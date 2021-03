Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

Ski-WM: Norwegen zieht Berufung gegen Disqualifikation Kläbos zurück

OSLO: Der norwegische Skiverband hat seine Berufung gegen die Disqualifizierung von Johannes Kläbo bei der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf zurückgezogen. Nach Angaben des Verbandes erfolgte dies auf Wunsch Kläbos. Dem 24-Jährigen war der Sieg des Rennens über 50 Kilometer in der klassischen Technik am Sonntag aberkannt worden, weil er im Zieleinlauf den Russen Alexander Bolschunow behindert hatte. Die Goldmedaille war damit an den Norweger Emil Iversen gegangen, der als Zweiter ins Ziel gekommen war.

Eisbären Berlin siegen mit 6:3 bei den Kölner Haien

KÖLN: Die Eisbären Berlin haben den dritten Sieg hintereinander in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gefeiert. Am Mittwochabend gewannen die Hauptstädter bei den Kölner Haien mit 6:3 (4:1, 0:1, 2:1) und festigten damit die Tabellenführung in der Nordgruppe. Parker Tuomie gelangen zwei Tore, außerdem trafen Kris Foucault, Marcel Noebels, Sebastian Streu und Frank Hördler für die Eisbären.

Tennis-Star Federer siegt in drei Sätzen beim Comeback

DOHA: Der 20-fache Grand-Slam-Turniersieger Roger Federer hat sich mit einem knappen Sieg erfolgreich auf der Tennis-Tour zurückgemeldet. Sein erstes Match seit mehr als einem Jahr gewann der Schweizer bei seinem mit großer Spannung erwarteten Comeback in Doha mit 7:6 (10:8), 3:6, 7:5 gegen den Briten Daniel Evans. Trotz mangelnder Spielpraxis zog die langjährige Nummer eins der Welt nach 2:24 Stunden ins Viertelfinale ein und trifft dort auf den Georgier Nikolos Bassilaschwili.

Drittligist 1. FC Kaiserslautern stellt Sportdirektor Notzon frei

KAISERSLAUTERN: Mitten im Abstiegskampf der 3. Fußball-Liga hat sich der 1. FC Kaiserslautern mit sofortiger Wirkung von Sportdirektor Boris Notzon getrennt. Die Pfälzer stellten den 41-Jährigen, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft, am Mittwoch frei. Notzon arbeitete seit 2014 zunächst als Leiter Scouting und Spielanalyse für die Roten Teufel und hatte im August 2017 den Posten des Sportdirektors übernommen.

Bayern-Fußballerinnen nach 3:0 im Viertelfinale der Champions League

MÜNCHEN: Die Fußballerinnen des FC Bayern sind ungefährdet in das Viertelfinale der Champions League eingezogen. Nach einem 6:1 im Achtelfinal-Hinspiel bei Kasygurt Schymkent in Kasachstan gewannen die Münchnerinnen am Mittwochabend mit 3:0 (2:0) auch das Rückspiel.

Wende im Fall Bobic? - Eintracht will Sportvorstand halten

FRANKFURT/MAIN: Fredi Bobic kann Eintracht Frankfurt im Sommer nur für eine Millionen-Ablöse vorzeitig verlassen. Der Aufsichtsrat des hessischen Fußball-Bundesligisten will den Sportvorstand nicht kampf- und kostenlos ziehen lassen und verweigerte dem 49-Jährigen am Mittwoch die von ihm gewünschte vorzeitige Vertragsauflösung zum Saisonende. Spekuliert worden war zuletzt über einen Wechsel zu Hertha BSC. Allerdings ist ein Wechsel des Ex-Profis, der den Posten seit 2016 bekleidet, nicht endgültig vom Tisch. Über eine Auflösung des Vertrages könne weiter verhandelt werden, wenn es von Seiten eines anderen Vereins Interesse an einer Verpflichtung gebe, hieß es.

