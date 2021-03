Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

Tennisprofi Koepfer im Achtelfinale von Buenos Aires ausgeschieden

BUENOS AIRES: Dominik Koepfer hat beim ATP-Tennis-Turnier von Buenos Aires den Einzug in das Viertelfinale verpasst. Gegen den Spanier Albert Ramos-Vinolas verlor der 26-Jährige aus Donaueschingen am Mittwoch 5:7, 4:6. Koepfer war bei der Sandplatz-Veranstaltung der einzige deutsche Teilnehmer. Bei den Australian Open war der Davis-Cup-Profi in Runde zwei am Österreicher Dominic Thiem gescheitert.

Nach Corona-Ausbruch bei Regensburg: Zwei Zweitligapartien verlegt

REGENSBURG: Nach dem Coronavirus-Ausbruch beim SSV Jahn Regensburg sind die nächsten beiden Zweitligaspiele der Oberpfälzer verschoben worden. Wie die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Mittwoch mitteilte, werden die Partien beim VfL Osnabrück (7. März) und gegen die SpVgg Greuther Fürth (13. März) verlegt. Beim SSV Jahn waren insgesamt acht Corona-Fälle aufgetreten. Wegen der positiven Tests war schon das für Dienstag geplante DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Werder Bremen abgesagt worden. Die DFL hat nun einem Antrag des SSV Jahn auf Absetzung der beiden Zweitligapartien stattgegeben. Neue Termine sollen zeitnah bekanntgegeben werden.

Zeitung: Eintracht Frankfurt an HSV-Vorstand Boldt interessiert

HAMBURG: HSV-Sportvorstand Jonas Boldt wird als möglicher Nachfolger von Fredi Bobic beim Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt gehandelt. Das berichtete die «Frankfurter Rundschau» am Mittwoch. Bobic hatte am Vortag seinen Abschied bei den Hessen zum Saisonende angekündigt. Der 39-jährige Boldt hat seinen Vertrag beim Hamburger SV erst im November vergangenen Jahres bis Sommer 2023 verlängert. «Ich bin nicht der Typ, der alles stehen und liegen lässt», hatte er damals gesagt, als er auf das Interesse des italienischen Erstligisten AS Rom an ihm angesprochen worden war. Boldt ist seit Mai 2019 beim HSV, nachdem er zuvor Sportdirektor bei Bayer Leverkusen war.

Wegen Quarantäne: Klopp will Liverpool-Profis Länderspiele verbieten

LIVERPOOL: Trainer Jürgen Klopp vom englischen Fußballmeister FC Liverpool will den internationalen Stars des Clubs die Teilnahme an den kommenden Länderspielen verweigern, sofern die Profis danach in Quarantäne müssten. «Das ist einfach nicht möglich», stellte Klopp am Mittwoch klar. «Ich glaube, alle Clubs sind sich einig, dass wir die Spieler nicht für ihr Land spielen lassen können und das Problem dann anschließend lösen, indem wir sie zehn Tage in einem Hotel unter Quarantäne stellen.» Wegen der Coronavirus-Pandemie gelten in Großbritannien momentan scharfe Einschränkungen für Reiserückkehrer. Bislang gibt es für Fußballer keine Sonderregelung.

Crailsheimer Basketballer kassieren überraschende Niederlage

ILSHOFEN: Die Hakro Merlins Crailsheim haben in der Basketball-Bundesliga den dritten Tabellenplatz eingebüßt. Im Heimspiel gegen s.Oliver Würzburg unterlagen sie am Mittwoch überraschend mit 84:94. Die Unterfranken kämpfen sich dank des siebten Saisonerfolgs an die Playoff-Ränge heran. Die Hamburg Towers erlitten beim 76:89 bei ratiopharm Ulm ihre fünfte Niederlage im sechsten Spiel. Im Tabellenkeller vergrößerte die BG Göttingen durch einen 102:91-Derbysieg bei den Löwen Braunschweig ihren Vorsprung auf die Abstiegsplätze. Ein Befreiungsschlag gelang dem MBC Syntainics. Die Weißenfelser gewannen die richtungsweisende Partie zweier abstiegsbedrohter Mannschaften und beendeten beim 102:81-Erfolg gegen die Jobstairs Gießen 46ers ihre Niederlagenserie von sieben Spielen.

