Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Weiterer Corona-Fall bei den French Open

PARIS: Bei den French Open der Tennisprofis hat es einen weiteren positiven Corona-Fall gegeben. Wie die Veranstalter in Paris am Montagabend mitteilten, wurde eine Doppelspielerin als «Kontaktperson» eingestuft, weil ihr Trainer positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Die namentlich nicht genannte Spielerin und ihre Doppelpartnerin wurden vom Turnier ausgeschlossen.

Schon in der Qualifikation hatte es einige positive Fälle gegeben, die für viel Unmut gesorgt hatten. Einige Spieler wie der Spanier Fernando Verdasco hatten ihren positiven Test angezweifelt und die Organisatoren dafür kritisiert, dass sie keinen zweiten Test hatten machen dürfen.

Angelique Kerber scheitert bei French Open bereits in Runde eins

PARIS: Angelique Kerber ist bei den French Open sang- und klanglos bereits in der ersten Runde ausgeschieden.

Die deutsche Nummer eins verlor am Montagabend bei nasskaltem Wetter in Paris gegen die erst 19 Jahre alte Slowenin Kaja Juvan mit 3:6, 3:6 und zeigte dabei eine ganz schwache Leistung. Ohne große Gegenwehr gab sich die 32 Jahre alte Kielerin nach 1:07 Stunden geschlagen. Damit ist die Bilanz der deutschen Tennis-Damen bislang desaströs. Nach Anna-Lena Friedsam, Andrea Petkovic und Tamara Korpatsch ist Kerber bereits die vierte Deutsche, die in der ersten Runde verloren hat. Am Dienstag sind noch Laura Siegemund und Julia Görges im Einsatz.

Rafael Nadal startet mit lockerem Dreisatzsieg in French Open

PARIS: Titelverteidiger Rafael Nadal ist mit einem mühelosen Dreisatzsieg in die diesjährigen French Open gestartet.

Der Spanier gewann am Montag in Paris gegen Egor Gerassimow aus Belarus mit 6:4, 6:4, 6:2. Bei nasskaltem Wetter präsentierte sich der 34 Jahre alte Mallorquiner zwar noch nicht in Bestform, geriet aber zu keiner Zeit ernsthaft in Gefahr. Nadal hat das Sandplatz-Spektakel im Stade Roland Garros bereits zwölf Mal gewonnen. Er trifft jetzt auf den Amerikaner Mackenzie McDonald.

Nach Spuckattacke: DFB-Kontrollausschuss ermittelt gegen Kabak

FRANKFURT/MAIN: Der Deutsche Fußball-Bund ermittelt gegen Ozan Kabak vom FC Schalke 04 nach dessen Spuckattacke im Bundesliga-Spiel gegen Werder Bremen. Der Kontrollausschuss hat wegen des Verdachts eines «krass sportwidrigen Verhaltens in der Form einer Tätlichkeit» die Gelsenkirchener zu einer Stellungnahme aufgefordert, wie der DFB am Montag in Frankfurt mitteilte. Kabak hatte in Richtung seines Bremer Gegenspielers Ludwig Augustinsson gespuckt. Der 20 Jahre alte türkische Nationalspieler entschuldigte sich noch am Abend nach dem 1:3 und beteuerte, dass es keine Absicht gewesen sei.

Klaus Allofs will mit Fortuna wieder in die Bundesliga

DÜSSELDORF: Mit Heimkehrer Klaus Allofs soll Fortuna Düsseldorf wieder zu einer guten Adresse im deutschen Fußball werden. «Unsere vordringliche Aufgabe ist, das Potenzial bei Fortuna zu wecken. Wir sind in einer schwierigen Situation mit dem Zweitligaabstieg und den Corona-Zeiten. Aber ein Verein wie Fortuna muss die Ambition haben, in der Bundesliga zu spielen», sagte der 63-Jährige am Montag in der Düsseldorfer Arena bei seiner Vorstellung als neues Vorstandsmitglied des Zweitligaclubs, wo Allofs einst als Profi seine Karriere startete.

