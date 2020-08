Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

DFB-Pokal: FC Oberneuland will Heimrecht mit Gladbach tauschen

OBERNEULAND: Fußball-Regionalligist FC Oberneuland plant, das Heimrecht für das Erstrunden-Spiel im DFB-Pokal gegen Borussia Mönchengladbach mit dem Bundesligisten zu tauschen. Nach Informationen von butenunbinnen.de, dem Internetportal von Radio Bremen, wollen beide Vereine dies in einem Gespräch am Donnerstag beschließen. Der FC Oberneuland hatte sich durch den Gewinn des Bremen-Pokals für die erste Hauptrunde des DFB-Pokals qualifiziert. Die Begegnungen finden vom 11. bis 14. September statt. Die genauen Ansetzungen sollen in den kommenden Tagen erfolgen.

Struff verpasst Halbfinale bei New-York-Masters - Djokovic zu stark

NEW YORK: Davis-Cup-Profi Jan-Lennard Struff hat beim von Cincinnati nach New York verlegten Masters-Turnier das Halbfinale klar verpasst. Der 30 Jahre alte Warsteiner verlor am Mittwoch sein Viertelfinale gegen den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic 3:6, 1:6 und war dabei völlig ohne Chance. Die einseitige Partie dauerte gerade einmal 62 Minuten. Djokovic ist damit in diesem Jahr weiter ungeschlagen. Für den Serben war es der 21. Sieg in Serie.Er geht damit als großer Favorit in die am Montag an gleicher Stelle beginnenden US Open.

FC Chelsea holt Nationalspieler Ben Chilwell von Leicester City

LONDON: Der FC Chelsea hat den englischen Fußball- Nationalspieler Ben Chilwell vom Premier-League-Konkurrenten Leicester City verpflichtet. Wie die Londoner am Mittwoch bekanntgaben, unterschrieb der 23-Jährige an der Stamford Bridge einen Vertrag über fünf Jahre bis zum Sommer 2025. Ben Chilwell ist beim FC Chelsea der dritte Neuzugang in diesem Sommer. Zuvor hatten sich die Blues bereits mit dem deutschen Stürmer Timo Werner von RB Leipzig verstärkt und den marokkanischen Offensivspieler Hakim Ziyech von Ajax Amsterdam verpflichtet.

Gerichtsprozess gegen Man-United-Kapitän Maguire wird neu aufgerollt

LONDON: Der Prozess gegen Manchester Uniteds Kapitän Harry Maguire wegen eines Vorfalls auf der griechischen Insel Mykonos wird vor einem höheren Gericht noch einmal aufgerollt, nachdem der englische Fußball-Nationalspieler gegen das Urteil Berufung eingelegt hat. Der 27-Jährige war am Dienstag in Abwesenheit von einem griechischen Gericht für schuldig befunden worden, einen Polizisten angegriffen und versucht zu haben, Beamte zu bestechen. Das Gericht in Syros hatte Maguire dafür zu einer Bewährungsstrafe von 21 Monaten und zehn Tagen verurteilt. Der Fußballprofi hatte sämtliche Vorwürfe am Samstag vehement bestritten.

ESPN: Milwaukee Bucks boykottieren Playoff-Spiel aus Protest

ORLANDO: Die Milwaukee Bucks boykottieren nach Informationen des US-TV-Senders ESPN ihre Playoff-Partie in der NBA gegen die Orlando Magic und protestieren damit gegen Rassismus. Auslöser ist den Angaben zufolge die jüngste Gewalttat von Polizisten gegen einen Afroamerikaner, dem am Wochenende in den Rücken geschossen worden war. Der Tatort ist weniger als eine Stunde entfernt von Milwaukee. Das Spiel hätte am Mittwochabend um 22.00 Uhr deutscher Zeit beginnen sollen, die Bucks befanden sich zu dem Zeitpunkt aber den Angaben zufolge in ihrer Kabine.

Fußball-Frauen von Olympique Lyon im Finale gegen VfL Wolfsburg

BILBAO: Die Fußball-Frauen des VfL Wolfsburg treffen am Sonntagabend (20.00 Uhr/Sport1) im Finale der Champions League auf Titelverteidiger Olympique Lyon. Die Mannschaft der deutschen Nationalspielerin Dzsenifer Maroszan gewann am Mittwochabend in Bilbao das französische Halbfinalduell mit Paris Saint-Germain 1:0 (0:0) und fordert im Endspiel nun die Wolfsburgerinnen. Wendie Renard erzielte im Estadio San Mamés in der 67. Minute den entscheidenden Treffer für Lyon. Die Wolfsburgerinnen waren am Dienstag durch ein 1:0 gegen den FC Barcelona zum fünften Mal in ein Champions-League- Endspiel eingezogen.

