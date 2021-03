Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

ERC Ingolstadt verlängert Vertrag von Stürmer Pietta

INGOLSTADT: Daniel Pietta soll auch in der nächsten Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) beim ERC Ingolstadt bleiben. Die Oberbayern verlängerten den Vertrag des Stürmers, wie sie am Mittwoch bekanntgaben. Der 34-Jährige war im November von den Krefeld Pinguinen zum ERC gewechselt.

Segeln: Kieler Woche wird erneut auf September verschoben

KIEL: Die Kieler Woche wird wie schon im ersten Jahr der Corona-Pandemie auch 2021 in den Frühherbst verschoben. Die 127. Auflage der weltgrößten Segel-Regattawoche soll erneut nicht zum Traditionstermin im Juni, sondern vom 4. bis 12. September stattfinden. Das gaben die Organisatoren und die Stadt Kiel am Mittwochabend nach Abstimmung mit den beteiligten Vereinen und Rücksprache mit der schleswig-holsteinischen Landesregierung bekannt. Mit der Entscheidung reagieren die Veranstalter frühzeitig auf die in vielen Ländern wieder steigenden Inzidenzzahlen und die damit verbundene unsichere Planungslage.

Ex-Basketball-Profi und Nationalspieler Bradley querschnittsgelähmt

DALLAS: Der ehemalige deutsche Basketball-Nationalspieler Shawn Bradley ist bei einem Radunfall vor ein paar Wochen in den USA schwer verletzt worden. Wie die Dallas Mavericks, für die Bradley von 1997 bis 2005 gespielt hatte, am Mittwochabend in einer Presseerklärung bekanntgaben, erlitt der mittlerweile 48-Jährige eine traumatische Rückenmarkverletzung und ist querschnittsgelähmt. «Eine traurige Nachricht am Abend: Wir denken an dich, Shawn, wünschen Dir die bestmögliche Recovery sowie Dir und Deiner Family Kraft für alles Bevorstehende», twitterte der Deutsche Basketball-Bund.

Kieler Handballer siegen in Coburg

FRANKFURT/MAIN: Rekordmeister THW Kiel hat mit einem 37:32 (19:15)-Pflichtsieg beim HSC 2000 Coburg den zweiten Tabellenplatz in der Handball-Bundesliga erobert. Der Titelverteidiger zog dank des ungefährdeten Erfolges am Mittwochabend mit 29:3 Punkten am SC Magdeburg (28:10) vorbei und rückte näher an Spitzenreiter SG Flensburg-Handewitt (32:4) heran. Das Spiel des Vizemeisters gegen den Bergischen HC war wegen eines positiven Corona-Falls bei den Flensburgern abgesagt worden.

Drittligist Hansa Rostock darf auf Zuschauer hoffen

SCHWERIN/ROSTOCK: Fußball-Drittligist Hansa Rostock darf trotz bundesweit steigender Corona-Infektionszahlen als erster deutscher Proficlub nach etlichen Monaten wieder auf Fans bei einem Spiel hoffen. «Update zu einer möglichen Zuschauer-Rückkehr: Nach einem guten Gespräch zwischen unserem Vorstandsvorsitzenden, der Stadt und dem Land wird es morgen in Schwerin eine finale Entscheidung geben. Drückt die Daumen!», twitterte der Verein am Mittwochabend. Zuvor hatte die Landesregierung positive Signale gesendet. Sie werde vorgeschlagen, dass für das Heimspiel von Hansa am Samstag gegen den Halleschen FC 777 Zuschauer im 30.000 Zuschauer fassenden Ostseestadion zugelassen werden.

Dynamo Dresden baut die Tabellenführung in der 3. Liga aus

DRESDEN: Die SG Dynamo Dresden liegt in der 3. Fußball-Liga weiter auf Aufstiegskurs. Die Sachsen setzten sich in ihrem Nachholspiel am Mittwochabend mit 1:0 (1:0) gegen den SV Wehen Wiesbaden durch und bauten gleichzeitig ihren Vorsprung auf den FC Ingolstadt und den TSV 1860 München aus. Die Hessen erlitten dagegen die dritte Pleite nacheinander und verlieren die Spitzenplätze aus den Augen. Den entscheidenden Treffer erzielte Dynamo-Angreifer Pascal Sohm nach elf Minuten. Im Verfolgerduell trennten sich der SC Verl und der FC Ingolstadt 1:1 (0:0).