Unterstützung für Rhein-Ruhr-Bewerbung zur Universiade 2025

DÜSSELDORF: Die Universiade 2025 könnte wieder in Nordrhein-Westfalen stattfinden. Die Landesregierung in Düsseldorf, die Bundesregierung und der Deutsche Olympische Sportbund unterstützen den Allgemeinen Deutschen Hochschulverband bei seiner Bewerbung um die Ausrichtung der Weltsportspiele der Studenten an Rhein und Ruhr. Zum bislang einzigen Mal fand die Universiade 1989 in Deutschland statt. Damals war Duisburg Ausrichter. Als Austragungsorte sind aktuell Bochum, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Krefeld und Mülheim geplant. Im Frühjahr 2021 soll über die Austragung entschieden werden.

Wagner zu seinem Aus auf Schalke: «Trage volle Verantwortung»

GELSENKIRCHEN: David Wagner hat sich für die negative Entwicklung beim FC Schalke 04 entschuldigt. «Wir hatten überaus erfolgreiche erste sieben Monate. Leider ist es mir danach nicht gelungen, die Negativserie zu stoppen und die Trendwende einzuleiten. Dafür trage ich die volle Verantwortung», teilte Wagner am Montag über den FC Schalke mit. Der 48-Jährige war am Sonntag nach saisonübergreifend 18 sieglosen Bundesligaspielen beurlaubt worden.

Deutschland-Tour vom 26. bis 29. August 2021 - UCI bestätigt Termin

BERLIN: Die Deutschland-Tour findet im nächsten Jahr vom 26. bis 29. August 2021 statt. Der Radsport-Weltverband UCI bestätigte den Termin der Rundfahrt, die zeitgleich zur Vuelta ausgetragen wird. Die Deutschland-Tour war in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. Deshalb wurde die Route auf das nächste Jahr übertragen. Startort ist am 26. August Stralsund, das Ziel liegt drei Tage später nach 727 Kilometern in Nürnberg.

DFL verlängert Vertrag mit dem Videospiel-Publisher EA

FRANKFURT/MAIN: Die Deutsche Fußball Liga setzt die Zusammenarbeit mit dem Videospiel-Publisher Electronic Arts fort. Der im Jahr 2022 auslaufende Vertrag mit EA wurde vorzeitig und langfristig verlängert, wie die DFL am Montag mitteilte. Electronic Arts ist seit 1998 Partner der DFL. Die Kooperation beinhaltet neben den Lizenzrechten für Match-Simulationen auch weitere Rechte im Bereich der interaktiven Unterhaltungsprodukte.

Serena Williams meistert Auftakthürde bei French Open

PARIS: Auf dem Weg zu ihrem ersehnten 24. Grand-Slam-Titel hat Serena Williams die Auftakthürde bei den French Open nach ein paar Wacklern zu Beginn souverän gemeistert. Zwei Tage nach ihrem 39. Geburtstag setzte sich die Amerikanerin am Montag in Paris gegen ihre Landsfrau Kristie Ahn mit 7:6 (7:2), 6:0 durch. Die langjährige Nummer eins der Welt bekommt es nun mit der Bulgarin Zwetana Pironkowa zu tun, die Andrea Petkovic mit 6:3, 6:3 besiegt hatte.

Paraguayischer Vereinschef wegen Manipulation lebenslang gesperrt

ASUNCIÓN/ZÜRICH: Wegen der Manipulation von Spielen hat der Fußball-Weltverband FIFA den Präsidenten des paraguayischen Spitzenclubs Olimpia lebenslang gesperrt. Außerdem muss Marco Trovato eine Strafe von 100.000 Schweizer Franken (92.600 Euro) zahlen, wie das Disziplinarkomitee der FIFA am Montag mitteilte. Trovato soll 2018 und 2019 mehrere Spiele manipuliert haben. Darüber hinaus habe er nicht mit dem Disziplinarkomitee kooperiert. Trovato kann die Entscheidung vor dem Berufungskomitee der FIFA anfechten.

