Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

Written by: Redaktion (dpa) | 07/05/2020 | Überblick

Federer spendet eine Million Dollar als Corona-Krisenhilfe in Afrika

BASEL: Der Schweizer Tennisstar Roger Federer (38) spendet für die Corona-Hilfe in Afrika eine Millionen Dollar. Das gab die Stiftung des Rekord-Grand-Slam-Siegers am Mittwoch bekannt. Für das Geld sollen 64.000 Kinder und ihre Familien mit Nahrungsmitteln unterstützt werden. Viele der Kinder werden normalerweise in Schulen verpflegt, aber die meisten Schulen sind wegen der Coronavirus-Pandemie geschlossen.

DFL-Präsidium für Bundesliga-Fortsetzung ab 15. Mai

FRANKFURT/MAIN: Die Deutsche Fußball Liga will die Saison in der Bundesliga am 15. Mai fortsetzen. Über diesen Beschluss des DFL-Präsidiums seien die 36 Proficlubs am Mittwochabend informiert worden, bestätigte der Dachverband der Deutschen Presse-Agentur. Zuerst hatte die «Bild»-Zeitung berichtet. Am Donnerstag sollen in einer Mitgliederversammlung mit den Clubs der 1. und 2. Liga noch die Details der Fortsetzung der seit Mitte März unterbrochenen Spielzeit beraten werden. Am Mittwoch hatten Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten dem Profifußball die Freigabe für eine Saison-Fortsetzung ab Mitte Mai mit Geisterspielen erteilt.

Belgien verbietet Sportwettkämpfe bis Ende Juli

BRÜSSEL: Belgien verbietet wegen des Coronavirus alle Sportwettkämpfe bis Ende Juli. Das sagte Premierministerin Sophie Wilmès am Mittwoch nach Beratungen des Nationalen Sicherheitsrates in Brüssel. Die Fußball-Liga ist bereits seit Ende März ausgesetzt, über den endgültigen Saison-Abbruch hat der Verband aber noch nicht entschieden. Dies ist für kommende Woche Freitag geplant. Der Präsident der Pro League geht nach den Vorgaben der Regierung allerdings fest vom Saison-Abbruch aus.

Serbischer Fußball will am 30. Mai wieder starten

BELGRAD: Nach der Zwangspause in der Coronavirus-Krise soll der Spielbetrieb im serbischen Fußball am 30. Mai wieder starten. Dies teilte der nationale Verband FSS am Mittwoch nach einer Sitzung seines Notstands-Komitees in Stara Pazova bei Belgrad mit. Demnach sollen die ausstehenden vier Spieltage der Meisterschaftssaison bis zum 20. Juni ausgetragen werden. Der Pokal soll von den Viertelfinals am 3. Juni bis zum Finale am 24. Juni gespielt werden.

Ex-Coach Dardai im Hertha-Nachwuchs

BERLIN: Pal Dardai, früherer Chefcoach von Hertha BSC, soll nach Informationen des «Kicker» beim Berliner Fußball-Bundesligisten in der Nachwuchs-Akademie in einer Doppel-Funktion fungieren. Der 44-Jährige soll nach einem Sabbatjahr in diesem Sommer die U16 als Trainer übernehmen und parallel dazu eine Koordinatorenstelle antreten. Berlins Rekordspieler Dardai hatte zum Ende der Vorsaison seinen Trainerposten der Profis abgeben müssen. Für den Nachwuchsbereich besaß Dardai einen unbefristeten Vertrag. Bei Hertha spielen seine drei Söhne Palko (21), Marton (18) und Bence (14) im Nachwuchsbereich.

Urteil wegen Steuerbetrugs: Boxer Felix Sturm legt Revision ein

KÖLN: Box-Profi Felix Sturm hat Revision gegen das Urteil wegen Steuerhinterziehung und versuchter Steuerhinterziehung eingelegt. Das bestätigten am Mittwoch das Kölner Landgericht und die Verteidiger Sturms. Der 41-Jährige war am vergangenen Donnerstag zu einer dreijährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Sturm war auch wegen Dopings und Körperverletzung bestraft worden. Laut dem Urteil hatte Sturm dem Fiskus in den Jahren 2008 bis 2010 sowie 2013 insgesamt rund eine Million Euro vorenthalten.