RB Leipzig nimmt Training wieder auf - neuer Co-Trainer dabei

LEIPZIG: Die Profis von Fußball-Bundesligist RB Leipzig haben acht Trage nach dem verlorenen Halbfinale der Champions League am Mittwoch wieder das Training aufgenommen. Chefcoach Julian Nagelsmann konnte mit Ausnahme von Ibrahima Konaté (Reha-Training nach Hüftverletzung) und Stürmer-Talent Hugo Novoa, der erst am Montag ins Training einsteigen wird, alle Spieler begrüßen. Neben den Neuzugängen Hee-chan Hwang und Benjamin Henrichs, die in der Champions League beide noch nicht spielberechtigt waren, stand auch der neue Co-Trainer Xaver Zembrod mit auf dem Platz.

Seifert: Bei Polit-Gipfel keine dezidierte Entscheidung zu Bundesliga

BERLIN: DFL-Geschäftsführer Christian Seifert rechnet nicht damit, dass bei der Konferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Länder-Ministerpräsidenten an diesem Donnerstag Entscheidungen zur Frage der Wiederzulassung von Fans fallen. «Wir erwarten bei der Konferenz keine dezidierte Entscheidung für oder gegen die Bundesliga», sagte Seifert am Mittwoch bei «Bild live». Bei Signalen der Politik, dass der deutsche Supercup zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund am 30. September in München im Rahmen eines Tests mit Zuschauern gespielt werden könnte, seien die Allianz Arena, Bayern, der BVB und die DFL dazu bereit, erklärte Seifert.

Sforza beerbt Koller als Trainer beim FC Basel

BASEL: Der frühere Bundesligaprofi Ciriaco Sforza wird neuer Trainer beim FC Basel. Der 50-Jährige unterschrieb beim einstigen Schweizer Serienmeister am Mittwoch einen Zweijahresvertrag und wird dort Nachfolger des einst auch in der Bundesliga tätigen Marcel Koller. Der Österreicher wird seinen Vertrag beim Dritten der abgelaufenen Saison nicht verlängern.

Der einstige Mittelfeldspieler Sforza wurde 1998 mit Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern sensationell deutscher Meister und holte diesen Titel auch 2001 mit dem FC Bayern. Im selben Jahr gewann Sforza mit den Münchnern zudem die Champions League, nachdem der 79-malige Nationalspieler 1996 auch schon beim UEFA-Cup-Triumph der Bayern dabei war. Als Trainer war Sforza in der Schweiz unter anderem schon für den FC Luzern und die Grashoppers aus Zürich tätig.

«Verändert Menschen»: IPC startet Netflix-Doku über Para-Athleten

BONN: Einen Tag nach dem ursprünglichen geplanten Beginn der Paralympics in Tokio hat das Internationale Paralympische Komitee (IPC) beim Streamingdienst Netflix eine beeindruckende Dokumentation über neun paralympische Athleten gestartet. «Der Film wird die Menschen verändern», sagte IPC-Präsident Andrew Parsons der Deutschen Presse-Agentur über den Streifen «Phönix aus der Asche» (Original: «Rising Phoenix»): «Es ist unmöglich, den Film zu sehen und danach derselbe Mensch zu sein wie davor.»

Die Dokumentation habe man auch gemacht, um nach der Verschiebung der Spiele ins Jahr 2021 die Beachtung der paralympischen Bewegung hochzuhalten. «Und wir sind superstolz auf das Ergebnis», sagte der IPC-Präsident und erklärte lachend: «Wenn sich künftig jemand bei uns bewirbt, werden wir ihm nichts über uns erzählen müssen. Wir werden immer als erstes sagen: «Schau Dir den Film an, dann verstehst Du, was wir tun.»

