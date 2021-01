Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

Kugelstoß-Olympiasiegerin Margitta Gummel gestorben

BERLIN: Leichtathletik-Olympiasiegerin Margitta Gummel ist tot. Wie ihre Tochter Ulrike Gummel am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur bestätigte, ist die einst erfolgreiche Kugelstoßerin des SC DHfK Leipzig am Dienstag im Alter von 79 Jahre im niedersächsischen Wietmarschen (Grafschaft Bentheim) nach langer Krankheit gestorben. Den größten Erfolg ihrer Karriere feierte die in Magdeburg geborene Athletin mit dem Olympiasieg 1968 in Mexiko-Stadt. Dabei stieß sie die Kugel mit 19,61 Metern als erste Frau der Welt über die 19-Meter-Marke.

Massenpanik: Turins Bürgermeisterin zu 18 Monaten Haft verurteilt

ROM: Die Bürgermeisterin von Turin, Chiara Appendino, ist gut dreieinhalb Jahre nach der Massenpanik mit zwei Toten und mehr als 1500 Verletzten während der Übertragung des Champions-League-Finales in Turin zu 18 Monaten Gefängnis auf Bewährung verurteilt worden. Neben der Bürgermeisterin wurden noch vier weitere Angeklagte verurteilt, unter ihnen der ehemalige Polizeichef von Turin.

Noch ein niederländischer Rechtsverteidiger für Bayer: Frimpong kommt

LEVERKUSEN: Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat den niederländischen Rechtsverteidiger Jeremie Frimpong verpflichtet. Der 20-Jährige kommt vom schottischen Meister Celtic Glasgow und erhält beim Werksclub einen Vertrag bis zum Sommer 2025. Das teilten die Rheinländer am Mittwoch mit. Nach britischen Medienangaben soll die Ablöse bis zu 13 Millionen Euro betragen. Die Bayer-Tochter selbst machte dazu keine Angaben.

Alba Berlin verpasst nur knapp neuerlichen Coup gegen ZSKA Moskau

BERLIN: Alba Berlin hat bei der Rückkehr von Aito Garcia Reneses auf den Cheftrainerposten in der Euroleague eine erneute Überraschung verpasst. Am Mittwoch unterlag der Basketball-Bundesligist in eigener Halle vor leeren Rängen trotz einer couragierten Leistung dem russischen Spitzenteam ZSKA Moskau mit 68:71 (37:34). Das Hinspiel konnte gegen den letzten Königsklassen-Sieger noch 93:88 gewonnen werden. Bester Berliner Werfer war Peyton Siva mit 15 Punkten.

Kiel verpasst Sprung auf Platz zwei - Karlsruhe rückt auf

PADERBORN: Dem Pokal-Überraschungsteam Holstein Kiel geht im Zweitliga-Alltag derzeit etwas die Puste aus. Am Mittwoch blieb das Team von Trainer Ole Werner beim 1:1 (1:1) beim SC Paderborn erneut sieglos und verpasste den Sprung auf Platz zwei. Nach zuletzt zwei Auswärtssiegen verpasste es Ex-Bundesligist Hannover 96 durch das 0:1 (0:0) beim Karlsruher SC, in der Tabelle weiter zu klettern. Im Tabellenkeller wird es für den 1. FC Nürnberg gegen Jahn Regensburg nach dem 0:1 (0:0) wieder bedrohlicher.

Messi schießt Barça ins Cup-Viertelfinale - Zittersieg über Vallecano

BARCELONA: Einen Tag nach den Veröffentlichung der aktuellen Schuldenlast in Höhe von 1,17 Milliarden Euro ist der FC Barcelona mit einem 2:1 (0:0)-Zittersieg beim Zweitligisten Rayo Vallecano in das Viertelfinale des spanischen Pokalwettbewerbs eingezogen. Trotz Feld-Überlegenheit geriet Barcelona nach 63 Minuten gegen den klaren Außenseiter, für den Francisco Garcia traf, in Rückstand. Doch einmal mehr war es Superstar Lionel Messi, der Barça mit seinem Tor nach Zuspiel von Antoine Griezmann (70.) wieder ins Spiel brachte. Auch an der Vorbereitung des Siegtreffers von Frenkie de Jong (80.) war Messi beteiligt.

