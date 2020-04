Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Written by: Redaktion (dpa) | 27/04/2020 | Aktualisiert um: 22:20 | Überblick

DFL verweigert keine Lizenz für Bundesliga-Kandidaten

FRANKFURT/MAIN: Die Deutsche Fußball Liga hat in der Corona-Krise zunächst keinem der 49 Bewerber die Lizenz für die kommende Saison 2020/21 verweigert. Dies teilte die DFL am Montag in Frankfurt/Main mit. Die Mitgliederversammlung der 36 Proficlubs hatte allerdings am 31. März beschlossen, dass die finanziellen Kriterien in Form einer Liquiditätsberechnung in diesem Jahr nicht geprüft werden. Damit soll allen Vereinen die Möglichkeit und Zeit gegeben werden, die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie zu bewältigen. Falls die Saison in der 1. und 2. Liga nicht mit Geisterspielen fortgesetzt werden kann, droht einigen Clubs nach Medienberichten die Pleite.

Habeck ohne Herz für Geisterspiele: Fußball ist «Sportindustrie»

BERLIN: Grünen-Chef Robert Habeck kann Fußballspielen ohne Publikum in der Corona-Krise nichts abgewinnen, hält sie aber unter Auflagen für machbar. Dass die Bundesliga im Handball abgebrochen sei und im Fußball nicht, zeige, «dass der Fußball halt eine noch größere Sportindustrie ist als der Handball», sagte Habeck - Fan des Handball-Erstligisten Flensburg-Handewitt - am Montag nach Beratungen des Parteivorstands. Geisterspiele sagten aus, dass man die Werbeeinnahmen mehr brauche als die Fans. «Und deswegen kann mein Herz nicht für Geisterspiele schlagen.» Wenn die Spieler getestet würden und es nach Regeln ablaufe, könne man sie aber zulassen.

Premier-League-Clubs wollen Fußballbetrieb am 8. Juni fortsetzen

LONDON: Die Fußballclubs der englischen Premier League streben eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs am 8. Juni an. Das berichtete der britische Sender BBC am Montag. Demnach wollen die Vereine bei ihrem nächsten Meeting am Freitag darüber diskutieren, wie die restlichen 92 Spiele ausgetragen werden können. Es gilt als sicher, dass die Partien ohne Publikum stattfinden werden. Voraussetzung dafür ist die Zustimmung von Politik und Gesundheitsexperten. Ziel ist es laut BBC, die Saison bis Ende Juli abzuschließen.

Nationaltorhüterin Almuth Schult Mutter von Zwillingen

WOLFSBURG: Nationaltorhüterin Almuth Schult ist erstmals Mutter geworden. Die 29-Jährige brachte am vergangenen Mittwoch Zwillinge zur Welt, wie der Deutsche Fußball-Bund und ihr Verein VfL Wolfsburg am Montag mitteilten. Unter der Überschrift «BABY NEWS» gratulierte der DFB in den sozialen Netzwerken zur Geburt eines Mädchens und eines Jungen. «Wir wünschen Almuth und ihrer Familie alles Gute, viel Gesundheit und Glück!», schrieben die Wolfsburger.

Staatsanwaltschaft fordert mehr als drei Jahre Haft für Boxer Sturm

KÖLN: Im Prozess um Steuerhinterziehung, Doping und Körperverletzung gegen Box-Profi Felix Sturm hat die Staatsanwaltschaft Köln am Montag drei Jahre und drei Monate Gefängnis beantragt. Die Anklage forderte, den 41-Jährigen wegen Steuerhinterziehung in Höhe von rund einer Million Euro in den Jahren 2008 bis 2010 sowie 2013 zu verurteilen. Ferner sei Sturm wegen Dopings in einem Kampf im Februar 2016 gegen den Russen Fjodor Tschudinow schuldig. Da Sturm den Kampf somit regelwidrig geführt habe, sei er auch wegen Körperverletzung zu Lasten seines Gegners zu verurteilen. Die Verteidigung forderte hingegen eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren auf Bewährung wegen Steuerhinterziehung in den Jahren 2008/09. Im Übrigen sei ihr Mandant freizusprechen. Ein Urteil wird am kommenden Donnerstag erwartet.

Nadal sieht auch bei Tennis-Turnieren ohne Zuschauer Gefahren

BARCELONA: Tennis-Spitzenspieler Rafael Nadal zweifelt in der Coronavirus-Krise sogar an Grand-Slam-Turnieren ohne Publikum. «Auch ohne Zuschauer würde es viel Kontakt geben», sagte der 33-Jährige am Montag spanischen Medien. «Unser Sport ist ganz anders als Golf, wo es mehr Platz gibt.» In den Hauptfeldern der vier wichtigsten Events der Sportart treten je 128 Damen und Herren an, hinzu kommen die Betreuer. Aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus wird erwartet, dass die Tennis-Tour länger als bis zum 13. Juli pausiert.

100. Katalonien-Rundfahrt der Radprofis für 2020 abgesagt

BERLIN: Die 100. Auflage der Katalonien-Rundfahrt der Radprofis ist aufgrund der Coronavirus-Pandemie für das Jahr 2020 endgültig abgesagt worden. Das teilten die Veranstalter am Montag mit. Die Jubiläums-Austragung das spanischen Mehretappenrennens soll nun Ende März 2021 stattfinden.

