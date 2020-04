Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Written by: Redaktion (dpa) | 13/04/2020 | Aktualisiert um: 22:05 | Überblick

Weltverbandschef hofft auf Formel-1-Rennen mit Fans noch dieses Jahr

BERLIN: Weltverbandschef Jean Todt rechnet fest mit einem Formel-1-Neustart auch mit Zuschauern noch in diesem Jahr. «Ich glaube daran. Ich glaube wirklich daran. Und ehrlich gesagt hoffe ich es. Ich hoffe es und wir brauchen es», sagte der Präsident des Internationalen Automobilverbands Fia in einem am Montag veröffentlichten Interview des Fachportals «motorsport-total.com». Die Formel 1 pausiert derzeit wegen der Coronavirus-Pandemie, die ersten neun geplanten Rennen dieser Saison wurden abgesagt oder auf unbestimmte Zeit verschoben.

Labbadia verzichtet bei Hertha zunächst auf «weite Teile» des Gehalts

BERLIN: Bruno Labbadia wird zu Beginn seiner Zeit als Cheftrainer von Bundesligist Hertha BSC auf «weite Teile» seines Gehalts verzichten. Der neue Coach habe dies angeboten für den Zeitraum, bis wieder regulär Fußball gespielt werden könne, sagte Geschäftsführer Michael Preetz am Montag bei der Präsentation des Nachfolgers von Alexander Nouri. «Das finde ich eine tolle und bemerkenswerte Geste und möchte mich da auch gleich zu Beginn schon mal für bedanken», betonte Preetz. «Das zeigt, dass er sehr reflektiert auch in dieser Situation auf die Gesamtumstände, die wir in unserem Land und im Fußball haben, abhebt und sie im Blick hat.»

Englischer Fußballverband für Wembley-Stadion als Spielort

LONDON: Der englische Fußballverband FA hat das Londoner Wembley-Stadion und den St. George's Park in Burton upon Trent/Staffordshire als neutrale Austragungsorte für den Abschluss der Premier-League-Saison angeboten. Das berichtet die englische Tageszeitung «The Times». Nach der Unterbrechung der Saison durch die Coronavirus-Pandemie ist der bevorzugte Plan der FA, die restlichen Spiele ohne Zuschauer auszutragen. Dabei könnten in den beiden Arenen möglicherweise am selben Tag gleich mehrere Spiele ausgetragen werden.

Nach sieben Jahren: Torhüter Rensing verlässt Düsseldorf

Düsseldorf (dpa) - Nach sieben Jahren wird Torhüter Michael Rensing den Fußball-Bundesligisten Fortuna Düsseldorf zum Saisonende verlassen. Der Vertrag des 35-Jährigen läuft im Sommer aus. Rensing war beim FC Bayern München einst zum Nachfolger von Nationaltorhüter Oliver Kahn aufgebaut worden, schaffte den langfristigen Sprung zum Stammkeeper aber nicht. Über den 1. FC Köln und Bayer Leverkusen kam er 2013 zur Fortuna, für die er 137 Pflichtspiele absolvierte. Nachdem er im Trainingslager vor dieser Saison bei einem Fahrradunfall eine Schultereckgelenkssprengung erlitten hatte, konnte er seinen Stammplatz aber nicht mehr zurückerobern.

Bayern-Profi Hernandez: «Unmöglich, Champions League abzuschließen»

MÜNCHEN: Weltmeister Lucas Hernandez vom FC Bayern glaubt wegen der Corona-Krise nicht mehr daran, dass die Champions League in dieser Saison zu Ende gespielt werden kann. Das sagte der Franzose der Sport-Tageszeitung «L'Équipe» am Wochenende. Wegen der Pandemie wird derzeit in Europa kein Fußball mehr gespielt, die Partien der Königsklasse sind auf unbestimmte Zeit verschoben worden. «Man muss Realist sein. Ich glaube nicht, dass es möglich ist, die Champions League abzuschließen, vor allem wenn man die Ligen vorzieht.»

Anwalt Schickhardt moniert: «Clubs viel zu sehr auf Kante finanziert»

HANNOVER : Sportanwalt Christoph Schickhardt hat die finanzielle Situationen bei einigen Vereinen aus der 1. und 2. Fußball-Bundesliga vor der Coronavirus-Pandemie kritisiert. Clubs seien «viel zu sehr auf Kante finanziert», sagte der Jurist im «Sportclub» des NDR. «Es kann nicht sein, dass jeder Euro, der reinkommt, sofort an Spieler und Spielerberater durchgereicht wird», monierte Schickhardt.

Sturmlegende Pizarro: «Guardiola ist der beste, den ich hatte»

BREMEN: Claudio Pizarro hat in seiner Karriere unter vielen hochkarätigen Trainern gespielt, Pep Guardiola hat es der Sturmlegende von Werder Bremen jedoch besonders angetan. «Pep hat tatsächlich meinen Horizont im Fußball noch einmal erweitert, er hat eine ganz andere Vision vom Fußball als andere Trainer», sagte der Peruaner im Interview für ein Sonderheft des «Weser-Kuriers». «Er ist der beste, den ich hatte.»