Spanien, Schweden und Frankreich folgen Dänemark ins WM-Halbfinale

KAIRO: Europameister Spanien hat nach einem eindrucksvollen 31:26 (21:15)-Sieg gegen Norwegen das Halbfinale der Handball-Weltmeisterschaft erreicht. Der Champion von 2005 und 2013 trifft in der Vorschlussrunde am Freitag auf Titelverteidiger Dänemark, der sich zuvor im ersten Viertelfinale gegen Gastgeber Ägypten mit 4:3 im Siebenmeterwerfen durchsetzte. Nach zweimaliger Verlängerung hatte es 35:35 gestanden. Auch Rekord-Europameister Schweden spielt nach einem 35:23 (14:10) gegen Katar um die Medaillen. Die Skandinavier treffen im zweiten Halbfinale auf Rekord-Weltmeister Frankreich, der gegen Ungarn mit 35:32 nach Verlängerung die Oberhand behielt.

UEFA hält an EM-Plänen für Turnier in zwölf Städten fest

NYON: Die Europäische Fußball-Union UEFA hält an ihren Plänen für eine Europameisterschaft in zwölf Ländern fest. Das teilte der Dachverband am Mittwoch nach einem Treffen mit den zwölf gastgebenden Nationalverbänden mit. Die UEFA fühle sich verpflichtet, das Turnier wie geplant in zwölf Städten auszutragen, sagte Verbandschef Aleksander Ceferin. Er sei «optimistisch», dass sich die Pandemie-Lage ändere. In der Frage, ob Zuschauer in den Stadien zugelassen werden, habe man vereinbart, den Zeitpunkt für eine Entscheidung auf Anfang April zu verschieben. Ursprünglich wollte die UEFA bereits am 5. März erste Antworten in der Fan-Frage geben.

IOC-Session mit Bach-Wiederwahl nicht in Athen

LAUSANNE: Thomas Bach muss bei seiner angestrebten Wiederwahl als IOC-Präsident auf den in Athen geplanten Kongress des Internationalen Olympischen Komitees verzichten. Stattdessen werde die nächste IOC-Session wegen der Corona-Pandemie nun vom 10. bis 12. März als Video-Konferenz stattfinden, sagte Bach am Mittwoch nach der Sitzung der IOC-Exekutive.

Bach ist einziger Kandidat für das Präsidentenamt. Seine zweite Amtszeit will er nach den Olympischen Spielen Tokio antreten, die vom 23. Juli bis 8. August 2021 veranstaltet werden sollen. Der Fecht-Olympiasieger von 1976 ist seit 2013 im Präsidentenamt.

Als Ersatz für den gestrichenen Kongress im März soll eine IOC-Session im Jahr 2025 nun nach Athen vergeben werden. Diesen Vorschlag habe die IOC-Exekutive unterbreitet, sagte Bach.

Irans Ex-Nationalspieler Minawand mit Corona gestorben

TEHERAN: Der ehemalige iranische Fußball-Nationalspieler Mehrdad Minawand ist an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Isna starb der 45-Jährige am Mittwochabend im Laleh Krankenhaus in der Hauptstadt Teheran. Minawand, der zwischen 1998 und 2001 auch für den österreichischen Erstligisten Sturm Graz spielte, galt als einer der besten Linksverteidiger der iranischen Fußballgeschichte. Auch Sturm Graz teilte am Abend den Tod seines früheren Profis mit.

Minawand bestritt 67 Länderspiele und nahm mit dem Iran auch an der WM 1998 in Frankreich - und am Gruppenspiel gegen Deutschland (0:2) - teil. Zuletzt war er in der 2. iranischen Liga als Co-Trainer tätig.

Früherer DFB-Integrationsbeauftragter Cacau wehrt sich gegen Kritik

FRANKFURT/MAIN: Der ehemalige DFB-Integrationsbeauftragte Cacau hat Kritik an seinem Umgang mit dem Thema Rassismus wie im Fall Mesut Özil zurückgewiesen. «Ich habe immer meine Position bezogen und meine Meinung gesagt. Und diese habe ich auch stets zu 100 Prozent öffentlich vertreten, wenn sie meinem Arbeitsauftrag entsprach», sagte der frühere Nationalspieler im Interview des Internetportals Sport1.

