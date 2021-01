Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

Fulham-Torwart Alphonse Areola (Mitte in grün) kam bei einem letzten Eckstoß in der englischen Premier League vor das Tor von Manchester United. Foto: epa/Adrian Dennis

Premier League testet zusätzliche Spielerwechsel bei Kopfverletzungen

LONDON: Die englische Premier League will testweise zwei weitere Wechselmöglichkeiten für Fälle von Kopfverletzungen während eines Fußballspiels einführen. Darauf einigten sich die Vereine am Mittwoch. Demnach dürfen die Mannschaften zusätzlich zu den bisherigen drei noch zwei weitere Spielerwechsel durchführen, wenn Spieler wegen einer Gehirnerschütterung oder des Verdachts darauf das Spielfeld verlassen müssen. Die Testphase soll in der kommenden Woche beginnen. Zuvor muss sich die Premier League mit dem Weltverband FIFA und den Fußball-Regelhütern der IFAB darüber einig werden, wie mit den privaten medizinischen Daten der Spieler umgegangen wird.

Alba Berlin zieht ins Final-Turnier des BBL-Pokals ein

BERLIN: Basketball-Bundesligist Alba Berlin hat als viertes und letztes Team das Finalturnier im BBL-Pokal erreicht. Der Titelverteidiger gewann gegen die Basketball Löwen Braunschweig drei Tage nach dem Erfolg in der Liga in heimischer Halle klar mit 103:63 (46:36). Damit sind die Berliner nicht mehr von Platz eins der Vorrundengruppe A zu verdrängen. Beste Berliner Werfer am Mittwoch waren Tim Schneider und Maodo Lo mit jeweils 16 Punkten. Bei den Löwen trafen Gavin Schilling und Martin Peterka am besten (jeweils 13 Punkte). Alba Berlin komplettiert das Teilnehmerfeld für das Top Four im Pokal. Zuvor hatten sich bereits der FC Bayern München, ratiopharm Ulm und die BG Göttingen qualifiziert.

Sechster Liga-Sieg für Man City in Serie - Gündogan trifft

LONDON: Auch dank eines Treffers von Ilkay Gündogan hat Manchester City seine Siegesserie in der englischen Premier League fortgesetzt. Das Team von Fußball-Starcoach Pep Guardiola setzte sich am Mittwochabend in einem Nachholspiel mit 2:0 (0:0) gegen Aston Villa durch und feierte seinen sechsten Ligaerfolg nacheinander. Dabei konnte City erst spät die Gegenwehr des Teams aus Birmingham brechen: Bernardo Silva erzielte in der 78. Minute die Führung, der deutsche Nationalspieler Gündogan verwandelte in der Schlussminute einen Handelfmeter. Guardiolas Trainerkollege Dean Smith von Aston Villa wurde mit Rot des Spielfeldrandes verwiesen.

Juventus und Ronaldo gewinnen italienischen Supercup

REGIO EMILIA: Superstar Cristiano Ronaldo hat Juventus Turin zum Sieg im italienischen Supercup geführt. Der Serienmeister setzte sich am Mittwochabend in Reggio Emilia mit 2:0 (0:0) gegen Pokalsieger SSC Neapel durch. Dabei erzielte Ronaldo in der 64. Minute nach einer Ecke aus kurzer Distanz die Führung. Alvaro Morata sorgte in der fünften Minute der Nachspielzeit per Konter für die endgültige Entscheidung. Zuvor verschoss Neapels Lorenzo Insigne (80.) einen Foulelfmeter. Für Juve war es die neunte Supercoppa-Teilnahme nacheinander, in diesem Zeitraum holte Turin fünfmal den Titel. Juves Coach Andrea Pirlo feierte seinen ersten Titel als Trainer.

