Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

21/07/2020

Handball-Bundesliga der Frauen mit fünf Teams im Europacup

DORTMUND: Die Handball-Bundesliga der Frauen hat zwei Wildcards für die Europacup-Wettbewerbe erhalten und ist nun mit fünf Vereinen vertreten. Die SG BBM Bietigheim darf demnach neben Borussia Dortmund in der Champions League starten. In der European League bekam der Thüringer HC eine Wildcard und folgt der TuS Metzingen und der HSG Blomberg-Lippe in den bislang unter EHF-Cup bekannten Wettbewerb. Dies ging aus den veröffentlichten Setzlisten hervor.

Ferrari-Teamchef: «Das gesamte Autoprojekt muss überarbeitet werden»

BUDAPEST: Teamchef Mattia Binotto hat am Tag nach der nächsten großen Ferrari-Enttäuschung seine deutliche Kritik bekräftigt und eine Generalüberholung des Wagens und des Rennstalls gefordert. «Das gesamte Autoprojekt muss überarbeitet werden», sagte der 50-Jährige am Montag auf der Homepage der Scuderia. «Ich bin mir sehr wohl darüber im Klaren, dass es keinen Zauberstab in der Formel 1 gibt, aber wir müssen einen Gang hochschalten um die Kurve zu kriegen, sowohl kurz- als auch langfristig.» Beim Großen Preis von Ungarn hatte Sebastian Vettel am Sonntag in Budapest den sechsten Platz belegt.

Absteiger Leganes entlässt mexikanischen Trainer Aguirre

BERLIN: Der CD Leganes hat einen Tag nach dem Abstieg aus der spanischen Primera Division seinen mexikanischen Trainer Javier «el Vasco» Aguirre entlassen. Im letzten Match der Fußball-Saison hatte sich der Madrider Vorortclub 2:2 von Meister Real getrennt, hätte aber gewinnen müssen, um den Abstieg zu vermeiden. Aguirre hatte in Spanien zuvor auch schon Atlético Madrid, Real Saragossa und Espanyol Barcelona trainiert.

Turn-Weltcup in Cottbus fällt 2020 aus - Bewerbung für Frühjahr 2021

COTTBUS: Der Turn-Weltcup beim «Turnier der Meister» in Cottbus kann in diesem Jahr nicht stattfinden. Wie der Deutsche Turner-Bund (DTB) am Montag mitteilte, fällt die für November geplante 45. Auflage der traditionsreichen Veranstaltung wegen der weltweiten Corona-Pandemie aus. Die Entscheidung sei das Ergebnis einer sorgfältiger Prüfung aller Optionen. Die Organisatoren wollen das Turnier nun im kommenden Frühjahr 2021 in der Lausitz erneut als Weltcup austragen.

Südamerikanische Fußball-Königsklasse spielt ab September wieder

SAO PAULO: Die Copa Libertadores, das südamerikanische Pendant zur Fußball-Champions-League, wird nach gut sechsmonatiger Corona-Zwangspause am 15. September den Spielbetrieb wieder aufnehmen. Das kündigte der Verband Conmebol am Montag an. Ursprünglich sollte bereits im Mai wieder gespielt werden, doch nach der großflächigen Ausbreitung des Virus in Südamerika musste länger pausiert werden. Die Spiele sollen ohne Fans ausgetragen werden.

Zweitligaspiel in Spanien wegen Coronainfektionen abgesetzt

MADRID: Das Zweitligaspiel in Spanien zwischen Deportivo La Coruña und CF Fuenlabrada ist am Montag abgesetzt worden, nachdem einige Fuenlabrada-Spieler positiv auf das Sars-CoV-2-Virus getestet worden waren. Die spanische Liga teilte allerdings nicht mit, wie viele Fuenlabrada-Spieler positiv getestet wurden. Die anderen Spiele des 42. Spieltages sollen aber wie geplant ausgetragen werden.