PSG zieht souverän ins Pokal-Viertelfinale ein

PARIS: Paris Saint-Germain steht im Viertelfinale des französischen Fußball-Pokals. Der 13-malige Cup-Gewinner setzte sich am Mittwochabend im Parc des Princes gegen Liga-Spitzenreiter OSC Lille mit 3:0 (2:0) durch. Bereits in der neunten Minute gingen die Pariser durch Mauro Icardi in Führung. Frankreichs Weltmeister Kylian Mbappé erhöhte per Foulelfmeter (41.) drei Minuten nach seiner Einwechslung für Icardi und traf auch noch in der Nachspielzeit (90.+3) für den Tabellenzweiten der Ligue 1.

Zweitligaspiel Kiel gegen Hannover 96 wird verlegt

FRANKFURT/MAIN: Das für kommenden Freitag geplante Zweitligaspiel zwischen Holstein Kiel und Hannover 96 ist verlegt worden. Da sich beide Teams aufgrund von Corona-Fällen derzeit in Quarantäne befinden, hat die Deutsche Fußball Liga die Partie am Mittwoch abgesagt. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest. Bereits am vergangenen Wochenende waren das Gastspiel der Kieler beim 1. FC Heidenheim und das Heimspiel von Hannover gegen die Würzburger Kickers ausgefallen.

Chelsea-Sieg auch im Rückspiel: Blues unter Tuchel ins Viertelfinale

LONDON: Der FC Chelsea hat zum ersten Mal seit 2014 wieder das Viertelfinale der Champions League erreicht. Die Mannschaft des deutschen Fußball-Trainers Thomas Tuchel gewann am Mittwochabend an der Stamford Bridge mit 2:0 (1:0). Hakim Ziyech brachte in der 34. Minute auf Vorlage von Timo Werner und Kai Havertz die Londoner in Führung. In der Nachspielzeit erhöhte Emerson (90.+4). Das Hinspiel hatte der FC Chelsea mit 1:0 gewonnen.

FC Bayern München zum 19. Mal im Champions-League-Viertelfinale

MÜNCHEN: Der FC Bayern München steht zum 19. Mal im Viertelfinale der Champions League und ist damit alleiniger Rekordhalter in der europäischen Fußball-Königsklasse. Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick gewann am Mittwochabend das Achtelfinal-Rückspiel gegen Lazio Rom mit 2:1 (1:0) und setzte sich nach dem 4:1 im ersten Duell souverän durch. Weltfußballer Robert Lewandowski brachte den deutschen Rekordmeister mit einem Foulelfmeter in Führung (33. Minute). Für den Titelverteidiger der Champions League traf nach der Pause noch Eric Maxim Choupo-Moting (73.); Marco Parolo (82.) erzielte das Tor für die Gäste.

Vielseitigkeits-EM verlegt: Nun im September in der Schweiz

LAUSANNE: Die Europameisterschaften im Vielseitigkeits-Reiten in diesem Jahr werden verlegt. Der Weltreiter-Verband FEI teilte am Mittwoch mit, dass das Championat statt in Frankreich nun vom 23. bis 26. September im schweizerischen Avenches stattfindet.

Ursprünglich sollten die Titel vom 11. bis 15. August in Haras du Pin vergeben werden. Wegen der Verlegung der Olympischen Spiele aufgrund der Corona-Pandemie von 2020 auf 2021 war ein neuer EM-Termin notwendig geworden. Die Spiele in Tokio finden vom 23. Juli bis 8. August statt. Da die französischen Veranstalter kein neues Datum finden konnten, kam Avenches zum Zug. Dafür erhielt Haras du Pin den Zuschlag für die EM 2023.

Bei der EM in Luhmühlen 2019 hatten Ingrid Klimke und Michael Jung wie schon zwei Jahre zuvor einen Doppelerfolg im Einzel gefeiert. Auch der Team-Titel ging vor zwei Jahren an die deutsche Equipe.