Elf neue Corona-Fälle in der NBA - 16 Partien inzwischen abgesagt

NEW YORK: Die NBA hatte in der vergangenen Woche elf positiv auf das Coronavirus getestete Basketball-Profis. Das teilte die Liga am Mittwoch mit. Infolge positiver Tests und der notwendigen Kontaktverfolgung sind seit dem Saisonstart inzwischen 16 Partien abgesagt worden. Vor Bekanntgabe der Test-Ergebnisse seit dem 13. Januar hatte die NBA auch das für den Abend geplante Heimspiel der Portland Trail Blazers gegen die Memphis Grizzlies abgesagt. Laut US-Medien hat die Liga ihre Teams zudem darüber informiert, dass Sicherheitskräfte darauf achten sollen, dass Spieler der beiden Mannschaften sich rund um eine Partie nicht zu Nahe kommen.

Knappe Siege für FC Bayern und RB Leipzig - Bielefeld souverän

BERLIN: Tabellenführer FC Bayern München hat seinen Vorsprung zum Abschluss der Hinrunde in der Fußball-Bundesliga behauptet. Dank des 22. Saisontors von Robert Lewandowski setzte sich der deutsche Rekordmeister am Mittwochabend mit 1:0 (1:0) beim FC Augsburg durch. Damit liegen die Münchner weiter vier Punkte vor Verfolger RB Leipzig, der ebenfalls knapp mit 1:0 (0:0) gegen den 1. FC Union Berlin gewann. Im Abstiegskampf feierte Arminia Bielefeld einen wichtigen 3:0 (1:0)-Erfolg gegen den VfB Stuttgart und bleibt vor der gefährdeten Zone. Zuvor hatte Schlusslicht FC Schalke 04 mit 1:2 (0:1) gegen den Tabellen-16. 1. FC Köln verloren. Der SC Freiburg und Eintracht Frankfurt trennten sich 2:2 (1:1).

Frankreich bei Handball-WM auf Viertelfinal-Kurs - Norwegen gewinnt

GIZEH: Rekord-Weltmeister Frankreich befindet sich weiter auf direktem Weg in Richtung Viertelfinale der WM in Ägypten. Im ersten Hauptrundenspiel am Mittwoch gegen Algerien taten sich die Franzosen zwar lange Zeit schwer, siegten aber letztlich mit 29:26 (16:14). Mit nun 6:0-Punkten hat Frankreich vor den nächsten beiden Hauptrunden-Partien gegen Island und Portugal beste Chancen auf den Einzug in die K.o.-Runde. Auch Vize-Weltmeister Norwegen wahrte seine Chance auf das Viertelfinale mit einem 29:28 (16:14) gegen Portugal. Rekord-Europameister Schweden kam dagegen trotz der sieben Treffer von Flensburgs Hampus Wanne überraschend nicht über ein 26:26 (11:15) gegen Belarus hinaus, hat aber weiter alle Chancen aufs Viertelfinale. WM-Gastgeber Ägypten machte ebenfalls einen wichtigen Schritt in Richtung K.o.-Runde. Im richtungsweisenden Duell mit Russland in Kairo setzten sich die Ägypter mit 28:23 (15:8) durch.

Schweizer Handballer wahren Mini-Chance auf WM-Viertelfinale

GIZEH: Die Schweizer Handballer haben auch dank der Treffsicherheit von Bundesliga-Profi Andy Schmid ihre Minimalchance auf das WM-Viertelfinale gewahrt.

Im ersten Hauptrundenspiel setzte sich die Schweiz am Mittwoch im ägyptischen Gizeh mit 20:18 (10:9) gegen Island durch. Spielmacher Schmid von den Rhein-Neckar Löwen war mit sechs Treffern erneut bester Werfer seiner Mannschaft, die nur aufgrund der coronabedingten Absage der USA kurzfristig ins Turnier gerückt war. Weitere Gegner der Schweiz sind Portugal und Algerien.