Clubchef Agnelli: Bis zu 8,5 Milliarden Verlust für Europas Fußball

TURIN: Präsident Andrea Agnelli vom italienischen Fußballmeister Juventus Turin rechnet mit einem Verlust für den europäischen Fußball durch die Corona-Pandemie von bis zu 8,5 Milliarden Euro. «Wenn ich mir die besten Informationen ansehe, die ich bisher hatte, sehen wir einen Umsatzverlust für die Branche in der Größenordnung von 6,5 bis 8,5 Milliarden Euro für die kombinierten zwei Jahre», sagte Agnelli in seiner Funktion als Vorsitzender der Europäischen Clubvereinigung ECA auf dem News Tank Fußball Seminar am Mittwoch.

Paok Saloniki verpflichtet Ex-Dortmunder Kagawa

ATHEN: Der frühere Dortmunder Fußballprofi Shinji Kagawa wechselt zum griechischen Fußball-Erstligisten PAOK Saloniki. Das teilte der größte Verein der nordgriechischen Hafenstadt Thessaloniki auf seiner Homepage mit. Der Vertrag beim Meister von 2019 läuft bis Sommer 2022. Paok ist zurzeit mit 38 Punkten Dritter in der griechischen Superliga, zehn Punkte hinter Spitzenreiter Olympiakos Piräus. Kagawa hatte zuletzt für den spanischen Verein Real Saragossa gespielt. Er war aber seit Oktober 2020 vereinslos.

Sommersportverbände «einstimmig» für Olympia-Austragung

BERLIN: Die olympischen Sommersportverbände drängen auf eine Austragung der Spiele in Tokio. «Das ist einstimmig. Sie wollen die Spiele», sagte Francesco Ricci Bitti, der Präsident der Vereinigung der 33 olympischen Sommersportverbände, der Nachrichtenagentur AP. Die Hälfte der Verbände sei bereits in finanziellen Schwierigkeiten, weil große Wettkämpfe wegen der Corona-Krise ausgefallen sind oder ihnen wegen der Verschiebung der Sommerspiele Zuschüsse aus dem Olympia-Topf fehlen.

Manipulationsverdacht: Russische Tennisprofis lebenslang gesperrt

LONDON: Zwei russische Tennisspielerinnen sind wegen des Verdachts auf Wettbetrug und Manipulation lebenslang gesperrt worden. Das teilte die «International Tennis Integrity Agency (ITIA)» am Mittwoch mit. Sofia Dmitrjewa soll demnach bei insgesamt sechs Matches an Manipulation beteiligt gewesen sein. Alija Merdejewa wurden zwei Vergehen zur Last gelegt. Bei zwei der Partien sollen Dmitrjewa und Merdejewa als Doppelspielerinnen beteiligt gewesen sein. Weitere Details nannte die ITIA nicht.

Özil schließt Rückkehr in Bundesliga aus - Vorstellung bei Fenerbahce

ISTANBUL: Der frühere deutsche Fußball-Nationalspieler Mesut Özil hat eine Rückkehr in die Bundesliga nach seiner Verpflichtung bei Fenerbahce Istanbul ausgeschlossen. Der 32 Jahre alte Offensivspieler wurde am Mittwoch offiziell von seinem neuen Club in Istanbul vorgestellt. Auf die Frage einer Reporterin, ob er sich eine Rückkehr in die Bundesliga vorstellen könne, sagte er «Nein». Auch eine Rückkehr in die deutsche Nationalelf schloss er aus. Das Thema sei abgeschlossen.

Ibrahimovic weist Rassismus nach Lukaku-Streit von sich

MAILAND: Nach seinem heftigen Disput mit Inter-Profi Romelu Lukaku hat Schwedens Fußballstar Zlatan Ibrahimovic jede Form von Rassismus von sich gewiesen. «In Zlatans Welt ist kein Platz für Rassismus», schrieb der 39 Jahre alte Stürmer des AC Mailand am Mittwoch auf Twitter. Auf «Ibra»-typische Art ergänzte er: «Wir sind alles Spieler, manche besser als andere.» Ibrahimovic und der Belgier Lukaku hatten sich während des Mailänder Pokal-Derbys am Dienstag immer wieder heftige Wortgefechte geliefert.

Dresden-Coach Kauczinski darf wieder Mannschaftstraining leiten

DRESDEN: Markus Kauczinski darf an diesem Donnerstag wieder das Mannschaftstraining beim Fußball-Drittliga-Spitzenreiter Dynamo Dresden leiten. Der 50 Jahre alte Coach musste zuletzt wegen Unwohlseins und Übelkeit ins Universitätsklinikum, bekam nun aber die Erlaubnis der behandelnden Ärzte für die Wiederaufnahme seiner Tätigkeit, teilte der Verein am Mittwoch mit.

