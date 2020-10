Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

Rodel-Team nach positivem Corona-Test in Quarantäne

KÖLN: Die deutschen Rennrodler mussten ihren Vorbereitungslehrgang im lettischen Sigulda am Wochenende wegen eines positiven Corona-Falls absagen. Wie der Verband am Mittwoch mitteilte, sei ein Betreuer positiv getestet worden. Alle Athleten und Trainer sind sofort in Quarantäne gegangen, die Testergebnisse waren anschließend negativ. Die zweite Testreihe steht am Donnerstag an. Danach wird entschieden, wie es in der Vorbereitung weitergeht. Das nächste Training ist am Königssee im Berchtesgadener Land geplant, wo derzeit wegen der hohen Infektionszahlen strenge Ausgangsbeschränkungen gelten.

Djokovic verzichtet auf Masters-Tennisturnier in Paris-Bercy

PARIS: Der serbische Weltranglisten-Erste Novak Djokovic verzichtet auf eine Teilnahme am Masters-1000-Tennisturnier Anfang November in Paris-Bercy. Das bestätigte der 33-Jährige der serbischen Zeitung «Sportski Zurnal» (Mittwoch) und begründete seine Absage damit, dass er keine Punkte für die Weltrangliste gewinnen könne. Djokovic hatte das Pariser Hallenturnier 2019 gewonnen. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie gilt in diesem Jahr die Regelung, dass das bessere Ergebnis bei einem Turnier aus beiden Jahren für die Weltrangliste zählt.

O'Connor gewinnt Giro-Bergankunft - Almeida verteidigt Rosa Trikot

MADONNA DI CAMPIGLIO: Der Australier Ben O'Connor hat nur einen Tag nach seinem zweiten Platz doch noch einen Etappensieg beim Giro d'Italia eingefahren. Auf den 203 schweren Kilometern von Bassona del Grappa nach Madonna di Campiglio setzte sich der 24-jährige Radprofi aus einer Ausreißergruppe ab und siegte vor dem Österreicher Hermann Pernsteiner und Thomas de Gendt aus Belgien. Tags zuvor war O'Connor auf den letzten Metern noch vom Slowenen Jan Tratnik besiegt worden.

Deutsches Turnfest 2021 in Leipzig wegen Corona-Pandemie abgesagt

LEIPZIG: Das Internationale Deutsche Turnfest vom 12. bis 16. Mai 2021 in Leipzig muss aufgrund der Coronavirus-Pandemie abgesagt werden. Die Veranstaltung soll 2025 nachgeholt werden. Das teilten der Deutsche Turner-Bund (DTB) und Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) auf einer Video-Pressekonferenz am Mittwoch mit.

Positiver Corona-Test bei Wolfsburg-Profi Josip Brekalo

WOLFSBURG: Der kroatische Nationalspieler Josip Brekalo vom VfL Wolfsburg ist positiv auf das Coronavirus getestet und umgehend in eine häusliche Quarantäne geschickt worden. Das gab der Fußball-Bundesligist am Mittwoch bekannt. Nach Angaben der Wolfsburger ist der 22 Jahre alte Offensivspieler aktuell symptomfrei und «fühlt sich gut». Nach zwei freien Tagen nahm der VfL am Mittwoch wieder das Training auf. Aus diesem Grund wurden alle Spieler, Trainer und Betreuer am Vorabend getestet. Alle Tests bis auf den von Brekalo seien negativ ausgefallen, teilte der Club mit.

Bayer gegen Nizza ohne Aranguiz, aber vielleicht wieder mit Wirtz

LEVERKUSEN: Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen muss in seinem Auftaktspiel der Europa League am Donnerstag (18.55 Uhr/DAZN) gegen OGC Nizza mit ziemlicher Sicherheit auf Spielgestalter Charles Aranguiz verzichten. «Ich nehme Charlie nur dazu, wenn er komplett fit ist. Und ich glaube nicht, dass er das sein wird. Deshalb wird er nicht dabei sein», sagte Trainer Peter Bosz am Mittwoch. Dafür könnte Florian Wirtz (17) nach seiner in der Vorwoche bei der U21 erlittenen Bauchmuskelverletzung wieder dabei sein.

Hoffenheimer Trio um Kramaric vor Europa League weiter in Quarantäne

SINSHEIM: Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim muss auch zum Europa-League-Auftakt am Donnerstag (21.00/Nitro und DAZN) gegen den serbischen Meister Roter Stern Belgrad auf Torjäger Andrej Kramaric verzichten. Der Kroate ist wie Kasim Adams, der vergangene Woche ebenfalls positiv auf das Coronavirus getestet wurde, weiter auf ungewisse Zeit in Quarantäne. Das sagte Trainer Sebastian Hoeneß am Donnerstag. Für Pavel Kaderabek, der einen Fall in der Familie hat, gilt dies auch.