Wolfsburger Frauen gewinnen Champions-League-Hinspiel

WOLFSBURG: Der deutsche Frauenfußball-Meister VfL Wolfsburg steht erneut vor dem Einzug ins Champions-League-Viertelfinale. Die Vorjahresfinalistinnen gewannen am Mittwoch ihr Achtelfinal-Hinspiel gegen den norwegischen Club Lilleström SK mit 2:0 (1:0). Beide Tore für den VfL erzielte die Stürmerin Alexandra Popp in der 2. und 59. Minute. Kurz vor Schluss hatten die Wolfsburgerinnen Glück, dass die Außenseiterinnen aus Norwegen eine große Konterchance vergaben (88.). Wegen der Reisebeschränkungen der Coronavirus-Pandemie findet die zweite Partie in einer Woche im ungarischen Györ statt.

Norwegerin Lundby erste Skisprung-Weltmeisterin von der Großschanze

OBERSTDORF: Maren Lundby ist die erste Skisprung-Weltmeisterin von der Großschanze. Die 26 Jahre alte Norwegerin gewann am Mittwoch nach Sprüngen auf 128 und 130,5 Meter die WM-Premiere in Oberstdorf. Silber sicherte sich Sara Takanashi aus Japan (126 und 134 Meter), Bronze ging an Nika Kriznar aus Slowenien (126 und 129 Meter). Das Einzel auf der Normalschanze hatte in der vergangenen Woche die Slowenin Ema Klinec gewonnen. Die deutschen Frauen erzielten ein ordentliches Teamergebnis, verfehlten die Podestplätze aber deutlich. Juliane Seyfarth (118 und 123 Meter) belegte als beste Athletin des Teams von Bundestrainer Andreas Bauer Rang zehn. Auch Katharina Althaus (12.), Anna Rupprecht (15.) und Luisa Görlich (19.) hatten es in den zweiten Durchgang geschafft.

Bayern-Bezwinger Holstein Kiel zieht erstmals ins Halbfinale ein

ESSEN: Holstein Kiel steht zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte in der Runde der besten Vier im DFB-Pokal. Der Zweitliga-Zweite gewann am Mittwochabend sein Viertelfinalspiel mit 3:0 (2:0) bei Rot-Weiss Essen aus der Regionalliga und zog damit ins Halbfinale ein. Mit einem Doppelschlag binnen 120 Sekunden sorgten die Gäste von Trainer Ole Werner für die Vorentscheidung an der Hafenstraße: Zunächst verwandelte Alexander Mühling (26. Minute) einen höchst umstrittenen Foulelfmeter, danach erhöhte Janni Serra (28.). Den Schlusspunkt setzte Joshua Mees (90.). Die Kieler hatten in der zweiten Runde Rekordpokalsieger FC Bayern München im Elfmeterschießen bezwungen und sich im Achtelfinale ebenfalls im Elfmeterschießen gegen den SV Darmstadt 98 durchgesetzt.

RB Leipzig im Halbfinale des DFB-Pokals - 2:0 gegen Wolfsburg

LEIPZIG: RB Leipzig darf weiter auf den ersten Titel der Vereinsgeschichte hoffen. Die Leipziger entschieden am Mittwoch das DFB-Pokal-Viertelfinale gegen den Bundesliga-Konkurrenten VfL Wolfsburg mit 2:0 (0:0) für sich. Yussuf Poulsen (63. Minute) und Hee-chan Hwang (88.) erzielten die Tore für RB. Zuletzt stand Leipzig 2019 im Pokal-Halbfinale. Damit bietet sich den Leipzigern, die in der Bundesliga nur zwei Punkte hinter den Bayern liegen, eine weitere Titelchance in dieser Saison. Wolfsburgs Torjäger Wout Weghorst schoss in der ersten Halbzeit einen Foulelfmeter über das Tor (26.).

Geschäftsführer des Schwimm-Weltverbandes hört auf

LAUSANNE: Nach 35 Jahren legt der Geschäftsführer des Schwimm-Weltverbandes Cornel Marculescu sein Amt nieder.

Die Fina habe den Rückzug des 79-Jährigen in einer online durchgeführten Sitzung akzeptiert, teilte der Verband am Mittwoch mit. Ab dem 4. März soll Marcela Saxlund Medvedev als Interimslösung eingesetzt werden. Marculescu ist ein ehemaliger rumänischer Wasserballspieler. Beim Fina-Kongress am 5. Juni soll das neue Büro des Weltverbands gewählt werden.