Bob Hanning kandidiert für Posten im europäischen Handball-Verband

WIEN: Bob Hanning strebt nach seinem Abschied beim Deutschen Handballbund eine internationale Funktionärslaufbahn an. Der im Herbst dieses Jahres aus dem Amt scheidende DHB-Vizepräsident kandidiert beim Kongress der Europäischen Handball-Föderation am 23./24. April in Luxemburg für einen Sitz im Exekutivkomitee des Kontinentalverbandes. Der 52 Jahre alte Geschäftsführer des Bundesligisten Füchse Berlin ist einer von zwölf Bewerbern um drei freie Plätze in dem Gremium.

MSV Duisburg trennt sich nach zwölf Spielen von Trainer Lettieri

DUISBURG: Trainer Gino Lettieri ist beim Fußball-Drittligisten MSV Duisburg nach nur zwölf Spielen schon wieder beurlaubt worden. Wie der Club am Mittwoch bekanntgab, endet die Zusammenarbeit zwischen dem Traditionsclub und dem 54-Jährigen nach 77 Tagen wegen anhaltender Erfolglosigkeit mit sofortiger Wirkung. Der «RevierSport» hatte zuvor bereits von der Trennung vom Deutsch-Italiener berichtet. Bis ein Nachfolger gefunden ist, soll Uwe Schubert, der Leiter des MSV-Nachwuchsleistungszentrums, als Interimscoach fungieren.

Scharping: Olympia-Entscheidung drei Monate vorher treffen

BERLIN: Rudolf Scharping hat sich als Präsident des Bundes Deutscher Radfahrer (BDR) dafür ausgesprochen, eine Entscheidung über die Austragung der Olympischen Spiele in Tokio rund drei Monate vor dem geplanten Beginn am 23. Juli zu treffen. «Wir haben die Hoffnung, dass Olympia stattfinden kann. Rund drei Monate vor dem geplanten Termin muss man wissen, wo die Reise hingeht», sagte Scharping mit Blick auf die Diskussionen über eine mögliche Absage der Spiele wegen der Corona-Pandemie in einem Pressegespräch am Mittwoch.

Skispringer Leyhe: Peking 2022 auch ein Grund für lange Pause

WILLINGEN: Der derzeit verletzte Skispringer Stephan Leyhe ist zuversichtlich, dass Winter-Olympia in Peking trotz der derzeitigen Corona-Krise stattfinden kann. «Ich denke, mit richtig guten Konzepten ist Olympia schon möglich. Man lernt ja, mit diesem Virus umzugehen», sagte der 29-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Der Hesse, der die laufende Saison wegen eines Kreuzbandrisses komplett verpasst, hat die Winterspiele in gut einem Jahr in China für sich persönlich fest im Blick. «Das war auch mit ein Entscheidungsgrund, warum ich den Winter pausiere», erklärte er.

Zwei Scorerpunkte Draisaitls reichen Oilers nicht zum Sieg

EDMONTON: Die Edmonton Oilers haben trotz zweier Scorerpunkte von NHL-Star Leon Draisaitl erneut verloren und kommen in der NHL weiter nicht richtig in Schwung. Zwei Tage nach Draisaitls Siegtreffer in letzter Sekunde unterlagen die Oilers den Winnipeg Jets am Dienstagabend 4:6. Die Mannschaft um «Deutschlands Sportler des Jahres» und Nationalmannschafts-Kollege Dominik Kahun hat bislang nach einem Sieg immer die darauffolgende Partie verloren und kommt bislang auf drei Siege und fünf Niederlagen. Draisaitl traf zum 1:0 und bereitete den vierten Treffer für seine Mannschaft mit vor.

«Sport Bild»: FC Barcelona will Handball-Nationaltorwart Bitter

STUTTGART: Der deutsche Handball-Nationaltorwart Johannes Bitter beschäftigt sich nach Informationen der «Sport Bild» mit einem Wechsel vom TVB Stuttgart zum FC Barcelona. «Ja, es gibt einige interessante Anfragen, und ich werde nach der WM entscheiden, was ich mache», sagte der 38-Jährige dem Magazin (Mittwoch). Interessiert sein soll auch Bitters ehemaliger Club, der HSV Hamburg. Dessen Geschäftsführer Sebastian Frecke sagte, man stehe in Kontakt mit Bitter. TVB-Geschäftsführer und -Trainer Jürgen Schweikardt sagte, derzeit sei «alles noch offen».