UEFA: Bayern-Spiel gegen Atlético findet wie geplant statt

MÜNCHEN: Nach dem Corona-Fall Serge Gnabry kann das Champions-League-Duell des FC Bayern München der UEFA zufolge am heutigen Mittwoch (21.00 Uhr/Sky) gegen Atlético Madrid stattfinden. «Das Spiel läuft wie geplant ab», teilte ein Sprecher der Europäischen Fußball-Union (UEFA) der Deutschen Presse-Agentur wenige Stunden vor dem Anstoß auf Anfrage mit. Weitere Details wurden nicht genannt. Die Münchner hatten am Dienstagabend bei Nationalspieler Gnabry (25) einen positiven Corona-Test öffentlich gemacht. Der Offensivspieler befindet sich in Quarantäne.

LONDON: Die Formel E will Mitte Januar in die neue Saison starten.

Wie die vollelektrische Rennserie am Mittwoch mitteilte, ist der Auftakt mit zwei Rennen in Santiago de Chile für den 16. und 17. Januar geplant. Die nächsten beiden ePrix sind für den 26. und 27. Februar in Diriyya in Saudi-Arabien angesetzt. Weitere Rennen für die siebte Saison der Formel E sollen nach Absprache mit dem Motorsport-Weltverband FIA bekanntgegeben werden. Veranstaltungen in Mexiko-Stadt und im chinesischen Sanya wurden bereits verschoben. Auch Berlin ist fester Bestandteil des Formel-E-Kalenders. Aktueller Champion der Serie ist Antonio Felix da Costa aus Portugal.

27.500 Fans bei Formel-1-Premiere in Portimão zugelassen

PORTIMÃO: Maximal 27.500 Fans dürfen die Premiere der Formel 1 in Portimão vor Ort mitverfolgen. Das teilte die portugiesische Regierung am Mittwoch vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie mit. Die gesamte Kapazität des Autódromo Internacional do Algarve beträgt 90.000 Plätze. Höchstens erlaubt für das Grand-Prix-Wochenende von Freitag bis Sonntag ist aber nur die Belegung von 27.500 Sitzplätzen. In den einzelnen Blöcken der Tribüne sollen sich maximal jeweils 800 Menschen aufhalten.

Tokios freiwillige Olympia-Helfer besorgt über Coronavirus

TOKIO: Die freiwilligen Helfer bei den im nächsten Jahr geplanten Olympischen Spielen in Tokio sorgen sich wegen der Coronavirus-Pandemie. In einer Online-Umfrage der Tokioter Stadtverwaltung unter rund 13.000 Freiwilligen äußerten 79 Prozent Besorgnis, wie die japanische Nachrichtenagentur Kyodo am Mittwoch meldete. 75,1 Prozent wünschten sich demnach, dass die Hauptstadt ein sicheres Umfeld für die freiwilligen Helfer schafft. Diese sollen unter anderem Olympia-Besuchern und Touristen bei der Orientierung in der Stadt helfen. Wegen der Corona-Pandemie waren die Sommerspiele und die Paralympics um ein Jahr auf 2021 verschoben worden.

Derweil meldete Tokio am Mittwoch weitere 150 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden und damit am zweiten Tag in Folge wieder mehr als 100 Fälle. Eine Taskforce der japanischen Olympia-Macher entwickelt derzeit verschiedene Szenarien für eine mögliche Austragung der Spiele unter Corona-Bedingungen. Zwischenergebnisse der noch laufenden Beratungen sollen bis zum Jahresende vorliegen.

Ex-Nationalspieler Menke-Salz wird Sportdirektor beim Hockey-Bund

MÖNCHENGLADBACH: Ex-Nationalspieler Christoph Menke-Salz wird neuer Sportdirektor des Deutschen Hockey-Bundes (DHB). Der 35 Jahre alte Vize-Weltmeister von 2010 aus Köln wird seinen Posten zum 1. Januar 2021 antreten und dann auch in den Vorstand des Verbandes aufrücken. Das teilte der DHB am Mittwoch in Mönchengladbach mit.

Corona-Quarantäne beendet: Akanji zurück im BVB-Training

DORTMUND: Der Dortmunder Fußball-Profi Manuel Akanji ist nach überstandener Corona-Infektion zurück im Training. «Mit großer Motivation zurück auf dem Platz! Nach meinem negativen Test ist die Quarantäne beendet. Danke für Eure Genesungswünsche und Eure Unterstützung», wurde der Abwehrspieler am Mittwoch in einem Tweet der Borussia zitiert. Akanji war vor zwei Wochen kurz vor einem Länderspiel der Schweizer Nationalmannschaft positiv getestet worden. «Ich kann es nicht erwarten, am Samstag das Derby zu spielen», sagte er voller Hoffnung auf einen Einsatz im Duell mit dem FC Schalke 04.

