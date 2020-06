Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

Fußball in den Niederlanden ab 1. September wieder mit Fans

DEN HAAG: Im niederländischen Profifußball darf vom 1. September an wieder vor Publikum gespielt werden. Allerdings müsse dabei ein Sicherheitsabstand von eineinhalb Metern gewährleistet sein, sagte Ministerpräsident Mark Rutte am Mittwochabend in Den Haag. Damit wird es zwar keine Geisterspiele geben, aber für viele Stadien heißt das, dass die Zuschauerränge nur höchstens zu einem Drittel besetzt werden können. Sprechchöre sind dann allerdings verboten.

Hockey-Bund und Sportdirektor Knuf beenden Zusammenarbeit

MÖNCHENGLADBACH: Ein Jahr vor den Olympischen Spielen in Tokio richtet sich der Deutsche Hockey-Bund im Leistungssport-Bereich neu aus. Wie der DHB am Mittwoch mitteilte, beendet der Verband mit sofortiger Wirkung die Zusammenarbeit mit seinem langjährigen Sportdirektor Heino Knuf. Nähere Gründe für diese Entscheidung wurden nicht genannt, ein Nachfolger soll «in Kürze» benannt werden. Bis zur Verpflichtung eines neuen Sportlichen Leiters wird Heiko von Glahn den Verband als Einzelvorstand führen.

Großaspach steht in der 3. Fußball-Liga als zweiter Absteiger fest

ASPACH: Die SG Sonnenhof Großaspach muss sich nach sechs Jahren aus der 3. Fußball-Liga verabschieden. Durch die 1:2 (1:0)-Niederlage am Mittwochabend gegen den SV Meppen haben die Schwaben keine Chance mehr, das rettende Ufer zu erreichen. Sie stehen drei Spieltage vor dem Saisonende als zweiter Absteiger nach dem FC Carl Zeiss Jena fest. Marco Hingerl brachte die Hausherren noch in Führung (40. Minute), doch fünf Minuten nach der Pause glich Max Kremer für den neuntplatzierten SVM aus. Ted Tattermusch erzielte den entscheidenden Treffer (81.).

Favre bleibt Trainer in Dortmund

DORTMUND: Lucien Favre bleibt offenbar auch in der kommenden Saison Trainer des Bundesliga-Zweiten Borussia Dortmund. Darauf hat sich die Vereinsführung nach Informationen der «Funke Mediengruppe» und der «Bild»-Zeitung verständigt. Favre besitzt ohnehin noch einen Vertrag bis 2021 beim BVB. Der Schweizer war nach dem 0:1 gegen die Bayern erneut in die Kritik geraten, nachdem die Meisterschaft auch im zweiten Jahr verpasst worden war. Insbesondere Sky-Experte Lothar Matthäus hatte die Diskussion losgetreten. Ex-Bayern-Coach Niko Kovac und Erik ten Haag von Ajax Amsterdam waren als mögliche Nachfolger gehandelt worden.

Alba Berlin souverän im Meisterfinale - Titelduell mit Ludwigsburg

MÜNCHEN: Topfavorit Alba Berlin hat souverän zum dritten Mal nacheinander die Finals in der Basketball-Bundesliga erreicht und trifft beim Meisterturnier nun auf die MHP Riesen Ludwigsburg. Der Hauptstadtclub gewann am Mittwoch in München mit 81:59 (41:34) auch das Halbfinal-Rückspiel gegen die EWE Baskets Oldenburg deutlich und darf auf seine neunte Meisterschaft hoffen. Bester Alba-Werfer war Kenneth Ogbe mit 16 Punkten. Bereits das erste Duell mit den Niedersachsen hatten die Berliner mit 92:63 für sich entschieden. Seit dem bislang letzten Titelgewinn 2008 war Alba viermal in den Playoff-Finals der Bundesliga unterlegen gewesen.

Vermarktungs-Agentur Infront: DFB-Kündigung nicht wirksam

FRANKFURT/MAIN: Die Vermarktungs-Agentur Infront erkennt die Kündigung der bestehenden Verträge durch den Deutschen Fußball-Bund nicht an. «Infront bestreitet die Wirksamkeit dieser Kündigung und hält an der vollständigen Erfüllung der laufenden Verträge mit dem DFB fest», hieß es auf Anfrage am Mittwoch. Infront hege auch «erhebliche Zweifel an den Methoden und Motiven der Detektei Esecon, auf deren Zwischenbericht sich der DFB bei der beabsichtigten Vertragsauflösung beruft». Kurz zuvor hatte der DFB mitgeteilt, die Vereinbarungen mit Infront zu beenden. Der Verband hatte im Mai des vergangenen Jahres Hinweise auf «mögliche schädigende Handlungen» der Firma erhalten.

Ex-Champion Holyfield: Fury ist bester Schwergewichtsboxer

HAMBURG: Für den früheren Weltmeister Evander Holyfield ist Tyson Fury der beste aktive Schwergewichtsboxer der Welt. «Die Sache ist die, dass er derjenige ist, der noch nicht geschlagen wurde», begründete der US-Amerikaner seine Wahl in einem Interview des Internet-Anbieters «Boxing News 24» am Mittwoch. Der einzige viermalige Schwergewichtschampion der Welt (1990, 1993, 1996, 2000) sieht WBC-Weltmeister Fury noch vor dessen britischem Landsmann und dreifachem Titelträger Anthony Joshua (WBO, WBA-Super, IBF).

