Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

Nach Crash bei Polen-Rundfahrt: Groenewegen für neun Monate gesperrt

AIGLE: Radprofi Dylan Groenewegen ist nach seinem rücksichtslosen Manöver gegen den schwer gestürzten Fabio Jakobsen bei der Polen-Rundfahrt im August für neun Monate gesperrt worden. Das gab der Weltverband UCI am Mittwoch bekannt. Demnach muss der Niederländer bis zum 7. Mai 2021 pausieren. Groenewegen habe sich bei der Untersuchung des Vorfalls kooperativ gezeigt und die Sperre akzeptiert, teilte die UCI mit.

Der 27-Jährige hatte seinen Landsmann bei der Polen-Rundfahrt im Zielsprint der ersten Etappe bei hoher Geschwindigkeit abgedrängt. Jakobsen wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert und fünf Stunden lang operiert. Zwischenzeitlich lag er im künstlichen Koma. Erst im Oktober musste der 24-Jährige noch einmal operiert werden. Auch Groenewegen hat seit dem Unfall, bei dem er eine Schlüsselbeinverletzung erlitt, kein Rennen mehr bestritten.

Dreimaliger MotoGP-Vize-Weltmeister Dovizioso legt Pause ein

FORLIMPOPOLI: MotoGP-Vizeweltmeister Andrea Dovizioso aus Italien konnte für die Saison 2021 weder einen Job als Stammpilot noch als Testfahrer sicherstellen. Der dreimalige WM-Zweite plant, ein Jahr zu pausieren, um dann 2022 mit einem neuen Team zurückzukehren. «Ich habe mich dazu entschieden, keine Verpflichtungen einzugehen und unabhängig von Vereinbarungen zu bleiben», teilte Dovizioso über die sozialen Netzwerke mit.

Seit der MotoGP-Saison 2013 startete Dovizioso für das Werksteam von Ducati und war mit 14 Siegen am Wiederaufstieg der Italiener maßgeblich beteiligt. Teaminterne Kritik an der Arbeitsweise sorgte in der jüngeren Vergangenheit für Spannungen. Im August kündigte Dovizioso die Trennung von Ducati an, ohne eine andere Option für 2021 zu haben.

Nach der Auszeit im kommenden Jahr möchte der dann 36-Jährige wieder in die MotoGP zurückkehren. Voraussetzung dafür ist aber, einen Hersteller zu finden, der die «gleichen Ziele, Werte und Arbeitsweisen» teilt, so der Motorrad-Profi.

Wolff: Hamiltons Karriereende ergäbe «einige Aufregung» auf dem Markt

IMOLA: Mercedes-Teamchef Toto Wolff rechnet nicht mit einem Karriereende von Lewis Hamilton zum Ende der Formel-1-Saison. «Solange es keine Unterschrift gibt, ist nichts sicher im Leben, aber ich bin optimistisch, dass er weiterfahren will, weil wir gemeinsam die Nadel noch weiter bewegen können», sagte Wolff der «Sport Bild» (Mittwoch). «Ich glaube nicht, dass es passiert, aber wenn es passieren sollte, gäbe es einige Aufregung auf dem Fahrermarkt.»

Hamilton, der beim kommenden Rennen in der Türkei seinen siebten WM-Titel perfekt machen kann, hatte sich seine Zukunft zuletzt offen gehalten. «Ich wäre gern hier nächstes Jahr, aber es ist nicht garantiert», sagte der 35 Jahre alte Brite nach seinem Sieg in Imola zu Beginn des Monats. Hamiltons Vertrag mit dem Werksteam läuft am Jahresende aus. «Es gibt vieles, was mich am Leben danach reizt. Die Zeit wird es zeigen», sagte der WM-Spitzenreiter.

Union-Trainer Fischer vermisst Familie in Corona-Zeiten

BERLIN: Der Trainer von Union Berlin sieht seine Familie derzeit kaum - wegen der Corona-Pandemie und den Quarantänebestimmungen in Berlin und der Schweiz.

«Das ist momentan sehr schwierig», sagte Urs Fischer der «Sport Bild» (Mittwoch). «In der vorletzten Woche hatten wir zwei Tage trainingsfrei, und ich hatte einen Flug gebucht. Dort hätte ich aber zehn Tage in Quarantäne gemusst, also war es unmöglich. Das gleiche gilt für meine Familie, wenn sie nach Berlin kommen will. Hier Quarantäne, dann erneut bei der Rückkehr», berichtete der 54 Jahre alte Schweizer. Seine Familie fehle ihm sehr, aber auch andere seien derzeit in so einer Situation.