Bericht: Bilbao, Dublin und Glasgow als EM-Spielorte fraglich

LONDON: Rund drei Monate vor dem geplanten EM-Beginn droht drei Städten einem Medienbericht zufolge das Aus als Spielort. Wie die Nachrichtenagentur AP am Mittwoch unter Berufung auf eine namentlich nicht genannte Quelle berichtete, könnte die Europäische Fußball-Union (UEFA) Bilbao, Dublin und Glasgow von der Liste der zwölf Ausrichterstädte streichen. Als Grund wurde genannt, dass in den Ländern eine Zuschauer-Zulassung nicht garantiert werden könne. Die Entscheidung, ob Fans in die Stadien dürfen, hatte die UEFA zuletzt vom 5. März auf Anfang April verschoben. Obwohl in den meisten Ligen derzeit vor leeren Rängen gespielt wird, möchte die UEFA laut AP die Stadien mindestens zur Hälfte mit Fans füllen.

Österreich will Skiflug-WM 2024 ausrichten

OBERSTDORF: Österreich will die Skiflug-WM 2024 ausrichten. Der Österreichische Skiverband (ÖSV) teilte am Mittwoch mit, sich mit dem Kulm in Bad Mitterndorf für das Event bewerben zu wollen. Der Ski-Weltverband Fis hatte das Bewerbungsverfahren zuvor neu eröffnet, da das tschechische Harrachov die Ausrichtung wegen Problemen mit der Infrastruktur zurückziehen musste. Eine Entscheidung will die Fis im Juni dieses Jahres treffen. In der Geschichte der Skiflug-WM gab es nur fünf Austragungsorte: Bad Mitterndorf, Harrachov sowie Oberstdorf, Vikersund in Norwegen und Planica in Slowenien. Oberstdorf (2018) und Planica (2020) waren zuletzt am Zug, in Vikersund findet die WM 2022 statt.

Frühere finanzielle Hilfe für Schalke: McKennie wechselt fix zu Juve

GELSENKIRCHEN: Der endgültige Wechsel von Weston McKennie zu Juventus Turin verschafft dem finanziell angeschlagenen Bundesliga-Letzten FC Schalke 04 mehr finanzielle Planungssicherheit. Der italienische Fußball-Rekordmeister verpflichtet den bislang ausgeliehenen 22 Jahre alten Mittelfeldspieler aus den USA vorzeitig. Das teilte Schalke am Mittwoch mit. Nach Medienangaben erhält der abstiegsbedrohte Revierclub dafür knapp 20 Millionen Euro. McKennie war 2016 zu den Königsblauen gekommen und spielte 91 Mal für Schalke. Im vergangenen Sommer hatten die klammen Gelsenkirchener McKennie an den Club von Superstar Cristiano Ronaldo verliehen. Für Juve lief McKennie seither 31 Mal auf.

Stojkovic übernimmt Serbiens Fußball-Nationalmannschaft

BERLIN: Dragan Stojkovic ist neuer Trainer der serbischen Fußball-Nationalmannschaft. Das teilte Serbiens Fußballverband am Mittwoch mit. Der 56 Jahre alte Ex-Profi ist Nachfolger von Ljubisa Tumbakovic, der nach verpasster EM-Qualifikation im vergangenen Dezember freigestellt worden war. Stojkovic arbeitete zuletzt beim chinesischen Verein Guangzhou.

«Nationale Strategie Sportgroßveranstaltungen» präsentiert

FRANKFURT/MAIN: Der Deutsche Olympische Sportbund und das Bundesinnenministerium haben am Mittwoch die «Nationale Strategie Sportgroßveranstaltungen» bei einer Anhörung des Bundestags-Sportausschusses vorgestellt. Das 103 Seiten lange Gemeinschaftswerk soll helfen, Deutschland im Rennen um die Ausrichtung internationaler Titelkämpfe bis hin zu einer erfolgreichen Olympia-Bewerbung fit zu machen. Deutschland war im vergangenen Jahrzehnt Schauplatz für rund 50 Welt- und Europameisterschaften, aber seit fast 50 Jahren nicht für Olympische Spiele.