Der Film startet in 190 Ländern gleichzeitig. Zu den neun Athleten gehört kein deutscher. Porträtiert werden Bebe Vio (Italien/Rollstuhlfechten), Ellie Cole (Australien/Schwimmen), Jean-Baptiste Alaize (Frankreich/Leichtathletik), Matt Stutzman (USA/Bogenschießen), Jonnie Peacock (Großbritannien/Leichtathletik), Cui Zhe (China/Gewichtheben), Ryley Batt (Australien/Rollstuhlrugby), Ntando Mahlangu (Südafrika/Leichtathletik) und Tatyana McFadden (USA/Leichtathletik und Langlauf).

«Bild»-Bericht: FC Schalke holt Ex-Herthaner Ibisevic

DÜSSELDORF: Der FC Schalke 04 hat Fußball-Profi Vedad Ibisevic nach Informationen der «Bild»-Zeitung für die kommende Saison verpflichtet. Der 36 Jahre alte Angreifer, der zuletzt beim Bundesliga-Rivalen Hertha BSC keinen neuen Vertrag mehr bekommen hatte, soll beim Revierclub einen Einjahreskontrakt erhalten. Bei den Schalkern, die zurzeit ihr Trainingslager im österreichischen Längenfeld bestreiten, war zunächst kein Vereinsvertreter für eine Bestätigung des überraschenden Transfers zu erreichen. Ibisevic wäre der erste Neuzugang zur neuen Spielzeit.

Auch zweite Testreihe beim FC Schalke ohne positiven Corona-Befund

LÄNGENFELD: Nach einem Corona-Fall im Trainingslager des FC Schalke 04 ist die zweite Testreihe beim Fußball-Bundesligisten am Mittwoch ohne positiven Befund geblieben.

Das teilte der Revierverein im österreichischen Trainingsquartier in Längenfeld mit. Die gesamte Delegation hatten sich nach den ersten Tests am Montag, die bereits negativ ausgefallen waren, am Mittwochmorgen ein weiteres Mal einer Testreihe unterzogen - und erhielt abermals nur negative Ergebnisse. Ein dritte Untersuchung auf mögliche Corona-Infektionen soll noch vor der geplanten Rückreise nach Gelsenkirchen am Samstag erfolgen.

Corona-Fall in Bayreuth: US-Amerikaner betroffen

BAYREUTH: Nach dem Corona-Fall bei medi Bayreuth hofft der Basketball-Bundesligist, von nächster Woche an wieder mit dem kompletten Kader trainieren zu können. Wie die Oberfranken am Mittwoch mitteilten, waren neben dem betroffenen US-Spieler vorsorglich weitere drei medi-Akteure vom Gesundheitsamt in Quarantäne geschickt worden. Namen nannte der Verein nicht. Alle anderen Spieler seien bereits doppelt negativ getestet worden.

DDR-Schachgenie Wolfgang Uhlmann mit 85 Jahren gestorben

DRESDEN: DDR-Schachgenie Wolfgang Uhlmann ist im Alter von 85 Jahren gestorben. «Er war schon die ganze Zeit in Behandlung und es ging ihm sehr schlecht», sagte seine Frau Christine der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Uhlmann war bereits am Montag gestorben. Als Neunjähriger erlernte er das Spiel und stieg in der DDR zum Schachprofi auf. Ende der 1950er Jahre wird er Großmeister, in den 1960er und 1970er Jahren gehörte der elfmalige nationale Titelträger zur absoluten Weltspitze. Er rückte bis auf Position acht der Weltrangliste vor.

Positiver Corona-Fall bei Handball-Bundesligist Melsungen

KASSEL: Der Handball-Bundesligist MT Melsungen verzeichnet einen positiven Corona-Fall. Die Nordhessen informierten am Mittwoch umgehend das Gesundheitsamt der Region Kassel, das über weitere Maßnahmen berät. Das für diesen Donnerstag geplante Testspiel gegen den Bundesligarivalen TSV Hannover-Burgdorf Melsungen wurde vorsorglich abgesagt, teilte der Verein mit. Nach Informationen des «Sportbuzzer» soll sich eine Person aus dem Betreuerstab der MT mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert haben.

British-Open-Siegerin Sophia Popov hofft auf Schub fürs Damen-Golf

KÖLN: Major-Siegerin Sophia Popov hofft nach ihrem sensationellen Erfolg bei der British Open auf einen Schub für den deutschen Golfsport - insbesondere für das Damen-Golf. «Wir müssen diesen Zeitpunkt nutzen und das gemeinsam mit dem Verband jetzt richtig pushen», sagte die 27-Jährige am Mittwoch bei einer Videokonferenz. Vor allem wünscht sich die in den USA lebende Popov mehr TV-Präsenz für ihre Sportart in Deutschland. Popov hatte am vergangenen Sonntag im schottischen Troon Golf-Geschichte geschrieben und als erste Deutsche ein Major-Turnier gewonnen.