Djokovic verteidigt sich gegen Kritik: Wollte anderen Profis helfen

MELBOURNE: Der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic hat sich gegen die Kritik an seinen Vorschlägen nach Quarantäne-Lockerungen für zahlreiche Tennisprofis zur Wehr gesetzt. In einem langen in den sozialen Medien veröffentlichten Schreiben erklärte der Serbe, er habe sich nur für seine Kolleginnen und Kollegen einsetzen wollen. Weil es auf einigen Charterflügen nach Melbourne Corona-Fälle gegeben hatte, befinden sich derzeit nach Angaben der Veranstalter 72 Profis und Mitglieder des Betreuerstabes 14 Tage in Quarantäne und dürfen ihre Hotelzimmer nicht verlassen.

Litauen bringt sich als Co-Gastgeber der Eishockey-WM ins Spiel

VILNIUS/RIGA: Litauen will das benachbarte Lettland bei der Ausrichtung der Eishockey-Weltmeisterschaft im Mai und Juni unterstützen. Der Baltenstaat brachte sich nach dem WM-Entzug für Belarus am Mittwoch selbst als möglicher Austragungsort des Turniers ins Spiel. «Litauen hat noch nie Eishockeywettbewerbe auf einem solchen Niveau veranstaltet, und nun haben wir eine historische Chance. Es ist notwendig, diese Möglichkeit zu prüfen und Lettland spezifische Hilfe anzubieten», wurde die auch für Sport zuständige Bildungsministerin Jurgita Siugzdiniene in einer Mitteilung zitiert.

Party-Vorwürfe gegen Embolo: Laut Polizei floh er übers Dach

ESSEN: Der Fußballprofi Breel Embolo von Borussia Mönchengladbach ist nach Überzeugung der Essener Polizei nach einer illegalen Party am frühen Sonntagmorgen über ein Dach vor den Beamten geflohen. Embolo bestreitet, an der Party teilgenommen zu haben. Er hatte am Montag bei Instagram bestätigt, dass seine Personalien von der Polizei aufgenommen worden sind. Allerdings sei er nicht bei der Party gewesen. Die Polizei habe ihn in einer Wohnung angetroffen, die sich «im unmittelbaren Umfeld» des Lokals befunden habe, in dem die Party stattfand. «Solange es kein anderes Ermittlungsergebnis gibt von der Polizei, glauben wir Breel Embolo», sagte ein Vereinssprecher als Reaktion auf die neuen Informationen von der Polizei.

Snowboarder Vockensperger in Laax-Finale

LAAX: Der deutsche Snowboarder Leon Vockensperger hat beim prestigeträchtigen Weltcup in Laax überraschend das Finale erreicht und den größten Erfolg seiner Karriere gefeiert. Dem 21 Jahre alten Rosenheimer gelang am Mittwoch im Halbfinale des Slopestyle-Events der drittbeste Lauf und souverän der Einzug in die Finals der besten Zwölf am Freitag. Vockensperger war in seiner Karriere erst einmal in den Top Ten im Weltcup gelandet, 2018 in Neuseeland. Die Laax Open sind als wichtigster Wettkampf in Europa aber deutlich wertvoller.

Snowboarderin Morgan verpasst Finale bei Weltcup in Laax

LAAX: Die deutsche Snowboarderin Annika Morgan hat ihren Vorjahreserfolg beim prestigeträchtigen Weltcup in Laax nicht wiederholen können. Die 18 Jahre alte Oberbayerin wurde bei dem wichtigsten Slopestyle-Event in Europa am Mittwoch 15. des Halbfinales und zog damit nicht in das Finale der besten Acht ein. Im Januar 2020 hatte sie als Vierte ihren besten Weltcup-Platz erreicht.

«Ich habe heute keinen sauberen Lauf runtergebracht, aber dafür viel Spaß gehabt auf dem Kurs», schrieb die Sportschülerin bei Instagram. In der Disziplin Slopestyle müssen die Snowboarderinnen einen Parcours mit Schanzen und Geländern bewältigen. Dabei geht es darum, vor einer Jury möglichst schwierige Tricks und Sprünge zu zeigen.