IOC plant nächste Session als Videoschalte im Juli

LAUSANNE: Das Internationale Olympische Komitee prüft nach der Verlegung der Sommerspiele in Tokio ins nächste Jahr eine Online-Session seiner Mitglieder im Juli. Die IOC-Exekutive werde darüber diskutieren, die eigentlich vor Beginn der Olympischen Spiele geplante Versammlung als Videoschalte mit sicherer Verbindung zu organisieren. Möglicher Termin dafür sei der 17. Juli, die 136. IOC-Session solle live gestreamt werden, hieß es in einer Mitteilung am Mittwoch. Die Agenda und der weitere Ablauf sowie ein sicheres Wahlsystem werde vom Exekutivkomitee auf seiner Sitzung am 14. Mai beraten.

Söder zu Bundesliga-Neustart: Kompromiss ist «mehr als vertretbar»

BERLIN: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hält den Kompromiss für eine Fortsetzung der Bundesliga-Saison für «mehr als vertretbar» und hat die Beteiligten zur Vernunft aufgerufen. «Ich kann nur appellieren: Es sollten auch Spieler, die sich unvernünftig verhalten, mit Konsequenzen rechnen müssen. Es war von dem einen Spieler von Hertha BSC schon ein schweres Eigentor», sagte Söder am Mittwoch nach dem Politikgipfel der 16 Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Berlin. Es hätten sich «alle an die Hygienemaßnahmen zu halten», stellte Söder klar.

DFL-Chef Seifert: Erlaubnis der Politik «gute Nachricht»

FRANKFURT/MAIN: Christian Seifert, Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga, hat der Politik für die Erlaubnis zur Saisonfortsetzung der Bundesligen gedankt. «Mein Dank gilt an diesem Tag den politischen Entscheidungsträgern aus Bund und Ländern für ihr Vertrauen», wird der 50-Jährige in einem DFL-Statement am Mittwoch zitiert. «Die heutige Entscheidung ist eine gute Nachricht für die Bundesliga und die 2. Bundesliga. Sie ist verbunden mit einer großen Verantwortung für die Clubs und ihre Angestellten, die medizinischen und organisatorischen Vorgaben diszipliniert umzusetzen.»

Watzke: Lange Pause wäre «wirtschaftlich nicht durchzuhalten» gewesen

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke ist dankbar über die Erlaubnis der Politik, den Fußball-Betrieb in den Bundesligen ab Mitte Mai wieder fortsetzen zu können. «Die Bundesliga so lange ruhen zu lassen, bis wieder Zuschauer in die Stadien dürfen, wäre für die Vereine wirtschaftlich allerdings nicht durchzuhalten gewesen», sagte Watzke am Mittwoch. Borussia Dortmund sei sich «einer großen Verantwortung bewusst», meinte Watzke weiter.

Bundesliga-Neustart: Quarantänemaßnahme vor Fortsetzung der Spiele

BERLIN: In der Fußball-Bundesliga muss vor dem genehmigten Neustart mit Geisterspielen «eine Quarantänemaßnahme, gegebenenfalls in Form eines Trainingslagers, vorweggehen». Dies geht aus dem Papier hervor, auf das sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die 16 Ministerpräsidenten am Mittwoch einigten, wie die dpa aus Verhandlungskreisen erfuhr. Von einer Quarantäne-Dauer von zwei Wochen war darin explizit nicht mehr die Rede.

Nach Kalou-Video: Berliner Senat will Hertha-Training kontrollieren

BERLIN: Fußball-Bundesligist Hertha BSC muss sich auf unangemeldete Trainingskontrollen einstellen. «Wir haben das mit dem zuständigen Gesundheitsamt des Bezirks Charlottenburg-Wilmersdorf so abgesprochen», sagte Martin Pallgen, Sprecher der Senatsverwaltung für Inneres und Sport, am Mittwoch dem «Kicker». Anlass ist das Video des mittlerweile suspendierten Angreifers Salomon Kalou. Der Ivorer hatte am Montag unter anderem gefilmt, wie er in der Kabine mehrere Mitspieler abklatscht und somit die Abstandsregeln im Zuge der Coronavirus-Krise nicht einhielt.

Bund und Länder erlauben wieder Training im Freizeitsport

BERLIN: Bund und Länder wollen den Trainingsbetrieb im Breiten- und Freizeitsport unter freiem Himmel wieder erlauben. Darauf verständigten sich Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder bei ihren Beratungen am Mittwoch, wie die dpa aus Teilnehmerkreisen erfuhr. Nach Wochen des Stillstands durch die Corona-Pandemie darf sportartenspezifisch nach bestimmten, coronabedingten Regeln trainiert werden.

