Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

Written by: Redaktion (dpa) | 16/09/2020 | Aktualisiert um: 19:20 | Überblick

Briatore über Corona-Infektion: Lungenentzündung war schlimmer

ROM: Der ehemalige Formel-1-Manager Flavio Briatore hält nach seiner Corona-Infektion eine «Hysterie» im Umgang mit der Pandemie für unangebracht. «Ich war vielleicht zwei Tage krank, ansonsten war es sehr viel weniger schlimm als bei einer Lungenentzündung», sagte der 70-Jährige in einem am Dienstag veröffentlichten Video auf seinem Instagram-Account. Er habe nur wenige Tage im Krankenhaus verbringen müssen und sich schnell erholt. «Ich will die Krankheit nicht verharmlosen, ich will nur erzählen, was mir passiert ist.»

Briatore war wegen einer Infektion mit dem Virus im Mailänder Krankenhaus San Raffaele behandelt worden. Mittlerweile ist er nach eigenen Angaben wieder gesund und zu Hause. «Wir müssen alle vernünftig bleiben», forderte Briatore mit Blick auf die Pandemie. Hysterie sei unangebracht, die tägliche Veröffentlichung der Infizierten-Zahlen schüre nur Panik. «Wir müssen die Wirtschaft wieder hochfahren und über konkrete Probleme reden, die das Virus verursacht hat», sagte er und nannte etwa Armut und Arbeitslosigkeit.

Auf Sardinien im Nachtlokal «Billionaire» des Ex-Formel-1-Teamchefs, der mit Topmodels wie Naomi Campbell und Heidi Klum liiert war, soll es Medienberichten zufolge zahlreiche Corona-Infektionen gegeben haben. Bei Dutzenden Mitarbeitern war demnach das Virus nachgewiesen worden. Das «Billionaire» wurde deshalb geschlossen. Nach Angaben des «Corriere della Sera» war Briatore Mitte August auf Sardinien.

Celtics verlieren Auftakt in NBA-Conference-Finals - Clippers raus

ORLANDO: Die Boston Celtics haben zum Ende der Verlängerung auf Nationalspieler Daniel Theis verzichten müssen und ihr erstes Spiel im Finale der Eastern Conference gegen die Miami Heat verloren. Dreieinhalb Minuten vor dem Ende der zusätzlichen fünf Minuten musste Theis bei der 114:117-Niederlage am Dienstagabend (Ortszeit) wegen zu vieler Fouls vom Feld. Die Los Angeles Clippers haben nach der unerwartet deutlichen Niederlage gegen die Denver Nuggets dagegen keine Chance mehr auf den Titel und sind ausgeschieden. Das Team um Kawhi Leonard unterlag in Spiel sieben 89:104, verlor in der Serie damit trotz einer zwischenzeitliche 3:1-Führung noch 3:4.

NHL-Playoffs: Islanders gewinnen nach zweimaliger Verlängerung

TORONTO: Das NHL-Team der New York Islanders hat nach großem Kampf und zweimaliger Verlängerung seine Chance auf den Einzug ins Finale um den Stanley Cup gewahrt. Ohne Einsatzminuten für die beiden deutschen Nationalspieler Thomas Greiss und den verletzten Tom Kühnhackl gab es am Dienstagabend (Ortszeit) nach dem 1:1 gegen Tampa Bay Lightning in der regulären Spielzeit und einer torlosen ersten Verlängerung das Siegtor durch Jordan Eberle zum 2:1. In der Serie war es der Anschluss zum 2:3 für das Team aus New York. Für Kühnhackl ist die Saison bereits beendet. Der Angreifer hatte sich kurz nach Wiederbeginn der NHL-Saison Anfang August verletzt und seitdem nicht mehr gespielt.

Doping-Prozess gegen Mark S. hat in München begonnen

MÜNCHEN: Am Mittwoch hat in München der Prozess gegen den mutmaßlichen Doping-Arzt Mark S. und vier Helfer begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 42-Jährigen vor, über mehrere Jahre an diversen Sportlern Blutdoping durchgeführt oder Doping-Missbrauch organisiert zu haben. Darüber hinaus habe er sich der gefährlichen Körperverletzung schuldig gemacht. Mark S. wurde im Februar 2019 festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Für einen der größten Dopingprozesse hierzulande hat das Landgericht München II 26 Verhandlungstage bis Weihnachten veranschlagt.