Ex-Boxweltmeister Sturm will gegen Feigenbutz kämpfen

HAMBURG: Vier Monate nach seinem Comeback will der ehemalige Boxweltmeister Felix Sturm erneut in den Ring steigen. Gegner soll der fast 17 Jahre jüngere Vincent Feigenbutz aus Karlsruhe sein. «Wir sind in Verhandlungen und wollen sie schnell abschließen. Für Deutschland wäre das ein Top-Kampf», sagte Promoter Ismail Özen-Otto vom Hamburger Universum-Stall am Mittwoch. Geplant ist das Duell für den 24. April. Zuerst hatte die «Bild»-Zeitung darüber berichtet.

Weltverband verurteilt Beleidigung von Nachwuchsrennfahrerinnen

DSCHIDDA: Der Automobil-Weltverband Fia hat Beleidigungen gegen zwei 16-jährige Nachwuchsrennfahrerinnen während der Rallye Dakar verurteilt. Die Kommentare seien «geschmacklos und erniedrigend» gewesen, schrieb der Verband. Man wolle sich auch weiter dafür einsetzen, dass Initiativen entwickelt werden, um die Teilnahme von Mädchen und jungen Frauen am Motorsport zu unterstützen.

«Die rassistischen und sexistischen Kommentare, die in den Onboard-Aufnahmen eines konkurrierenden Teams einer anderen Motorsportserie aufgetaucht sind, können und werden nicht toleriert werden. Es gibt keinen Platz für diese Geisteshaltungen im Motorsport oder in der Gesellschaft», betonte die unter dem Fia-Dach ausgetragene Truck-Racing-Europameisterschaft (Fia ETRC), in der eine der Teenagerinnen selbst aktiv ist.

Der tschechische Truckfahrer Ales Loprais und sein Mechaniker hatten bei der in der vergangenen Woche zu Ende gegangenen Rallye Dakar die beiden Zwillingsschwestern Aliyyah und Yasmeen Koloc kurz vor einem Etappenstart beleidigt. Deren tschechischer Vater Martin Koloc war bei der Rundfahrt in Saudi-Arabien mit einem eigenen Team am Start, seine Frau stammt von den Seychellen. Loprais entschuldigte sich später tschechischen Medien zufolge für seine Äußerungen.

Österreich will Vorrunde der Davis-Cup-Endrunde austragen

WIEN: Der Österreichische Tennis Verband hat Interesse daran bekundet, Gastgeber einer der drei Vorrunden der reformierten Davis-Cup-Endrunde zu sein. Der Internationale Tennis Verband ITF hatte zu Beginn der Woche angekündigt, dass das Turnier nicht mehr komplett in Madrid, sondern an drei Standorten mit den Finalspielen in der spanischen Hauptstadt ausgetragen werden soll. «Wir bekommen vielleicht die einmalige Chance, Teil dieses Finalturniers zu sein», sagte ÖTV-Präsident Magnus Brunner in einer ÖTV-Mitteilug. «Wir haben bereits eine offizielle Interessensbekundung abgegeben.» Die Frist für eine Bewerbung läuft bis Ende März.

Österreich mit US-Open-Champion Dominic Thiem trifft in der Vorrunde auf das deutsche Team und Serbien. Das Davis-Cup-Finalturnier soll vom 25. November bis 5. Dezember ausgetragen werden. Im vergangenen Jahr war die Endrunde wegen der Coronavirus-Pandemie auf 2021 verschoben worden.

2019 hatte die Endrunde mit 18 Teams erstmals komplett in Madrid stattgefunden. Das Konsortium Kosmos um den spanischen Fußball-Star Gerard Piqué hatte die Rechte an der Traditionsveranstaltung erworben. Allerdings gab es viel Kritik an dem Format, vor allem weil bei den Spielen ohne spanische Beteiligung kaum Zuschauer in der Halle waren.

Deutschlands Fußball-Frauen testen gegen Belgien und die Niederlande

FRANKFURT/MAIN: Die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft startet mit Testspielen gegen Belgien und die Niederlande in das Jahr 2021. Am 21. Februar steht in Aachen zunächst ein Heimspiel gegen die Belgierinnen an, bevor das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg am 24. Februar in Venlo gastiert. Dies teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch mit.