Belarus: Lettland hat Sicherheitsbedenken wegen Eishockey-WM 2021

RIGA: Lettland hat weiterhin ernste Bedenken, die Eishockey-Weltmeisterschaft 2021 gemeinsam mit Belarus (Weißrussland) auszurichten. Die Lage im Nachbarland werfe die Frage auf, inwieweit es möglich sei, die Sicherheit von Spielern, Schiedsrichtern und Fans bei dem Turnier zu gewährleisten, sagte Regierungschef Krisjanis Karins am Mittwoch im lettischen Fernsehen. Das baltische EU-Land Lettland soll im kommenden Jahr die WM zusammen mit Belarus organisieren. Gespielt werden soll in den Hauptstädten Riga und Minsk.

Auch Schweizer Eishockey-Nationalteam sagt für Deutschland Cup ab

MÜNCHEN/KREFELD: Der Deutsche Eishockey-Bund muss für den Deutschland Cup in Krefeld vom 5. bis 8. November die nächste Absage hinnehmen. Wegen der steigenden Corona-Zahlen hat die Schweiz beschlossen, auf alle Nationalmannschaftstermine im November zu verzichten, wie der Schweizer Verband am Mittwoch mitteilte. Zuvor hatten bereits die Slowakei und Russland für das Vier-Nationen-Turnier abgesagt. Lettland war als neuer Teilnehmer hinzugekommen.

Fünf weitere Corona-Fälle im U23-Team von Borussia Mönchengladbach

DÜSSELDORF: Die U23 des Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach ist von weiteren Corona-Fällen betroffen. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, sind bei den am Dienstag vorgenommenen Corona-Tests der Spieler und des Trainer- und Betreuerteams von Borussias Regionalliga-Team fünf Personen positiv auf das Virus getestet worden. Bereits am Dienstag hatte der Club die Infektion von U23-Trainer Heiko Vogel gemeldet. Spieler aus Borussias Lizenzmannschaft seien nicht betroffen.

Nach Corona-Fällen bei Alba: Pokal-Endrunde wird verschoben

BERLIN: Wegen der sechs Corona-Fälle bei Alba Berlin wird die Basketball-Pokal-Endrunde verschoben. Der weitere Spielplan bei den Regionalturnieren sei wegen der Dauer der häuslichen Quarantäne der Berliner nicht einzuhalten, so dass das am 1. und 2. November in München geplante Top Four zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden soll. Das teilte die Basketball-Bundesliga BBL am Mittwoch mit. Zuvor hatte Alba zwei Spielverlegungsanträge an die BBL gestellt, denen die Liga gemäß der Spielordnung entsprechen muss, wie es in der Mitteilung hieß.

UEFA: Negative Corona-Tests der Bayern müssen bis 15.00 Uhr vorliegen

MÜNCHEN: Der FC Bayern muss nach dem positiven Corona-Test von Serge Gnabry bis heute um 15.00 Uhr die negativen Tests derjenigen Profis vorweisen, die in der Champions-League-Partie am Mittwochabend gegen Atlético Madrid (21.00 Uhr/Sky) spielen sollen. Das schreibt die Europäische Fußball-Union (UEFA) in ihrem Corona-Protokoll vor, das für den Europapokal maßgebend ist. Die Ergebnisse müssen «bis spätestens sechs Stunden vor der Anstoßzeit (Ortszeit am Spieltag)» vorliegen. Der Münchner Rekordmeister hatte am Dienstagabend den Corona-Fall des Nationalspielers Gnabry öffentlich gemacht.

Racing-Point-Pilot Stroll: Positiver Corona-Test am Nürburgring

PORTIMÃO: Lance Stroll ist nach dem Grand Prix auf dem Nürburgring vor anderthalb Wochen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie der 21 Jahre alte kanadische Pilot des Formel-1-Rennstalls Racing Point am Mittwoch in den sozialen Netzwerken bekanntgab, hatte er nach seinen Magenbeschwerden am Samstag des Rennwochenendes in der Eifel am Sonntag bereits die Heimreise angetreten und abends einen Test machen lassen. Dieser war positiv ausgefallen. Stroll musste sich in eine zehntägige Quarantäne begeben. Einem Start bei der Premiere der Formel 1 in Portimão an der Algarve an diesem Wochenende steht Stroll nach eigenen Angaben aber nichts im Wege.