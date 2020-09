Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Written by: Redaktion (dpa) | 07/09/2020 | Aktualisiert um: 18:30 | Überblick

Milwaukee verhindert NBA-Playoff-Aus ohne verletzten Antetokounmpo

ORLANDO: Die Milwaukee Bucks haben auch ohne ihren verletzten Star Giannis Antetokounmpo ein frühes Playoff-Aus in der NBA verhindert. Mit einem 118:115 (107:107, 50:48)-Sieg nach Verlängerung gegen die Miami Heat verkürzte das beste Team der regulären Saison in der Halbfinalserie der Eastern Conference auf 1:3. Noch nie ist es einem Team in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga gelungen, eine Playoff-Serie nach einem 0:3-Rückstand noch zu gewinnen. Die Los Angeles Lakers glichen unterdessen ihre Serie im Halbfinale der Western Conference derweil aus. Gegen die Houston Rockets gewannen sie das zweite Spiel mit 117:109 (67:51).

NHL: Stars gewinnen erstes Conference-Finalspiel

EDMONTON: Die Dallas Stars haben das erste Finale der Western Conference in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL gewonnen. Sie bezwangen in der Nacht zum Montag zum Auftakt der Best-of-Seven-Serie die Vegas Golden Knights mit 1:0 (1:0, 0:0, 0:0). Den Treffer des Tages erzielte John Klingberg bereits in der dritten Minute. In der Eastern Conference stehen sich ab Montagabend (Ortszeit) die New York Islanders, Team der deutschen Profis Thomas Greiss und Tom Kühnhackl, sowie die Tampa Bay Lightning gegenüber.

Ex-Bundesliga-Trainer Martin Schmidt neuer Sky-Experte

UNTERFÖHRING: Der ehemalige Bundesliga-Trainer Martin Schmidt wird nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur Fußball-Experte beim Pay-TV-Sender Sky. Demnach wird der 53 Jahre alte Schweizer unter anderem bei den Bundesliga-Übertragungen auf Sky auftreten und die Spiele analysieren. Schmidt hatte bis Anfang März den FC Augsburg trainiert, bevor er nach elf Monaten gehen musste. Zuvor arbeitete er als Cheftrainer bei Mainz 05 und beim VfL Wolfsburg.

Kaymer wieder in den Top 100 der Golf-Weltrangliste

SOTOGRANDE: Martin Kaymer steht nach fast genau einem Jahr wieder unter den Top 100 der Golf-Weltrangliste. Der 35-Jährige aus Mettmann kletterte nach seinem zweiten Platz beim Andalucia Masters im spanischen Sotogrande in dem in der Nacht zum Montag neu veröffentlichen Ranking vom 123. auf den 88. Platz. Angeführt wird die Weltrangliste weiter vom US-Amerikaner Dustin Johnson.

Regionalligist Schweinfurt gibt Heimrecht im DFB-Pokal an Schalke ab

SCHWEINFURT: Der Fußball-Regionalligist 1. FC Schweinfurt 05 hat sein Heimrecht im DFB-Pokal an Gegner Schalke 04 abgegeben. Das bestätigte Geschäftsführer Markus Wolf am Montag auf Anfrage. Wegen der Anti-Corona-Maßnahmen in Bayern hätte die Erstrundenpartie am Sonntag (15.30 Uhr) in Unterfranken ohne Zuschauer stattfinden müssen. Das Match wird nun in der Veltins-Arena des Bundesligisten ausgetragen. In Gelsenkirchen dürfen auch nicht mehr als 300 Zuschauer ins Stadion.

Wegen Corona-Sorge: Beach-Duo Borger/Sude sagt für EM in Lettland ab

TIMMENDORFER STRAND: Das deutsche Beachvolleyball-Duo Karla Borger und Julia Sude hat seine Teilnahme an der Europameisterschaft in Lettland vom 15. bis 20. September abgesagt. Grund seien «zu viele Unwägbarkeiten, was die An- und Abreise sowie die Durchführung des Turniers an sich in Zeiten der Corona-Pandemie angeht», heißt es in einer Mitteilung der Nationalspielerinnen vom Montag. Da die Einreisebestimmungen regelmäßig aktualisiert werden, wäre nicht ausgeschlossen, dass sich die Spielerinnen sowohl nach ihrer Ankunft in Lettland als auch nach ihrer Rückkehr nach Deutschland in 14-tägige Quarantäne begeben müssten. Damit sind noch sieben deutsche Teams für die EM gemeldet, davon vier Männer-Duos.