Neuer Co-Trainer für RB Leipzig: Zembrod kommt aus Leverkusen

LEIPZIG: Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat am Mittwoch in Xaver Zembrod einen weiteren Co-Trainer präsentiert. Der 54-Jährige wechselt von Bayer Leverkusen zu den Sachsen, wo er einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023 unterschrieb. Zembrod komplettiert damit das Trainerteam um Chefcoach Julian Nagelsmann. «Uns war es wichtig, uns im Trainerteam noch breiter aufzustellen. Auf uns kommt eine intensive Saison mit vielen Spielen und zahlreichen Englischen Wochen zu», sagte RB-Sportdirektor Markus Krösche in einer Mitteilung.

FC Bayern auch Nummer eins bei UEFA-Clubkoeffizienten

MÜNCHEN: Der FC Bayern ist nach dem Gewinn der Champions League auch die Nummer eins bei den UEFA-Clubkoeffizienten. Der deutsche Fußball-Rekordmeister führt diese Rangliste mit 136,000 Punkten vor Real Madrid (134,000) an. Der spanische Spitzenclub hatte die Wertung zuvor sechs Saisons angeführt. Nach ihrem Sieg in der Königsklasse 2013 lagen die Münchner auf Platz zwei hinter dem FC Barcelona. Die Münchner hatten auf dem Weg zum Champions-League-Titel in Lissabon alle ihre elf Partien gewonnen.

FC Barcelona will um Messi-Verbleib kämpfen

BARCELONA: Der FC Barcelona will um Lionel Messi kämpfen. Der Club wolle den Neuaufbau mit dem argentinischen Superstar gestalten. «Wir wollen gemeinsam mit dem besten Spieler der Geschichte das Team für die Zukunft umbauen», sagte Sportdirektor Ramón Planes am Mittwoch. Ein Abschied Messis auf vertraglicher Ebene komme nicht in Frage, «weil wir wollen, dass er bleibt. Wir müssen Messi großen Respekt entgegenbringen, weil er der beste Fußballer der Welt ist», sagte Planes einen Tag, nachdem Messi seinen Wechselwunsch mitgeteilt hatte. Der 33-Jährige hatte am Dienstag per Einschreiben die Clubführung über seinen Wechselwunsch informiert.

DFL stellt überarbeitetes Hygienekonzept zur Abstimmung

FRANKFURT/MAIN: Die Deutsche Fußball Liga hat im Zusammenspiel mit dem Deutschen Fußball-Bund das Hygienekonzept für die kommende Saison überarbeitet und den Vereinen der Bundesliga und 2. Bundesliga zugesendet. Der Leitfaden soll auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am 3. September in den Statuten verankert werden. Dafür ist eine einfache Mehrheit erforderlich. Dies teilte die DFL am Mittwoch mit. Da das Konzept auch für die 3. Liga, den DFB-Pokal und die Frauen-Bundesliga gelten soll, befindet es sich parallel dazu im Beschlussverfahren des DFB-Präsidiums.

Rad-EM: Ackermann holt Bronze im Straßenrennen - Nizzolo vorn

PLOUAY: Der deutsche Topsprinter Pascal Ackermann hat wie im Vorjahr Bronze im EM-Straßenradrennen geholt. Der Pfälzer musste sich am Mittwoch nach 177,45 Kilometern mit Start und Ziel in Plouay nur ganz knapp dem italienischen Sieger Giacomo Nizzolo und dem Franzosen Arnaud Demare geschlagen geben. Ackermann, der am Sonntag bei den deutschen Meisterschaften noch von Marcel Meisen düpiert worden war, fehlte nur eine halbe Radlänge zum Sieg. Der Sprinter vom Bora-hansgrohe-Team war aber im Sprint auf sich allein gestellt, während Nizzolo perfekt in Position gebracht worden war.

