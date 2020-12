Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

Profiboxerin Hammer will zu Olympia

HAMBURG: Profiboxerin Christina Hammer will sich für die Olympischen Spiele qualifizieren. Die 30 Jahre alte Dortmunderin hat erst am vergangenen Sonntag im Profiverband WIBF den WM-Titel im Supermittelgewicht gewonnen. Am Mittwoch gaben der Deutsche Boxsport-Verband (DBV) und Hammer ihre Zusammenarbeit bekannt. «Olympia ist für jeden Sportler das Größte, denn man kann Geschichte schreiben. Ich möchte die erste deutsche Boxerin sein, die eine Olympia-Medaille mit nach Hause bringt. Ich möchte für Deutschland Geschichte schreiben - das ist meine Motivation», sagte Hammer.

Die Boxerin, die in 28 Profikämpfen 26 Siege errang, gehört von Januar an zum Perspektivkader des Amateurverbandes und wird von der Sporthilfe und der Bundeswehr unterstützt. Zudem wird sie in den Testpool der Nationalen Anti-Doping-Agentur (NADA) aufgenommen. Von der Kampfdauer zehn mal zwei Minuten bei den Profis muss sie sich auf drei mal drei Minuten bei den olympischen Boxern umstellen. «Sie wird eine gute Verstärkung für unser Team darstellen», sagte DBV-Präsident Erich Dreke.

Hammer kann sich frühestens bei der Weltqualifikation im Juni in Paris ein Olympia-Ticket sichern. Für die Europa-Qualifikation im April in London ist in der 75-Kilo-Klasse die Schwerinerin Sarah Scheurich gemeldet. Sollte sich die frühere Vize-Europameisterin für Tokio qualifizieren, hat Hammer keine Chance mehr. Nimmt Scheurich die Hürde aber nicht, wird es eine nationale Qualifikation zwischen Hammer und Scheurich um den Platz beim Weltturnier in Paris geben. Dort werden die letzten Tokio-Tickets vergeben.

Skirennfahrer Dreßen bezeichnet WM-Teilnahme als «unrealistisch»

BAD WIESSEE: Der deutsche Skirennfahrer Thomas Dreßen sieht nach seiner Hüftoperation noch Chancen auf eine Rückkehr in den Weltcup in dieser Saison. Bei der Rehabilitation in Bad Wiessee habe er schon «gute Fortschritte» gemacht, sagte der 27-Jährige Mittenwalder im Interview des «Münchner Merkur» und der «tz» (Donnerstag-Ausgaben).

Eine WM-Teilnahme im Februar in Cortina d'Ampezzo sei aber «im Moment unrealistisch», so der Speedspezialist. «Es ist so eine 50:50-Chance. Der Plan ist, dass ich in der letzten Januar-Woche mit dem Skifahren wieder anfange. Aber da muss dann schon alles gut zusammenpassen.»

Bei der WM einfach nur mitzufahren, «ohne konkurrenzfähig zu sein», sei für ihn keine Option. «Das interessiert mich nicht», sagte Dreßen. Als «Fixpunkt» bei seinen Comeback-Plänen bezeichnete der fünfmalige Weltcup-Sieger die Rennen im norwegischen Kvitfjell Anfang März. «Weil ich auf jeden Fall noch einen guten Test haben will in dieser Saison.»

Hockeybund verlängert mit Männer-Bundestrainer Kais al Saadi

HAMBURG: Der Deutsche Hockeybund (DHB) hat den Vertrag mit Männer-Bundestrainer Kais al Saadi bis zum Ende des Jahres 2021 verlängert. Damit wird der Hamburger das Team auch bei den Olympischen Spielen in Tokio betreuen. «Die Herren-Nationalmannschaft meines Heimatlandes anvertraut zu bekommen und Richtung Tokio begleiten zu dürfen, habe ich von Anfang an als große Ehre empfunden und dafür sprichwörtlich alles andere stehen- und liegengelassen», sagte der 44-jährige al Saadi am Mittwoch.

