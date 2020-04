Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

Written by: Redaktion (dpa) | 23/04/2020 | Aktualisiert um: 04:05 | Überblick

Hilfsgelder auch zur Rettung von bedrohten Drittligisten?

BERLIN: Ein Teil der 20 Millionen Euro, welche die Champions-League-Teilnehmer Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Bayer Leverkusen im Rahmen einer Solidaraktion finanziell strauchelnden Bundesligavereinen zur Verfügung gestellt haben, könnte jetzt möglicherweise auch zur Rettung der von der Pleite bedrohten Clubs der 3. Liga eingesetzt werden. Darüber berichtet die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» (Donnerstag). Erwogen werde dabei offenbar ein einstelliger Millionenbetrag.

Bouffier von Fortsetzung der Bundesliga überzeugt

FRANKFURT/MAIN: Der Ministerpräsident von Hessen, Volker Bouffier, ist von einer Wiederaufnahme der Spiele in der Fußball-Bundesliga überzeugt. «Ich halte es grundsätzlich für vertretbar. Entscheiden tun nur die Länder, die sind zuständig. Klug ist es, beieinander zu bleiben, die Beurteilung durch Bundesgesundheitsministerium und das RKI wird eine Rolle spielen», sagte Bouffier dem «F.A.Z.-Podcast für Deutschland». «Alles, was ich gehört habe, lässt mich annehmen, dass sie zustimmen. Mein Eindruck ist, dass die meisten Ministerpräsidenten mitziehen», sagte Bouffier.

Bale spendet über eine Million Euro für Helfer und Krankenhäuser

BARCELONA: Fußballprofi Gareth Bale hat dem Nationalen Gesundheitsdienst in seiner Heimat Wales 500.000 Pfund (668.000 Euro) und den Krankenhäusern in Madrid weitere 500.000 Euro gespendet. In einem Video, das am Mittwoch in den sozialen Medien von der Cardiff & Vale Health Charity veröffentlicht wurde, dankte Bale allen Mitarbeitern des Gesundheitswesens für ihre «harte Arbeit und Opferbereitschaft» während der Covid-19-Krise.

Keine Verlängerung der Verjährungsfrist: WM-Prozess beendet

BELLINZONA: Im Sommermärchen-Prozess in der Schweiz gegen drei frühere DFB-Funktionäre wird es definitiv kein Urteil geben. «Die Verjährung wird am 27. April 2020 eintreten. An den materiellrechtlichen Verjährungsfristen wurde notrechtlich nichts geändert», teilte Bernhard Isenring, Anwalt des wegen Gehilfenschaft zum Betrug angeklagten Ex-DFB-Präsidenten Wolfgang Niersbach, der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch mit. Die Angeklagten hätten Anspruch auf Entschädigung, sagte Isenring. Das werde beantragt.

Spahn offen für Fußball-Geisterspiele mit Schutzvorkehrungen

Berlin (dpa) - Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat sich erneut offen für Fußball-Geisterspiele ohne Publikum unter besonderen Schutzvorkehrungen wegen der Coronavirus-Pandemie gezeigt. «Wenn das gelingen kann bei minimiertem und so gut wie möglich ausgeschlossenem Infektionsrisiko, dann kann das sicherlich gehen», sagte der CDU-Politiker am Mittwoch in Berlin. Dies sei nun zu bewerten.

Rio de Janeiro erklärt Ronaldo-Stadion zum kulturellen Erbe

RIO DE JANEIRO: Der Vereinssitz des São Cristóvão de Futebol e Regatas, der den ehemaligen brasilianischen Fußballstar Ronaldo hervorgebracht hat, ist kulturelles und historisches Erbe. Das hat der Stadtrat von Rio de Janeiro in einer außerordentlichen Sitzung beschlossen. Damit ist São Cristóvão - zusammen mit Fluminense, Vasco und Bangu - Teil einer illustren Gesellschaft von vier Clubs in Rio, denen diese Ehre zuteil wurde, wie das Portal «Globoesporte» am Mittwoch berichtete.