Eintracht Frankfurt verleiht Joveljic nach Österreich

FRANKFURT/MAIN: Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat Stürmer Dejan Joveljic erneut verliehen. Der 21 Jahre alte Serbe spielt in der kommenden Saison für den österreichischen Erstligisten Wolfsberger AC, wie die Hessen am Mittwoch mitteilten. «Wir sehen in Dejan Joveljic weiterhin einen Spieler, der Eintracht Frankfurt in der Zukunft verstärken kann. Für ihn und seine persönliche Entwicklung ist es aber wichtig, dass er jetzt Spielpraxis bekommt», begründete Frankfurts Sportdirektor Bruno Hübner den Transfer.

Der im Sommer 2019 von Roter Stern Belgrad gekommene Joveljic hatte bereits in der Rückrunde der abgebrochenen Vorsaison einige Spiele auf Leihbasis für den belgischen Club RSC Anderlecht bestritten, ehe er wegen der Corona-Krise vorzeitig nach Frankfurt zurückgekehrt war.

Keine Rallye Deutschland in diesem Jahr

MÜNCHEN: Die Rallye Deutschland 2020 ist abgesagt. Wie der ADAC am Mittwoch mitteilte, kann die Veranstaltung wegen fehlender Genehmigungen der Behörden nicht wie geplant ausgetragen werden. Der deutsche Lauf der World Rally Championship des Automobilweltverbandes war für Mitte Oktober im Saarland und in Rheinland-Pfalz geplant. Die Ticketkäufer sollen ihren Kaufpreis automatisch zurückerstattet bekommen.

Renault zieht Protest im Kopie-Zoff mit Racing Point zurück

SPA-FRANCORCHAMPS: Der Kopie-Streit in der Formel 1 um den Rennwagen von Racing Point könnt bald beendet sein. Das französische Renault-Werksteam kündigte vor dem Großen Preis von Belgien an, den Protest gegen eine Entscheidung der Sportkommissare zurückzuziehen. Ungeklärt ist, ob auch Ferrari und Racing Point selbst, das gegen das Urteil von 400.000 Euro und 15 Punkte Abzug vorgehen wollte, ihre Einsprüche zurückziehen werden. Sollten beide das nicht tun, landet die Angelegenheit vor dem Berufungsgericht des Internationalen Automobilverbandes. In dem Streit geht es generell darum, dass bestimmte Bauteile an den Rennwagen von den Teams selbst entworfen und entwickelt sein müssen.

EHC Red Bull München mehrere Monate ohne Torwart Aus den Birken

MÜNCHEN: Der EHC Red Bull München muss mehrere Monate auf Torhüter Danny aus den Birken verzichten. Wie der dreimalige deutsche Meister am Mittwoch mitteilte, zog sich der 35-Jährige im Training eine Beinverletzung zu. Aus den Birken muss operiert werden und fällt dann lange aus. Damit wird der Goalie auch den am 13. November geplanten Saisonstart in der Deutschen Eishockey Liga verpassen. Der gebürtige Düsseldorfer war im Sommer 2015 vom Liga-Konkurrenten Kölner Haie nach München gewechselt. Mit Red Bull gewann er 2016, 2017 und 2018 die deutsche Meisterschaft.

Williams verpasst Viertelfinale bei WTA-Turnier in New York

NEW YORK: Tennis-Superstar Serena Williams ist bei der Generalprobe für die US Open in der dritten Runde gegen die Griechin Maria Sakkari ausgeschieden. Bei dem nach New York verlegten Turnier der WTA verlor die 38-Jährige am Dienstagabend (Ortszeit) 7:5, 6:7 (5:7), 1:6.

Dallas Wings verlieren trotz Karrierebestleistung von Sabally

BRADENTON: Die mit Abstand beste Ausbeute ihrer Karriere hat für Basketball-Nationalspielerin Satou Sabally und die Dallas Wings nicht zum Sieg gegen die Las Vegas Aces gereicht. Die 22-Jährige kam am Dienstag (Ortszeit) auf 28 Punkte und elf Rebounds. Die persönliche Bestleistung und das dritte Double-Double ihrer Karriere konnten das 92:96 gegen den Tabellenführer der WNBA allerdings nicht verhindern. Für Sabally war es das zweite Spiel nach einer Rückenverletzung.

NBA-Playoffs: Mavericks verlieren deutlich gegen Clippers

ORLANDO: Den Dallas Mavericks um ihren Star Luka Doncic und Nationalspieler Maxi Kleber droht in den NBA-Playoffs das Aus in der ersten Runde. Das ehemalige Team von Basketball-Legende Dirk Nowitzki verlor die wichtige fünfte Partie gegen die Los Angeles Clippers am Dienstagabend (Ortszeit) deutlich mit 111:154. In der Serie steht es nun 3:2 für die Clippers, denen ein weiterer Sieg zum Einzug in die zweite Runde reicht. Kleber kam in 28 Minuten auf ordentliche zwölf Punkte, vier Rebounds und eine Vorlage.