Nuggets gewinnen mit Hartenstein gegen OKC - Jazz weiter stark

DENVER: Die Denver Nuggets haben sich durch ein 119:101 gegen die Oklahoma City Thunder den Playoff-Plätzen in der NBA angenähert. Basketball-Nationalspieler Isaiah Hartenstein kam am Dienstagabend (Ortszeit) auf knapp 13 Minuten Spielzeit und erzielte fünf Punkte. Er holte zudem sieben Rebounds.

NHL: Torwart Grubauer siegt knapp mit Colorado Avalanche

LOS ANGELES: Die Colorado Avalanche mit dem deutschen Eishockey-Nationaltorwart Philipp Grubauer haben den zweiten Saisonsieg in der nordamerikanischen Liga NHL eingefahren. Grubauer parierte beim 3:2 bei den Los Angeles Kings am Dienstag (Ortszeit) 23 Schüsse und stand erneut über die komplette Spielzeit auf dem Eis. Die Kings, bei denen Ex-Bundestrainer Marco Sturm Co-Trainer ist, warten dagegen auch nach drei Partien weiter auf den ersten Saisonsieg.

TV-Quote: DHB-Auswahl unterliegt «Charité»

BERLIN: Das zweite Spiel der deutschen Handball-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Ägypten hat mehr Zuschauer vor den Fernseher gelockt als die Auftaktpartie. 4,7 Millionen Menschen sahen am Dienstagabend die Niederlage der DHB-Auswahl gegen Ungarn und sorgten nach Angaben des ZDF für einen Marktanteil von 13,6 Prozent. Die ARD-Übertragung vom Auftaktsieg gegen Uruguay hatten am Freitag 3,95 Millionen Menschen geschaut (Marktanteil 15 Prozent). Mehr TV-Zuschauer interessierten sich am Dienstag allerdings für die ARD-Serie «Charité» (4,94 Millionen).

Australian-Open-Boss verteidigt Privilegien für Topprofis

MELBOURNE: Australian-Open-Turnierdirektor Craig Tiley hat die Privilegien für die Stars im Vorfeld des ersten Grand-Slam-Turniers der Tennis-Saison verteidigt. Tiley bezog sich auf die Spitzenprofis wie Novak Djokovic, Rafael Nadal, Naomi Osaka oder Serena Williams, die anders als der übrige Tennis-Tross ihre wegen Corona vorgeschriebene 14-Tage-Quarantäne nicht in Melbourne, sondern in Adelaide verbringen dürfen. Die Hotelzimmer dort haben unter anderem einen Balkon, anders als die drei Hotels in Melbourne. Einige in Melbourne untergebrachte Profis hatten die unterschiedliche Behandlung kritisiert.

Nicht-Nominierung von Angeliño: RB-Bosse kritisieren Luis Enrique

LEIPZIG: Die Bosse von Fußball-Bundesligist RB Leipzig haben Spaniens Nationaltrainer Luis Enrique für die Nicht-Nominierung von Linksverteidiger Angeliño für die Nationalmannschaft kritisiert. «Angel zeigt seit längerer Zeit überragende Leistungen, nicht nur in der Bundesliga, sondern auch in der Champions League. Daher können wir auch nicht nachvollziehen, warum eine Einladung bislang nicht ausgesprochen wurde», sagte RB-Sportdirektor Markus Krösche der «Sport Bild».

Lehren aus Dopingprozess: Experten fordern bessere Teststrategien

MÜNCHEN: Das Dopingverfahren gegen den deutschen Arzt Mark S. hat nach Ansicht zweier Sachverständiger und Anti-Doping-Experten große Defizite bei der Suche nach Betrügern im Sport aufgedeckt. Für Detlef Thieme, den Leiter des Doping-Kontrolllabors in Kreischa, war es «hochgradig befremdlich», wie Lücken im System der Doping-Fahndung «professionell und gnadenlos ausgenutzt werden konnten». Thieme war in dem Prozess am Landgericht München neben dem Lübecker Universitätsprofessor a.D. Wolfgang Jelkmann als Sachverständiger bestellt. Die Experten fordern als Lehren aus dem Verfahren eine deutliche Verbesserung der Teststrategien. «Zur Steigerung der Effektivität der Tests müssen die Probenabnahmen zielgerichteter erfolgen», sagte Jelkmann der dpa.

