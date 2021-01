Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

Written by: Redaktion (dpa) | 07/01/2021 | Aktualisiert um: 01:40 | Überblick

Keine Pause nach der Tournee: Top-Skispringer in Titisee dabei

BISCHOFSHOFEN: Deutschlands Top-Skispringer Karl Geiger und Markus Eisenbichler bekommen auch nach der Vierschanzentournee keine Pause. «Wir fahren jetzt mal so mit der Mannschaft weiter», sagte Bundestrainer Stefan Horngacher am Mittwochabend in Bischofshofen über das sechsköpfige Aufgebot mit Geiger, Eisenbichler, Severin Freund, Pius Paschke, Martin Hamann und Constantin Schmid.

Nach einem Ruhetag, den die Skispringer zur Reise in den Schwarzwald nutzen, geht es bereits am Freitag beim Heim-Weltcup in Titisee-Neustadt weiter.

Bei der Tournee hatte Geiger am Mittwoch Tagesrang drei belegt und sich damit in der Gesamtwertung noch auf Rang zwei hinter Sieger Kamil Stoch aus Polen vorgeschoben. Bei Kumpel Eisenbichler lief es schlechter, er schied im Pongau schon nach dem ersten Durchgang aus. In Titisee-Neustadt stehen nach der Qualifikation am Freitag zwei Einzel am Samstag (16.00 Uhr) und Sonntag (16.30 Uhr) auf dem Programm.

Polen jubelt über Stochs Sieg: «Bischofshofen ist heute weiß-rot»

WARSCHAU: Polen feiert den Sieg von Skispringer Kamil Stoch bei der Vierschanzentournee. Präsident Andrzej Duda gratulierte am Mittwoch per Twitter. «Ein schöner Triumph in großem Stil. Wir danken von ganzem Herzen für diese schönen Momente der Freude in schweren Zeiten», schrieb das Staatsoberhaupt. Stoch sei der «König der Vierschanzentournee». Aber der gesamten polnischen Mannschaft gebühre Applaus und Respekt, so Duda weiter.

«Heute ist Bischofshofen weiß-rot», schrieb Regierungschef Mateusz Morawiecki in Anspielung auf die polnischen Nationalfarben. Die «unglaublichen Emotionen» beim letzten Wettkampf der Vierschanzentournee seien in einen großen Sieg für die Polen gemündet, schrieb Morawiecki auf Twitter: «Großen Glückwunsch an Kamil Stoch zu seinem dritten Sieg bei der Vierschanzentournee und an Dawid Kubacki für seinen Platz auf dem Podium.»

«Wahnsinn in Bischofshofen», titelte das Portal der Zeitung «Rzeczpospolita». Die Online-Ausgabe der Zeitung «Gazeta Wyborcza» jubelte: «Schöner kann man nicht Skispringen.» Und das Portal der Boulevardzeitung «Super Express» schrieb: «Kamil Stoch hat seine Rivalen in Bischofshofen zerstört».

Stoch gewinnt Tournee und in Bischofshofen - Geiger Gesamtzweiter

BISCHOFSHOFEN: Der Pole Kamil Stoch hat zum dritten Mal in seiner Karriere die Vierschanzentournee der Skispringer gewonnen. Beim letzten der vier Springen fuhr der 33 Jahre alte Routinier am Mittwoch in Bischofshofen einen weiteren Einzelsieg ein und sicherte sich nach 2016/17 und 2017/18 seinen nächsten Triumph beim Prestigeevent. Hinter Stoch komplettierten der Norweger Marius Lindvik und Deutschlands Karl Geiger vor coronabedingt leeren Rängen das Podest des vierten Einzel-Wettkampfs. Geiger belegte damit auch in der Gesamtwertung Rang zwei.

Auf den ersehnten Gesamtsieg müssen Deutschlands Skispringer um Flug-Weltmeister Geiger auch nach 19 Jahren weiter warten. Der 27 Jahre alte Allgäuer gewann zwar nach zehn Tagen Corona-Quarantäne direkt das Auftaktspringen in seiner Heimat Oberstdorf, ließ dann aber in Garmisch-Partenkirchen und vor allem in Innsbruck zu viele Punkte liegen. Ein Debakel in Bischofshofen erlebte Weltmeister Markus Eisenbichler, der als 35. nicht mal den zweiten Durchgang erreichte.