Beach-EM: Vizeweltmeister Thole/Wickler zum Auftakt ohne Mühe

JURMALA: Julius Thole und Clemens Wickler haben bei der Beachvolleyball-EM in Lettland einen Auftakt nach Maß erwischt. Die Vizeweltmeister aus Hamburg, in Jurmala an Position drei gesetzt, besiegten am Mittwoch zum Turnier-Start der Männer das Gastgeber-Duo Aleksandrs Solovejs und Mihails Samoilovs deutlich mit 2:0 (21:11, 20:12) und können mit einem weiteren Sieg in der Gruppe nun den Direkteinzug ins Viertelfinale klarmachen.

Geschäftsführer: BBL-Clubs können wenig zu Fan-Testphase beitragen

KÖLN: Der Geschäftsführer der Basketball-Bundesliga, Stefan Holz, bewertet den Beschluss der Bundesländer zur Teil-Rückkehr von Zuschauern in die Hallen positiv. «Das ist ein erster Schritt zurück in eine Normalität unter Corona-Bedingungen», sagte Holz der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Die sechswöchige Testphase betreffe den Basketball allerdings nur bedingt. «Wir können da nur wenig beitragen, weil wir wenige Spiele haben», sagte Holz. «Wir haben einige Pokalspiele im Oktober, der Ligabetrieb beginnt aber erst am 6. November und damit nach der Testphase.»

Hamburg will Stadiongrundstück des HSV für 23,5 Millionen Euro kaufen

HAMBURG: Die Stadt Hamburg will dem Hamburger SV das Stadiongrundstück im Volkspark zum Verkehrswert von 23,5 Millionen Euro abkaufen. Gemeinsam mit Finanzsenator Andreas Dressel und Sportsenator Andy Grote (beide SPD) gab Frank Wettstein, Finanzvorstand der HSV Fußball AG, am Mittwoch den Abschluss einer Absichtserklärung bekannt. Vorbehaltlich der Zustimmung der Bürgerschaft soll das Geld noch in diesem Jahr fließen. Der HSV zahlt zunächst bis 2087 einen jährlichen Erbbauzins in Höhe von 1,8 Prozent. «Das ist kein HSV-Rettungsschirm», sagte Wettstein.

FC Bayern bereitet sich auf Bundesliga-Eröffnungsspiel mit Fans vor

MÜNCHEN: Der deutsche Meister FC Bayern München bereitet sich nach dpa-Informationen auf ein Bundesliga-Eröffnungsspiel gegen den FC Schalke 04 vor Publikum vor. Die Bundesländer hatten sich am Dienstag auf einheitliche Regeln zu einer Rückkehr von Fans geeinigt. Die Grenze liegt bei 20 Prozent der jeweiligen Stadion-Kapazität. Das wären am Freitagabend (20.30 Uhr) in der Allianz Arena 14.000 bis 15.000 Zuschauer, je nachdem wie die normalerweise übliche Zahl der Stehplätze berücksichtigt würde.

Mehr als 150 Verbände beantragen Coronavirus-Hilfen bei FIFA

ZÜRICH: Sieben Wochen nach der Einrichtung eines Hilfsfonds zur Bewältigung der Folgen der Coronavirus-Pandemie haben bereits mehr als 150 Verbände finanzielle Unterstützung beim Fußball-Weltverband FIFA beantragt. Dazu gehören neben nationalen Verbänden auch vier Kontinentalverbände, sagte Olli Rehn, Vorsitzender des FIFA-Covid-19-Steuerungsausschusses, am Mittwoch in einer Videokonferenz. Ende Juli hatte der Weltverband den Hilfsfonds mit einem Umfang von insgesamt 1,5 Milliarden US-Dollar (1,28 Milliarden Euro) aufgelegt für Zahlungen und Darlehen. Jeder der 211 Mitgliedsverbände kann bis zu 1,5 Millionen Dollar an Unterstützung beantragen.

DFB: Auch Löw-Team soll vor Fans spielen

BERLIN: Auch die nächsten Spiele der Fußball- Nationalmannschaft sollen möglichst wieder mit einem Teil der Fans ausgetragen werden. Eine entsprechende Lösung strebt der Deutsche Fußball-Bund an. Der DFB braucht für die Umsetzung aber auch Grünes Licht vom europäischen Verband UEFA. Derzeit werden alle kontinentalen Wettbewerbsspiele wegen der Corona-Pandemie ohne Fans ausgetragen. Am 7. Oktober tritt das Team von Bundestrainer Joachim Löw in Köln zu einem Testspiel gegen die Türkei an. Danach tritt das DFB-Team in der Nations-League-Partien am 10. Oktober in der Ukraine und am 13. Oktober wieder in Köln gegen die Schweiz an.

MÉRIBEL: Die letzte Alpen-Etappe der 107.