Auftaktsieg für Ovtcharov bei neuer Tischtennis-Turnierserie

DOHA: Der deutsche Tischtennis-Star Dimitrij Ovtcharov hat bei der Premiere der neuen Turnierserie WTT sein Auftaktmatch gewonnen. Der Weltranglisten-Zwölfte besiegte am Mittwoch in Doha den Iraner Noshad Alamiyan in 3:1 Sätzen und trifft nun im Achtelfinale auf den ehemaligen Europameister Emmanuel Lebesson aus Frankreich. Die deutschen Nationalspielerinnen Nina Mittelham und Shan Xiaona (beide Eastside Berlin) erreichten in der Hauptstadt Katars ebenfalls die Runde der besten 16. Mittelham schlug die Französin Yuan Jia Nan mit 3:2 und muss nun gegen die topgesetzte Mima Ito aus Japan spielen. Shan setzte sich mit 3:1 gegen Mo Zhang aus Kanada durch.

Drei Tage vor BVB-Duell: Pavard nimmt Bayern-Training wieder auf

MÜNCHEN: Fußball-Weltmeister Benjamin Pavard ist nach seiner Corona-Infektion wieder in das Training beim FC Bayern München eingestiegen. Der Außenverteidiger absolvierte am Mittwoch erstmals nach seiner häuslichen Isolation wieder eine Einheit beim deutschen Meister. Inwieweit der 24-Jährige für das Bundesliga-Duell des Spitzenreiters am Samstag gegen den Tabellenfünften Borussia Dortmund ein Thema wird, bleibt abzuwarten. Thomas Müller war zuletzt nach seiner Infektion nach nur zwei Tagen Training gegen den 1. FC Köln (5:1) wieder zum Einsatz gekommen.

Aus für Kerber und Siegemund bei Tennis-Turnier von Doha

DOHA: Nach glatten Niederlagen sind Angelique Kerber und Laura Siegemund beim WTA-Turnier in Doha im Achtelfinale ausgeschieden. Die ehemalige Tennis-Weltranglisten-Erste Kerber unterlag der Estin Anett Kontaveit am Mittwoch 1:6, 4:6. Siegemund verlor 4:6, 2:6 gegen die frühere Nummer eins Victoria Asarenka aus Belarus. Die 33 Jahre alte Kerber muss weiter auf einen nennenswerten sportlichen Erfolg in diesem Jahr warten. Die Reise zu den Australian Open zog eine zweiwöchige Isolation im Hotel wegen eines Corona-Falls im Flugzeug nach sich, beim ersten Grand-Slam-Turnier der Saison war nach der ersten Runde Schluss. Das Turnier in Katars Hauptstadt ist mit 565.530 Dollar dotiert.

Klopp fordert «das ganze Paket» - Tuchel gibt sich zuversichtlich

LIVERPOOL: Trainer Jürgen Klopp hat von seiner Mannschaft «das ganze Paket» gefordert, wenn Fußballmeister FC Liverpool am Donnerstagabend (21.15 Uhr) den FC Chelsea mit Coach Thomas Tuchel empfängt. «Natürlich wissen wir um die Qualität von Chelsea», sagte Klopp am Mittwoch, «und Chelsea hat dasselbe Ziel.» Für beide Clubs geht es um die Qualifikation für die Champions League. «Sie sind eine der besten Mannschaften in Europa», warnte Tuchel vor dem Duell in Anfield, «aber wir sind zuversichtlich, dass wir da hinfahren und das tun können, was es braucht, um zu gewinnen.» Es ist das erste Mal, dass die zwei deutschen Trainer, die beide einst die Bundesligisten FSV Mainz 05 und Borussia Dortmund trainiert haben, in der englischen Premier League aufeinander treffen.

Dreifach-Erfolg für Norwegen - Deutschlands Langläufer ohne Chance

OBERSTDORF: Angeführt von Gold-Gewinner Hans Christer Holund haben die Norweger ihre Ausnahmeklasse im Ski-Langlauf erneut unter Beweis gestellt. Der 32 Jahre alte Holund setzte sich am Mittwoch über 15 Kilometer in der freien Technik bei der WM in Oberstdorf vor seinen Landsmännern Simen Hegstad Krüger und Harald Oestberg Amundsen durch. Der russische Topsportler Alexander Bolschunow belegte nur den vierten Platz. Die deutschen Langläufer hatten mit dem Kampf um die Medaillen erwartungsgemäß nichts zu tun. Als bester Sportler aus der Mannschaft von Teamchef Peter Schlickenrieder belegte Jonas Dobler den 23. Platz. Friedrich Moch wurde 24., Florian Notz als 26. gelistet und Lucas Bögl lief auf den 28. Platz.