Hinter Stoch und Geiger schaffte es Titelverteidiger Dawid Kubacki aus Polen auf das Tournee-Podest. Der Norweger Halvor Egner Granerud kam nicht über Gesamtrang vier hinaus. Nach gerade mal einem Ruhetag steht am Freitag in Titisee-Neustadt im Schwarzwald schon die Qualifikation zum nächsten Weltcup auf dem Programm.

BISCHOFSHOFEN: Kamil Stoch hat die 69.

Vierschanzentournee der Skispringer gewonnen. Der 33 Jahre alte Pole sicherte sich am Mittwoch in Bischofshofen mit einem weiteren Sieg seinen dritten Triumph bei dem Traditionsevent.

«Beschissen. So ein Dreckssprung.»

(Skispringer Markus Eisenbichler am Mittwoch im ZDF nach seinem letzten Versuch auf die Frage, wie die Vierschanzentournee für ihn zu Ende gegangen sei. Der Weltmeister war nach einem Sprung auf 120,5 Meter im ersten Durchgang ausgeschieden.)

Eisenbichler im ersten Durchgang raus - Stoch nimmt Kurs auf Titel

BISCHOFSHOFEN: Skispringer Markus Eisenbichler hat den letzten Wettbewerb bei der Vierschanzentournee komplett verpatzt und nicht einmal den zweiten Durchgang erreicht. Der 29 Jahre alte Bayer sprang am Mittwoch in Bischofshofen 120,5 Meter und verlor damit sein K.o.-Duell mit dem russischen Außenseiter Jewgeni Klimow. In der Tournee-Gesamtwertung verabschiedete sich der Weltmeister mit seinem 35. Rang aus den absoluten Top-Plätzen. Vor dem Finale im Pongau hatte Eisenbichler noch auf Rang fünf gelegen. «Ich muss ein bisschen schmunzeln über mich. Bei der schwierigen Schanze kann es passieren, dass man mal so daneben tritt», sagte Eisenbichler.

Wesentlich besser lief es bei Teamkollege Karl Geiger, der 138 Meter sprang und damit zur Halbzeit Rang zwei belegt. Der 27 Jahre alte Allgäuer wahrte damit auch seine Chance auf einen Top-Drei-Platz in der Gesamtwertung. Polens Routinier Kamil Stoch (139 Meter) bewies wieder einmal seine Klasse und baute seine Gesamtführung sogar noch aus. Vor dem letzten der acht Sprünge liegt er 32 Punkte vor Geiger. Das sind umgerechnet rund 18 Meter.

Bericht: Formel-1-Rennen erneut in Portimão und Imola

BERLIN: Einem Bericht von «Motorsport-Magazin.com» zufolge steht die Formel 1 vor weiteren Veränderungen des Rennkalenders in diesem Jahr. Nachdem bereits über eine Verschiebung des Saisonauftakts im australischen Melbourne spekuliert wurde, berichtete das Fachportal am Mittwoch, dass auch der Große Preis von China vor einer Absage stehe und das Debüt in Vietnam vor dem wahrscheinlichen Aus. Grund dafür soll wie schon in der vergangenen Saison die Coronavirus-Pandemie sein. Bestätigt ist derzeit noch keine Kalender-Änderung von der Formel 1 oder den Veranstaltern.

Um die freien Wochenenden zu füllen und auf die Rekordsaison mit 23 Rennen zu kommen, soll laut «Motorsport-Magazin.com» am 18. April erneut in Imola in Italien und am 2. Mai im südportugiesischen Portimão gefahren werden. Der Große Preis von Australien soll zudem gegen Saisonende am 21. November nachgeholt werden. Auftakt wäre demnach das Rennen in Bahrain, das für den 28. März geplant ist. Überlegt wird dem Bericht zufolge auch, die Testfahren von Barcelona in die Wüste von Sakhir zu verlegen.

Sexualisierte Gewalt: Boxverband fordert Strafen bei Verurteilung

STUTTGART: Der Deutsche Boxsport-Verband (DBV) fordert harte Strafen gegen die verdächtigen Trainer, sollten sich die Vorwürfe der sexualisierten Gewalt im olympischen Boxen in Baden-Württemberg bestätigen. «Sofern juristisch erwiesen ist, dass die Vorwürfe zutreffen, müssen diese Einzelpersonen mit möglichst großer Außenwirkung aus unserem Sport entfernt werden», sagte DBV-Generalsekretär Michael Müller im Interview der «Stuttgarter Zeitung» und «Stuttgarter Nachrichten» (Donnerstag).