FC Everton zerstört fast alle Europa-Hoffnungen von Sheffield

SHEFFIELD: Ein Kopfballtreffer des Everton-Brasilianers Richarlison hat am Montag wohl die letzten Hoffnungen von Sheffield United zerstört, sich noch für die Fußball Europa League zu qualifizieren. Dank des entscheidenden Tores nach 46 Minuten setzte sich der FC Everton am vorletzten Spieltag in Sheffield mit 1:0 (0:0) durch.

Laut «Kicker»: Gosens darf Atalanta für 30 Millionen Euro verlassen

BERGAMO: Der deutsche Fußballprofi Robin Gosens darf bei einem entsprechenden Angebot den italienischen Spitzenclub Atalanta Bergamo verlassen. Wie der «Kicker» berichtet, fordern die Lombarden eine Ablösesumme in Höhe von 30 Millionen Euro. Gleich mehrere Top-Clubs dürften an Gosens interessiert sein. Inter Mailand, Juventus Turin und der FC Chelsea sollen den 26 Jahre alten Außenverteidiger auf dem Zettel haben. Auch Bundesligist Hertha BSC wird als Interessent gehandelt.

Ross Brawn: Kopieren ist Standard in der Formel 1

BUDAPEST: Formel-1-Direktor Ross Brawn hat das Team Racing Point in der Diskussion um ein möglicherweise illegales Rennauto in Schutz genommen. In seiner wöchentlichen Kolumne äußerte sich der Brite am Montag auch zu den Vorwürfen und den laufenden Protesten, denen zufolge das Team ein Bauteil von Mercedes einfach kopiert haben soll: «Aus meiner Sicht ist Kopieren Standard in der Formel 1.» Racing Point habe einfach das nächste Level erreicht und einen gründlicheren Job gemacht, meinte Brawn.

Zuschauerfrage beim Fußball wichtiges Signal für Großveranstaltungen

KÖLN: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn erhofft sich von dem Konzept für zukünftige Fußballspiele in der Bundesliga mit Zuschauern eine Signalwirkung für andere Bereiche. «Die Frage, wie Fußballspiele stattfinden mit Zuschauern, ist ein wichtiges Signal auch für alle anderen Großveranstaltungen. Da müssen die Regeln passen», sagte der 40 Jahre alte CDU-Politiker am Montag bei einer Wahlkampfveranstaltung in Köln. Das Konzept der Deutschen Fußball Liga sei für sich genommen überzeugend, befand der Bundesgesundheitsminister.

Vertrag perfekt: Glöckner neuer Trainer von Waldhof Mannheim

MANNHEIM: Patrick Glöckner wird wie erwartet Trainer des Fußball-Drittligisten SV Waldhof Mannheim. Der 43-Jährige war zuletzt Coach des Chemnitzer FC und folgt beim SVW auf Bernhard Trares, der seinen Vertrag nicht verlängert hatte. Über die Vertragslaufzeit von Glöckner machten die Mannheimer am Montag keine Angaben. Der frühere Profi Glöckner hatte seine Trainerkarriere bei seinem Ex-Verein FSV Frankfurt begonnen und war vor seinem Amtsantritt in Chemnitz zum zehnten Spieltag bei Viktoria Köln tätig.

FC Bayern startet mit Corona-Test in Vorbereitung

MÜNCHEN: Der FC Bayern München hat nach einem kurzen Urlaub die Vorbereitung auf den noch ausstehenden Wettbewerb in der Champions League aufgenommen. Der Meister und Pokalsieger absolvierte am Montag nach 13 Tagen Pause einen ersten Corona-Test. Für die Stars um Fußball-Nationaltorwart Manuel Neuer und Torjäger Robert Lewandowski steht dann am Dienstag das erste Cyber-Training an. Ab Donnerstag sind Einheiten in Kleingruppen angesetzt, am Sonntag soll das erste Mannschaftstraining absolviert werden. Ziel des Doublesiegers von Trainer Hansi Flick ist es, in der Königsklasse bis ins Finale am 23. August in Lissabon zu kommen.