Trotz Corona: Handballer Strobel bleibt bei Karriereende im Sommer

BALINGEN: Handball-Nationalspieler Martin Strobel wird seine Karriere unabhängig von der Corona-Krise definitiv in diesem Sommer beenden. Der 33 Jahre alte Spielmacher vom HBW Balingen-Weilstetten bleibt bei seiner Entscheidung, auch wenn die derzeit noch unterbrochene Bundesliga-Saison abgebrochen werden muss. «Der ein oder andere ist schon auf mich zugekommen und hat gefragt, ob ich jetzt vielleicht doch noch mal ein Jahr dranhänge», sagte der Europameister von 2016 der Deutschen Presse-Agentur. «Aber für mich selbst war das nie ein Thema. Entscheidungen sind Entscheidungen, und diese habe ich so getroffen.»

«Marca»: Real Madrid will BVB-Stürmer Haaland schon diesen Sommer

MADRID: Sturmtalent Erling Haaland soll bereits in diesem Sommer von Borussia Dortmund zu Real Madrid wechseln. Das berichtet die spanische Zeitung «Marca» zu Ostern auf ihrer Titelseite. Demnach haben die «Königlichen» ihre Bemühungen sowohl um den 19 Jahre alten Norweger als auch um den französischen Weltmeister Kylian Mbappé intensiviert. Profitieren könnte Real dabei von einer angeblichen Ausstiegsklausel in Höhe von 75 Millionen Euro, die der erst im Januar abgeschlossene und bis 2024 datierte Vertrag zwischen dem BVB und Haaland beinhalten soll. Nach Informationen der «Bild» greift diese Klausel jedoch erst frühestens im Sommer 2022.

Hertha BSC will Zusammenarbeit mit Arne Friedrich fortsetzen

BERLIN: Fußball-Bundesligist Hertha BSC möchte den früheren Nationalspieler Arne Friedrich weiterhin längerfristig an den Hauptstadtclub binden. «Wir hoffen, dass er an Bord bleibt. Wir glauben, dass er ein wichtiger Teil von Hertha BSC sein kann», sagte Sport-Geschäftsführer Michael Preetz am Ostermontag. Der 40 Jahre alte Friedrich arbeitet zunächst noch bis zum Saisonende fest als Performance Manager für die Berliner. «Wir können uns den Arne in den nächsten Jahren in einer Rolle vorstellen, die Kabine und Geschäftsstelle verbindet», sagte Preetz. Die Gespräche sollen in den «nächsten Wochen» intensiviert werden.

Nach Fan-Protesten: Tottenham Hotspur zahlt Angestellten Lohn weiter

LIVERPOOL: Nach dem FC Liverpool ist auch der englische Fußball-Club Tottenham Hotspur bei der angekündigten Inanspruchnahme staatlicher Gelder im Zuge der Corona-Krise zurückgerudert. Nach massiven Protesten der Fans und einer erneuten internen Beratung habe der Premier-League-Club beschlossen, nur beim Vorstand Gehaltskürzungen vorzunehmen und allen nicht spielenden Mitarbeitern zu 100 Prozent ihr Gehalt für April und Mai zu zahlen, teilte der Club am Montag mit.

Italiens Ex-Nationalspieler Vialli übersteht Krebs-Erkrankung

ROM: Der frühere italienische Fußball-Nationalspieler Gianluca Vialli ist nach seiner Krebserkrankung wieder gesund. «Im Dezember habe ich meine 17 Monate lange Chemotherapie beendet. Ein Zyklus von acht Monaten, ein weiterer von neun», sagte der 55 Jahre alte WM-Dritte von 1990 der Zeitung «La Repubblica». «Die Zeit war sehr schwer, auch für einen harten Typen wie mich.» Bei der letzten Untersuchung seien keine Krankheitszeichen mehr festgestellt worden. Vialli, der als Teammanager der italienischen Nationalmannschaft arbeitet, hält sich derzeit in London auf.

Zuschauerrekord virtuell geknackt: Lok sammelt mehr als 120 000 Euro

LEIPZIG: Fußball-Regionalligist 1. FC Lokomotive Leipzig hat mit seiner Spendenaktion über 120 000 Euro eingesammelt und damit frühzeitig seine Zielmarke geknackt. Der Club verkauft seit gut dreieinhalb Wochen zum Preis von einem Euro Tickets für ein imaginäres Spiel am 8. Mai, bis Montagnachmittag gingen mehr als 126 000 Tickets weg. Der Club hatte sich das Ziel gesetzt, auf mehr virtuelle Zuschauer zu kommen, als reell beim legendären Europapokal-Halbfinale gegen Bordeaux im Zentralstadion waren. 1987 sollen 120 000 Besucher das Spiel verfolgt haben. Offiziell waren nur 73 000 Zuschauer erlaubt gewesen.

Kohlschreiber: Glaube, dass sich «der gesamte Sport ändert»

AUGSBURG: Tennisprofi Philipp Kohlschreiber glaubt, dass sich durch die Corona-Krise «der gesamte Sport ändert». Er persönlich befürchtet auch Nachteile. «Unser Beruf als Tennisspieler wird brutal hart getroffen von dieser Krise, weil wir so international unterwegs sind», sagte der 36-Jährige der «Augsburger Allgemeinen». Seit vergangener Woche darf er mit einer Ausnahmegenehmigung für den Profibereich wieder trainieren. Noch mache er aber fast gar nichts.