Basketball-Nationalspieler Vargas hegt Zweifel am Turnier-Konzept

FRANKFURT/MAIN: Basketball-Nationalspieler Akeem Vargas hegt Zweifel, dass das Sicherheits- und Hygienekonzept der Bundesliga für das geplante Abschlussturnier mit zehn Teams in München funktionieren kann. «Für mich ist es schwer vorstellbar, dass bei 200 Leuten keiner das Gefühl hat oder den Drang verspürt, mal aus der Sache auszubrechen und sich eine Cola an der nächsten Ecke zu holen», sagte der Profi der Fraport Skyliners aus Frankfurt in einem Interview der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» (Mittwoch).

Türkei will Fußball-Liga im Juni fortsetzen

ISTANBUL: Nach mehr als vier Wochen Spielpause wegen der Corona-Krise will die Türkei ihre Fußball-Liga ab 12. Juni fortsetzen. Die Spiele würden dann ohne Zuschauer stattfinden, sagte der Chef der türkischen Fußballföderation, Nihat Özdemir, am Mittwoch. Die Saison werde voraussichtlich am 26. Juli enden. Das Champions-League-Finale solle zudem im August wie geplant in Istanbul stattfinden.

«Sport Bild»: Sané und FC Bayern angeblich einig über Vertrag

MÜNCHEN: Der Wechsel von Nationalspieler Leroy Sané (24) zum FC Bayern München rückt wohl näher. Wie die «Sport Bild» am Mittwoch berichtete, sollen sich der Club und der Spieler von Manchester City «grundsätzlich über einen Fünfjahresvertrag einig» sein. Eine Quelle nannte das Magazin nicht, offizielle Stellungnahmen lagen zunächst nicht vor. Sané soll sich «intern klar» zum FC Bayern bekannt haben. Der Vertrag des 24-Jährigen in England läuft im Sommer 2021 aus.

BVB-Chef Watzke kündigt zeitnahe Gespräche mit Götze an

DORTMUND: BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat zeitnahe Gespräche mit Mario Götze über dessen sportliche Zukunft angekündigt. «Wir werden das Gespräch mit Mario, sobald wir wieder spielen, relativ schnell suchen», sagte der Chef des Fußball-Bundesligisten am Mittwoch im RTL-Frühmagazin «Guten Morgen Deutschland». Es gilt als wahrscheinlich, dass Götze seinen im Juni auslaufenden Vertrag beim Tabellenzweiten nicht verlängert und ablösefrei wechselt.

Forsberg, Poulsen, Wolf: Trio kann RB Leipzig angeblich verlassen

LEIPZIG: Fußball-Bundesligist RB Leipzig würde sich bei entsprechenden Angeboten offenbar vom erst im vergangenen Sommer aus Salzburg gekommenen Hannes Wolf sowie Emil Forsberg und Yussuf Poulsen trennen. «Natürlich haben Spieler, die wenig Einsatzzeit haben, andere Vorstellungen ihres Karrierewegs. Diese werden wir uns immer anhören und darüber reden. Wenn ein Spieler weg will, dann muss man sich damit beschäftigen», wird Sportdirektor Markus Krösche in der «Sport Bild» (Mittwoch) zitiert.

Sportmediziner warnt vor möglichen Corona-Folgeschäden bei Sportlern

KÖLN: Eine Infektion mit dem Coronavirus könnte für Profisportler fatale Folgen haben. Davor warnt der Sportmediziner Wilhelm Bloch von der Deutschen Sporthochschule Köln (DSHS) in einen Interview der ARD-«Sportschau» mit Blick auf den möglichen Wiederbeginn des Bundesliga-Spielbetrieb. «Ein Sportler sollte sich schon Gedanken darüber machen, dass eine Infektion das Karriereende sein kann», sagte Professor Bloch, der am Institut für Kreislaufforschung und Sportmedizin an der DSHS tätig ist.

Wegen Trainer Flick: Boateng kann sich Verbleib in München vorstellen

MÜNCHEN: Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Jérôme Boateng will den FC Bayern München nicht mehr unbedingt verlassen. «Mein Vertrag in München läuft noch bis 2021. Unter Trainer Hansi Flick kann ich mir vorstellen, ihn zu erfüllen», sagte der 31 Jahre alte Verteidiger der «Sport Bild» (Mittwoch). Die Beziehung zwischen den Verantwortlichen beim deutschen Rekordmeister und dem Weltmeister von 2014 war in den vergangenen Monaten kompliziert und Boateng wollte wechseln. «Ich verdanke Hansi Flick sehr viel. Wäre er nicht jetzt Trainer, wäre ich vielleicht nicht mehr beim FC Bayern», sagte er.