Vendée Globe: Boris Herrmanns Segelkrimi vor der Entscheidung

LES SABLES-D'OLONNE/FRANKREICH: Die Entscheidung im Kampf um den Sieg bei der 9. Auflage der Solo-Weltumseglung Vendée Globe fällt voraussichtlich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Der französische Spitzenreiter Charlie Dalin («Apivia») wird am Mittwochabend zwischen 18.30 und 21.00 Uhr im Ziel vor Les Sables-d'Olonne erwartet. Rund fünf Stunden später könnte am frühen Donnerstagmorgen Boris Herrmann («Seaexplorer - Yacht Club de Monaco») seine Vendée-Globe-Premiere erfolgreich beenden.

Ibra und Lukaku: Stürmer-Streit bei Pokal-Derby bewegt Italiens Fans

ROM: Nach dem Pokal-Kracher zwischen Inter und AC Mailand bestimmt der heftige Disput der beiden Goalgetter Zlatan Ibrahimovic und Romelu Lukaku die Schlagzeilen im italienischen Fußball. Als «beschämend» und «rustikal» bezeichnete das Sport-Blatt «Corriere dello Sport» am Mittwoch den Streit der beiden Stars am Tag nach dem 2:1-Sieg von Inter Mailand. Der Belgier Lukaku und der Schwede Ibrahimovic hatten sich während der Partie immer wieder Wortgefechte geliefert.

VfB-Querelen: Präsident will Mitgliederversammlung verschieben

STUTTGART: Aufgrund der nicht aufgeklärten Datenaffäre will Präsident Claus Vogt die Mitgliederversammlung des VfB Stuttgart um knapp ein halbes Jahr verschieben. Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht die Wahl des Präsidenten. Vogts Präsidiumskollegen sind gegen einen späteren Termin. Er werde als Präsident des VfB Stuttgart 1893 e.V. «im Interesse des Vereins und seiner Mitglieder die zur Durchführung der digitalen Mitgliederversammlung förmlich notwendige Einberufung zum 18.03.2021 nicht vornehmen», schrieb Vogt in einem am Mittwoch veröffentlichten Brief an die Mitglieder des VfB.

FC Bayern spendet 100.000 Euro für Wiederaufbau einer Synagoge

MÜNCHEN: Der FC Bayern spendet 100.000 Euro für den Wiederaufbau einer Synagoge in München. «Ich danke dem FC Bayern von ganzem Herzen für seine großzügige Spende zum Erhalt der historischen Synagoge in der Reichenbachstraße», sagte Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelischen Kultus Gemeinde München und Oberbayern, laut einer Pressemitteilung vom Mittwoch. Das Gebäude in der Reichenbachstraße war nach Plänen des Architekten Gustav Meyerstein errichtet und 1931 geweiht worden. Während der Pogrome im November 1938 wurde sie verwüstet und während des Zweiten Weltkriegs durch Bombenangriffe stark beschädigt.

Bericht: Bobic weit oben auf der Hertha-Wunschliste

BERLIN: Fredi Bobic vom kommenden Gegner Eintracht Frankfurt soll bei Hertha BSC einem Medienbericht zufolge weit oben auf der Kandidatenliste für die Nachfolge von Michael Preetz stehen. Das schrieb die «Sport Bild» (Mittwoch), ohne eine Quelle zu nennen. Die Verantwortlichen des Berliner Fußball-Bundesligisten hätten sich auf «einige Kandidaten» festgelegt. Nun würden Gespräche anstehen. Hertha hatte sich am Sonntag von Trainer Bruno Labbadia und auch Manager Preetz getrennt.