Gislason-Premiere als Handball-Bundestrainer steigt in Düsseldorf

DORTMUND: Handball-Bundestrainer Alfred Gislason feiert seine Pflichtspielpremiere am 5. November in Düsseldorf gegen Bosnien-Herzegowina. Mit der Partie, die live im ZDF übertragen wird, startet die DHB-Auswahl zugleich in die Qualifikation für die Europameisterschaft 2022. Ob das Spiel mit Zuschauern stattfinden kann, hängt von dann umsetzbaren Hygienekonzepten und der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie ab. «Diesen Termin in Aussicht zu haben, ist ein Silberstreif am Horizont», sagte Gislason am Mittwoch in einer Mitteilung des Deutschen Handballbundes. Der 60 Jahre alte Isländer trat Anfang Februar die Nachfolge des beurlaubten Christian Prokop an.

Nach Corona-Befund: Sechs Bochumer Teammitglieder in Quarantäne

BOCHUM: Nach einem positiven Corona-Befund beim Fußball-Zweitligisten VfL Bochum befinden sich sechs Mitglieder der Lizenzspielerabteilung vorsorglich in häuslicher Quarantäne. «Auf Anordnung der Gesundheitsbehörden werden sechs Teammitglieder die kommende Zeit in häuslicher Quarantäne zubringen müssen. Der Rest der Mannschaft darf nach einer weiteren Testung, deren Ergebnis negativ war, wieder zurück in den Trainingsbetrieb», teilte der Revierclub am Mittwoch mit.

UEFA-Präsident Ceferin: Salary Cap eine «interessante Idee»

BERLIN: Die mögliche Einführung einer Gehaltsobergrenze im Profi-Fußball ist UEFA-Präsident Aleksander Ceferin zufolge noch weit weg. «Es gibt einige interessante Ideen, aber wir brauchen einige Zeit, um ihre Machbarkeit zu diskutieren und zu analysieren, bevor wir weitere Details bereitstellen», sagte der Chef der Europäischen Fußball-Union im Interview der «Sport Bild». Es mache «keinen Sinn, ein System zu schaffen, das nicht effektiv überwacht werden kann, und daher müssen alle Lösungen funktionsfähig sein». Zwei Rechtsgutachten der Wissenschaftlichen Dienste des Bundestages waren zuletzt zu dem Schluss gekommen, dass eine Gehaltsobergrenze durchaus möglich sei.

UEFA-Turnierchef Kallen: EM ohne Publikum wäre «schlimm»

NYON: UEFA-Turnierdirektor Martin Kallen schließt nicht aus, dass wegen der Corona-Pandemie Standorte für die auf das nächste Jahr verschobene Fußball-EM wegfallen. «Wir werden in zwölf Ländern spielen. Wenn das nicht geht, gibt's andere Szenarien. Wenn wir eine oder zwei Städte wegen der Pandemie verlieren sollten, können wir die Spiele anderswo austragen», sagte der Schweizer in einem Interview der «Neuen Züricher Zeitung» (Mittwoch). Wegen der Corona-Krise war die EM 2020 von der Europäischen Fußball-Union um ein Jahr verlegt worden und soll nun vom 11. Juni bis 11. Juli 2021 stattfinden. Erstmals werden EM-Spiele in zwölf Ländern angepfiffen.

Bierhoff: Müller-Rückkehr in die Nationalmannschaft kein Thema

FRANKFURT/MAIN: DFB-Direktor Oliver Bierhoff sieht die zuletzt überragenden Leistungen von Thomas Müller nicht als Argument für eine Rückkehr des Angreifers zur deutschen Fußball-Nationalmannschaft. «Innerhalb des Trainerstabs gab und gibt es zum jetzigen Zeitpunkt keine konkrete Diskussion über eine Rückholaktion», sagte der 52-Jährige der «Sport Bild» (Mittwoch) über Forderungen, Müller nach der starken Saison und dem Triple-Gewinn mit dem FC Bayern München wieder für die Nationalelf zu nominieren. Müller war von Bundestrainer Joachim Löw wie die beiden weiteren Weltmeister Jérôme Boateng und Mats Hummels aussortiert worden.

