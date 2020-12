Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

Written by: Redaktion (dpa) | 16/12/2020 | Aktualisiert um: 19:30 | Überblick

Rätselraten um TV-Übertragung von Bayern-Spielen bei Club-WM

ZÜRICH: Die TV-Übertragungen von der Club-Weltmeisterschaft mit Champions-League-Sieger FC Bayern München sind nicht einmal drei Monate vor dem Turnier ungeklärt. Der Fußball-Weltverband FIFA lässt Fragen zu den Medienrechten für den deutschen Markt seit mehr als zwei Wochen unbeantwortet. Mehrere TV-Sender wie ARD, ZDF und RTL erklärten, das Turnier nicht zu übertragen. Die FIFA hatte wegen der Corona-Pandemie das ursprünglich für den Dezember geplante Turnier in Katar um zwei Monate verschoben. Die Club-WM mit den Gewinnern der Kontinentalverbände wird vom 1. bis 11. Februar gespielt.

Handball-Boss plädiert für Absage der EM-Qualifikation im Januar

KOLDING: DHB-Chef Andreas Michelmann hat einen dringlichen Appell an die Europäische Handball-Föderation gerichtet, die Anfang Januar unmittelbar vor der Männer-Weltmeisterschaft geplanten EM-Qualifikationsspiele wegen der Corona-Krise abzusagen. «Ich würde mir wünschen, dass die EHF konsequent darüber nachdenkt, ob zu diesen Zeiten eine EM-Qualifikation unbedingt erforderlich ist oder ob es mit Blick auf eine WM nicht Wert wäre zu sagen, okay, wir verzichten auf die EM-Qualifikationsspiele im Interesse der Sicherheit für die Spieler», sagte der Präsident des Deutschen Handballbundes am späten Dienstagabend am Rande der Frauen-EM in Kolding.

Angeschlagener Darts-Champ Wright befürchtet gebrochene Rippe

LONDON: Darts-Weltmeister Peter Wright muss die angestrebte Titelverteidigung in London mit einer körperlichen Beeinträchtigung in Angriff nehmen. Er vermute, er habe sich eine Rippe gebrochen, sagte der 50 Jahre alte Schotte am Dienstagabend nach seinem 3:1-Sieg über den Engländer Steve West. «Es macht mich seit ungefähr einer Woche fertig, also werde ich mich nun ausruhen», sagte der bunte Paradiesvogel, der zum WM-Auftakt verkleidet als grüner Weihnachtsdieb «Grinch» die Bühne im Alexandra Palace betreten hatte.

ZDF zeigt Bundesliga-Partie Union - Dortmund am Freitag

BERLIN: Das ZDF überträgt an diesem Freitag das Bundesliga-Spiel zwischen dem 1. FC Union Berlin und Borussia Dortmund zum Auftakt des letzten Spieltags in diesem Jahr. Dies teilte der Sender am Mittwoch in Mainz mit. Zudem ist die Partie im Stadion An der Alten Försterei (20.30 Uhr) auch beim Streamingdienst DAZN zu sehen.

Corona-Fall bei Würzburger Kickers: Zwei Spiele fallen aus

WÜRZBURG: Nach einem Corona-Fall bei den Würzburger Kickers sind die beiden Zweitligaspiele gegen den FC St. Pauli am heutigen Mittwoch und beim SV Darmstadt 98 am Samstag abgesagt worden. Wie die Unterfranken am Mittwoch mitteilten, ist ein Mitglied des Funktionsteams der Lizenzspieler-Mannschaft positiv auf Covid-19 getestet worden. Das Gesundheitsamt Würzburg hat demnach für das Profi-Team «bis auf Weiteres» Quarantäne angeordnet.

Strenge Testvorgaben der DFL auch in der Bundesliga-Winterpause

FRANKFURT/MAIN: In der ohnehin stark verkürzten Winterpause der Bundesliga verbieten schon die vorgeschriebenen Corona-Tests längere Reisen der Fußballprofis. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) verwies am Mittwoch auf ihre Vorgaben. Demnach sind in der spielfreien Zeit in der 1. und 2. Liga zwei PCR-Testungen innerhalb einer Woche vor Ort bei einem Abstand von maximal fünf Tagen durchzuführen. Bei Clubs, die den Trainingsbetrieb länger als fünf Tage unterbrechen, seien vor dem ersten Mannschaftstraining zwei negative PCR-Testungen mit einem Abstand von mindestens 24 Stunden notwendig. Für den 14. Spieltag Anfang Januar gelte wegen des hohen Pandemie-Levels weiter, dass der letzte Test der Heimmannschaft frühestens 36 Stunden und der Auswärtsmannschaft frühestens 52 Stunden vor dem Anpfiff durchzuführen ist.