Wegen Corona-Krise: Kein Goldener Ball für weltbesten Fußballer

BERLIN: Erstmals in der Geschichte des Goldenen Balles wird in diesem Jahr wegen der Corona-Krise kein Fußballer als bester Spieler der Welt ausgezeichnet. Weil unter anderem zahlreiche Ligen nicht zu Ende gespielt werden konnten und die EM und die Copa America verschoben werden mussten, sei diese Entscheidung getroffen worden, hieß es in einer Mitteilung. Die Gewinner des seit 1956 vergebenen Ballon d'Or werden von internationalen Fachjournalisten gewählt.

Von Ironman bis Cyclassics: Fünf Großevents in Hamburg abgesagt

HAMBURG: Fünf sportliche Großveranstaltungen in Hamburg sind wegen der Corona-Pandemie endgültig für dieses Jahr abgesagt worden. Der Organisatoren des WTS-Triathlons (5. September), des Ironmans (6. September), des deutschen Reit- und Springderbys (im September), des Marathons (13. September) und der Cyclassics der Radprofis (3. Oktober) gaben das Aus für ihre Events für 2020 bekannt. Als Grund wurde das erhöhte Infektionsrisiko durch und für die mehreren zehntausend Zuschauer genannt.

DESG-Präsident Große: Keine Abfindung für gekündigten Bundestrainer

BERLIN: Der gekündigte Eisschnelllauf-Bundestrainer Erik Bouwman soll nach Ansicht des kommissarischen Verbands-Präsidenten Matthias Große keine Abfindung erhalten. «Selbstverständlich ist sein Arbeitsvertrag juristisch geprüft worden und mein Anwaltsteam ist sich sicher, dass keine Abfindung zu leisten ist», sagte Große in einem am Montag auf der DESG-Homepage veröffentlichten Interview. Bouwman hatte rechtliche Schritte gegen die Kündigung zum 31. Juli angekündigt.

Bericht: Auch Kevin Trapp Torhüter-Kandidat bei Hertha BSC

BERLIN: Fußball-Nationalkeeper Kevin Trapp gehört zu den Torwart-Kandidaten beim Bundesligisten Hertha BSC. Wie der «Kicker» am Montag berichtete, haben die Berliner den 30 Jahre alten Torhüter von Eintracht Frankfurt auf der Suche nach Verstärkungen ins Visier genommen. Trapp besitzt bei den Hessen noch einen Vertrag bis 2024. Hertha hätte aber dank der Millionen von Investor Lars Windhorst im Vergleich zu vielen Konkurrenten in diesem Sommer die finanziellen Mittel, um sich Trapp gegen Zahlung einer Ablösesumme zu leisten. Nach dem Karriereende von Thomas Kraft suchen die Berliner nach einem weiteren Torwart neben Stammkraft Rune Jarstein.

Sportministerin Eisenmann: Länderspiel mit Fans im September zu früh

STUTTGART: Baden-Württembergs Sportministerin Susanne Eisenmann sieht den Plan des Deutschen Fußball-Bundes DFB, mithilfe von massenhaften Präventivtests schon beim Länderspiel gegen Spanien Anfang September wieder Zuschauer in Stuttgart zuzulassen, skeptisch. «Bei aller Liebe zum Fußball: Während einer Pandemie gibt es wesentlich Wichtigeres als ein volles Stadion», sagte Eisenmann (CDU) der Deutschen Presse-Agentur am Montag.

Stadionbesuche dank Massentests? - Keller will Länderspiele mit Fans

FRANKFURT/MAIN: Massenhafte Präventivtests könnten die Lösung für die Rückkehr der Zuschauer in die Fußball-Stadien sein. So stellt es sich jedenfalls Fritz Keller vor. «Es muss einen Weg geben, über Tests wieder eine gewisse Normalität zu erlangen», sagte der Präsident des Deutschen Fußball-Bundes der «Badischen Zeitung» (Montag) und hofft für das Länderspiel gegen Spanien Anfang September in Stuttgart auf eine Teilöffnung der Arena.