Zeitung: Japan gegen ausländische Fans bei Olympia

TOKIO: Die japanische Regierung strebt einem Medienbericht zufolge den Ausschluss ausländischer Zuschauer von den Olympischen Spielen in Tokio an. Hintergrund seien die anhaltend großen Bedenken in der Bevölkerung wegen der Verbreitung des Coronavirus, schrieb die Zeitung «Mainichi» am Mittwoch unter Berufung auf mehrere ungenannte Quellen. Eine Entscheidung in dieser Frage solle bis Ende März fallen, sagte Organisationschefin Seiko Hashimoto am Mittwoch. Weiter geprüft wird dem Medienbericht zufolge, ob japanische Fans bei den Sommerspielen in den Arenen dabei sein dürfen und inwiefern die Zuschauerzahl begrenzt werden soll. Die Frage der Beschränkung von Stadion-Kapazitäten solle bis Ende April geklärt werden, sagte Hashimoto nach einer Video-Schalte der Olympia-Macher.

Neuer Schalke-Coach Grammozis: «Ich weiß, worauf ich mich einlasse»

GELSENKIRCHEN: Dimitrios Grammozis geht seine schwere Mission beim vom Abstieg bedrohten Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 mit Zuversicht an. «Ich weiß, auf was ich mich einlasse. Das Gute ist, dass ich heimatverbunden bin und weiß, wie Schalke eigentlich tickt», sagte der in Wuppertal geborene Nachfolger von Christian Gross bei seiner Vorstellung am Mittwoch. Dass er schon früher beim Revierclub mehrfach Trainerkandidat war, aber stets von Mitbewerbern ausgestochen wurde, kann seine Vorfreude nicht schmälern. «Wichtig ist, das man dranbleibt, wenn man von der Braut überzeugt ist. Da kann es drei- oder viermal dauern», sagte Grammozis.

Ein Klassiker für Vettel: Aston Martin lüftet das Geheimnis

SILVERSTONE: Mit seinem ersten Aston Martin im klassischen British Racing Green und mit Mercedes-Power unter der Abdeckung will Sebastian Vettel einen Formel-1-Neustart hinlegen. Am Mittwoch lüftete der viermalige Weltmeister mit seinem Teamkollegen Lance Stroll den AMR21. «Es ist ein neues Kapitel auch für mich», verkündete Vettel, der Ferrari verlassen musste, bei der Online-Präsentation. «Zu gewinnen ist sehr ambitioniert, aber wir sind hier, um zu gewinnen.» Im vergangenen Jahr fuhr das Team noch unter dem Namen Racing Point, Aston Martin stieg nach 61 Jahren wieder in die Königsklasse ein.

Litauen lockert vorsichtig strenge Corona-Einschränkungen

VILNIUS: Litauen lockert angesichts weniger gemeldeter Neuinfektionen weiter vorsichtig die Corona-Einschränkungen. In dem baltischen EU-Land dürfen sich von 6. März an wieder Mitglieder von zwei unterschiedlichen Haushalten im Freien treffen und gemeinsam etwas unternehmen. Auch Sport, Freizeit- und Unterhaltungsaktivitäten in Gruppen von bis zu fünf Personen im Freien sollen ab diesem Datum wieder möglich sein. Dies beschloss die Regierung in Vilnius am Dienstag.

Weiter dürfen von diesem Wochenende an Freilichtmuseen, Naturparks, Zoos, Botanische Gärten und andere Außenanlagen wieder öffnen. Deren Besuch bleibt jedoch auf Gruppen von fünf Personen oder zwei Familien beschränkt. Auch Bibliotheken dürfen auf Beschluss des Kabinetts erneut Besucher empfangen und Fahrschulen wieder praktische Stunden geben. Drive-In-Veranstaltungen mit bis zu zwei Personen oder einer Familie in einem Auto werden ebenfalls wieder erlaubt.

Litauen mit seinen knapp 3 Millionen Einwohnern hatte angesichts stark steigender Corona-Zahlen Mitte Dezember einen Lockdown mit Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen verhängt. Die Lage hat sich dadurch etwas entspannt. Mitte Februar hatte die Regierung in Vilnius daher erste Lockerungen der strengen Corona-Regeln beschlossen.

In Litauen wurden seit Beginn der Pandemie über 200.000 Corona-Fälle erfasst, knapp 3300 Infizierte starben.

