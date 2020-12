Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

Ski-Weltverband sagt Weltcup-Veranstaltungen in China ab

FRANKFURT/MAIN: Die alpinen Skirennfahrer, Skispringer, Nordischen Kombinierer und Langläufer haben im Jahr vor den Olympischen Spielen in Peking coronabedingt ihre Wettbewerbe in China abgesagt. Über diese Entscheidung informierte am Mittwoch der Weltverband Fis. Grund dafür seien die Corona-Vorgaben der chinesischen Behörden, die eine verpflichtende 14-tägige Quarantäne für alle Teilnehmer vorsehen. Mit diesen Bestimmungen könnte die Fis die weiteren Weltcup-Kalender nicht einhalten.

Konkret betroffen sind die Alpin-Rennen in Yanqing (27./28. Februar), der Skisprung-Weltcup (12.-14. Februar), die Wettbewerbe der Kombinierer (13./14. Februar) sowie die Rennen der Langläufer (19. bis 21. März), die allesamt in Peking geplant waren. Im Langlauf hätte die China-Reise nach ursprünglicher Planung sogar das Saisonfinale bedeutet. Ob und wie die Wettbewerbe ersetzt werden, ließ die Fis am Mittwoch offen.

Comeback von Box-Ex-Weltmeister Sturm steigt in Hamburg

HAMBURG: Das Comeback des früheren Boxweltmeisters Felix Sturm findet in Hamburg statt. Wie der Universum-Boxstall am Mittwoch mitteilte, steigt der 41 Jahre alte Sturm am 19. Dezember im heimischen Gym am Hamburger Fischmarkt gegen den zwölf Jahre jüngeren Düsseldorfer Timo Rost in den Ring. Zuschauer sind wegen der aktuellen Corona-Situation nicht zugelassen.

Für Sturm, der im April dieses Jahres wegen Steuerhinterziehung und Dopings zu drei Jahren Haft verurteilt worden war, ist es ein Comeback nach fast fünfjähriger Ringabstinenz. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, da Sturm dagegen in Revision gegangen ist.

Von 49 Profikämpfen hat Sturm 40 gewonnen. Rosts Kampfrekord liegt bei zehn Siegen in zwölf Profikämpfen. «Vom Ring-Rost wird mein Gegner Timo Rost nichts merken, denn ich bin optimal auf mein Comeback vorbereitet», kündigte Sturm an. Beide Athleten haben sich auf eine Gewichtsobergrenze von 77,5 Kilogramm geeinigt. Das Limit liegt zwischen Supermittel- und Halbschwergewicht.

Mick Schumacher startet in Formel 1 mit Nummer 47

SAKHIR: Mick Schumacher wird bei seinem Debüt in der Formel 1 mit der Startnummer 47 fahren. Er habe sich für diese Zahl entschieden, da die 4 bereits an den britischen McLaren-Fahrer Lando Norris und die 7 an den Finnen Kimi Räikkönen vergeben seien. «Die 4 und die 7 sind beides meine Lieblingsnummern», sagte der 21-Jährige am Mittwoch nach der Bekanntgabe seines Aufstiegs zum US-Team Haas im nächsten Jahr. Also sei er auf die 47 ausgewichen, zumal es eine mathematische Besonderheit gebe. «Wenn man all unsere Geburtstage in der Familie zusammenzählt, ergibt das die 47», erklärte der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher.

Sein erster Anruf nach der Einigung mit Haas sei an seine Familie gegangen. «Sie haben sich natürlich mit mir gefreut. Wir freuen uns alle auf das kommende Jahr», sagte Mick Schumacher. Für ihn sei ein Traum in Erfüllung gegangen. «Es ist natürlich ein unglaubliches Gefühl. Ich habe es definitiv noch nicht zu 100 Prozent realisiert. Ich freue mich, dass es jetzt dann bald los geht», sagte Schumacher.

Ferrari-Teamchef sichert Mick Schumacher weitere Hilfe zu

SAKHIR: Mick Schumacher wird auch nach seinem Aufstieg ins Formel-1-Team Haas weiter auf die Unterstützung von Ferrari zählen können. «Er ist in einer langfristigen Verbindung mit Ferrari und wir werden seine Entwicklung jederzeit verfolgen, sowohl als Fahrer wie auch als Mensch», wurde Scuderia-Teamchef Mattia Binotto am Mittwoch in einer Mitteilung der Fahrer-Akademie des Autobauers zitiert. Der 21 Jahre alte Schumacher ist seit Anfang des Vorjahres Mitglied der Ferrari-Nachwuchsschmiede.

