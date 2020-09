Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 09.09.20 | Aktualisiert um: 19:25 | Überblick

Tennisprofi Kohlschreiber verliert Erstrundenpartie in Kitzbühel

KITZBÜHEL: Nach seinem Erstrunden-Aus bei den US Open ist Tennis-Routinier Philipp Kohlschreiber auch beim ATP-Turnier in Kitzbühel gleich zum Auftakt ausgeschieden.

Der 36-jährige Augsburger unterlag am Mittwoch dem italienischen Talent Jannik Sinner klar mit 3:6, 2:6. Der Weltranglisten-75. Kohlschreiber hatte kurzfristig eine Wildcard erhalten, er hatte Sandplatz-Turnier in den Jahren 2015 und 2017 gewonnen. Der Karlsruher Qualifikant Yannick Hanfmann zog dagegen mit einem 7:5, 6:2-Erfolg gegen den Kasachen Alexander Bublik in die zweite Runde ein.

UEFA verlegt Saisonauftakt und Spieler-Auszeichnung nach Nyon

NYON: Europas Fußballer des Jahres wird in diesem Jahr hinter verschlossenen Türen gekürt. Der für den 1. Oktober geplante Gala-Abend soll statt in Athen in der Zentrale der Europäischen Fußball-Union in Nyon (Schweiz) stattfinden, wie die UEFA am Mittwoch bekanntgab. Ohne Clubvertreter und Medien - aber mit den Preisträgern. Stürmerstar Robert Lewandowski gehört nach dem Triple-Gewinn des FC Bayern zum engsten Favoritenkreis, im vergangenen Jahr war Virgil van Dijk vom FC Liverpool ausgezeichnet worden. Geehrt werden auch die beste Spielerin sowie die besten Trainer des Jahres.

Betroffen von der Verlegung des formalen UEFA-Saisonauftakts sind auch die Auslosungen der Gruppenphasen in der Champions League (1. Oktober) und Europa League (2. Oktober), die nun ebenfalls in Nyon stattfinden sollen. Am 2. Oktober wird zudem der beste Spieler der vergangenen Europa-League-Saison geehrt.

Alle beteiligten Parteien seien sich einig, «dass die öffentliche Gesundheit weiterhin oberste Priorität haben muss und dass es derzeit nicht möglich wäre, eine Veranstaltung dieser Größenordnung mit Gästen in Athen zu organisieren», teilte die UEFA mit. Als Veranstaltungsort in der griechischen Hauptstadt war zunächst das Stavros Niarchos Foundation Cultural Center vorgesehen.

James knackt weiteren NBA-Rekord - Bucks ohne Antetokounmpo raus

ORLANDO: Basketball-Superstar LeBron James hat beim 112:102-Erfolg der Los Angeles Lakers gegen die Houston Rockets einen weiteren Rekord in der nordamerikanischen Profiliga NBA erreicht. Für den 35-Jährigen war es der 162. Sieg in einem Playoff-Spiel. Kein anderer Profi war in der K.o.-Phase jemals erfolgreicher. In der Best-of-Seven-Serie führen die Lakers im Halbfinale der Western Conference mit 2:1.

Neuer NBA-Trainer für Schröder - Coach Donovan verlässt Oklahoma City

OKLAHOMA CITY: Der deutsche Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder bekommt ab der kommenden Saison einen neuen Trainer. Wie die Verantwortlichen der Oklahoma City Thunder am Dienstag (Ortszeit) mitteilten, wird Billy Donovan seinen Vertrag beim Club der nordamerikanischen Profiliga NBA nicht verlängern und OKC nach fünf Jahren verlassen.

Naomi Osaka bei US Open nach Sieg gegen Rogers im Halbfinale

NEW YORK: Die japanische Tennisspielerin Naomi Osaka steht bei den US Open in New York im Halbfinale. Die 22-Jährige entschied ihr Viertelfinale am Dienstag (Ortszeit) gegen die US-Amerikanerin Shelby Rogers mit 6:3, 6:4 für sich. Im Kampf um den Einzug ins Endspiel trifft die US-Open-Siegerin von 2018 erneut auf eine Amerikanerin, Jennifer Brady. Nach dem ersten Sieg im vierten Duell mit Rogers schaffte es Osaka erstmals seit ihrem Australian-Open-Titel 2019 wieder bei einem Grand-Slam-Turnier in die Vorschlussrunde.