Basketball: Final Four der Euroleague Ende Mai 2021 in Köln

KÖLN: Das Endturnier der Basketball-Euroleague wird vom 28. bis 30. Mai 2021 in der Kölner Lanxess-Arena ausgetragen. Das teilte die Liga am Montag mit. Ursprünglich sollte das Final Four 2020 im vergangenen Frühjahr in der Domstadt stattfinden, musste wegen der Corona-Pandemie dann aber ausfallen. Köln ist nach dem zweifachen Gastgeber Berlin die zweite deutsche Stadt, die das Finalturnier der besten Basketball-Teams in der Euroleague seit der Jahrtausendwende ausrichtet. Aus deutscher Sicht kämpfen Meister Alba Berlin und Bayern München um das Erreichen der Endrunde.

Buchmann ändert Ziele - Poitschke: «Gesamtklassement ist hinfällig»

LA ROCHELLE: Für den Vorjahresvierten Emanuel Buchmann geht es bei der 107. Tour de France nur noch um einen Etappensieg. «Das Gesamtklassement ist hinfällig. Wir werden versuchen, auf Etappensiege zu fahren», sagte Sportdirektor Enrico Poitschke der Deutschen Presse-Agentur, nachdem Buchmann in den Pyrenäen über fünf Minuten auf die Spitzenfahrer eingebüßt hatte.

Buchmann sei nach der Etappe am Sonntag geknickt gewesen. «Mental ist es schwer zu akzeptieren, dass man nicht ganz vorne mitfahren kann. Er hat monatelang darauf hingearbeitet. Wenn man dann angeschlagen in die Tour geht und merkt, dass es nicht funktioniert, ist das hart», ergänzte Poitschke. Durch den Sturz bei der Dauphiné-Rundfahrt habe der 27-Jährige aber viele Trainingstage verloren. Seitdem sei es eine schlechte Vorbereitung gewesen.

Das Team werde nun schauen, welche Etappen Buchmann liegen könnten. Das Ziel in der Tour sei nun ein Tagessieg und weiterhin der Gewinn des Grünen Trikots für Ex-Weltmeister Peter Sagan aus der Slowakei.

Erste Corona-Tests bei deutschem Rad-Team Bora-hansgrohe negativ

LA ROCHELLE: Beim deutschen Radrennstall Bora-hansgrohe haben die ersten Corona-Tests im Betreuerstab rund um den ersten Ruhetag bei der 107. Tour de France allesamt negative Ergebnisse erbracht. Die Proben wurden bereits am Sonntag vorgenommen. Die Tests der Fahrer um Emanuel Buchmann erfolgten am Montag. Mit diesen Ergebnissen wird an diesem Dienstag vor der zehnten Etappe gerechnet.

Buchmann bekommt starken Helfer - Bora-hansgrohe holt Kelderman

LA ROCHELLE: Der deutsche Rundfahrtspezialist Emanuel Buchmann bekommt in der kommenden Saison Verstärkung in den Bergen. Sein Bora-hansgrohe-Radrennstall gab am Montag die Verpflichtung des Niederländers Wilco Kelderman bekannt. Der 29-Jährige kommt vom deutschen Sunweb-Team und hat in der Vergangenheit seine Qualitäten bei dreiwöchigen Rundfahrten nachgewiesen. Bei der Spanien-Rundfahrt belegte Kelderman 2017 den vierten und 2019 den siebten Gesamtrang. Auch beim Giro d'Italia fuhr er bereits in die Top Ten.

«Wilco ist ein Fahrer mit enormem Potenzial», sagte Teamchef Ralph Denk und fügte hinzu: «Er ist in einem perfekten Alter für Rundfahrer und wird in jedem Fall eine echte Verstärkung sein.» Neben Kelderman wechselt auch Mountainbiker Ben Zwiehoff zum deutschen Team.

Entscheidung über Hygienekonzept bei French Open rückt näher

PARIS: Knapp drei Wochen vor dem Beginn der French Open rechnet der Präsident des französischen Tennis-Verbandes mit einer baldigen Entscheidung über das Hygienekonzept. Verbandschef Bernard Giudicelli sagte in einem Interview der Sportzeitung «L'Equipe», die Behörden wollten noch am (heutigen) Montag oder am Dienstag endgültig darüber befinden. Giudicelli geht trotz der Coronavirus-Pandemie fest davon aus, dass anders als bei den derzeit in New York stattfindenden US Open Zuschauer im Stade Roland Garros dabei sein können.