Union Berlin leiht Torwart Karius vom FC Liverpool aus

BERLIN: Der 1. FC Union Berlin hat Loris Karius vom FC Liverpool ausgeliehen. Wie der Fußball-Bundesligist am Montag bestätigte, kommt der 27 Jahre alte Torwart für vorerst ein Jahr zu den Eisernen. Beim Team von Trainer Jürgen Klopp in der englischen Premier League hatte Karius keine Einsatzchance mehr. Zuletzt war er zwei Jahre an Besiktas Istanbul ausgeliehen gewesen. Karius ist nach Andreas Luthe vom FC Augsburg der zweite Torwart-Zugang für die gerade gestartete Saison. Er hatte vor seinem Wechsel nach Liverpool 2016 fünf Jahre für Mainz gespielt.

DLV schickt zehnköpfiges Team zur Halbmarathon-WM

DARMSTADT: Fünf Frauen und fünf Männer vertreten den Deutschen Leichtathletik-Verband am 17. Oktober bei der Halbmarathon-Weltmeisterschaft im polnischen Gdynia. An der Spitze des zehnköpfigen Teams stehen Melat Kejeta vom Laufteam Kassel und der Wattenscheider Amanal Petros, teilte der DLV am Montag mit. Beide hatten sich Mitte September mit überzeugenden Leistungen beim Frankfurt Half Marathon Invitational für die WM empfohlen und führen auch die deutschen Jahresbestenlisten an. Ursprünglich waren die Titelkämpfe für den 29. März geplant. Sie wurden aber aufgrund der weltweiten Corona-Pandemie auf den 17. Oktober verschoben.

Landgerichts-Urteil in DFB-Pokal-Streit um Türkgücü erst am Mittwoch

MÜNCHEN: In der Verhandlung um den bayerischen Teilnehmer am DFB-Pokal wird ein Urteil erst am Mittwoch erwartet. Das verkündete die Vorsitzende Richterin Gesa Lutz nach einer dreieinhalbstündigen mündlichen Sitzung des Landgerichts München I am Montag. In der komplizierten Causa will der Fußball-Drittligist Türkgücü München sein Startrecht in der ersten Runde des DFB-Pokals einklagen. Der Bayerische Fußball-Verband hatte den 1. FC Schweinfurt für die Partie beim Bundesligisten FC Schalke 04 gemeldet. Dagegen erwirkte Türkgücü eine Einstweilige Verfügung - die Partie wurde verschoben.

Toni Kroos muss Zwangspause einlegen: Verletzung am Gesäßmuskel

MADRID: Fußball-Nationalspieler Toni Kroos muss wegen einer Gesäßverletzung eine Zwangspause einlegen. Der 30 Jahre alte Profi von Real Madrid habe sich beim 3:2-Sieg des spanischen Meisters am Samstag bei Betis Sevilla eine Verletzung am linken mittleren Gesäßmuskel zugezogen, teilte der Club am Montag mit. Kroos war in Sevilla kurz vor Ende der ersten Halbzeit ausgewechselt worden. Zur voraussichtlichen Dauer der Pause machte Real keine Angaben. Es ist allerdings fraglich, ob der Mittelfeldregisseur beim Testspiel der deutschen Nationalmannschaft am 7. Oktober in Köln gegen die Türkei sowie bei den beiden Nations-League-Duellen am 10. Oktober in der Ukraine und drei Tage später mit der Schweiz ebenfalls in Köln auflaufen kann.