Tennisprofi Zverev im Halbfinale der US Open gegen Carreño-Busta

NEW YORK: Alexander Zverev trifft im Kampf um den Einzug in das Endspiel der US Open am Freitag auf den Spanier Pablo Carreño-Busta. Der 29-Jährige setzte sich im Viertelfinale gegen den Kanadier Denis Shapovalov mit 3:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:4), 0:6, 6:3 durch. Das Match endete am Mittwochmorgen kurz nach ein Uhr Ortszeit in New York. Zverev hatte zuvor gegen den Kroaten Borna Coric 1:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:1), 6:3 gewonnen und als erster deutscher Tennisspieler seit Boris Becker 1995 die Vorschlussrunde des Grand-Slam-Turniers in Flushing Meadows erreicht. Das bislang einzige Duell mit Carreño-Busta entschied Zverev 2018 in Miami für sich.

«Sport Bild»: Höwedes neuer Sky-Experte

UNTERFÖHRING: Benedikt Höwedes wird nach Informationen des Magazins «Sport Bild» (Mittwoch) neuer Fußball-Experte beim Pay-TV-Sender Sky. Der Weltmeister von 2014 und langjährige Kapitän des FC Schalke 04 werde sich demnach um die Bundesliga und die Champions League kümmern. Der 32-jährige Höwedes hatte Ende Juli nach dem Ende seines Engagements bei Lokomotive Moskau seinen Rücktritt als Profi erklärt. Sky wollte sich auf Anfrage nicht zu der Personalie äußern.

Flick begrüßt UEFA-Plan für Zuschauer beim Supercup in Budapest

MÜNCHEN: Bayern-Trainer Hansi Flick begrüßt den Plan der Europäischen Fußball-Union, das Endspiel um den UEFA-Supercup am 24. September in Budapest vor einem größeren Publikum auszutragen. «Wir freuen uns natürlich schon, dass wir mit Fans spielen können. Ich hoffe, dass das bis dahin auch noch hält», sagte Flick am Mittwoch in München mit Blick auf die Unwägbarkeiten in der Corona-Pandemie. Die UEFA will das Spiel zwischen Champions-League-Sieger FC Bayern und dem Europa-League-Gewinner FC Sevilla in der ungarischen Hauptstadt als Probelauf für die Rückkehr von Fans in die Stadien nutzen. Die Kapazität der rund 67.000 Zuschauer fassenden Puskás Arena soll nach Angaben des Verbandes zu 30 Prozent ausgelastet werden. Beiden Teams stehen jeweils 3000 Tickets zu.

RTL/ntv: Mick Schumacher vor Formel-1-Training

MUGELLO: Ferrari-Junior Mick Schumacher kann noch Informationen von RTL/ntv beim bevorstehenden Formel-1-Wochenende in Mugello auf einen Start im ersten Training der Königsklasse hoffen. Laut RTL/ntv ist es noch offen, für welches Team der 21-jährige Sohn von Rekord-Weltmeister Michael Schumacher (51) und Formel-2-Pilot die Übungseinheit bestreitet. Am wahrscheinlichsten seien die Ferrari-Kunden Haas und Alfa Romeo. Von Mick Schumachers Sprecher Timo Gans gab es auf Anfrage allerdings keine Bestätigung für die Meldung.

DUBLIN: Die für den 13.

Dezember in Dublin geplante Cross-Europameisterschaft ist abgesagt. Dies bestätigte am Mittwoch der Europäische Leichtathletik-Verband. Angesichts der Corona-Pandemie und der Situation in Irland sei dies nach Absprache mit den lokalen Organisatoren beschlossen worden. Bereits im April war die für Ende August vorgesehene Leichtathletik-EM in Paris aus dem Kalender gestrichen worden. Ob sie nachgeholt werden soll, steht noch nicht fest.

12. Tour-Etappe: Längste Tour-Etappe durch die Heimat von Poulidor

POITIERS: Es wird ein langer Arbeitstag für die Fahrer auf der zwölften Etappe der 107. Tour de France. Mit 218 Kilometern von Chauvigny nach Sarran Corrèze wartet am Donnerstag das längste Teilstück der diesjährigen Frankreich-Rundfahrt. Eine Etappe wie geschaffen für eine Ausreißergruppe. Zwei Berge der vierten sowie jeweils ein Anstieg der dritten und zweiten Kategorie sind zu schwer für die Sprinter und wohl zu leicht für die Klassementfahrer.

Es ist auch eine Etappe, die im Zeichen von Raymond Poulidor steht, schließlich wird dessen Heimat in Saint Léonard de Noblat passiert. Der Franzose war beliebt wie kaum ein anderer Fahrer. Acht Mal schaffte er es in Paris auf das Treppchen, aber nie konnte er die Rundfahrt gewinnen. Nicht einmal ein Tag im Gelben Trikot war ihm vergönnt. Im vergangenen Jahr verstarb Poulidor.