Auf die Frage, ob womöglich mehr als die bei Fußballspielen derzeit erlaubten 5000 Zuschauer auf die Anlage dürften, antwortete Giudicelli: «Wir nehmen für uns in Anspruch, dass wir nicht «eine» Veranstaltung sind, wie in einem Fußballstadion.» Der Verbandschef betonte: «Wir sind ein wagemutiges Turnier, und wir wollen das Bild eines Frankreichs zeigen, das fähig zur Anpassung an die Lage ist und nicht im Pessimismus versinkt.» Man wolle die Idee vermitteln, dass das Leben weitergehe. «Alle Welt erkennt an: Die Tour de France und die French Open - das ist Frankreich!»

Anders als bei den US Open, wo zum Beispiel der am Sonntag ausgeschlossene Weltranglisten-Erste Novak Djokovic in einem extra angemieteten Haus gewohnt hatte, sollen in Paris alle Profis in Hotels wohnen. Man werde keinen Sonderstatus tolerieren, unterstrich Giudicelli mit Blick auf die sogenannte Hotel-Blase.

10. Tour-Etappe: Wehe, wenn an der Atlantikküste der Wind bläst

LA ROCHELLE: Vom Profil her ist die zehnte Etappe ein Traum für die Sprinter.

Über 168,5 Kilometer verläuft das Teilstück am Dienstag von Le Château-d'Oléron nach Saint-Martin-de-Ré über komplett flaches Terrain an der Atlantikküste. Doch Vorsicht ist geboten. Sollte es windig sein, kann das Feld komplett auseinanderreißen. Da reicht schon ein technischer Defekt, um so manche Tour-Träume platzen zu lassen. Wenn aber alles normal läuft, dürften die schnellen Männer um Caleb Ewan (Australien) und Sam Bennett (Irland) ihre Chance in einem Massensprint suchen.

Die Termine der Fußball-Nationalmannschaft 2020

BASEL:

Datum Ort Gegner Wettbewerb 07.10. Köln Türkei Testspiel 10.10. Kiew Ukraine Nations League 13.10. Köln Schweiz Nations League 11.11. Leipzig Tschechien Testspiel 14.11. Leipzig Ukraine Nations League 17.11. offen Spanien Nations League 28.11.* Zürich - Auslosung WM-Qualifikation 2022

* noch nicht offiziell bestätigt

Löw bewundert Beckenbauer: «Kleine Botschaft» zum 75. Geburtstag

BASEL: Joachim Löw hat Franz Beckenbauer kurz vor dessen 75. Geburtstag als sein «großes Idol» und als «Aushängeschild in der ganzen Welt» bezeichnet. «Ich werde dem Franz eine kleine Botschaft schicken. Ich wünsche ihm in allererster Linie Gesundheit», sagte der Bundestrainer am Sonntagabend nach dem 1:1 der Nationalmannschaft beim Nations-League-Spiel in der Schweiz. Beckenbauer feiert am kommenden Freitag seinen 75. Geburtstag.

«Den Franz Beckenbauer habe ich immer bewundert, und der Franz Beckenbauer ist die Lichtgestalt im deutschen Fußball. All das, was er gemacht hat - er war als Spieler Weltmeister, er war als Trainer Weltmeister, er war maßgeblich beteiligt an der WM 2006 -, all das hat uns Freude gemacht», sagte Löw. Persönliche Treffen mit Beckenbauer seien immer eine wahnsinnige Freude, «weil er immer eine gute Geschichte zu erzählen hat. Es ist eine große Ehre für mich, ihn zu kennen, und ich bewundere ihn.»

DFB verteidigt sich für Flug von Stuttgart nach Basel

BASEL: Der DFB hat Kritik an dem kurzen Flug seiner Fußballer von Stuttgart nach Basel zum zweiten Nations-League-Spiel der Nationalmannschaft gegen die Schweiz (1:1) zurückgewiesen. Eine Anreise mit dem Bus sei aus Regenerationsgründen für die Spieler nicht möglich gewesen, da zwei- bis dreistündiges Sitzen ihre Fitness und Gesundheit gefährdet hätten.

Der Zug als Transportmittel sei wegen der Corona-Hygieneregeln nicht infrage gekommen, sagte Pressesprecher Jens Grittner nach der Partie am Sonntagabend gegen die Eidgenossen. Durch das auf der Route nötige Umsteigen hätten die Spieler zu viele Kontakte außerhalb des Mannschaftskreises gehabt.

Der DFB-Tross war am Samstag per Charterflug gereist, statt die rund 260 Kilometer umweltfreundlicher auf Straße oder Schiene zurückzulegen. Dafür gab es in den Sozialen Medien und vom ZDF-Reporter in der Live-Reportage des Schweiz-Spiels Kritik.