Zwei Corona-Fälle bei den Füchsen - Spiel gegen Minden findet statt

BERLIN: Handball-Bundesligist Füchse Berlin hat zwei Corona-Fälle im Spielerkreis vermeldet. Nach der Rückkehr aus der Länderspielpause wurden die dänischen Nationalspieler Hans Lindberg und Jacob Holm positiv getestet, wie der Verein am Mittwoch mitteilte. Da beide Nationalspieler noch vor dem Einstieg ins Füchse-Training kontrolliert wurden, gab es keinen Kontakt zu den Mannschaftskameraden. Der Bundesliga-Spielplan bleibt somit unberührt; die Berliner können am Donnerstagabend ihre Heimpartie gegen GWD Minden austragen.

Weiterer Corona-Fall bei Deutschlands erstem U21-EM-Gegner Ungarn

BUDAPEST: Eine Woche vor dem EM-Auftaktspiel der deutschen U21-Fußballer gegen Ungarn hat ein weiterer Corona-Fall beim Gegner erneut für eine personelle Veränderung gesorgt. Wie der Verband des Co-Gastgebers am Mittwoch im Kurznachrichtendienst Twitter bekanntgab, wurde Mannschaftskapitän Patrik Demjen (Zalaegerszegi TE FC) positiv auf das Virus Sars-CoV-2 getestet. Der Torhüter hat das Trainingslager verlassen und sich in Quarantäne begeben. Für ihn wurde Martin Auerbach (Puskás Akadémia FC) nachnominiert.

Sieben Corona-Fälle im deutschen Leichtathletik-Team nach Hallen-EM

DARMSTADT: Im deutschen Leichtathletik-Team hat es nach der Rückkehr von der Hallen-Europameisterschaft im polnischen Torun sieben Corona-Fälle gegeben. Dies bestätigte das medizinische Kompetenzteam des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) laut einer Mitteilung vom Mittwoch. Es seien umfassende Maßnahmen eingeleitet worden, die Gesundheitsämter informiert und weitere Tests nach einem definierten Schema angeordnet worden. Alle 48 Starter und 19 Betreuer, die vom 4. bis 7. März bei der Hallen-EM waren, wurden laut DLV über die Situation informiert.

Versöhnliches im Schalker Machtkampf - Werben um Rangnick hält an

ESSEN: Im beim Werben um Ralf Rangnick entstandenen Machtkampf auf Schalke bahnt sich Entspannung an. Wie die bisher im Hintergrund agierende Interessengemeinschaft aus Politik, Wirtschaft und Vereinsumfeld bekanntgab, soll es am (heutigen) Mittwoch ein Gespräch mit dem Aufsichtsrat des vom Abstieg bedrohten Fußball-Bundesligisten geben. «Wir möchten zum Wohl des Vereins mit allen Beteiligten zusammenarbeiten, wir sind keine Opposition. Wir müssen in einer solchen Krise alle Kräfte bündeln», sagte Ulrich Paetzel, Vorstandsvorsitzender der Emschergenossenschaft und Sprecher der Gruppe am Mittwoch in Essen.

Datenaffäre des VfB: Verfahren nach Trennung von Mitarbeitern

STUTTGART: Die personellen Konsequenzen im Zuge der Datenaffäre des VfB Stuttgart haben juristische Folgen. Einem Bericht der «Stuttgarter Zeitung» und der «Stuttgarter Nachrichten» (Mittwoch) zufolge wehren sich vier Mitarbeiter, von denen sich der schwäbische Fußball-Bundesligist getrennt hat, vor Gericht. Drei ehemalige Mitarbeiter haben sich an das Arbeitsgericht Stuttgart gewandt, wie das Gericht auf dpa-Anfrage bestätigte. Die Klagen richten sich gegen «Kündigungen, die der VfB Stuttgart ihnen gegenüber im Februar 2021 ausgesprochen hat», teilte das Gericht in einer Mitteilung am Mittwoch mit.