DFB-Chef Keller: Stadionbesuche mit Massentests ermöglichen

FRANKFURT/MAIN: Der Deutsche Fußball-Bund will mithilfe von massenhaften Präventivtests schon beim Länderspiel gegen Spanien Anfang September wieder Zuschauer in Stuttgart zulassen. «Es muss einen Weg geben, über Tests wieder eine gewisse Normalität zu erlangen», sagte DFB-Präsident Fritz Keller der «Badischen Zeitung». Der Verband arbeite mit Experten und Wissenschaftlern aus vielen Bereichen an einem System, das Stadionbesuche wieder ermöglichen soll. Mögliche Kritik an einer Sonderrolle des Fußballs wies Keller zurück. «Die Präventivtests kommen nicht dem Fußball zugute, sondern allen», sagte der DFB-Chef.

Transfer von englischem Talent Bellingham nach Dortmund perfekt

DORTMUND: Der Transfer des englischen Talents Jude Bellingham zu Borussia Dortmund in die Fußball-Bundesliga ist perfekt. Der Vizemeister gab am Montag den Transfer des 17 Jahre alten Mittelfeldspielers vom Zweitligisten Birmingham City bekannt. Der Verein schrieb nur von einem «langfristigen Vertrag», nach Informationen verschiedener Medien soll dieser bis 2025 laufen. Die Ablösesumme beläuft sich laut Sky UK auf 26,5 Millionen Euro, obwohl Bellingham bisher noch kein Erstliga-Spiel absolviert hat.

Ex-Bayern-Coach Kovac leitet erstes Training in Monaco

MONACO: Einen Tag nach seiner Verpflichtung als neuer Trainer der AS Monaco hat Niko Kovac am Montagmorgen die erste Trainingseinheit bei dem französischen Fußball-Erstligisten geleitet. Das erste Treffen mit seinen neuen Spielern fand wegen der Corona-Krise aber ohne Fans und Presse statt. Der 48-Jährige soll zeitnah vorgestellt werden, wie der Club am Montag mitteilte.

«Kicker»-Umfrage: Flick, Lewandowski und Aytekin die Besten

Gleich in vier Kategorien hat der FC Bayern München bei der diesjährigen «Kicker»-Umfrage unter den Bundesligaprofis gewonnen. Mit einem überwältigenden Vorsprung wurde Hansi Flick zum besten Trainer der Saison gekürt. Nationalspieler Manuel Neuer gewann die Wahl bei den Torhütern, Alphonso Davies ist der Aufsteiger der Spielzeit. Robert Lewandowski erhielt knapp drei Wochen nach der Torjägerkanone von seinen Kollegen auch die Auszeichnung als bester Feldspieler. Bei den Schiedsrichtern wurde Deniz Aytekin von Profis als Bester seiner ZUmft gewählt.

Umworbener Mvogo darf Leipzig erst nach Champions League verlassen

LEIPZIG: Der Schweizer Nationaltorhüter Yvon Mvogo muss bis zum Ende der Champions League bei Fußball-Bundesligist RB Leipzig bleiben. «Wir brauchen ihn in Lissabon», sagte Sportdirektor Markus Krösche dem «Kicker». Das Blitzturnier der Königsklasse in Portugal beginnt für RB am 13. August mit dem Viertelfinale gegen Atlético Madrid. Mvogo kommt in Leipzig nicht an Ungarns Nationaltorwart Peter Gulacsi vorbei und darf den Verein verlassen.

Fan-Sprecher nach Hoeneß-Aussagen: Gießt «unnötig Öl ins Feuer»

BERLIN: Sig Zelt vom Bündnis «ProFans» sieht die jüngsten Aussagen von Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß zu Ultra-Fans kritisch. «Mit solchen Aussagen gießt man unnötig Öl ins Feuer», sagte Zelt der dpa am Montag. Hoeneß hatte sich in der Debatte um Fanmitsprache im deutschen Fußball mehr Mäßigung der Anhänger gewünscht. Zelt sagte: «Wenn er so zuspitzt: Was soll das? Dann kann ich auch sagen, dass die Bundesliga ohne den FC Bayern möglich ist, wenn er sich einer solidarischen Verteilung der TV-Gelder widersetzt.»