Meyer kehrt in Bundesliga zurück: Vertrag in Köln bis Saisonende

KÖLN: Der ehemalige deutsche Nationalspieler Max Meyer kehrt nach zweieinhalb Jahren zurück in die Fußball-Bundesliga und soll dem 1. FC Köln Hilfe im Abstiegskampf leisten. Wie der Tabellen- Drittletzte am Mittwoch mitteilte, erhält der Mittelfeldspieler einen Vertrag bis zum Saisonende. Der 25 Jahre alte einstige Schalker hatte seinen Vertrag beim Premier-League-Club Crystal Palace Mitte Januar vorzeitig aufgelöst. Meyer war im Sommer 2018 nach 192 Einsätzen und 22 Toren für den FC Schalke, bei dem er Anfang 2013 als 17-Jähriger sein Profidebüt gefeiert hatte, zu Crystal Palace gewechselt. Für den englischen Club lief er 56 Mal auf.

Handwerker, Künstler und Fußballer: Trimmel und die Zukunft bei Union

BERLIN: Kapitän Christopher Trimmel kann sich nach eigener Aussage eine Verlängerung seines Vertrags beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin in diesem Sommer «gut vorstellen». In einem Interview der Portale «spox.com» und «goal.com» (Mittwoch) sagte der 33 Jahre alte Österreicher: «Aber manchmal muss man auch aus seinem gewohnten Umfeld ausbrechen, um sich weiterzuentwickeln. Das war bei meinem Abschied von Rapid der Fall und passiert in Zukunft vielleicht noch mal.»

Trimmel spielt bereits seit Juli 2014 für den Club aus Köpenick, nachdem er 2009 seine Profikarriere bei Rapid Wien begonnen hatte. Er erzählte in dem Interview auch von seinen Hobbys neben dem Beruf. So betreibt er seit anderthalb Jahren ein eigenes Tätowier-Studio, nach seiner Karriere will er sich dem voll und ganz widmen. Der ebenfalls leidenschaftliche Konzertbesucher erledigt zudem die Arbeiten daheim höchstpersönlich. «Ich lasse keinen Handwerker in meine Wohnung, sondern mache alles selbst», sagte Trimmel.

Di Montezemolo zu Mick Schumacher: Name ist «nicht genug» für Siege

BERLIN: Der frühere Ferrari-Chef Luca di Montezemolo hat vor überzogenen Erwartungen in das Formel-1-Debütjahr von Rennfahrer Mick Schumacher gewarnt. «Der Name ist nicht genug, um zu gewinnen, dazu gehört mehr», sagte der 73 Jahre alte Italiener in einem Interview der «Sport Bild» (Mittwoch). «Es ist gut, dass man ihn bei Haas in einem Team aus der zweiten Reihe und ohne Druck fahren lässt. Es ist wichtig, dass er dort wächst, Erfahrungen und Fortschritte macht», erklärte di Montezemolo über den 21 Jahre alten Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher.

Mick Schumacher wird am 28. März in Bahrain sein erstes Rennen in der Königsklasse des Motorsports absolvieren. Auf dem Kurs in der Wüste von Sakhir hatte sein Vater 2010 sein Comeback gefeiert, als er noch einmal für drei Jahre für das Mercedes-Team antrat.

Als er von Mick Schumachers Einstieg in die Formel 1 gehört habe, sagte di Montezemolo, sei sein erster Gedanke gewesen: «Michael. Ich kann nur hoffen, dass Michael zu Hause am Erfolg seines Sohnes teilhaben kann und es für ihn eine große Zufriedenheit ist, was sein Sohn erreicht hat.»

Der ehemalige Ferrari-Boss hatte in seinen 23 Jahren bei der Scuderia fünf WM-Titel mit Michael Schumacher gefeiert, der seit seinem schweren Ski-Unfall am 29. Dezember 2013 von der Öffentlichkeit abgeschirmt lebt. «Michael war der Superheld bei Ferrari. Er war mit großem Abstand der beste Fahrer in Ferraris Geschichte», sagte di Montezemolo.

Bericht: Erster Olympia-Test in Tokio wird wegen Notstands verschoben

TOKIO: Der erste Test-Wettbewerb für die Olympischen Spiele in Tokio wird wegen der Einreisebeschränkungen im Zuge des Corona-Notstands laut japanischen Medien verschoben. Die abschließende Olympia-Qualifikation im Synchronschwimmen, bei der sich Marlena Bojer und Michelle Zimmer das Sommerspiel-Ticket sichern wollen, sollte eigentlich vom 4. bis 7. März im neuen Tokyo Aquatics Center stattfinden. Der Wettkampf sollte zugleich der erste Olympia- Test mit Maßnahmen zum Schutz gegen eine Ausbreitung des Coronavirus sein.