«Und sollte es am Ende zu einer Verurteilung kommen, hoffe ich auf Strafen, die eine absolut abschreckende Wirkung haben. Denn Athletinnen haben - nicht nur im Boxen - das Recht, sich absolut sicher fühlen zu können.» Die Staatsanwaltschaft Heidelberg führt in der Sache ein Ermittlungsverfahren.

Ende Oktober hatte der Landessportverband Baden-Württemberg (LSVBW) mitgeteilt, dass gegen einen Trainer und weitere Personen aus dem Leistungssport der Verdacht sexualisierter Gewalt gegenüber Sportlerinnen vorliege. Die Beschuldigten wurden mit Bekanntwerden der Vorwürfe vorläufig freigestellt.

Skirennfahrer Straßer gewinnt Slalom in Zagreb

ZAGREB: Skirennfahrer Linus Straßer hat den ersten Slalom-Weltcupsieg seiner Karriere gefeiert.

Der Münchner triumphierte beim Torlauf in Zagreb am Mittwoch nach einem famosen zweiten Durchgang vor den Österreichern Manuel Feller (+0,10 Sekunden) und Marco Schwarz (+0,16). Nach dem ersten Lauf hatte Straßer noch auf Rang acht gelegen. Sebastian Holzmann (+1,04) fuhr als zweitbester Deutscher auf Platz 17, Julian Rauchfuß hatte das Finale als 38. des ersten Durchgangs verpasst. Straßer holte den ersten deutschen Slalom-Sieg seit Felix Neureuther im November 2017.

Deutsche Handballer mit Sieg gegen Österreich auf EM-Kurs

GRAZ: Kurz vor der Weltmeisterschaft in Ägypten haben die deutschen Handballer in der EM-Qualifikation einen souveränen Sieg geholt.

Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason gewann am Mittwoch mit 36:27 (22:16) gegen Österreich in Graz. Mit einem weiteren Sieg im Rückspiel gegen die Österreicher am Sonntag in Köln könnte die DHB-Auswahl ihr Ticket für die EM-Endrunde 2022 in Ungarn und der Slowakei bereits sicher buchen. Bester deutscher Werfer war Marcel Schiller mit elf Toren. Am 15. Januar bestreitet die deutsche Mannschaft ihren WM-Auftakt gegen Uruguay.

Das bringt der Wintersport am Mittwoch

BISCHOFSHOFEN: Die traditionelle Vierschanzentournee geht in Österreich zu Ende; wie weit fliegen die deutschen Adler zum Abschluss? Die alpinen Ski-Asse sind davor in Zagreb dran, die Langläufer in Südtirol.

Zum Abschluss der Vierschanzentournee geht es in Bischofshofen um die begehrte Adler-Trophäe oder zumindest ein versöhnliches Ende eines aus deutscher Sicht wechselhaften Wettkampfs. Die alpinen Skirennfahrer sind beim ersten von gleich sieben Weltcup-Slaloms im Januar in Zagreb dran. Und die Langläufer haben bei der Tour de Ski den zweiten Tag in Toblach vor sich.

SKISPRINGEN

Vierschanzentournee in Bischofshofen, Österreich

Großschanze, Männer, 16.45 Uhr (ZDF und Eurosport)

Großer Skisprung-Showdown im Pongau! Ist der zweimalige Sieger Kamil Stoch bei der Vierschanzentournee noch zu stoppen? Viel spricht nicht dafür, dass die Verfolger den 33 Jahre alten Polen noch einholen können. Stoch gewann am Dienstag auch die Qualifikation und bewies damit seine herausragende Form. Die ernsthaftesten Widersacher für Stoch sind Teamkollege Dawid Kubacki und der Norweger Halvor Egner Granerud. Das deutsche Duo Karl Geiger und Markus Eisenbichler hat nur noch Außenseiter-Chancen. Nach der mittelmäßigen Qualifikation wirkten vor allem Geiger und Bundestrainer Stefan Horngacher geknickt.