Lakers verlieren bei starkem Schröder-Debüt NBA-Start gegen Clippers

LOS ANGELES: Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat ein herausragendes Pflichtspieldebüt für die Los Angeles Lakers gegeben, den Saisonstart mit dem NBA-Titelverteidiger aber verloren. Der Champion verlor im Stadtduell mit den Los Angeles Clippers am Dienstagabend (Ortszeit) 109:116. Neuzugang Schröder spielte von Beginn an und kam auf 14 Punkte, 12 Rebounds und 8 Vorlagen. Damit war der 27-Jährige der beste Spieler seines Teams bei den Rebounds und Assists.

Kerber denkt über Rücktritts-Zeitpunkt nach: «Vertraue auf mein Herz»

PUSZCZYKOWO/STUTTGART: Angelique Kerber hat sich in der Corona-Krise damit beschäftigt, wann für sie der richtige Zeitpunkt für das Ende ihrer Tennis-Karriere sein könnte. «Ich habe das Gefühl, alle meine Freunde sind schon in Rente», sagte die 32-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. «Die Gedanken sind natürlich da. Ich vertraue aber voll auf mein Herz und mein Gefühl.» Die Frage, ob 2021 ihre letzte Saison auf der WTA-Tour werde, ließ die dreimalige Grand-Slam-Siegerin offen.

Höchstwert: 32 positive Corona-Tests in englischen Frauen-Ligen

LONDON: Mit 32 positiven Corona-Tests in einer Woche ist in den beiden höchsten englischen Frauenfußball-Ligen ein Höchstwert registriert worden. Wie der nationale Verband FA am Mittwoch auf Basis einer Statistik mitteilte, gab es seit Beginn der Testserien am 2. Juli noch nie so viele Covid-19-Fälle. In der Woche vom 14. bis 20. Dezember wurden 864 Testungen bei Spielerinnen und Clubmitarbeitern in der Women's Super League und der Women's Championship vorgenommen. Die jüngste relativ hohe Quote von vier Prozent positiver Tests ist bemerkenswert.

Messi bricht Tor-Rekord von Pelé: 644. Treffer für für Barça

BARCELONA: Superstar Lionel Messi hat einen Torrekord von Brasiliens Fußball-Legende Pelé ausgelöscht. Beim 3:0-Erfolg der Katalanen am Dienstagabend bei Real Valladolid schaffte der Argentinier die historische Bestmarke in der 65. Minute: Nach schönem Pass von Pedri traf Messi mit seinem 644. Tor für Barça zum Endstand. Nie zuvor hat ein Profi für einen einzigen Club so oft ins Netz getroffen. Der 80 Jahre alte Pelé hatte es einst auf 643 Treffer für den FC Santos gebracht.

Bayer Leverkusen verlängert mit Top-Talent Florian Wirtz bis 2023

LEVERKUSEN: Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat seinen talentierten Nachwuchsspieler Florian Wirtz mit einem Vertrag bis 2023 ausgestattet. Dies teilte der Club am Mittwoch mit. Der 17 Jahre alte Mittelfeldspieler, der beim 1. FC Köln ausgebildet wurde, steht seit Januar 2020 im Team der Leverkusener und feierte am 18. Mai sein Bundesliga-Debüt. Wirtz absolvierte in diesem Jahr 27 Pflichtspiele für Bayer.

Europa-Abgeordnete gegen Eishockey-WM in Minsk

BRÜSSEL: Wegen der geplanten Eishockey-WM mit Belarus als Co-Gastgeber erhöht das Europaparlament den Druck auf den Eishockey-Weltverband IIHF. Staatschef Alexander Lukaschenko, «ein brutaler Diktator und selbsterklärter Eishockey-Liebhaber, verstößt gegen alle moralischen Prinzipien, die Ihrem Verband am Herzen liegen», heißt es in einem Brief an IIHF-Präsident René Fasel. Das Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, wurde von 49 Europaabgeordneten unterzeichnet, wie Co-Initiatorin und Grünen-Politikerin Viola von Cramon am Mittwoch sagte. Die WM ist vom 21. Mai bis 6. Juni in Lettland und Belarus geplant.

Hertha: Cunha-Reise war abgesprochen - Brasilianer wieder in Berlin

BERLIN: Matheus Cunha war laut Hertha BSC zu einer abgesprochenen Behandlung seiner Leistenprobleme in der Schweiz. Das Weihnachtsfest wird der Brasilianer wie vom Fußball-Bundesligisten vorgegeben in Berlin verbringen. Bereits am Mittwoch wurde der 21-Jährige wieder in der Hauptstadt erwartet, teilte die Hertha auf Anfrage mit. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung über Cunhas Flug in einem Privatjet samt Familienmitgliedern in die Alpen berichtet.