Ralf Rangnick zur Löw-Nachfolge: «Im Moment bin ich frei»

LEIPZIG: Ralf Rangnick hat Interesse an der Nachfolge von Bundestrainer Joachim Löw bekundet. Es sei eine «Stelle, die niemanden in Deutschland kalt lässt», sagte der 62-Jährige am Mittwoch bei Sky. «Ich kann mir grundsätzlich alles vorstellen. Für mich ist es in erster Linie eine Frage des Timings. Im Moment bin ich frei», sagte Rangnick. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hatte am Dienstag mitgeteilt, dass Löw nach der EM in diesem Sommer aufhört.

Bielefeld verliert Bundesliga-Nachholspiel gegen Werder

BIELEFELD: Arminia Bielefeld hat im Nachholspiel der Fußball-Bundesliga den Sprung auf einen Nichtabstiegsplatz klar verpasst. Die Ostwestfalen verloren am Mittwoch gegen Werder Bremen mit 0:2 (0:0) und belegen mit 19 Punkten weiterhin Relegationsplatz 16. Die Arminia blieb auch im siebten Spiel in Folge und im zweiten mit dem neuen Trainer Frank Kramer sieglos. Joshua Sargent (47.) und Kevin Möhwald (75.) trafen für die Gäste von der Weser, die ihren Platz im gesicherten Mittelfeld der Tabelle mit nun 30 Zählern festigten und einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machten.

Nach 1:1 gegen Barcelona: PSG im Champions-League-Viertelfinale

PARIS: Vorjahresfinalist Paris Saint-Germain hat sich den Viertelfinal-Einzug in der Champions League nicht mehr nehmen lassen. Nach dem deutlichen 4:1 im Hinspiel reichte dem französischen Meister am Mittwoch im zweiten Duell mit dem FC Barcelona ein 1:1 (1:1). Damit revanchierte sich PSG auch für das schmerzhafte Achtelfinal-Aus in der Saison 2016/17, als Barca nach einem 0:4 im Hinspiel noch mit einem 6:1 das Weiterkommen geschafft hatte. Kylian Mbappé brachte PSG per Foulelfmeter in Führung (30.). Für Barca traf Superstar Lionel Messi (37.), der kurz vor der Pause einen Foulelfmeter vergab (45.+3).

RB Leipzig im Achtelfinale der Champions League ausgeschieden

BUDAPEST: Fußball-Bundesligist RB Leipzig ist im Achtelfinale der Champions League ausgeschieden. Die Sachsen verloren das Rückspiel gegen den FC Liverpool am Mittwochabend in Budapest mit 0:2 (0:0). Mohamed Salah (70.) und Sadio Mané (74.) trafen für den englischen Club von Trainer Jürgen Klopp. Bereits das Hinspiel Mitte Februar hatte der Vorjahreshalbfinalist mit 0:2 verloren. Wegen der Corona-Einreisebeschränkungen, die in Sachsen für Großbritannien gelten, waren beiden Spiele in die ungarische Hauptstadt verlegt worden.

Rad-Sportdirektor: Tokio-Ergebnisse für Sportförderung kaum geeignet

FRANKFURT/MAIN: Sportdirektor Patrick Moster vom Bund Deutscher Radfahrer hält es für fragwürdig, die Ergebnisse bei den Sommerspielen in Tokio in das Potenzialanalysesystem (PotAS) für die Sportförderung einfließen zu lassen. «Ich weiß nicht, in wieweit man die Olympischen Spiele 2021 als PotAS-Grundlage für zukünftige Bewertungen und Zuwendungen der Spitzenverbände in Deutschland nutzen kann. Aus meiner Sicht ist das alles sehr stark zu hinterfragen», sagte Moster in einer virtuellen Pressekonferenz am Mittwoch. Diesbezüglich gebe es auch schon Gespräche mit dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB).

PotAS ist ein wissenschaftliches Potenzialanalysesystem. Mit dessen Hilfe sollen unter Berücksichtigung von 20 Attributen die Potenziale von Spitzenverbänden, Sportarten und Disziplinen - nicht von einzelnen Athleten - für die kommenden Jahre berechnet werden. Auf der Grundlage erfolgt schließlich auch die Höhe der finanziellen Förderung der einzelnen Sportarten.