Kein Sporthilfsprogramm des BMI - DOSB ermittelt Unterstützungsbedarf

BERLIN: Das Bundesinnenministerium denkt momentan nicht daran, ein spezielles Hilfsprogramm für den Sport aufzulegen. «Das BMI hat auf die vielfältigen Teile der Rettungsschirme verwiesen, die schon jetzt von Verbänden und auch Vereinen in Anspruch genommen werden können», berichtete die Sportausschussvorsitzende des Bundestages, Dagmar Freitag, nach einer Sitzung ihres Gremiums am Mittwoch in Berlin. Der Deutsche Olympische Sportbund habe das Wirtschaftsprüfungsunternehmen Deloitte beauftragt zu ermitteln, «wo es darüber hinaus Unterstützungsbedarf bei Verbänden und Vereinen» gebe. «Die ermittelten Daten könnten eine Basis für weitere Gespräche mit der Politik sein», meinte Freitag.

Schwedische Fußball-Liga plant Saisonstart Mitte Juni

STOCKHOLM: Der schwedische Profifußball will Mitte Juni mit dem Spielbetrieb beginnen. Auf der Interseite der Fußball-Liga hieß es, dass die 32 Mitgliedsclubs ab dem 14. Juni wieder spielen wollen. Ursprünglich sollte die Saison am 4. April starten, wegen des Corona-Ausbruchs mussten aber alle Partien verschoben werden. Man warte nun auf den internationalen Kalender der UEFA, bevor die genauen Termine festgelegt würden, hieß es in der Mitteilung.

Nordirlands Fußball-Nationaltrainer Michael O'Neill tritt zurück

BELFAST: Nordirlands Fußball-Nationaltrainer Michael O'Neill hat sein Amt infolge der Coronavirus-Krise mit sofortiger Wirkung aufgegeben. Der 50-Jährige ist seit November auch der Coach des englischen Zweiligisten Stoke City. Eigentlich hätte O'Neill die Nordiren in den K.o.-Spielen gegen Bosnien um die EM-Qualifikation noch betreuen und im Idealfall zum Turnier führen sollen. Weil die K.o.-Spiele voraussichtlich auf einen Zeitpunkt nach dem September verlegt werden, räumt O'Neill den Posten nun vorzeitig.

Kritik an Verkauf von Newcastle United an saudischen Eigentümer

LONDON/DOHA: Der mögliche Verkauf des Fußballclubs Newcastle United an ein Konsortium mit saudischer Beteiligung droht die Premier League in den Konflikt zwischen den verfeindeten Golfstaaten zu ziehen. Der katarische Fernsehsender BeIN Sports warnte die 20 Vereine und die Führung der Liga in einem Brief vor dem Geschäft, wie die BeIN Media Group am Mittwoch bestätigte. Der Sender besitzt die Rechte für Übertragungen der Premier League-Spiele in der arabischen Welt, sieht diese aber durch einen saudischen Piratensender verletzt. Newcastles Käufer sei genau derjenige, der die kommerziellen Rechte der Premier League drei Jahre lang gestohlen habe und dies weiterhin tue, heißt es in dem Schreiben.

Sportrechtler Lehner zu Fußball-Geisterspielen: «Ein gewagtes Spiel»

FRANKFURT/MAIN: Der Sportrechtsexperte Michael Lehner lehnt Geisterspiele im Fußball wegen der unabwägbaren Risiken strikt ab und plädiert für einen Abbruch der Bundesligasaison. «Für mich ist die Problematik des Gesundheitsschutzes nicht gelöst», sagte der in Heidelberg ansässige Rechtsanwalt am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. «Ein positiver Fall mit Quarantäne-Verpflichtung würde alles wieder durcheinander werfen. Es ist ein gewagtes Spiel, fast ein Roulettespiel.» Die Ministerpräsidenten der Länder halten eine Fortsetzung der Saison ohne Zuschauer ab Mitte Mai für denkbar.

Niederlande: Entscheidung über Fußball-Meister am Freitag

ZEIST: Nach der Entscheidung, die Fußball-Saison in den ersten beiden Ligen wegen der Corona-Krise nicht zu Ende zu spielen, wird in den Niederlanden heftig über die Wertung der abgebrochenen Spielzeit diskutiert. Vor allem die Frage, wer zum Meister ernannt wird und ob es Auf- und Absteiger gibt, sorgt für Spekulationen. Ajax Amsterdam und AZ Alkmaar liegen beide nach je 25 ausgetragenen Partien mit 56 Punkten an der Tabellenspitze.