Militär-Verpflichtungen: Hwang fehlt beim Leipziger Trainingsauftakt

LEIPZIG: Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat ohne Neuzugang Hee-chan Hwang die Vorbereitung für die neue Saison aufgenommen. Der Südkoreaner muss seinen Reisepass verlängern und einen Aufschub seines Militärdienstes beantragen. In Leipzig wird der 24 Jahre alte Stürmer frühestens am Freitag erwartet. Das bestätigte der Club am Montag auf dpa-Nachfrage. Zuerst hatte «RBlive» darüber berichtet.

Erdogan gratuliert Basaksehir zur ersten türkischen Meisterschaft

ISTANBUL: Die Glückwünsche vom türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan kamen via Twitter. Erdogans Lieblingsclub Basaksehir Istanbul ist zum ersten Mal türkischer Fußballmeister. Durch ein 1:0 (1:0) gegen Kayserispor am vorletzten Spieltag kann das Team von Trainer Okan Buruk mit jetzt 69 Punkten nicht mehr von der Spitze verdrängt werden, weil Trabzonspor 3:4 gegen Konyaspor verlor.

DEL will in dieser Woche über genauen Saisonstart entscheiden

NEUSS: Die Deutsche Eishockey Liga will in dieser Woche den genauen Termin für den verschobenen Saisonstart festlegen. Die Entscheidung soll nach Absprache mit dem Deutschen Eishockey-Bund fallen, bestätigte ein Sprecher am Montag. Nach Angaben der DEL ist eine Entscheidung darüber, ob der Termin auf Mitte November gelegt werden soll, noch nicht gefallen. Beschlossen ist bereits, dass der ursprünglich für den 18. September geplante Auftakt mindestens auf Anfang November nach hinten verlegt wird.

Würzburger Basketballer verpflichten US-Flügelspieler Smith

WÜRZBURG: Basketball-Bundesligist s.Oliver Würzburg hat Flügelspieler Zach Smith verpflichtet. Der 24 Jahre alte gebürtige Texaner ist nach Tayler Persons, Brekkott Chapman und Cameron Hunt der vierte US-Amerikaner im Aufgebot der Unterfranken. Dies teilten die Würzburger am Montag mit.

Präsident des bolivianischen Fußball-Verbandes an Covid-19 gestorben

BERLIN: Der Präsident des bolivianischen Fußball-Verbandes, César Salinas, ist an den Komplikationen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Das teilte der Verband am Sonntag (Ortszeit) mit. Salinas wurde 58 Jahre alt. Der frühere Vorsitzende des bolivianischen Clubs The Strongest wurde 2018 Präsident des nationalen Fußballverbandes. Dadurch hatte Salinas auch einen Sitz im Exekutivkomitee der südamerikanischen Fußball-Konföderation Conmebol inne.

Transfer-Streit um Augustin: Leipzig sieht sich im Recht

LEIPZIG: Fußball-Bundesligist RB Leipzig plant ohne Stürmer Jean-Kevin Augustin und sieht sich im Transferstreit mit Leeds United auf der juristisch sicheren Seite. «Leeds ist aufgestiegen, somit greift die Kaufverpflichtung», sagte Sportdirektor Markus Krösche dem «Kicker» (Montag). Sollte Leeds nicht einlenken und die vereinbarten 21 Millionen Euro zahlen, droht ein Rechtsstreit. Augustin hatte im Winter seine Leihe zur AS Monaco vorzeitig beendet und war nach Leeds weitergezogen. Leeds teilte Anfang Juli mit, dass die Leihe am 30. Juni abgelaufen sei und nicht verlängert werde.