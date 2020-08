Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Zwischen Zoff und Loyalität: Das Vettel-Dilemma

BARCELONA: Sie boten wieder das gewohnte Bild: Eigentlich ist doch alles in Ordnung. «Es gibt immer Sachen, die man besser machen kann», meinte Sebastian Vettel. «Wichtig ist, dass wir gemeinsam das Risiko eingegangen sind und es sich ausgezahlt hat.» Teamchef Mattia Binotto saß in dem Moment neben Vettel in dem Raum mit Werbetafel, Charles Leclerc war auch dabei, als sich das rote Triumvirat nach dem Großen Preis von Spanien per Videokonferenz zum siebten Platz von Vettel und dem Aus von Leclerc äußerte.

Mal wieder hatte es vorher über Funk Zoff gegeben mit einem unüberhörbar genervten Vettel. «Sorry, Ferrari, das geht gar nicht. Ein Team, das um die WM kämpft, das es nicht mal schafft, vernünftig zu kommunizieren», kommentierte der ehemalige Formel-1-Pilot Ralf Schumacher als Experte des Bezahlsenders Sky.

Vettel gab sich - wie auch bei anderen Kommunikationspannen wie einem 17-sekündigem Schweigen - danach aber wieder mal loyal. Die Zuschauer bekämen ja nicht das Gesamtbild, meinte der 33-Jährige, der Ferrari nach dieser Saison verlassen muss. Binotto befand: «Etwas zu erfragen heißt nicht, etwas nicht zu verstehen.» Vettels Renningenieur hatte die Frage nach den Reifen allerdings ein paar Runden später gestellt, nachdem Vettel diese an ihn gerichtet hatte.

Zweimal um die ganze Welt - die Formel-1-Reise von «Iceman» Räikkönen

BARCELONA: Kimi Räikkönen tritt nicht mehr besonders oft in Erscheinung.

Selbst wenn der Finne noch immer der bis dato letzte Ferrari-Weltmeister (2007) ist und mit 40 Jahren der älteste Pilot im Fahrerfeld mit weit über 300 Rennteilnahmen. Nun aber stellte Räikkönnen, der seit dem vergangenen Jahr für Alfa Romeo fährt, einen Rekord auf. Wie die Motorsport-Königsklasse errechnete, absolvierte der «Iceman», wie er ob seiner oftmals cool-schweigsamen Art genannt wird, sage und schreibe 83.978 Rennkilometer in einem Formel-1-Auto. Bei einem Umfang von rund 40.000 Kilometern des Äquators hätte Räikkönen umgerechnet also schon zwei Erdumrundungen hinter sich.