Dezimierte Lakers verlieren NBA-Topspiel gegen Phoenix Suns

LOS ANGELES: Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat mit den Los Angeles Lakers das NBA-Spitzenspiel gegen die Phoenix Suns verloren. Der personell gebeutelte Titelverteidiger unterlag am Dienstagabend (Ortszeit) 104:114 und kassierte die elfte Niederlage der Saison. Die Suns haben nun nur noch einen Sieg weniger auf dem Konto. Die Gäste mussten in Los Angeles dabei mehr als ein Viertel lang auf Devin Booker verzichten, der nach zwei technischen Fouls binnen weniger Sekunden nicht mehr mitspielen durfte. Schröder kam auf 17 Punkte, Topscorer der Partie war LeBron James mit 38 Punkten. Die Lakers mussten wie schon seit längerem auf Anthony Davis verzichten, zudem fehlten Center Marc Gasol und Kyle Kuzma.

Gladbachs Co-Trainer erklärt Plausch mit Haaland

MÖNCHENGLADBACH: Borussia Mönchengladbachs Co-Trainer René Maric ärgert sich über seinen von TV-Kameras festgehaltenen Plausch mit Dortmund-Stürmer Erling Haaland nach dem Pokal-Aus am Dienstagabend. «Ich war und bin so angefressen und traurig, dass ich nicht an irgendwelche Kameras denken konnte. Dumm», schrieb der Co-Trainer des Fußball-Bundesligisten bei Twitter. Der Assistent von Cheftrainer Marco Rose, der zur kommenden Saison zum BVB wechselt, bezeichnete die Szene als «naiv, emotional & unbedacht». Maric war wie Haaland früher bei RB Salzburg angestellt. Gladbach-Fans hatten Maric nach der 0:1-Niederlage im Viertelfinale des DFB-Pokals im Netz kritisiert.

Deutscher Handballbund verlängert mit Vorständen Kromer und Schober

DORTMUND: Der Deutsche Handballbund (DHB) hat die Verträge von Vorstandschef Mark Schober und Sportvorstand Axel Kromer langfristig verlängert. Der 48-jährige Schober unterschrieb bis zum 31. Dezember 2025, Kromer (44) erhielt ein neues bis zum 31. Dezember 2024 gültiges Arbeitspapier. Dies teilte der DHB am Mittwoch mit. «Mark Schober und Axel Kromer haben in den vergangenen Jahren unseren Verband professionell gestaltet und die Grundlage für eine erfolgreiche Zukunft geschaffen», sagte DHB-Präsident Andreas Michelmann. Kromer und Schober arbeiten seit 2017 im DHB-Vorstand.

Hertha kommentiert Spekulationen um Bobic als Preetz-Nachfolger nicht

BERLIN: Hertha BSC will eine mögliche Verpflichtung von Fredi Bobic als neuem Manager derzeit nicht kommentieren. «Die Besetzung der Position des Geschäftsführers Sport bei Hertha BSC liegt satzungsgemäß in der Verantwortung des Präsidiums. Es wurde ein Personalausschuss gebildet, um den Prozess durchzuführen. Mehr gibt es zum jetzigen Zeitpunkt dazu nicht zu sagen, da es sich um einen laufenden Prozess handelt», hieß es am Mittwoch vom Berliner Fußball-Bundesligisten. Bobic hatte am Dienstagabend in der ARD verkündet, dass er Eintracht Frankfurt als Sportvorstand im Sommer nach fünf Jahren vorzeitig verlassen werde.

Herpes: Deutsche Pferde in Doha positiv getestet

BERLIN: Die aggressive Variante von Pferde-Herpes aus Valencia hat sich bis nach Doha verbreitet, wo an diesem Wochenende die Global Champions Tour mit vielen Weltklasse-Reitern starten soll. Zwei Pferde des deutschen Springreiters Sven Schlüsselburg hatten nach Angaben von Bundestrainer Otto Becker positive Tests. Der 39 Jahre alte Reiter aus dem baden-württembergischen Ilsfeld war laut Becker bereits vor Ausbruch der Infektionen bei einer Turnierserie in Spanien und in Unkenntnis der Ansteckung abgereist. In Valenica sind mehrere Pferde nach der Virus-Erkrankung gestorben, viele zeigen schwere Krankheitsverläufe und kämpfen noch mit dem Tod.