DFB und Integrationsbeauftragter Cacau beenden die Zusammenarbeit

FRANKFURT/MAIN: Der Deutsche Fußball-Bund und sein Integrationsbeauftragter Cacau beenden die Zusammenarbeit. Dies teilte der DFB am Mittwoch mit und begründete das Ausscheiden damit, dass der 39 Jahre alte Ex-Profi im vergangenen Jahr als Teilhaber und Geschäftsführer bei einer Sportagentur eingestiegen ist. Cacau und der DFB hatten mehr als vier Jahre zusammengearbeitet.

Handball-Bundestrainer Gislason plant Personalwechsel gegen Spanien

KAIRO: Bundestrainer Alfred Gislason plant für das eminent wichtige WM-Hauptrundenspiel der deutschen Handballer gegen Europameister Spanien am Donnerstag (20.30 Uhr/ZDF) personelle Wechsel im 16-Mann-Kader. «Es wird bestimmt ein paar Änderungen geben», kündigte der 61 Jahre alte Isländer am Mittwoch an. Details wollte Gislason aber nicht preisgeben. Nach der 28:29-Niederlage im Vorrundenfinale gegen Ungarn steht die DHB-Auswahl im Kampf um den Viertelfinaleinzug bereits mächtig unter Druck. «Wir müssen vieles besser machen, wenn wir das Spiel gewinnen wollen. Wir brauchen einen optimalen Tag, um Spanien zu schlagen», sagte Gislason.

Alfa Romeo verkündet als erstes Formel-1-Team Auto-Vorstellung

HINWIL: Als erstes Formel-1-Team hat Alfa Romeo den Vorstellungstermin seines neuen Wagens bekanntgegeben. Der C41 wird am 22. Februar in Polens Hauptstadt Warschau präsentiert. Dies teilte der Rennstall am Mittwoch mit. Titelsponsor Orlen, ein Mineralölkonzern, hat seinen Hauptsitz in Polen. Stammpiloten bei dem Rennstall aus dem Schweizer Hinwil sind Kimi Räikkönen (41) aus Finnland und der Italiener Antonio Giovinazzi (27). Mitte März sollen in Bahrain die offiziellen Formel-1-Testfahrten stattfinden. Der erste Grand Prix ist am 28. März ebenfalls in der Wüste angesetzt.

Lars Stindl betont Wunsch zur Olympia-Teilnahme für Deutschland

MÖNCHENGLADBACH: Lars Stindl hat die Hoffnung auf weitere Länderspiele für Deutschland noch nicht aufgegeben und hofft insbesondere auf eine Reise zu den Olympischen Spielen. «Das erleben zu dürfen, wäre etwas ganz Besonderes», sagte der Kapitän von Borussia Mönchengladbach der «Sport Bild» (Mittwoch). Er verwies auf ein Gespräch mit dem zuständigen U21-Nationaltrainer Stefan Kunz, der ihn gefragt habe, ob er sich das vorstellen könne. «Das wäre ein weiteres Highlight in meiner Karriere», sagte der 32-Jährige. Das Reglement erlaubt drei Spieler im Olympia-Kader, die für die U21 nicht mehr spielberechtigt sind.

Dass er seit bald drei Jahren auf sein zwölftes Länderspiel unter Jogi Löw wartet, wisse er «schon richtig einzuschätzen», sagte Stindl. «Wir haben mehrere erfahrene Spieler, denen es derzeit nicht gelingt, in der Nationalmannschaft zu spielen. Da braucht es jetzt nicht auch noch eine Diskussion um mich», sagte er. «Generell bin ich der Meinung, dass wir genügend Potenzial haben. Und dass wir gut genug aufgestellt sind, um eine erfolgreiche EM zu spielen.»