Polens Präsident will Lewandowski mit Orden auszeichnen

WARSCHAU: Polens Präsident Andrzej Duda will Weltfußballer Robert Lewandowski mit einem Orden auszeichnen. Der 32 Jahre alte Stürmer des FC Bayern München soll am kommenden Montag im Präsidentenpalast das Komturkreuz des Ordens Polonia Restituta erhalten, sagte ein Sprecher des Präsidialamtes am Mittwoch in Warschau. Es ist eine der höchsten zivilen Auszeichnungen in Polen. Lewandowski erhalte die Auszeichnung für seine «herausragenden sportlichen Leistungen und die Image-Förderung Polens in der internationalen Arena», heißt es in dem entsprechenden Beschluss.

Löw spricht Gislason Mut zu: «Ich stehe an Deiner Seite»

FRANKFURT/MAIN: Joachim Löw hat Handball-Nationaltrainer Alfred Gislason nach einem Drohbrief mit rassistischem Inhalt Mut zugesprochen. «Ich kann mir kaum vorstellen, was so eine Drohung in einem Menschen auslöst. Alfred, ich und viele Menschen stehen an Deiner Seite!», schrieb Fußball-Nationaltrainer Löw am Mittwoch in einem vom Deutschen Fußball-Bund auf Twitter verbreiteten Statement. Gislason sei «ein grandioser Bundestrainer, und wir sind stolz auf Dich und Deine Mannschaft», hieß es in dem Post des DFB. .

München glaubt weiter an EM 2021: Rückzug «war und ist kein Thema»

MÜNCHEN: Trotz der jüngsten Aussagen von UEFA-Präsident Aleksander Ceferin geht München fest von vier Partien der Fußball-Europameisterschaft in diesem Sommer in der Allianz Arena aus. Die Veranstalter planen «weiterhin mit verschiedenen Szenarien, was mögliche Zuschauer im Stadion betrifft», hieß es am Mittwoch in einer Erklärung der bayerischen Landeshauptstadt. «Ein Rückzug Münchens war und ist kein Thema.»

UEFA ordnet Ceferin-Aussagen ein - Geisterspiele unwahrscheinlich

NYON: Die Europäische Fußball-Union hat die Aussagen ihres Präsidenten Aleksander Ceferin zur Zulassung von Zuschauern bei der EM in diesem Sommer teilweise relativiert. Keine der zwölf Ausrichterstädte werde «automatisch» gestrichen, wenn dort nur Geisterspiele möglich sein sollten, teilte die UEFA am Mittwoch auf dpa-Anfrage mit. Es müsse dann aber abgewogen werden, ob es nicht sinnvoller wäre, die Partien an einen anderen Ort zu verlegen. Eine erste Frist für die Entscheidung läuft bis zum 7. April. Ceferin hatte am Wochenende kroatischen Medien gesagt, dass jeder Spielort garantieren müsse, bei dem Turnier vom 11. Juni bis 11. Juli Fans ins Stadion zu lassen.

Ex-Weltmeister Hannes Reichelt beendet Ski-Karriere

LENZERHEIDE: Der frühere Weltmeister und Kitzbühel-Sieger Hannes Reichelt beendet seine aktive Karriere als Skirennsportler. Der 40 Jahre Österreicher gab diesen Schritt am Mittwoch beim alpinen Weltcup-Finale in Lenzerheide bekannt.

Reichelt war Super-G-Spezialist. In dieser Disziplin holte bei der WM 2015 in Beaver Creek Gold. Seine erste Medaille bei Großereignissen hatte Reichelt bei der Weltmeisterschaft 2011 in Garmisch mit Silber im Super-G gewonnen. Insgesamt gewann der Salzburger 13 Weltcuprennen und sicherte sich 2007/08 den Super-G-Weltcup. In Kitzbühel war er 2014 auch in der Abfahrt erfolgreich. Insgesamt absolvierte Reichelt 305 Weltcup-Einsätze, 44 Mal stand er auf dem Podest.