In vielen Disziplinen ist aufgrund der Corona-Pandemie allerdings seit einem Jahr der Wettkampfkalender sehr stark eingeschränkt. Betroffen sind im Radsport vor allem die Sprintdisziplinen. So konnte die dreimalige Weltmeisterin Emma Hinze seit der WM in Berlin vor einem Jahr noch nicht wieder an den Start gehen. Auch der erste Nations Cup in Newport/Wales Ende April ist noch nicht gesichert. «Es ist schon schwierig und bedarf ein wenig Fantasie, sich dort einzuordnen. Deshalb ist es umso wichtiger, dass wir die Überprüfungen im April und Mai auch umsetzen können», sagte Bundestrainer Detlef Uibel. Dann soll es eine interne Ausscheidung geben, bevor die Nominierung für die Sommerspiele ansteht.

Norwegerin Hege Riise coacht britische Fußball-Frauen bei Olympia

LONDON: Die britische Olympia-Auswahl der Fußball-Frauen wird beim Turnier in Tokio von der Norwegerin Hege Riise betreut. Das teilte der Englische Fußballverband FA am Mittwoch mit. Die 188-malige norwegische Nationalspielerin hatte im Januar schon Englands Fußball-Nationalmannschaft übernommen, nachdem deren Coach Phil Neville zu Inter Miami in der Major League Soccer gewechselt war. Bei Olympia darf nur ein Team aus Großbritannien mit den Spielerinnen aus England, Schottland, Wales und Nordirland antreten.

Bei den Spielen 2000 in Sydney war die 51 Jahre alte Riise mit Norwegen Olympiasieger geworden. Zudem war sie Co-Trainerin, als die USA 2012 in London Olympia-Gold gewannen. «Ich weiß als ehemalige Spielerin aus erster Hand, wie groß die Olympischen Spiele als Turnier sind, und ich bin enorm stolz darauf, diese Gelegenheit zu haben, den GB-Kader in die Spiele zu führen», sagte Riise am Mittwoch. Sie wird von der ehemaligen kanadischen Nationalspielerin Rhian Wilkinson als Co-Trainerin unterstützt, die in England auch an ihrer Seite arbeitete.

Keine Zuschauer beim Stuttgarter Tennis-Turnier

STUTTGART: Das Weltklasse-Tennisturnier der Damen in Stuttgart vom 19. bis 25. April wird ohne Zuschauer ausgetragen. Diese Entscheidung als Konsequenz der Coronavirus-Pandemie gaben die Veranstalter am Mittwoch mehr als einen Monat vor dem Auftakt bekannt. «Nach Rücksprache mit den örtlichen Behörden und der Spielerinnenvereinigung WTA mussten wir schweren Herzens diese Entscheidung treffen, denn die Sicherheit aller Beteiligten hat für uns oberste Priorität», sagte Turnierdirektor Markus Günthardt.

Handball-Bundestrainer Gislason: Die Bundesliga ist zu groß

BERLIN: Handball-Bundestrainer Alfred Gislason wünscht sich wegen des permanenten Termindrucks eine Verkleinerung der Bundesliga. «Eine Liga mit 16 Clubs scheint mir die optimale Größe. Die sollten wir mittelfristig anstreben», sagte Gislason in einem Interview der «Berliner Morgenpost» (Mittwoch). «Seit 20 Jahren habe ich als Trainer die zunehmenden Belastungen beklagt, aber sie sind nicht weniger, sondern im Gegenteil durch zusätzliche internationale Wettbewerbe immer mehr geworden.»

Datenaffäre: 300.000 Euro Bußgeld für VfB Stuttgart

STUTTGART: Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart muss wegen Verstößen gegen den Datenschutz ein Bußgeld von 300.000 Euro zahlen. Baden-Württembergs Datenschutzbeauftragter Stefan Brink begründete diese Strafe am Mittwoch mit einer «fahrlässigen Verletzung der datenschutzrechtlichen Rechenschaftspflicht» gemäß der Datenschutz-Grundverordnung. Seine Ermittlungen seien damit abgeschlossen, teilte der Datenschutzbeauftragte mit.