Tour de France über 175 Kilometer von Méribel nach La Roche-sur-Foron ist am Donnerstag zwar nicht gar so schwer wie die Kletterpartie am Vortag, hat aber trotzdem ihre Tücken. Am Ende des letzten Anstiegs zum Plateau des Glières, ein Berg der höchsten Kategorie, wartet noch eine fast zwei Kilometer lange Schotterpiste. Ein Defekt kann hier gravierende Folgen haben und schnell eine Minute kosten. Das ist auf den letzten 31 Kilometern mit der rasenden Abfahrt zum Ziel kaum mehr aufzuholen. Auch sonst hat die Etappe einige Kletterpassagen zu bieten. Insgesamt fünf Bergwertungen sind zu bewältigen.

Tour-Etappensieger Kämna stellt klar: Karriereende war nie ein Thema

MÉRIBEL: Lennard Kämna hat nach seinem Etappensieg bei der 107. Tour de France klargestellt, dass ein Karriereende bei seiner Auszeit vor zwei Jahren kein Thema gewesen sei. «Es stand nie zur Debatte, dass ich aufhören werde. Ich wollte meinen Kopf gerade bekommen. Ich war nicht zu 100 Prozent hinter dem Sport. Danach habe ich mir gesagt: Ich werde alles probieren, alles geben», sagte Kämna und fügte hinzu: «Ich hatte nie das Gefühl, dass ich aufhören möchte.»

Das 24 Jahre alte Riesentalent hatte vor zwei Jahren mitten in der Saison eine mehrmonatige Pause eingelegt, auch Krankheiten hatten ihn damals zurückgeworfen. «Lennard hat große Erfolge im Nachwuchsbereich gefeiert. Dann lief es in den ersten Jahren bei den Berufsfahrern nicht so. Ich bin super happy, dass wir ihn auf die Erfolgsspur zurückbringen konnten», sagte Bora-hansgrohe-Teamchef Ralph Denk.

Kämna hatte 2014 bereits den WM-Titel der Junioren gewonnen und war mit großen Erwartungen zu den Profis gekommen. Nach guten Leistungen zum Ende der Tour 2019 ist ihm in diesem Jahr der Durchbruch geglückt.

Vorjahressieger Bernal beendet Tour de France vorzeitig

GRENOBLE: Vorjahressieger Egan Bernal ist aus der 107. Tour de France ausgestiegen. Kurz vor dem Start zur Königsetappe in Grenoble teilte sein Team Ineos den Verzicht des 23 Jahre alten Kolumbianers mit. «Egan ist ein echter Champion, der es liebt, Rennen zu fahren, aber er ist auch ein junger Fahrer, der noch viele Touren vor sich hat, und zu diesem Zeitpunkt halten wir es unterm Strich für klüger, mit dem Rennen aufzuhören», sagte Teamchef Dave Brailsford. Vor der 17. Etappe von Grenoble nach Meribel Col de la Loze lag er in der Gesamtwertung als 16. knapp über 19 Minuten hinter dem Führenden Primo? Roglic aus Slowenien.

Altstars Thurau und Ludwig schwärmen von Kämna - «Ausnahmetalent»

VILLARD-DE-LANS: Die früheren Radstars Didi Thurau und Olaf Ludwig haben sich von Lennard Kämna nach dessen Etappensieg begeistert gezeigt und trauen dem Youngster in Zukunft einiges zu. «Er ist ein Ausnahmetalent und hat großes Potenzial. Er steigert sich zum Ende einer Rundfahrt. Das macht Mut für die Zukunft, dass er auf das Podium fahren kann, wenn alles passt», sagte Thurau der Deutschen Presse-Agentur. Der Frankfurter war 1977 sogar 15 Tage lang im Gelben Trikot gefahren und gewann insgesamt sechs Tour-Etappen.

Ähnlich sieht es Ludwig. «Er sitzt sehr ästhetisch auf dem Rad, hat ein hohes Leistungsvermögen, ist taktisch clever. Da werden wir noch viel Spaß an dem Rennfahrer in den nächsten Jahren haben», sagte der Olympiasieger von 1988 der dpa zu Kämna. Vergleiche mit Ex-Toursieger Jan Ullrich seien nicht angebracht, trotzdem betonte Ludwig: «Wenn so ein junger Rennfahrer zweimal zum Ende hin so stabil und überzeugend fährt, gibt es noch Potenzial.»

Der gerade 24 Jahre alt gewordene Kämna gewann am Dienstag die Alpenetappe nach Villard-de-Lans. Erst am Freitag hatte er bei der Bergankunft auf dem Puy Mary Platz zwei belegt.