HSV nimmt nach 57.000 Aufträgen keine Masken-Bestellungen mehr an

HAMBURG: Mehr geht nicht: Beim Fußball-Zweitligisten Hamburger SV sind bisher 57.000 Bestellungen für blau-weiß-schwarze Gesichtsmasken eingegangen. «Um die Lieferzeiten einzuhalten, sind vorübergehend keine Masken-Vorbestellungen mehr möglich», teilte der Club am Mittwoch auf seiner Homepage mit. Die Wartezeit bis zur Auslieferung lag zuletzt bei 20 Werktagen.

BVB befürchtet Wettbewerbsnachteile bei Heimspielen ohne Fans

DORTMUND: Borussia Dortmund befürchtet Wettbewerbsnachteile, falls die wegen der Corona-Pandemie ausgesetzte Saison in der Fußball-Bundesliga ohne Zuschauer fortgesetzt wird. «Wenn du die über 80.000 Fans, alleine die fast 25.000 auf der Südtribüne, auf einmal nicht mehr in deinem Rücken hast, ist das sicherlich kein Vorteil», sagte der Leiter der Lizenzspielerabteilung, Sebastian Kehl, der «Sport Bild» (Mittwoch-Ausgabe). Der gegenwärtige Tabellenzweite ist in dieser Spielzeit bislang die heimstärkste Mannschaft.

Entscheidung über Wiederbeginn der Serie A vertagt

ROM: Eine Entscheidung über eine baldige Wiederaufnahme der italienischen Fußball-Liga ist vertagt worden. Wie Sportminister Vincenzo Spadafora am Mittwoch nach einem Treffen mit dem Fußball-Verband FIGC mitteilte, soll es in den nächsten Tagen noch Gespräche mit Gesundheitsminister Roberto Speranza und dem wissenschaftlichen Ausschuss der Regierung geben.

Minister Pistorius: Geisterspiele auch ein Zeichen in der Krise

BERLIN: Der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius sieht in möglichen Geisterspielen in der Fußball-Bundesliga auch ein Zeichen. Zwar bestehe das Risiko, dass die Wiederaufnahme des Spielbetriebes in der Corona-Krise ein falsches Signal an die Bevölkerung sende. «Aber etwas Eindrucksvolleres, als ein Fußballspiel ohne 70.000 Zuschauer im Stadion zu sehen, um zu dokumentieren, dass wir in einer Ausnahmesituation sind, kann es gar nicht geben», sagte der SPD-Politiker im Interview der «Neuen Osnabrücker Zeitung» (Mittwoch).

Fan-Vertreter Zelt: Keine Mehrheit gegen Geisterspiele

BERLIN: Sig Zelt von der Organisation ProFans sieht bei der Mehrheit der Fußball-Fans eine positive Haltung gegenüber möglichen Geisterspielen in der Coronavirus-Pandemie. «Es klingt absurd, nun neun Spieltage in leeren Stadien durchzuziehen, aber viele Anhänger sind trotzdem bereit, diese Kröte zu schlucken», sagte der Sprecher des Bündnisses in einem Interview mehrerer Zeitungen (Mittwoch). Dass Großveranstaltungen nun bis mindestens zum 31. August verboten seien, habe die Einsicht gefördert, «dass es sich um eine tiefgreifende Krise handelt».

«Sport Bild»: Neuer und FC Bayern nähern sich an

MÜNCHEN: Nationaltorwart Manuel Neuer und der FC Bayern sollen sich in der Debatte um eine Vertragsverlängerung der «Sport Bild» zufolge wieder aufeinanderzubewegen. Seit einem Interview des 34-Jährigen vom Sonntag sei «wieder eine Annäherung zwischen beiden Parteien zu spüren», schrieb das Magazin ohne die Angabe von Quellen am Mittwoch. Neuer soll demnach die von ihm geforderte größere Wertschätzung bekommen. Sowohl der Torwart als auch der deutsche Fußball-Rekordmeister würden die Bereitschaft zeigen, «eine Einigung für eine weitere Zusammenarbeit erzielen zu wollen.»

Ex-Tennis-Profi Kiefer kritisiert Politik für Umgang mit Sport

MÜNCHEN: Der ehemalige Tennisprofi Nicolas Kiefer hat die Politik für den Umgang mit dem Sport in der Corona-Krise kritisiert. «Da können nur Politiker am Werk sein, die noch nie Sport in ihrem Leben getrieben haben. Mit praktischer Handhabung hat das nichts zu tun», sagte Kiefer in einem Interview von «Münchner Merkur» und «tz» (Donnerstags-Ausgaben) über die unterschiedlichen Regelungen in den einzelnen Bundesländern. In einigen Ländern darf zum Beispiel ab kommender Woche wieder Tennis gespielt werden, in anderen nicht. «Gerade Tennis wäre mit ein paar Maßnahmen fast risikolos zu spielen», sagte Kiefer.