RB Leipzig verpflichtet Verteidiger-Talent Gvardiol

LEIPZIG: Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat erwartungsgemäß Josko Gvardiol von Dinamo Zagreb verpflichtet. Der 18 Jahre alte Verteidiger kommt allerdings erst zum 1. Juli 2021 zu den Sachsen. Der kroatische U21-Nationalspieler unterschrieb einen Vertrag bis 2026. Das teilte der Club am Montag mit. Dem Vernehmen nach soll eine Ablöse von etwa 18 Millionen Euro fließen. Gvardiol dürfte als Nachfolger von Dayot Upamecano aufgebaut werden. Der französische Nationalspieler kann den Club im kommenden Sommer für eine Ablösesumme von unter 50 Millionen Euro verlassen.

Offiziell: Supercup zwischen FC Bayern und Dortmund ohne Zuschauer

MÜNCHEN: Der deutsche Fußball-Supercup zwischen Triple-Gewinner FC Bayern München und Vizemeister Borussia Dortmund an diesem Mittwoch (20.30 Uhr/DAZN und ZDF) in München findet ohne Zuschauer statt. Das bestätigte die Stadt München am Montag mit einer Pressemitteilung. Demnach hat dies der städtische Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SAE) unter Leitung von Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) beschlossen und sich auf ein generelles Vorgehen verständigt, wann Sportveranstaltungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie ohne Zuschauer beziehungsweise mit reduzierter Zuschauerzahl stattfinden.

Jan-Lennard Struff bei French Open als dritter Deutscher weiter

PARIS: Jan-Lennard Struff hat bei den French Open als dritter deutscher Tennisprofi die zweite Runde erreicht.

Der 30 Jahre alte Warsteiner rang am Montagabend in Paris den Amerikaner Frances Tiafoe mit 3:6, 7:6 (7:5), 6:3, 6:7 (2:7), 6:3 nieder und meisterte damit wie Alexander Zverev und Dominik Koepfer seine Auftakthürde. Struff verwandelte nach 4:00 Stunden seinen ersten Matchball. Im Kampf um den Einzug in die dritte Runde könnte es nun zu einem deutschen Duell mit Daniel Altmaier kommen. Der Qualifikant aus Kempen traf am späten Montagabend noch auf den Spanier Feliciano Lopez.

Grand-Slam-Titel hat Serena Williams die Auftakthürde bei den French Open nach ein paar Wacklern zu Beginn souverän gemeistert. Zwei Tage nach ihrem 39. Geburtstag setzte sich die Amerikanerin am Montag in Paris gegen ihre Landsfrau Kristie Ahn mit 7:6 (7:2), 6:0 durch. Nachdem der erste Satz auf dem Court Philippe Chatrier noch 72 Minuten gedauert hatte, ließ Williams ihrer Gegnerin im zweiten Durchgang keine Chance mehr. Die langjährige Nummer eins der Welt bekommt es nun mit der Bulgarin Zwetana Pironkowa zu tun, die Andrea Petkovic mit 6:3, 6:3 besiegt hatte. Bei den US Open in New York hatte Williams das Duell im Viertelfinale für sich entschieden.

US-Open-Champion Dominic Thiem in Paris mühelos in Runde zwei

PARIS: US-Open-Champion Dominic Thiem hat bei den French Open in Paris ohne große Mühe die zweite Runde erreicht.

Der Österreicher setzte sich am Montag im Stade Roland Garros gegen den Kroaten Marin Cilic mit 6:4, 6:3, 6:3 durch. Der 27 Jahre alte Tennisprofi zeigte zwei Wochen nach dem Gewinn seines ersten Grand-Slam-Titels eine souveräne Leistung und machte das Weiterkommen nach 2:06 Stunden perfekt. In den vergangenen beiden Jahren hatte Thiem in Paris jeweils im Finale gegen Rafael Nadal verloren.

Erstrunden-Aus für Tamara Korpatsch bei French Open in Paris

PARIS: Tamara Korpatsch ist bei den French Open als dritte deutsche Tennisspielerin ausgeschieden. Die 25 Jahre alte Hamburgerin verlor am Montag in Paris gegen die Amerikanerin Amanda Anisimova klar mit 2:6, 0:6. Vor Korpatsch waren im Stade Roland Garros bereits Anna-Lena Friedsam und Andrea Petkovic gleich zum Auftakt gescheitert.