Spahn fordert «klares Durchgreifen» bei Verstößen gegen Corona-Regeln

BERLIN: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat im Falle einer Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der Bundesliga ein konsequentes Handeln bei Verstößen gegen die Corona-Auflagen gefordert. «Wir haben in den letzten Tagen gesehen, bei dem einen oder anderen muss das Verständnis dafür, dass es hier um etwas geht, offensichtlich noch geweckt werden», sagte Spahn am Mittwoch im ZDF-«Morgenmagazin». Deswegen sei «ein klares Durchgreifen» der Deutschen Fußball Liga und der einzelnen Teams «ganz, ganz wichtig».

Profis der spanischen Liga unterziehen sich Corona-Tests

MADRID: Ende des Hausarrests für die Fußballer der spanischen Primera División: Hunderte von Profis, darunter auch die meisten Spieler von Titelverteidiger FC Barcelona und von Rekordmeister Real Madrid, fuhren am Mittwoch zum ersten Mal nach knapp zwei Monaten in die Trainingszentren ihrer jeweiligen Clubs. Im Laufe des Tages sollten die Fußballer auf das neue Coronavirus getestet werden. Auch allgemeinmedizinische Untersuchungen standen auf dem Programm, wie verschiedene Vereine mitteilten.

FC Augsburg misst bei Mitarbeitern und Profis am Eingang Temperatur

AUGSBURG: Der FC Augsburg trifft in der Corona-Krise weitere Vorkehrungen zur Sicherheit seiner Spieler und Mitarbeiter. Am Eingang ins Hauptgebäude der Augsburger Fußball-Arena wird künftig die Körpertemperatur gemessen. Wie der Bundesligist am Mittwoch mitteilte, können drei Personen pro Sekunde kontaktlos aus einer Entfernung von bis zu drei Metern gemessen werden. Die Toleranz betrage bei den Messungen maximal 0,3 Grad.

«Bild»: Schalke an Verpflichtung von Düsseldorfs Stöger interessiert

DÜSSELDORF: Der FC Schalke 04 erwägt nach Informationen der «Bild»-Zeitung eine Verpflichtung von Kevin Stöger. Der 26 Jahre alte Fußball-Profi vom Bundesliga-Konkurrenten Fortuna Düsseldorf könnte im Sommer aufgrund seines auslaufenden Vertrages ablösefrei wechseln. Ein Abstieg des derzeitigen Drittletzten aus Düsseldorf würde die Wahrscheinlichkeit für einen Stöger-Wechsel noch erhöhen.

Die zweite Tochter ist da: Robert Lewandowski im Baby-Glück

MÜNCHEN: Weltklassestürmer Robert Lewandowski freut sich über die Geburt seiner zweiten Tochter. In einem Sozialen Netzwerk verriet der Angreifer des FC Bayern München am Mittwoch das Baby-Glück und lüftete das Namens-Geheimnis. «Hallo Kleine. Willkommen auf der Welt, Laura», schrieb der 31-Jährige. Drei Jahre nach der Geburt von Klara freuen sich der Pole und seine Ehefrau Anna über das zweite Kind.

Finaltag der Fußball-Amateure findet nicht am 23. Mai statt

FRANKFURT/MAIN: Nach der Verschiebung des DFB-Pokalfinals wird auch der Finaltag der Amateure nicht wie ursprünglich geplant am 23. Mai stattfinden. Noch sei unklar, ob und in welcher Form der Endspiel-Tag ausgetragen werden kann, heißt es in einer Mitteilung des Bremer Fußball-Verbands vom Mittwoch. Eigentlich sollten die 21 Landespokalendspiele, in der auch die Tickets für die folgende Spielzeit im DFB-Pokal vergeben werden, am 23. Mai vor dem Finale der Profis gespielt und in einer TV-Konferenz der ARD übertragen werden.

Tennis-Turnierchef sieht Australian Open 2021 in Gefahr

MELBOURNE: Auch die Australian Open der Tennisprofis im Januar 2021 könnten aufgrund der Coronavirus-Pandemie ausfallen. Das gab Turnierchef Craig Tiley am Mittwoch bekannt. Seit Mitte März finden wegen der aktuellen Krise keine ATP- und WTA-Turniere mehr statt. Die Tour ruht mindestens bis zum 13. Juli. Es gilt allerdings als wahrscheinlich, dass die internationale Tennis-Szene noch länger pausieren wird.