SKI ALPIN

Weltcup in Zagreb, Kroatien

Slalom, Herren

1. Durchgang, 12.15 Uhr (Eurosport) 2. Durchgang, 15.30 Uhr (ZDF und Eurosport)

Für die Alpin-Männer beginnt der XXL-Slalom-Januar mit gleich sieben Torläufen in einem Monat. Auf dem Bärenberg nahe Zagreb will Linus Straßer seine aufsteigende Form bestätigen und die Spitzenplätze attackieren. Als Sechster von Madonna di Campiglio hatte er kurz vor Weihnachten mächtig Selbstvertrauen getankt. Neben dem Münchner schickt der Deutsche Skiverband noch Sebastian Holzmann (Oberstdorf) und Julian Rauchfuß (Mindelheim) ins Rennen. Die Favoriten auf den Sieg kommen aus der Schweiz, Österreich, Norwegen und Frankreich.

LANGLAUF

Tour de Ski in Toblach, Italien

10 Kilometer Verfolgung klassisch, Frauen, 13.30 Uhr (Eurosport) 15 Kilometer Verfolgung klassisch, Männer, 14.40 Uhr (Eurosport)

Auch im fünften Wettkampf der Tour de Ski ist Katharina Hennig die größte deutsche Hoffnungsträgerin. Nach Rang 13 im Freistil-Einzel steht am Mittwoch das Verfolgungsrennen auf dem Programm. In der Gesamtwertung liegt Hennig auf dem neunten Platz. So weit vorne sind die deutschen Männer nicht. Mit den Plätzen zehn bis 13 überzeugten Janosch Brugger, Florian Notz, Jonas Dobler und Lucas Bögl am Dienstag jedoch. An der Spitze des Gesamtklassements ist Dominator Alexander Bolschunow aus Russland weiter der Gejagte. Der 24-Jährige hat alle bisherigen drei Distanzrennen des prestigeträchtigen Events gewonnen.

27-Jähriger trainiert Schwedens Skijäger - Wechsel irgendwann möglich

OBERHOF: Trotz seiner Erfolge mit Schwedens Biathleten bremst der Münchner Trainer Johannes Lukas die Spekulationen um einen möglichen Wechsel zum Deutschen Skiverband. «Ich antworte immer das Gleiche: Ich bin sehr, sehr zufrieden und glücklich aktuell in Schweden, ich habe ein Super-Team und fühle mich sehr wohl», sagte Lukas der Deutschen Presse-Agentur. Der Nachfolger von Wolfgang Pichler (65) als Cheftrainer der schwedischen Skijäger sagte jedoch auch: «Aber ich bin natürlich auch erst 27, und ich kann mir vorstellen, irgendwann einmal bei einer anderen Nation zu arbeiten.» Unter der Regie des Sportwissenschaftlers haben die Schweden in diesem Winter vor dem am Freitag in Oberhof beginnenden Weltcup 15 Podestplätze erkämpft - zwei mehr als in der zurückliegenden Saison.

Acht deutsche Schwimmer bereits für die Olympischen Spiele nominiert

FRANKFURT/MAIN: Acht deutsche Schwimmer mit Doppel-Weltmeister Florian Wellbrock an der Spitze haben ihre Olympia-Tickets sicher. Der Goldmedaillengewinner über zehn Kilometer im Freiwasser und 1500 Meter Freistil hatte wie die WM-Zweite Sarah Köhler sowie die WM-Vierten Franziska Hentke und Philip Heintz bereits bei der WM 2019 die Normzeit unterboten und eine Top-Vier-Platzierung erreicht. Ebenso für die vom 23. Juli bis 8. August geplanten Olympischen Spiele qualifiziert sind nun auch 2015er Weltmeister Marco Koch, Laura Riedemann, Marius Kusch und Jacob Heidtmann. Das geht aus den nun neu veröffentlichten Qualifikationskriterien vor. Für die anderen deutschen Schwimmer geht es an den ersten drei Wochenenden im April um die Qualifikation.

Fußball-Weltmeisterin Morgan mit Coronavirus infiziert

LOS ANGELES: Die Kapitänin der US-Fußballnationalmannschaft, Alex Morgan, ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte die 31-Jährige am Dienstag (Ortszeit) via Twitter mit. «Meine Familie und ich haben 2020 leider damit beendet zu erfahren, dass wir uns Covid zugezogen haben, als wir über die Feiertage in Kalifornien waren», schrieb Morgan. Alle seien guter Stimmung und dabei, sich zu erholen. Angaben zu Symptomen machte Morgan keine.

Vertragsverlängerung von Musiala beim FC Bayern naht - Bis 2025?