Formel 1 will Saison-Neustart am 5. Juli in Österreich

SPIELBERG: Die von der Corona-Pandemie ausgebremste Formel 1 plant ihren Neustart am 5. Juli mit einem Rennen in Österreich. Der überarbeitete Rennkalender werde 15 bis 18 Grand Prix mit einem Saisonfinale im Dezember in Abu Dhabi umfassen, teilte die Rennserie am Montag mit. Die ersten Rennen sollen im Juli und August ohne Zuschauer in Europa stattfinden. Von September an werde es auch Rennen auf anderen Kontinenten geben, hieß es. Ein endgültiger Kalender solle sobald wie möglich veröffentlicht werden.

FIFA-Vorschlag: Fünf Auswechslungen in Corona-Krise bis Ende 2021

Zürich (dpa) - Der Weltverband FIFA will Fußball-Teams wegen der Coronavirus-Krise vorübergehend bis zu fünf statt drei Auswechslungen pro regulärer Partie erlauben. Über diesen Vorschlag müssen noch die Regelhüter des International Football Association Board (Ifab) entscheiden, eine Zustimmung gilt als sehr wahrscheinlich. Organisatoren wie die Deutsche Fußball Liga könnten diese Regelung unter anderem für alle aktuellen Wettbewerbe und Wettbewerbe, die dieses Jahr beginnen und 2021 enden, übernehmen, wie die FIFA am Montag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Für Länderspiele könnte dies bis zum 31. Dezember 2021 gelten.

Medienbericht: Klose wird Co-Trainer von Flick beim FC Bayern

MÜNCHEN: Ex-Nationalspieler Miroslav Klose wird nach einem Medienbericht zur kommenden Saison Assistent von Cheftrainer Hansi Flick beim FC Bayern. Der 41-Jährige, der bei den Münchnern aktuell die U17-Junioren trainiert, habe dem deutschen Fußball-Rekordmeister sein «Ja»-Wort gegeben, berichtete Eurosport am Montag. Der «Kicker» hatte am Sonntagabend online berichtet, dass die Zustimmung Kloses zum Co-Trainer-Posten näher rücke und kurz bevorstehe. Eine offizielle Bestätigung gab es zunächst nicht. Nach dpa-Recherchen ist zumindest noch kein Vertrag unterschrieben worden.

«Unsere Kurve» kann sich Fan-Auflauf vor Stadien nicht vorstellen

FRANKFURT/MAIN: Die Organisation «Unsere Kurve» befürchtet keinen Fan-Aufstand vor Stadien, wenn in der Bundesliga der Ball wieder rollen sollte. «Ich bin mir sicher, dass sich die aktiven Fußballszenen an die behördlichen Auflagen halten, wenn es denn zu Geisterspielen kommen sollte», sagte Sprecherin Helen Breit am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Zuletzt hatten Polizei und auch Politiker entsprechende Befürchtungen geäußert.

Zverev lässt sich Hintertür für Davis-Cup-Teilnahme offen

TAMPA: Deutschlands Tennis-Star Alexander Zverev steht dem neuen Davis-Cup-Format nach wie vor kritisch gegenüber, hat sich eine Hintertür für eine Teilnahme in diesem Jahr aber offengelassen. «Wenn wir bis November kein Turnier spielen und in Madrid das erste Turnier ist, wäre ich aber schon heiß, wieder einmal Tennis zu spielen. Deswegen müssen wir mal schauen», sagte Zverev in einem Interview des «Kicker» (Montagsausgabe). Wegen der Coronavirus-Pandemie ruht der Tour-Betrieb derzeit bis mindestens Mitte Juli. Zverevs Kritik am neuen Davis-Cup-Format hat aber Bestand.

Volleyball-Bundesliga trifft Sparmaßnahmen für Vereine: 300.000 Euro

MÜNCHEN: Die Volleyball Bundesliga (VBL) versucht, durch ein Maßnahmenpaket mit einem Gesamtvolumen von 300.000 Euro die Vereine der 1. und 2. Liga finanziell zu entlasten. Um knapp 200.000 Euro sollen die Vereine nach VBL-Angaben vom Montag durch verminderte Zahlungen etwa bei der Lizenzierung entlastet werden. Weitere rund 100.000 Euro würden im Haushalt der Volleyball Bundesliga GmbH eingespart. Die vom VBL-Vorstand beschlossenen Sofortmaßnahmen gelten zunächst nur für die Saison 2020/21. Vorrangiges Ziel bleibe die Wiederaufnahme des Spielbetriebs im Herbst.

Viele Lauf-Veranstalter vor der Pleite: Hilfsfonds gefordert

FRANKFURT/MAIN: Ein Drittel der Veranstalter von Straßenläufen in Deutschland fürchtet wegen der Absagen in der Corona-Krise die Pleite. Dies geht aus einer Umfrage der Veranstalter-Organisation German Road Races (GRR) hervor. «Wir müssen davon ausgehen, dass in den nächsten Monaten jede Laufveranstaltung abgesagt werden muss. Aufgrund der Situation gibt es zudem kaum Anmeldungen für die noch nicht abgesagten Rennen im Herbst», sagte Horst Milde, GRR-Vorsitzender und langjähriger Chef des Berlin-Marathons.