Eberl: Fünf Millionen Euro Ablöse für einen Trainer wie Rose zu wenig

MÖNCHENGLADBACH: Fünf Millionen Euro Ablöse hält Manager Max Eberl für einen Trainer wie Borussia Mönchengladbachs Chefcoach Marco Rose für zu wenig. Das sagte der Gladbacher Sportdirektor in einem Interview der «Sport Bild» (Mittwoch). «Das ist wie bei Gehältern: Die wichtigsten Mitarbeiter müssen auch entsprechend verdienen. Ähnlich ist es bei Ablösesummen», sagte Eberl. Rose ist seit 2019 bei Borussia Mönchengladbach und hat mit dem Club gerade zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte das Achtelfinale in der Champions League erreicht. Seit dem Aus von Lucien Favre bei Borussia Dortmund wird Rose als künftiger Trainer beim BVB gehandelt.

Hand-Operation bei Grosjean nach Formel-1-Unfall

GENF/SAKHIR: Formel-1-Pilot Romain Grosjean hat sich nach seinem Feuer-Unfall in Bahrain an den Händen operieren lassen. Wie der Franzose in den sozialen Netzwerken mitteilte, hatte er am linken Daumen eine Bänderverletzung. Zudem mussten Brandwunden gereinigt werden. Auch an der rechten Hand musste sich der bisherige Haas-Pilot nach einer Verletzung zu Beginn des Jahres behandeln lassen. «Alles ist gut gegangen», schrieb der 34-Jährige nach dem Eingriff. Grosjean war vor mehr als zwei Wochen beim Großen Preis von Bahrain kurz nach dem Start verunglückt. Sein Auto zerbrach beim Einschlag in eine Leitplanke und ging in Flammen auf. Grosjean hatte sich gerade noch aus dem Cockpit retten können und blieb weitgehend unverletzt.

Erster japanischer Formel-1-Pilot seit 2014: Tsunoda zu Alpha Tauri

FAENZA: Der Japaner Yuki Tsunoda steigt in die Formel 1 auf. Der bisherige Formel-2-Pilot erhält bei Alpha Tauri das zweite Stammcockpit neben Pierre Gasly (24) aus Frankreich. Der Russe Daniil Kwjat muss den Rennstall aus Faenza damit nach zwei Jahren wieder verlassen. «Mir ist klar, dass ich die Hoffnungen vieler japanischer Formel-1-Fans nächstes Jahr tragen werde und ich werde auch mein Bestes für sie geben», sagte Tsunoda, der in der abgelaufenen Formel-2-Saison im Carlin Dritter wurde.

Skisprungcoach Schuster regt neues Bewertungssystem an

OBERSTDORF: Der frühere Skisprung-Bundestrainer Werner Schuster kann sich in seiner Sportart die Einführung eines neuen Bewertungssystems vorstellen. Die Frage habe er sich bei der Flug-WM am vergangenen Wochenende in Planica gestellt, als der Deutsche Karl Geiger nach vier Flügen mit insgesamt mehr als 900 Metern umgerechnet 40 Zentimeter vor dem Norweger Halvor Egner Granerud landete. «Es hätte auch mit einem Zehntel Unterschied ausgehen können», erklärte Schuster, das wären umgerechnet weniger als zehn Zentimeter gewesen. «Ob das noch fair ist?», fragte er.

«Wir handeln eigentlich inkonsequent. Man müsste drüber nachdenken, ob die komplexe Bewertungsformel richtig ist», erläuterte der 51 Jahre alte Österreicher und verglich das System mit dem Langlauf, wo irgendwann nur noch Zehntel und nicht mehr Hundertstel herangezogen wurden. «Mich hat das beschäftigt, ob das noch so konsequent und zielführend ist», sagte Schuster. Im Skispringen werden seit ein paar Jahren nicht nur die Weite und Jurynoten, sondern auch Anlauflänge und Windpunkte in die Gesamtpunktzahl einberechnet.

Klitschko und Mayweather in Hall of Fame des Boxens aufgenommen

CANASTOTA: Nach seinem Bruder Vitali ist nun auch der ehemalige Weltmeister Wladimir Klitschko in die Hall of Fame des Boxens aufgenommen worden.

Das teilte die International Boxing Hall of Fame mit Sitz in Canastota im US-Bundesstaat New York am Dienstag (Ortszeit) mit. Wladimir, der jüngere der beiden Klitschko-Brüder, war mit zwölf Jahren und zwei Tagen länger Schwergewichtsweltmeister als jeder andere Boxer der Geschichte. Zum Hall-of-Fame-Jahrgang 2021 zählen auch Floyd Mayweather, der ungeschlagen elf WM-Titel in fünf Gewichtsklassen holte, und die Tochter von Box-Legende Muhammad Ali, Laila Ali, die in ihren 24 Kämpfen ungeschlagen blieb.