Ex-Biathlon-Trainer Pichler nach Herzstillstand im Krankenhaus

RUHPOLDING: Der frühere Biathlon-Trainer Wolfgang Pichler hat beim Radfahren einen Herzstillstand erlitten und befindet sich derzeit im künstlichen Koma im Traunsteiner Krankenhaus. «Man kann vorsichtig optimistisch sein», sagte sein Bruder Claus Pichler am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Sein Bruder sei in besten Händen, der 65-Jährige habe keine Schädelverletzungen erlitten. Er sei von den Ärzten aber ins künstliche Koma versetzt worden, erklärte Claus Pichler. Zuerst hatte die «Bild» über den Unfall des früheren Biathlon-Startrainers berichtet.

Perfekter Start für sechs NFL-Teams - Mark Nzeocha verletzt sich

NEW ORLEANS: Sechs Football-Mannschaften haben nach den ersten drei Spielen in der nordamerikanischen Profiliga NFL ihre makellose Bilanz gewahrt. Die Green Bay Packers, bei denen der Deutsch-Amerikaner Equanimeous St. Brown verletzungsbedingt fehlte, setzten sich am Sonntag (Ortszeit) mit 37:30 bei den New Orleans Saints durch. Neben den Packers sind auch die Buffalo Bills, die Pittsburgh Steelers, die Tennessee Titans, die Chicago Bears und Seattle Seahawks noch ungeschlagen.

Clubs einig: Rúben Dias für 68 Millionen von Benfica zu City

LISSABON: Nach der krachenden Niederlage gegen Leicester City (2:5) am Sonntag bekommt Manchester City-Trainer Pep Guardiola wohl Verstärkung in der Innenverteidigung. Der portugiesische Nationalspieler Rúben Dias soll für mindestens 68 Millionen Euro von Benfica Lissabon zu City wechseln. Der portugiesische Meister teilte am späten Sonntagabend mit, die Clubs seien sich über den Wechsel einig geworden. Über die Ablösesumme hinaus könnten bis zu 3,6 Millionen weitere Euro an Benfica fließen - abhängig von Dias' Erfolgen bei Manchester City.

Medien: Leipzig verleiht Lookman zum FC Fulham

LEIPZIG: Die angedachte Leihe von Ademola Lookman zum FC Fulham ist offenbar perfekt. Nach übereinstimmenden Medienberichten wechselt der Stürmer des Fußball-Bundesligisten RB Leipzig für ein Jahr in die englische Premier League. Lookman war im Sommer 2019 für 18 Millionen Euro nach Leipzig gekommen und besitzt bei den Sachsen noch einen Vertrag bis 2024. In der vergangenen Saison spielte der 22-Jährige elf Mal in der Liga für RB, stand jedoch nur einmal in der Startelf.

Torwart Karius zum Medizincheck in Berlin

BERLIN: Der Wechsel von Torwart Loris Karius vom englischen Meister FC Liverpool zum Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin nimmt konkrete Züge an. Der 27-Jährige erschein am Montagvormittag zusammen mit Marc Lettau, dem Assistenten von Unions Profifußball-Geschäftsführer Oliver Ruhnert, zum Medizincheck am Institut für Sportwissenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin. Eine offizielle Bestätigung des Wechsels steht noch aus. Dem Vernehmen nach ist von einer einjährigen Ausleihe auszugehen. In Liverpool, wo Karius noch bis 2022 unter Vertrag steht, besitzt der frühere Mainzer Bundesligatorwart aktuell praktisch keine Einsatzchance.

Olympischer Fackellauf startet am 25. März in Fukushima

TOKIO: Der Fackellauf im Vorfeld der Olympischen Spiele soll nun am 25. März in der Präfektur Fukushima starten. Danach soll das Feuer die gleiche Route nehmen, wie es bereits für dieses Jahr geplant war. Alle 47 Präfekturen Japans sollen während des Fackellaufs angesteuert werden. Das gab das Organisationskomitee am Montag bekannt. Der Fackellauf war im Zuge der Coronavirus-Pandemie in diesem Jahr genauso wie die Sommerspiele abgesagt worden. Die Olympischen Spiele finden nun vom 23. Juli bis zum 8. August 2021 statt.