Sein Wechsel zum US-Team Haas, das von Ferrari technisch unterstützt wird, sei ein weiterer Beweis für die «Wirksamkeit» der Akademie, sagte Binotto. Mick Schumachers Vater Michael holte fünf seiner sieben WM-Titel mit der Scuderia und stieg im roten Auto zur Legende der Rennserie auf. Die Hoffnung vieler Formel-1-Fans ist es, in Zukunft auch Sohn Mick als Ferrari-Pilot zu sehen.

Haas-Teamchef Günther Steiner versicherte, Schumacher habe sich den Aufstieg in die Königsklasse des Motorsports verdient. Der derzeit Führende der Formel-2-Gesamtwertung sei ein Baustein für das langfristige Wachstum des Rennstalls. «Ich freue mich auf Mick Schumachers Beitrag zu diesem Prozess sowohl auf wie auch neben der Strecke», sagte Steiner.

Grüße von Haas-Vorgänger Grosjean an Mick Schumacher

SAKHIR: Auch Romain Grosjean hat Mick Schumacher bereits in der Formel 1 willkommen geheißen und ihm einen Tipp mit auf den weiteren Weg gegeben.

Der 34 Jahre alte Franzose, der am vergangenen Sonntag einen Feuer-Unfall in Bahrain wie durch ein Wunder überlebt hat, muss nach dieser Saison seinen Platz beim amerikanischen Haas-Team räumen, ebenso dessen dänischer Rivale Kevin Magnussen. Mick Schumacher übernimmt stattdessen eines der beiden Cockpits ab der Saison 2021. Grosjean schrieb am Mittwoch, nachdem Mick Schumachers Aufstieg von der Formel 2 in die Formel 1 zu Haas verkündet worden, war mit Blick auf die Teammitglieder: «Kümmere dich um sie und sie werden es dir zu 1000 Prozent zurückgeben.».

Grosjean nach Formel-1-Unfall aus Krankenhaus entlassen

SAKHIR: Drei Tage nach seinem schweren Renn-Unfall hat Formel-1-Pilot Romain Grosjean das Krankenhaus verlassen können. Er werde aber weiter wegen der Verbrennungen an seinen Händen behandelt und daher in Bahrain bleiben, teilte der Haas-Rennstall am Mittwoch mit. Zuvor hatte der Franzose zu einem Twitter-Foto mitgeteilt, er habe einen Teil der dicken Verbände an seiner rechten Hand entfernen und seine Finger benutzen dürfen. «Ich hätte fast geweint. Ein Sieg auf meinem Weg zur Genesung», fügte der 34-Jährige hinzu.

Der Haas-Pilot war am Sonntag beim Großen Preis von Bahrain kurz nach dem Start verunglückt. Sein Auto zerbrach beim Einschlag in eine Leitplanke und ging in Flammen auf. Grosjean hatte sich gerade noch aus dem Cockpit retten können. Beim nächsten Rennen in Sakhir am Sonntag wird er pausieren und durch den Brasilianer Pietro Fittipaldi (24) ersetzt. Grosjean hofft weiter, beim Saisonfinale in Abu Dhabi eine Woche später noch einmal ins Auto zurückkehren zu können. Am Jahresende muss er das Haas-Team verlassen.

Formel-1-Pilot Russell ersetzt Hamilton bei Mercedes in Bahrain

MANAMA: George Russell wird beim kommenden Formel-1-Rennen in Bahrain Weltmeister Lewis Hamilton bei Mercedes ersetzen. Der 22 Jahre alte Brite stammt aus der Silberpfeil-Schmiede und fährt aktuell eigentlich für Mercedes-Partner Williams. Das britische Team machte den Weg aber frei für Russell, nachdem Superstar Lewis Hamilton zweimal positiv auf Corona getestet worden war und das vorletzte Saisonrennen nicht bestreiten kann.

«Nur sehr wenige Menschen können sich glücklich schätzen, für ein Formel-1-Team in einem Jahr zu fahren. Ich kriege die Chance, für zwei zu fahren», twitterte Russell umgehend zu einem Foto von sich mit breitem Grinsen. Er sei Williams und Mercedes «unglaublich dankbar» für diese Chance.

Eigentlicher Ersatzfahrer von Mercedes ist Stoffel Vandoorne. Mercedes hatte aber bereits nach Bekanntwerden des Ausfalls von Hamilton offen gelassen, ob der Belgier an der Seite von Valtteri Bottas fahren würde und entschied sich nun anders.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff sprach von einem «kleinen Meilenstein für uns», weil zum ersten Mal ein Mitglied des Juniorprogramms für das Mercedes-Werksteam an den Start gehen werde. Die Fahrerpaarung für das Finale in Abu Dhabi eine Woche später soll «im weiteren Verlauf» nach dem zweiten Bahrain-Rennen binnen acht Tagen bekannt gegeben werden. Für Russell wird Williams-Ersatzpilot Jack Aitken nun sein Formel-1-Debüt feiern.