juni auf einen Kontrahenten, der in zwei Playoff-Runden an diesem Donnerstag und am 12. November noch ermittelt wird.

Doch keine Zuschauer beim Türkei-Comeback der Formel 1

ISTANBUL: Aus den optimistischen Plänen mit bis zu 100.000 Formel-1-Fans wird nichts: Der Große Preis der Türkei am 15. November wird hinter verschlossenen Toren stattfinden. Die Entscheidung traf die türkische Regierung am Montag. Angesichts der Bemühungen im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie und in Übereinstimmung mit den Empfehlungen des zuständigen Pandemie-Komitees werde der Grand Prix ohne Zuschauer abgehalten, hieß es übereinstimmenden Medienberichten zufolge in einem Statement. Auf dem Kurs bei Istanbul war zuletzt 2011 gefahren worden.

FC Everton verpflichtet Abwehrspieler Godfrey aus Norwich

LONDON: Premier-League-Spitzenreiter FC Everton hat den englischen U21-Kapitän Ben Godfrey von Norwich City verpflichtet. Der 22-jährige Abwehrspieler, der auch im Mittelfeld eingesetzt werden kann, unterzeichnete einen Fünfjahresvertrag. Über die Höhe der Ablösesumme wahrten beide Teams Stillschweigen. Medienberichten zufolge soll der Transfer Everton 25 Millionen Pfund (27,5 Millionen Euro) kosten. «Das Ziel für mich bei Everton ist es, Trophäen und Spiele zu gewinnen», sagte Godfrey laut Vereinsmitteilung vom Montag. «Ich mag es zu siegen. Das ist mir wichtig, ich bin ein leidenschaftlicher Junge.»

Paris Saint-Germain leiht Danilo Pereira vom FC Porto aus

BERLIN: Paris Saint-Germain leiht Mittelfeldspieler Danilo Pereira vom FC Porto bis zum Ende der Saison aus. Wie der französische Meister am Montag mitteilte, erhält er zudem eine Kaufoption für den 29-Jährigen. «Der Wechsel zu einem der größten Vereine in Europa und der Welt ist ein Erfolg in meiner Karriere», sagte Pereira laut einer PSG-Pressemitteilung bei der Unterzeichnung seines Leih-Vertrags. «Ich hoffe, dass ich Paris und seinen Anhängern viel bringen kann.»

Werder Bremen verleiht Johannes Eggestein an Linzer ASK

BREMEN: Werder Bremen hat Offensivspieler Johannes Eggestein für ein Jahr an den österreichischen Europa-League-Teilnehmer Linzer ASK ausgeliehen. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Montagabend mit. «Johannes muss viel spielen und kann dies beim LASK auch auf internationalem Niveau machen», sagte Werder-Coach Florian Kohfeldt. «In sieben, acht Monaten ist er wieder in Bremen und wir hoffen darauf, dass er sich so gut entwickelt hat, um dauerhaft Stammspieler bei Werder Bremen zu werden.»

Der 22 Jahre alte Johannes Eggestein gilt seit Jahren als großes Talent, konnte sich anders als sein gut eineinhalb Jahre älterer Bruder Maximilian aber keinen Stammplatz erkämpfen. In der entscheidenden Phase der vergangenen Saison kam der Angreifer gar nicht mehr zum Einsatz.

Spanier Garcia gewinnt Golf-Turnier in Jackson

JACKSON: Der spanische Golfprofi Sergio Garcia hat seinen elften Sieg auf der lukrativen PGA Tour gefeiert. Der 40-Jährige setzte sich am Sonntag (Ortszeit) beim Turnier in Jackson mit insgesamt 269 Schlägen vor Peter Malnati (270 Schläge) aus den USA durch und kassierte dafür ein Preisgeld von 1,19 Millionen US-Dollar. Dritter im Country Club von Jackson im US-Bundesstaat Mississippi wurde der Amerikaner J.T. Poston mit 272 Schlägen. Deutsche Golfer waren bei der mit 6,6 Millionen US-Dollar dotierten Veranstaltung nicht am Start.

Starker Jimmy Butler lässt Miami Heat im NBA-Finale wieder hoffen

ORLANDO: Angeführt von einem glänzend aufspielenden Jimmy Butler haben sich die Miami Heat in der Finalserie der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA zurückgemeldet. Der 31-jährige Führungsspieler kam am Sonntag (Ortszeit) beim 115:104-Erfolg gegen die Los Angeles Lakers auf 40 Punkte, 13 Assists und 11 Rebounds. Es war das erste sogenannte Triple-Double seiner Playoff-Karriere. Bei den Lakers, die in der Best-of-Seven-Serie nun nur noch mit 2:1 in Führung liegen, kam LeBron James auf 25 Punkte. Anthony Davis gelangen 15 Punkte. Um die gute Ausgangslage nicht zu verspielen, brauchen die Lakers nun wieder eine starke Leistung ihrer beiden Stars.

Hertha BSC holt Alderete und Guendouzi - Rekik wechselt nach Sevilla

BERLIN: Hertha BSC hat unmittelbar vor dem Ende der Transferzeit die Verpflichtung des paraguayanischen Nationalspielers Omar Alderete und des französischen U21-Auswahlakteurs Mattéo Guendouzi bekanntgegeben. Der 23 Jahre alte Manndecker Alderete kommt vom FC Basel unterzeichnete nach Angaben des Berliner Fußball-Bundesligisten am Montag einen Vertrag, der über mehrere Jahre gültig ist. Der 21-jährige Guendouzi spielt auf Leihbasis in dieser Saison für den Hauptstadtclub. Er steht beim FC Arsenal in der Premier League unter Vertrag. Nicht mehr im Trikot der Hertha wird Karim Rekik auflaufen. Der 25 Jahre alte niederländische Innenverteidiger wechselt zum FC Sevilla.