Entwurf: Weitere Öffnungsschritte für Sport im Gespräch

BERLIN: Der deutsche Sport darf sich Hoffnungen auf mögliche weitere Lockerungen der bestehenden Beschränkungen wegen der Coronavirus-Pandemie machen. Vor den Beratungen von Bund und Ländern sind nun auch Lockerungen in Regionen im Gespräch, in denen lediglich eine Sieben-Tage-Inzidenz von 100 stabil unterschritten wird. Es könnte dort dann beispielsweise «Individualsport alleine oder zu zweit und Sport in Gruppen von bis zu zehn Kindern bis 14 Jahren im Außenbereich» geben. Das geht aus einem aktualisierten Beschlussentwurf für die Gespräche der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwochnachmittag hervor. Das Papier trägt die Uhrzeit 7.30 Uhr und liegt der Deutschen Presse-Agentur aus mehreren voneinander unabhängigen Quellen vor.

IOC-Chef Bach: Viele Athleten werden vor Olympia geimpft sein

TOKIO: IOC-Präsident Thomas Bach hat den japanischen Olympia-Gastgebern versichert, dass viele Sportler bereits mit einer Corona-Impfung zu den Sommerspielen in Tokio anreisen werden. Eine «beträchtliche Zahl» der 206 Nationalen Olympischen Komitees habe bereits Impfungen für seine Athletinnen und Athleten sichergestellt, sagte Bach am Mittwoch zu Beginn einer Video-Schalte mit den Olympia-Organisatoren. Eine weitere größere Menge von NOKs sei in guten Gesprächen mit den jeweiligen Regierungen, damit Olympia-Teilnehmer frühzeitig nach den Risikogruppen geimpft werden.

Positiver Corona-Test bei Leverkusener Jungstar Wirtz

LEVERKUSEN: Bayer Leverkusens Nachwuchsstar Florian Wirtz ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie der Fußball-Bundesligist am Mittwoch mitteilte, wurde die Infektion des 17 Jahre alten Junioren-Nationalspielers beim obligatorischen Corona-Test des Profikaders am Vortag diagnostiziert. Laut Verein bestanden keine «infektionsgefährdenden Kontakte zu Mitspielern und Staff». Bei allen anderen getesteten Personen sei der Test negativ ausgefallen. Mittelfeldspieler Wirtz habe sich umgehend in häusliche Quarantäne begeben. Alle weiteren Maßnahmen werden mit dem zuständigen Gesundheitsamt abgestimmt.

Zverev scheidet gleich zum Auftakt in Rotterdam aus

ROTTERDAM: Gut zwei Wochen nach seinem Viertelfinal-Aus bei den Australian Open ist der deutsche Tennis-Star Alexander Zverev beim ATP-Turnier in Rotterdam gleich zum Auftakt gescheitert. Der Siebte der Weltrangliste verlor am Mittwoch nach schwachem Auftritt mit 5:7, 3:6 gegen den Kasachen Alexander Bublik. Zverev lag in beiden Sätzen jeweils früh mit einem Break vorne, musste sich am Ende jedoch bereits nach 77 Minuten geschlagen geben. Der 23-Jährige war bei der mit rund 980.000 Euro dotierten Hallenveranstaltung an Nummer drei gesetzt gewesen. Mitte Februar war Zverev beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres in Melbourne am späteren Sieger Novak Djokovic in vier Sätzen gescheitert und absolvierte nun wieder sein erstes Match.

Positive Corona-Tests bei Skisprungstar Granerud und Italienern

OSLO/OBERSTDORF: Norwegens Skisprungstar Halvor Egner Granerud ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Darüber sei das Skisprungteam am Mittwochmorgen informiert worden, teilte der norwegische Skiverband mit. «Ich bin ziemlich traurig, fühle mich aber völlig okay mit leichteren Symptomen», wurde der 24-Jährige in einer Verbandsmitteilung zitiert. Die WM in Oberstdorf ist für Granerud damit aller Voraussicht nach vorbei. Zudem wurden zwei weitere Mitarbeiter des italienischen Skisprung-Teams positiv getestet, woraufhin die Delegation entschied, die gesamte Mannschaft von der WM zurückzuziehen.