Beckenbauer über Flick: «Kannst ihm einen 100-jährigen Vertrag geben»

MÜNCHEN: Franz Beckenbauer möchte Triple-Trainer Hansi Flick möglichst lange an den FC Bayern München binden. Man könne ihm bedenkenlos einen Zehnjahresvertrag geben, sagte der Club-Ehrenpräsident der «Bild» (Mittwoch). «Du kannst ihm auch einen 100-jährigen Vertrag geben», meinte der 74-Jährige. Die Befürchtung, dass nach dem Erfolg des deutschen Fußball-Rekordmeisters in der europäischen Königsklasse Europas Top-Clubs an Flick herantreten könnten, teilt Beckenbauer nicht. Der 55-jährige Flick hatte die Mannschaft im November von Niko Kovac übernommen, dessen Assistent er zuvor war. Er hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023.

Leicester City verlängert Vertrag mit Stürmer Jamie Vardy bis 2023

LONDON: Der englische Premier-League-Verein Leicester City hat den Vertrag mit seinem Stürmer Jamie Vardy verlängert. Der ehemalige englische Fußball-Nationalspieler unterschrieb am Mittwoch ein neues Arbeitspapier beim Europa-League-Teilnehmer, das ihn bis zum Juni 2023 an Leicester bindet. Der bisherige Kontrakt des 33-Jährigen wäre bis Sommer 2022 gelaufen. Vardy war 2012 vom damaligen Fünftligisten Fleetwood Town zu Leicester City gewechselt, das damals noch in der zweiten Liga spielte. Mit den Foxes gelang ihm 2014 der Aufstieg.

Gewinner des Grünen Trikots bei der Tour seit 1991

NIZZA:

1991 Dschamolidin Usbekistan Abduschaparow 1992 Laurent Jalabert Frankreich 1993 Dschamolidin Usbekistan Abduschaparow 1994 Dschamolidin Usbekistan Abduschaparow 1995 Laurent Jalabert Frankreich 1996 Erik Zabel Deutschland 1997 Erik Zabel Deutschland 1998 Erik Zabel Deutschland 1999 Erik Zabel Deutschland 2000 Erik Zabel Deutschland 2001 Erik Zabel Deutschland 2002 Robbie McEwen Australien 2003 Baden Cooke Australien 2004 Robbie McEwen Australien 2005 Thor Hushovd Norwegen 2006 Robbie McEwen Australien 2007 Tom Boonen Belgien 2008 Oscar Freire Spanien 2009 Thor Hushovd Norwegen 2010 Alessandro Petacchi Italien 2011 Mark Cavendish Großbritannien 2012 Peter Sagan Slowakei 2013 Peter Sagan Slowakei 2014 Peter Sagan Slowakei 2015 Peter Sagan Slowakei 2016 Peter Sagan Slowakei 2017 Michael Matthews Australien 2018 Peter Sagan Slowakei 2019 Peter Sagan Slowakei

Neuhaus freut sich über Löw-Berufung: «Lasse alles auf mich zukommen»

MÖNCHENGLADBACH: Borussia Mönchengladbachs Fußball-Profi Florian Neuhaus freut sich über das Lob von Bundestrainer Joachim Löw und die erstmalige Berufung in die deutsche Nationalmannschaft. «Über die Nominierung freue ich mich natürlich sehr, das ist eine tolle Sache für mich», sagte der 23 Jahre alte Neuhaus. «Ich lasse alles auf mich zukommen. Dass ein Spiel gegen die Schweiz mit meinen Teamkollegen von Borussia ansteht, freut mich aber besonders.»

Löw hatte am Dienstag die Entwicklung des in Landsberg am Lech geborenen Mittelfeldspielers gelobt. «Florian Neuhaus ist ein sehr intelligenter Spieler, der auch schon bei der U21-Auswahl überzeugt hat. In der vergangenen Saison hat er sich sehr gut weiterentwickelt. Daher hat er diese Einladung absolut verdient», hatte Löw erklärt.

Neben Neuhaus holte der Bundestrainer auch die beiden Neulinge Robin Gosens (Atalanta Bergamo) und Torhüter Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) in seinen 22-Spieler-Kader für die Partien in der Nations League am 3. September in Stuttgart gegen Spanien und drei Tage später in Basel gegen die Schweiz.