Herpes-Infektionen: Zahl der toten Pferde gestiegen

BERLIN: Die Zahl der toten Pferde nach Herpes-Infektionen bei einem Reitturnier in Valencia ist auf elf gestiegen. Nach Angaben des Weltverbandes FEI musste ein weiteres Tier in einer Klinik der spanischen Stadt eingeschläfert werden. Zur Herkunft des Pferdes machte die FEI keine Angaben. Allein in Valencia sind auf dem Turniergelände und in der Klinik insgesamt sieben Pferde gestorben. FEI-Generalsekretärin Sabrina Ibáñez hatte am Dienstag in einer Video-Pressekonferenz betont, dass die Umstände des Ausbruchs in Valencia untersucht werden sollen.

Löw-Nachfolge für Klopp kein Thema: «So funktioniert das nicht»

BERLIN: Jürgen Klopp hat noch einmal deutlich gemacht, warum der Job des Bundestrainers für ihn derzeit kein Thema ist. «Dass ich gefragt wurde, ist erstmal eine Ehre. Aber ich sage: Nein, ich habe einen Vertrag, und selbst wenn Liverpool mich hier rausschmeißt: Wenn meine Zeit hier rum ist, werde ich erstmal ein Jahr Pause machen», sagte der Trainer des englischen Fußballmeisters FC Liverpool in einem Interview dem Pay-TV-Sender Sky. Und Klopp bekräftigte: «So funktioniert das einfach nicht. Und dementsprechend: Nein.»

IOC-Präsident Bach lässt keinen Zweifel an Olympia-Austragung

LAUSANNE: Präsident Thomas Bach hat bei der digitalen 137. Session des Internationalen Olympischen Komitees in seiner Eröffnungsrede jedweden Zweifel an der Austragung der Tokio-Spiele ausgeschlossen. «Die Frage ist nicht, ob die Olympischen Spiele stattfinden, sondern wie sie veranstaltet werden», sagte der 67-jährige Deutsche am Mittwoch. Tokio bliebe auch in der Corona-Pandemie die am besten vorbereitete Olympia-Stadt, die es jemals gab.

Spekulationen über Rose-Nachfolge halten an: Gerüchte um Rangnick

MÖNCHENGLADBACH: Die Spekulationen über die Nachfolge von Marco Rose als Trainer von Borussia Mönchengladbach halten an. Nach Informationen der «Sport Bild» (Mittwoch) ist eine weitere Arbeit von Oliver Glasner als Trainer beim VfL Wolfsburg trotz Vertrags bis 2022 «äußerst unrealistisch». Der 46 Jahre alte Österreicher, der eine Ausstiegsklausel besitzen soll, sei daher ein möglicher Kandidat in Mönchengladbach. Dort verlässt Rose den Bundesligisten nach der Saison in Richtung Borussia Dortmund - per Ausstiegsklausel. Ohnehin wurden am Niederrhein zuletzt eher andere Namen gehandelt. So brachte sich etwa Ralf Rangnick ins Gespräch für eine Bundesliga-Rückkehr im Sommer.

Vettels Beitrag zum Umweltschutz: Photovoltaik-Anlage auf dem Dach

SILVERSTONE: Formel-1-Pilot Sebastian Vettel hat große Sympathien für Klimaschutzaktivisten wie Greta Thunberg. «Ich finde es ganz, ganz toll und extrem mutig, dass und wie die jungen Leute auf die Straße gehen. Wenn die Einschränkungen durch die Pandemie vorbei sind, bin ich ganz sicher, dass das weitergehen wird - und muss. Denn die Dringlichkeit des Themas Klimawandel ist noch immer bei viel zu wenig Leuten richtig angekommen», sagte der viermalige Weltmeister dem «Playboy» (April-Ausgabe) im Interview.

Dem zu dieser Saison von Ferrari zu Aston Martin gewechselten 33-Jährigen ist das Thema Umweltschutz wichtig. «Wenn ich am Wochenende im Wald spazieren gehe, hebe ich den Müll auf, den ich dort sehe, und schmeiße ihn weg», erzählte Vettel, der in der Schweiz lebt. «In der Corona-Zeit zwischen den Rennjahren war ich viel zu Hause, und seit Neuestem habe ich eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach. So versuche ich im Kleinen, meinen Beitrag zu leisten.»