MÜNCHEN: Toptalent Jamal Musiala steht beim FC Bayern vor einer Vertragsverlängerung. Wie Sky berichtet, wird der 17-Jährige seinen bis 2022 laufenden Kontrakt bis zum 30. Juni 2025 beim deutschen Fußball-Rekordmeister verlängern. Es sei bereits alles ausgehandelt, hieß es beim Pay-TV-Sender. Der offensive Mittelfeldspieler war im Sommer 2019 vom FC Chelsea an den Bayern-Campus gewechselt. Mittlerweile spielt er für die Profis, für die er in dieser Saison in elf Liga-Spielen drei Tore erzielte.

Medien: Schalke will über finanzielle Hilfen von Tönnies entscheiden

GELSENKIRCHEN: Der FC Schalke 04 will einem Medienbericht zufolge darüber beraten, ob eine vom früheren Clubchef Clemens Tönnies (64) angebotene finanzielle Hilfe in Anspruch genommen werden soll. «Wir haben die Verpflichtung, uns damit zu beschäftigen und alles Für und Wider im Sinne von Schalke 04 abzuwägen», sagte der Aufsichtsratsvorsitzende und Tönnies-Nachfolger Jens Buchta den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Mittwoch). Der frühere Vereinschef Tönnies hatte sich im Vorjahr im Zuge der Corona-Krise in seinem Fleischbetrieb beim FC Schalke zurückgezogen. Von diversen Fan-Gruppierungen wird eine neuerliche Einmischung des Fleischfabrikanten in Clubangelegenheiten äußerst kritisch gesehen.

Tokio mit Rekord an Corona-Neuinfektionen - Ausnahmezustand erwartet

TOKIO: In Japans Hauptstadt Tokio ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen erstmals über die Marke von 1500 Fällen gestiegen. Binnen eines Tages wurden 1591 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet, wie die Stadtverwaltung am Mittwoch bekanntgab. Am Donnerstag wollte Japans Regierungschef Yoshihide Suga über die erneute Ausrufung des Ausnahmezustands für den Großraum Tokio entscheiden. Die Vorbereitungen für die Olympischen Spiele im Sommer sollen aber fortgesetzt werden, hatte Suga zu Wochenbeginn erklärt. Einen harten Lockdown hat es in Japan bisher nicht gegeben.

Medien: Formel 1 ändert Startzeiten für Europa-Rennen

LONDON: Die Formel-1-Rennen in Europa dürften künftig wieder zur vollen Stunde um 14.00 Uhr beginnen. Medienberichten zufolge stehe die Zustimmung der Rennställe zu diesem Vorschlag der Motorsport-Königsklasse unmittelbar bevor. Die Formel 1 hatte zur Saison 2018 ihre Startzeiten geändert. Seitdem erloschen die roten Ampeln in Europa für gewöhnlich erst um 15.10 Uhr. Alle anderen Grand Prix begannen ebenfalls erst zehn Minuten nach der vollen Stunde.

Die Veränderungen wurden damals mit Zuschauerinteressen begründet, vor allem sollten die TV-Zahlen in den USA steigen. Der um zehn Minuten spätere Start sollte den TV-Stationen die Möglichkeit geben, mit Sendestart zur vollen Stunde unmittelbar vor der Live-Action viel Atmosphäre einzufangen.

Die kommende Formel-1-Saison mit einem geplanten Rekordkalender von 23 Rennen soll eigentlich am 21. März in Melbourne beginnen. Wegen der Maßnahmen in Australien zur Bekämpfung der Corona-Pandemie wird allerdings spekuliert, dass der Startschuss in Bahrain erfolgen könnte. Das Wüstenrennen ist im bisher veröffentlichten Rennkalender eine Woche nach Australien angesetzt.

Handballer in Österreich ohne Heinevetter, Dissinger und Metzner

GRAZ: Die deutschen Handballer treten im EM-Qualifikationsspiel in Österreich ohne Torhüter Silvio Heinevetter, Christian Dissinger und Antonio Metzner an. Die drei Spieler stehen nicht im 16-köpfigen Aufgebot von Bundestrainer Alfred Gislason für die Partie am Mittwoch (13.45 Uhr/ZDF) in Graz. Außerdem fehlt der am Auge verletzte Rückraumspieler Marian Michalczik, der die Reise nach Österreich nicht angetreten hatte, aber am Freitag ins Training zurückkehren soll. Die DHB-Auswahl bereitet sich derzeit auf die Weltmeisterschaft in Ägypten vor, die nächste Woche beginnt.