Pekeler hält nichts vom Gold-Ziel des Deutschen Handballbundes

KÖLN: Nationalspieler Hendrik Pekeler kann mit den offensiven Olympia-Zielen von Vertretern des Deutschen Handballbundes (DHB) nichts anfangen. «Über Ziele kann man sich unterhalten, wenn man sich qualifiziert hat», sagte der Kreisläufer des THW Kiel am Mittwoch im Interview des «Mannheimer Morgen». DHB-Vizepräsident Bob Hanning hatte den Gewinn der Goldmedaille bei den Spielen in Tokio im Sommer genannt. Auch DHB-Präsident Andreas Michelmann hielt Olympia-Gold trotz der zuletzt schlechtesten WM-Platzierung der Verbandsgeschichte für ein realistisches Ziel.

Beim Qualifikationsturnier am übernächsten Wochenende in Berlin muss sich die deutsche Mannschaft aber erst mal ein Ticket für Olympia sichern. «Und selbst wenn das gelingen sollte, müssen wir doch so ehrlich sein und mit Blick auf die personellen Möglichkeiten anderer Mannschaften sagen: Für Olympia-Gold kommen andere Nationen eher infrage als wir», sagte Pekeler. Teams wie Weltmeister Dänemark, Spanien, Norwegen oder Frankreich seien besser besetzt als Deutschland. «Uns sehe ich dahinter, was nicht heißen soll, dass wir nicht auch eine Medaille gewinnen können. Aber Stand jetzt kann man diese nicht erwarten. Das wäre unrealistisch», sagte der 29-Jährige.

Mercedes über Hülkenberg als Formel-1-Ersatzfahrer: «Nicht abgeneigt»

BRACKLEY: Formel-1-Team Mercedes kann sich eine Zusammenarbeit mit Nico Hülkenberg als Ersatzfahrer vorstellen. Motorsportchef Toto Wolff sagte dem TV-Sender Sky über eine mögliche Verpflichtung: «Wir alle wissen, was er kann und dass er einer der Top-Piloten ist, der irgendwie so diese letzte Chance nicht bekommen hat, bei einem Top-Team zu fahren. Meiner Meinung nach könnte er sicher überzeugen. Und so eine Ressource im Team zu haben, ist natürlich interessant, und da sind auch wir natürlich nicht abgeneigt.»

Hülkenberg (33) war bis Ende 2019 für Renault gefahren, hatte dann aber kein Stammcockpit mehr bekommen. In der vergangenen Saison war er an drei Grand-Prix-Wochenenden für die erkrankten Sergio Perez und Lance Stroll bei Racing Point eingesprungen.

Auf die Frage, wann eine Entscheidung falle, antwortete Wolff: «Die Frage ist nicht, bis wann die Entscheidung fällt, sondern wann sie bekanntgegeben wird.»

Mick Schumachers Formel-1-Debütwagen erst in Bahrain fertig zu sehen

BANBURY: Mick Schumacher hört den Motorenklang seines ersten Dienstwagens in der Formel 1 erst bei den Testfahrten in Bahrain. «Normalerweise bauen wir unser Auto immer in Italien zusammen, dieses Jahr erstmals in England. Erstmals angelassen wird es dann in Bahrain in der Woche vor den Tests ab 12. März», sagte Haas-Teamchef Günther Steiner der «Sport Bild» (Mittwoch). Wegen der Quarantäne-Bestimmungen in der Corona-Pandemie gehe es nicht anders, erklärte er.

Vorgestellt werden soll das Auto laut einer Mitteilung aus der vergangenen Woche am 4. März. Der neue Rennwagen des US-Teams trägt die Bezeichnung VF-21. «Ganz fertig gibt es unser Auto zu sehen, wenn wir zum Test in Bahrain das erste Mal rausfahren», sagte Steiner nun. Schumacher gibt als aktueller Formel-2-Champion in dieser Saison sein Debüt in der Motorsport-Königsklasse.

Der 21 Jahre alte Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher hat aber zumindest schon mal in dem Rennwagen gesessen. «Das haben wir hinbekommen», sagte Steiner. «Außerdem ist er in Abu Dhabi schon für uns gefahren, deswegen hatten wir einen Sitz für ihn bereits fertig. Das Chassis ist ja weitergehend gleich geblieben.»

Schumacher jr. fährt in dieser Saison an der Seite des russischen Neulings Nikita Masepin. Vom 12. bis 14. März stehen in Bahrain die offiziellen Testfahrten an. Zwei Wochen später wird ebenfalls auf dem Wüstenkurs in Sakhir der erste Grand Prix der Saison ausgetragen.