Die Auslandsprofis des Bundesligisten sollen die kurze Festtagspause wegen der Corona-Pandemie laut Vorgabe von Trainer Bruno Labbadia in Berlin verbringen. «Es ist nicht schön, aber es geht der ganzen Bevölkerung so. Wir sind Teil davon und müssen uns anpassen», hatte der Hertha-Coach in der Vorwoche gesagt.

Zuletzt war das Verhältnis von Cunha und Labbadia angespannt. Der Trainer hatte seinen Offensivmann für die schlechte Leistung beim 1:4 beim SC Freiburg am Sonntag öffentlich gerügt. Mit sechs Saisontoren ist der Brasilianer der Top-Torschütze der Berliner, die als Tabellen-14. weit hinter den eigenen Erwartungen zurückliegen.

Nach den Weihnachtstagen stehen für die Hertha-Profis am Wochenende die nächsten Corona-Tests an. Am kommenden Montag will Labbadia das Team-Training wieder aufnehmen. Am 2. Januar (18.30 Uhr/Sky) geht es mit dem Heimspiel gegen Schlusslicht Schalke 04 im Olympiastadion in der Bundesliga weiter.

Straßer macht Skiteam weitere Podiumshoffnung - «Haben noch Luft»

MADONNA DI CAMPIGLIO: Die deutschen Skirennfahrer sehen sich nach einigen aufmunternden Ergebnissen kurz vor Weihnachten auf gutem Weg in die Podestregionen im alpinen Weltcup. Linus Straßer war am Dienstagabend im Slalom von Madonna di Campiglio Sechster geworden und hatte nur zwei Zehntelsekunden Rückstand auf die Top 3. Danach sagte Alpin-Chef Wolfgang Maier: «Wir melden das Podium ganz gerne jetzt dann mal an. Das ist nun unsere große Herausforderung.»

Vor Straßer hatten schon die Männer in den Speedevents und im Riesenslalom sowie Kira Weidle in der Abfahrt mit ihren Leistungen Hoffnungen auf Spitzenplätze gemacht. «Die Saison hat jetzt erst richtig begonnen. Ich denke, dass wir noch Luft haben», sagte Maier der Deutschen Presse-Agentur vor der kurzen Weihnachtspause.

Der Münchner Technikspezialist Straßer will im Januar mit gleich fünf Torläufen sein erstes Podest in einem Weltcup-Slalom feiern. «Diese paar Zehntel muss ich noch rauskitzeln, dass es fürs Podium reicht», kündigte er an. Dabei hatte der 28-Jährige wegen einer Entzündung der Quadrizepssehne im Oberschenkel im Herbst viele Wochen nicht trainieren können. «Er kann jetzt mit richtig viel Selbstvertrauen antreten», meinte Maier, «und er hat noch Luft nach oben».

Durch den Rücktritt von Olympiasiegerin Viktoria Rebensburg und den Verletzungsausfall von Speed-Ass Thomas Dreßen waren dem Deutschen Skiverband (DSV) die beiden wichtigsten Sportler weggefallen. Nun wollen andere wie Straßer für die erhofften Podesterfolge sorgen.

Speerwerfer Vetter: IOC in der Pflicht für sichere Olympische Spiele

BERLIN: Der ehemalige Speerwurf-Weltmeister Johannes Vetter erwartet auch unter Corona-Bedingungen sichere Olympische Spiele 2021. Dafür nehme er das Internationale Olympische Komitee ein bisschen in die Pflicht, sagte der Leichtathlet von der LG Offenburg im Interview der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» (Mittwoch). «Wir können es uns nicht erlauben als internationaler Sport, dass da ein neuer Corona-Cluster entsteht durch Olympia. Das ist eine Mammutaufgabe, aber genügend Zeit, sich darauf vorzubereiten, hatte das IOC. Deshalb gehe ich davon aus, dass sie sich für jedes mögliche Szenario Maßnahmen überlegt haben», sagte der 27-Jährige.