Nach seinem 2019 in Bormio erlittenen Kreuzbandriss im rechten Knie gelang es ihm nicht mehr, in die Weltspitze zurückzukehren. «Ich habe das Gefühl gehabt, dass nach 20 Jahren im Ski-Weltcup der Zeitpunkt gekommen ist, mich zu verabschieden.» Er sei nicht mehr in der Lage, ans Limit zu gehen. Reichelt will sich am Donnerstag beim Saisonfinale in Lenzerheide als Vorläufer verabschieden.

Herpes-Infektionen: Zahl der toten Pferde auf 17 gestiegen

BERLIN: Die Zahl der toten Pferde nach Herpes-Infektionen bei einem Reitturnier in Valencia ist inzwischen auf 17 gestiegen. Nach Angaben des Weltverbandes FEI sind davon zehn Tiere in Spanien, fünf in Deutschland und zwei in Belgien gestorben. Die meisten Pferde gehörten deutschen Reitern. Die Zahl der europäischen Länder mit nachgewiesenen Fällen der Virusvariante EHV-1 ist inzwischen auf neun gestiegen. Das Virus hatte sich von Valencia aus nach Nordeuropa ausgebreitet.

Medien: Anleihe-Modell soll Werder Bremen durch Coronakrise helfen

BREMEN: Fußball-Bundesligist Werder Bremen möchte übereinstimmenden Medienberichten zufolge eine Mittelstandsanleihe bei Versicherungen, Versorgungswerken oder Kapitalgesellschaften auf den Markt bringen, um dadurch die großen Einnahmeverluste der Coronazeit zu kompensieren. Nach Informationen der «Börsen-Zeitung» und des Multimediaprojekts «Deichstube» erhofft sich der finanziell schwer angeschlagene Club dadurch Einnahmen von etwa 15 bis 20 Millionen Euro. Die Bremer selbst möchten diese Berichte nicht kommentieren.

Erster Neuzugang: Mainzer Latza wechselt zum FC Schalke 04

GELSENKIRCHEN: Bundesligaprofi Danny Latza vom FSV Mainz 05 kehrt zum FC Schalke 04 zurück. Der 31 Jahre alte Routinier soll beim vom Abstieg bedrohten Tabellenletzten der Fußball-Bundesliga eine zentrale Rolle beim Aufbau einer neuen Mannschaft einnehmen und ist der erste Neuzugang für die kommende Saison. Dies teilten beide Clubs am Mittwoch mit. Latza, dessen Vertrag in Mainz am Saisonende ausläuft, unterschrieb beim Revierclub einen ligaunabhängigen Vertrag bis 2023, der sich im Aufstiegsfall um ein weiteres Jahr verlängert.

Neuseeland gewinnt zum vierten Mal den America's Cup

AUCKLAND: Die Segler aus Neuseeland haben den 36. America's Cup gewonnen. Die Titelverteidiger holten am Mittwoch den entscheidenden Sieg und setzten sich in ihrem Heimatrevier mit 7:3 gegen Herausforderer Italien durch. Nach 1995, 2000 und 2017 ist es der vierte Cup-Triumph für das Emirates Team New Zealand mit Steuermann Peter Burling. In Rennen zehn konnte die neuseeländische «Te Rehutai» die Ziellinie des Kurses im Waitemata Harbour vor Auckland 46 Sekunden vor «Luna Rossa» mit den Co-Steuermännern Francesco Bruni (Palermo) und Jimmy Spithill (Sydney) erreichen.

Positiver Corona-Test beim 1. FC Köln - Mannschaftstraining abgesagt

KÖLN: Nach einem positiven Corona-Test im Funktionsteam hat Fußball-Bundesligist 1. FC Köln am Mittwoch sein Mannschaftstraining abgesagt. Dies sei vorsorglich und proaktiv in Abstimmung mit dem Kölner Gesundheitsamt geschehen, teilte der Club mit. Der komplette Staff und die Spieler wurden am Mittwochmorgen erneut getestet. Alle Ergebnisse der Schnelltests blieben negativ. Für Donnerstag ist ein PCR-Test vorgesehen.