Nach Spielabsage in Hamburg: Betreffende Auer negativ getestet

AUE: Nach zwei positiven Tests beim Fußball-Zweitligisten FC Erzgebirge Aue sind die beiden betroffenen Personen nur wenige Stunden nach der Rückkehr vom abgesagten Auswärtsspiel beim Hamburger SV negativ auf das Coronavirus getestet worden. Das bestätigte Geschäftsführer Michael Voigt am Montag. «Bei den zwei Personen und dem Rest der Mannschaft herrschte verständlicherweise Aufregung. Wir haben deshalb in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt des Erzgebirgskreises am Sonntag zwei Nachtests veranlasst, weil die Testergebnisse am Samstag zudem nicht eindeutig ausfielen», erklärte Voigt.

Hoffenheim leiht Rekordspieler Rudy erneut von Schalke 04 aus

ZUZENHAUSEN: Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim hat seinen Rekordspieler Sebastian Rudy wie in der Vorsaison vom Ligarivalen FC Schalke 04 ausgeliehen. Der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler, der bisher 227 Bundesligapartien für die Kraichgauer bestritt, wurde am Montag kurz vor dem Ende der Transferperiode bis zum Saisonende verpflichtet.

Rhein-Neckar Löwen monatelang ohne Torhüter Appelgren

MANNHEIM: Die Rhein-Neckar Löwen müssen monatelang auf den schwedischen Handball-Nationaltorhüter Mikael Appelgren verzichten. Der 31-Jährige musste aufgrund einer Sehnenverletzung in der linken Schulter nun operiert werden, wie der Bundesligist am Montag mitteilte. Appelgren hatte sich die Verletzung im Training zugezogen und wird voraussichtlich bis zum Jahresende fehlen. «Mikael ist einer unserer absoluten Leistungsträger und Schlüsselspieler. So einen Ausfall kann man sportlich eigentlich nicht kompensieren», sagte der Sportliche Leiter Oliver Roggisch. «Wir können sehr froh sein, dass wir mit Andreas Palicka einen weiteren Weltklassetorhüter haben.»

BVB nach Sancho-Bildern «im engen Austausch» mit englischem Verband

DORTMUND: Borussia Dortmund erwartet nach der Veröffentlichung von Bildern mit Jungstar Jadon Sancho auf einer Geburtstagsfeier weitere Informationen vom englischen Verband. «Wir sind im engen Austausch mit der englischen FA und den Vertretern der Nationalmannschaft», teilte der BVB am Montag mit. Die britische Boulevardzeitung «The Sun» hatte am Sonntagabend erstmals über die Aufnahmen berichtet. Sancho (20), der dem BVB am Samstag gegen den SC Freiburg nach einer Atemwegsinfektion gefehlt hatte, ist auf diesen mit heruntergezogenem Mund-Nasen-Schutz und singend zu sehen.

Ex-Biathlon-Trainer Pichler nicht mehr im künstlichen Koma

RUHPOLDING: Der frühere Biathlon-Trainer Wolfgang Pichler (65) befindet sich nach seinen Herzproblemen auf dem Weg der Besserung und liegt nicht mehr im künstlichen Koma. «Die Ärzte sind sehr zuversichtlich. Es besteht Hoffnung, dass keine Folgeschäden bleiben», sagte sein Bruder Claus Pichler am Montag der Mediengruppe «Münchner Merkur tz». Sein Bruder liege im Traunsteiner Krankenhaus zwar noch auf der Intensivstation, sei aber voll ansprechbar und habe sich bereits nach seinen Erstversorgern, deren schnelle Hilfe wohl schlimmere Auswirkungen verhinderten, erkundigt.

Bierhoff: DFB-Elf vor großer Herausforderung - Werner kommt später

KÖLN: Oliver Bierhoff sieht die Fußball-Nationalmannschaft beim anstehenden Länderspiel-Dreierpack angesichts der sich wieder verschärfenden Corona-Lage vor besonders großen Herausforderungen. «Wir wollen sie meistern und erfolgreich meistern. Wir wollen auf der Länderspielreise erfolgreich Fußball spielen, guten Fußball spielen und als Mannschaft zusammenfinden», sagte der DFB-Direktor bei einer Online-Pressekonferenz am Montag in Köln. Mit Verspätung wird Timo Werner zur Nationalmannschaft anreisen. Der Chelsea-Stürmer ist erkältet und kam deshalb am Montag noch nicht zum Treffpunkt in Köln. Bundestrainer Joachim Löw konnte somit 19 Akteure begrüßen. Die DFB-Auswahl trifft vor den Partien der Nations League am Samstag in der Ukraine und am 13. Oktober gegen die Schweiz am Mittwoch in einem Testspiel zunächst auf die Türkei.

Laura Siegemund erreicht Viertelfinale der French Open

PARIS: Die deutsche Tennisspielerin Laura Siegemund steht bei den French Open im Viertelfinale. Die 32-Jährige aus Metzingen entschied ihre Einzel-Premiere in einem Grand-Slam-Achtelfinale am Montag gegen die Spanierin Paula Badosa mit 7:5, 6:2 für sich. Nach 1:36 Stunden nutzte Siegemund bei dem Sandplatz-Turnier in Paris ihren ersten Matchball. Sie trifft im Kampf um den Einzug in das Halbfinale am Mittwoch auf die an Nummer sieben gesetzte Tschechin Petra Kvitova. Bei den US Open hatte Siegemund zuletzt mit der Russin Vera Swonarewa den Titel in der Doppel-Konkurrenz gewonnen.