Nach Auftakterfolg: Boris Becker lobt Alexander Zverev

PARIS: Der dreimalige Wimbledonsieger Boris Becker hat Alexander Zverev nach dessen klarem Auftakterfolg bei den French Open der Tennisprofis gelobt. «Ich bin positiv überrascht über das erste Sandplatz-Match von Sascha Zverev in diesem Jahr», sagte Becker im TV-Sender Eurosport. Er habe sich vor dem 7:5, 6:2, 6:4 der deutschen Nummer eins am Sonntagabend gegen den Österreicher Dennis Novak durchaus Sorgen gemacht, weil Zverev ohne jede Matchpraxis auf Sand nach Paris gekommen war. «Aber er hat ab 2:5 im ersten Satz unglaublich stark gespielt. Und hat am Schluss hoch und verdient gewonnen», sagte Becker.

Zverev hatte nach der Final-Niederlage bei den US Open vor gerade einmal zwei Wochen auf einen Start bei den Sandplatz-Turnieren in Rom und Hamburg verzichtet. «Ich war auf einem Boot in Monaco und habe nichts gemacht», sagte der 23-Jährige zu seinen ersten Tagen nach der Rückkehr aus den USA. «Dann bin ich hier hin gefahren und habe trainiert», sagte Zverev, der in Paris erstmals von seinem neuen Coach David Ferrer betreut wird. Auch sein Vater Alexander Senior ist nach überstandener Coronavirus-Erkrankung anders als in New York dabei.

Dass Zverev gleich am ersten Tag der French Open spielen musste, kann laut Becker auch ein Vorteil sein. «Seine Gegner müssen erst noch spielen und er hat einen weiteren freien Tag», sagte Becker, der selbst nie in Paris gewinnen konnte. «Er ist wieder da und und im Turnier angekommen. Das freut mich für ihn», sagte Becker über Zverev.

Mainz 05 bestätigt Trennung von Trainer Achim Beierlorzer

MAINZ: Der FSV Mainz 05 hat sich von Cheftrainer Achim Beierlorzer getrennt. Die Entscheidung sei «das Ergebnis einer Analyse der sportlichen Situation» gewesen, teilte der Fußball- Bundesligist am Montag mit. Zuvor hatte die «Bild» darüber berichtet. Bis zu einer Neubesetzung des Postens wird der bisherige Assistent Jan-Moritz Lichte als Interimscoach fungieren. Er werde bereits am Freitag beim Bundesligaspiel beim 1. FC Union Berlin auf der Bank sitzen. Mainz 05 zog mit der Trennung von Beierlorzer die Konsequenz aus einem Trainingsstreik der Spieler am vergangenen Mittwoch und dem 1:4 am Samstag gegen Aufsteiger VfB Stuttgart.

Bach: Olympia-Wettkämpfe draußen statt drinnen «zu kompliziert»

IMOLA: Hallensportarten im Freien und neue Austragungsorte für ein geringeres Infektionsrisiko? Solche Verlegungen kann sich IOC-Präsident Thomas Bach für die Olympischen Spiele 2021 (23. Juli bis 8. August) in Tokio derzeit nicht vorstellen. «Ich denke, das ist zu kompliziert. Ich habe darüber noch nicht nachgedacht und weiß nicht, ob das in den Arbeitsgruppen eines der Szenarios ist. Wenn Sie mich persönlich fragen, denke ich, dass es zu kompliziert wäre, Austragungsorte zu wechseln», sagte der Chef des Internationalen Olympischen Komitees in einer internationalen Medienrunde am Sonntag im italienischen Imola, wo er sich die Wettbewerbe bei der Straßenrad-WM ansah.