Nach Ceferin-Vorstoß: München kann EM mit Fans nicht garantieren

MÜNCHEN: Die Forderung von UEFA-Präsident Aleksander Ceferin nach Zuschauern in den EM-Stadien bringt München in Bedrängnis. «Es ist zum jetzigen Zeitpunkt schlicht nicht möglich, eine Aussage darüber zu treffen, ob es das Infektionsgeschehen der Corona-Pandemie zulässt, im Juni Zuschauer zuzulassen oder nicht», sagte der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) am Mittwoch bei «bild.de». Der Chef der Europäischen Fußball-Union hatte am Wochenende in einem Interview gesagt, dass jeder Spielort garantieren müsse, bei dem Turnier Fans ins Stadion zu lassen.

Alpiner Ski-Renndirektor Couder positiv auf Corona getestet

LENZERHEIDE: Beim Weltcup-Finale der alpinen Skirennfahrer in Lenzerheide ist der Herren-Renndirektor Emmanuel Couder positiv auf Corona getestet worden. Das teilte der Weltverband Fis am Mittwoch mit. Couder habe sich in der Schweiz in Selbstisolation begeben, nachdem er erste Symptome bemerkt habe. Nach Fis-Angaben sind alle Personen, die in Kontakt mit dem Franzosen waren, auf Covid-19 getestet worden, und dabei habe es nur negative Resultate gegeben.

«Nürburgring-Königin»: Rennfahrerin und Moderatorin Schmitz gestorben

NÜRBURG: Die legendäre Rennfahrerin und Moderatorin Sabine Schmitz ist tot. Die 51-Jährige starb am Dienstag, wie der Stiefbruder René Schmitz der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Die neben dem Nürburgring in Adenau geborene Schmitz war 1996 die erste Frau, die beim 24 Stunden-Rennen auf ihrer Heimstrecke triumphieren konnte. Ein Jahr später verteidigte sie den Titel und holte 1998 auch als erste Frau den Meistertitel in der Langstreckenserie VLN.

Internationale Bekanntheit erlangte sie durch ihre Auftritte in der britischen Kult-Serie «Top Gear». Auch in Deutschland moderierte die «Nürburgring-Königin» diverse Motorsportmagazine im Fernsehen und chauffierte Touristen und Interessierte mit dem Renntaxi durch die «Grüne Hölle». Die Zahl der dabei zurückgelegten Runden liegt bei mehr als 20.000.

Bis 2019 fuhr Schmitz noch Rennen und wollte auch 2020 an den Start gehen. Doch der Krebs, an dem sie seit 2017 litt, verhinderte ein Comeback auf der Rennstrecke.

6000 Zuschauer bei WM-Kampf von Deines zugelassen

MOSKAU: Der Magdeburger Box-Profi Adam Deines darf sich bei seinem WM-Kampf am Samstag über Zuschauer freuen.

Wie der Magdeburger Boxstall SES am Mittwoch auf dpa-Anfrage mitteilte, werden beim Duell mit dem ungeschlagenen Doppel-Weltmeister Artur Beterbijew im Megasport-Palace von Moskau 6000 Fans zugelassen. Der Kampfabend wird von 19.00 Uhr an vom MDR via Livestream übertragen. Halbschwergewichts-Champion Beterbijew gewann seine bisherigen 15 Profi-Kämpfe durch K.o., boxt nun als klarer Favorit erstmals in seiner Heimat. Der Kampf war aufgrund von Verletzungen und der Coronavirus-Pandemie bereits dreimal verschoben worden.

Weltcup-Abfahrten in Lenzerheide abgesagt: Kugeln an Feuz und Goggia

LENZERHEIDE: Wegen weiter anhaltender Schneefälle sind beim Weltcup-Finale der alpinen Ski-Asse in Lenzerheide die Abfahrten der Männer und Frauen abgesagt worden. Die Verantwortlichen in der Schweiz entschieden am Mittwoch, dass die Rennen nicht ausgetragen werden können. Weil die beiden Schussfahrten in dieser letzten Weltcup-Woche nicht mehr nachgeholt werden, stehen auch die Gewinner in den Disziplinwertungen fest: Bei den Männern holte der Schweizer Beat Feuz zum vierten Mal nacheinander die kleine Kristallkugel. Die Trophäe bei den Frauen ging an Olympiasiegerin Sofia Goggia aus Italien.