Istaf-Organisatoren: Keine voreiligen Schlüsse nach Senatsbeschluss

BERLIN: Die Organisatoren des Istaf wollen nach dem Verbot von Sportveranstaltungen in Berlin mit Zuschauern bis Ende Oktober zunächst noch keine Entscheidung über eine Absage des Leichtathletik-Meetings im Olympiastadion treffen. Das erklärte Meeting-Direktor Martin Seeber am Mittwoch in einer Stellungnahme. Das Istaf ist für den 13. September geplant. Es dürfte nach dem Beschluss des Berliner Senats vom Dienstag nur vor leeren Rängen stattfinden.

Tony Martin: Tour-Aus womöglich Todesurteil für ein oder andere Team

BERLIN: Eine Absage der Tour de France wegen der Coronavirus- Pandemie hätte nach Meinung des viermaligen Zeitfahr-Weltmeisters Tony Martin gravierende Folgen. «Ich kann mir gut vorstellen, dass es vielleicht sogar das Todesurteil für das eine oder andere Team sein könnte. Ich möchte jetzt nicht zu schwarzmalen, aber ich glaube schon, dass viele Sponsoren nur wegen der Tour de France in den Radsport einsteigen», sagte Martin im Interview von «Omnisport». Die Tour ist bereits um zwei Monate verschoben worden, der Start soll nun am 29. August in Nizza erfolgen.

Liga will Geisterspiele zur Rettung des Schweizer Profifußballs

BERN: Auch die Schweizer Fußballliga will mit Geisterspielen wieder in den Betrieb einsteigen. Dafür habe sie mit dem Institut für Infektionskrankheiten der Universität Bern ein Konzept ausgearbeitet und dem Bundesamt für Sport vorgelegt, wie die Swiss Football League (SFL) am Mittwoch mitteilte. Einen Zeitpunkt für erste Spiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit gibt es aber noch nicht.

Wegen Corona: CHIO Aachen findet 2020 nicht statt

AACHEN: Der CHIO in Aachen fällt in diesem Jahr wegen der Coronavirus-Pandemie aus. Ursprünglich sollte das bedeutendste Reitturnier der Welt vom 29. Mai bis zum 7. Juni stattfinden. Wegen der Corona-Krise war die Veranstaltung zunächst auf einen unbestimmten Termin verlegt worden. Am Mittwoch erklärten die Organisatoren dann die endgültige Absage des Turnierklassikers. Die Veranstalter begründeten die Entscheidung mit «nationalen und internationalen Entwicklungen sowie der von der Bundesregierung beschlossenen Maßnahmen».

Kiel-Manager Szilagyi: Nächste Saison wird «deutlich schwieriger»

BERLIN/KIEL: Nach dem Saisonabbruch wegen der Corona-Krise steht die Handball-Bundesliga nach Meinung von THW-Kiel- Geschäftsführer Viktor Szilagyi noch in diesem Jahr vor der nächsten großen Herausforderung. «Die nächste Saison ist deutlich schwieriger zu gestalten. Alles, was vor vier bis fünf Wochen Planungsstand war, zählt heute nicht mehr», sagte der Manager des neuen deutschen Meisters am Mittwoch im ZDF-«Morgenmagazin». Man plane «mit dem September als Saisonstart - in allen möglichen Szenarien», betonte der 41-Jährige. «Ob das auch so wirklich stattfinden kann, wissen wir nicht.»

Schwimm-Sportchef Kurschilgen: Olympia-Verlegung Vorteil für Doper

FRANKFURT/MAIN: Die Verschiebung der Olympischen Spiele in Tokio um ein Jahr spielt nach Ansicht von Thomas Kurschilgen vielen Doping-Sündern in die Karten. «Eine bittere Pille, die die sauberen Athleten immer wieder schlucken müssen, wenn diese ehemaligen Doping-Verbrecher an den Start gehen», sagte der Direktor Leistungssport des Deutschen Schwimm-Verbandes der dpa. Damit bezieht er sich auf Doper, deren Sperren bei den Tokio-Spielen in diesem Jahr gegolten hätten, aber 2021 nicht mehr.