DFB beendet Zusammenarbeit mit Infront

FRANKFURT/MAIN: Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) beendet seine bestehenden Verträge mit der Vermarktungs-Agentur Infront. Dies teilte der DFB am Mittwoch nach einer digitalen Konferenz seines Präsidiums mit. Der Verband, der im Mai des vergangenen Jahres Hinweise auf «mögliche schädigende Handlungen» der Firma erhalten hatte, hat nach eigenen Angaben inzwischen Ergebnisse einer Untersuchung des Beratungsunternehmens Esecon vorliegen. Das Nachrichtenmagazin «Der Spiegel» bezifferte den Schaden für den größten Sportfachverband der Welt auf bis zu 40 Millionen Euro.

BVB bestätigt: Götze auch zum Saison-Abschluss nicht mehr dabei

DORTMUND: Aus Rücksicht auf seine Familie und seinen neugeborenen Sohn spielt Mario Götze auch am letzten Spieltag der Bundesliga-Saison nicht mehr für Borussia Dortmund. Das bestätigte der BVB am Mittwoch. Der Fußball-Weltmeister von 2014 werde vor seinem Abschied aus Dortmund am Samstag gegen 1899 Hoffenheim nicht noch einmal im Kader der Borussia stehen. Zuvor hatte bereits die «Bild»-Zeitung berichtet, dass sich Götze entschieden habe, nach der Frühgeburt seines Sohnes Rome am 6. Juni rund um die Uhr für seine Frau Ann-Kathrin und das erste gemeinsame Kind da zu sein.

Gelsenkirchen genehmigt Fan-Demo auf Schalke - unter Auflagen

GELSENKIRCHEN: Die Behörden in Gelsenkirchen haben die angekündigte Demonstration von Schalke-Anhängern am Samstag genehmigt. Maximal 2000 Besucher seien zugelassen, zudem müssten sich die Teilnehmer an Hygiene-Vorschriften halten, berichtete das Internetportal «WAZplus» am Mittwoch. Fan-Gruppierungen hatten dazu aufgerufen, sich parallel zum Auswärtsspiel des Fußball- Bundesligisten FC Schalke 04 in Freiburg (15.30 Uhr/Sky) an einer Menschenkette rund um das Vereinsgelände zu beteiligen. Unter dem Motto «Schalke ist kein Schlachthof - gegen die Zerlegung unseres Vereins» wollen die Fans aufmerksam machen auf Missstände und Fehlentwicklungen im Club und im Fleisch-Unternehmen des Aufsichtsratsvorsitzenden Clemens Tönnies.

Scholl arbeitet nach Drei-Jahres-Pause wieder als Experte

BERLIN: Knapp drei Jahre nach dem Aus bei der ARD hat der ehemalige Nationalspieler Mehmet Scholl wieder an anderer Stelle einen Job als Fußball-Experte gefunden. Der 49-Jährige wird zunächst für zwei Jahre bei «Bild live» arbeiten. Dort soll er laut Mitteilung des Medienkonzerns Axel Springer «nach Abpfiff die wichtigsten Fußballspiele der Bundesliga, Champions League, DFB-Pokal und Europameisterschaft» analysieren. Scholl werde mindestens 20 Mal im Jahr im Einsatz sein. Vor dem neuen Engagement war Scholl bis zur Vertragsauflösung im August 2017 neun Jahre für die ARD tätig.

Ex-Manager Allofs über Werder: «Club muss sich neu orientieren»

BREMEN: Werder Bremens früherer Manager Klaus Allofs legt seinem stark abstiegsgefährdeten Ex-Club ein Umdenken nahe. «Unabhängig davon, ob Werder Bremen drin bleibt oder absteigt, steht für mich fest: Der Club muss sich neu orientieren, es muss eine neue Mannschaft aufgebaut werden», schrieb der 63-Jährige in einer Kolumne für das Internetportal «deichstube.de». Werder müsse sich entscheiden, ob der Verein irgendwann noch mal an alte Zeiten anknüpfen und zumindest das obere Bundesliga-Dritttel anpeilen möchte, oder sich damit abfinde, sich gesund zu schrumpfen und so etwas wie eine Fahrstuhl-Mannschaft zu werden.

Verletzter Man-City-Stürmer Agüero wird Donnerstag am Knie operiert

MANCHESTER: Topstürmer Sergio Agüero vom englischen Fußballmeister Manchester City wird sich am Donnerstag in Barcelona einer Operation am Knie unterziehen und seinem Club auf unbestimmte Zeit fehlen. Das sagte sein Trainer Pep Guardiola am Mittwoch auf einer Pressekonferenz. Agüero hatte sich am Montag im Spiel gegen den FC Burnley (5:0) am linken Knie verletzt. Bei seiner Auswechslung zur Halbzeit humpelte der 32-Jährige vom Platz.

Auch Berlin Marathon in diesem Jahr abgesagt

BERLIN: Erstmals seit 1974 wird es in diesem Jahr keinen Berlin Marathon geben. Die Organisatoren sagten am Mittwoch die Traditionsveranstaltung, die am 26. und 27. September stattfinden sollte, wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie ab. «So sehr wir uns bemühen, es ist derzeit nicht möglich, den BMW Berlin-Marathon mit seinem gewohnt berlinerischen Charme zu veranstalten», heißt es auf der Homepage des Events. Die Corona-Verordnung in Berlin und zugleich die Unsicherheit, welche Auflagen zu einem späteren Zeitpunkt noch gelten und ob Teilnehmer dann auch international reisen können, gaben den Ausschlag für die Entscheidung.

Sportausschuss-Vorsitzende Freitag kritisiert Tennisprofi Zverev

Berlin (dpa) Die Sportausschuss-Vorsitzende Dagmar Freitag hat Alexander Zverevs Teilnahme an dem von Novak Djokovic organisierten Tennis-Turnier kritisiert. Menschen, denen aus unterschiedlichsten Gründen eine Vorbildwirkung zugeschrieben wird, sollten sich ihrer besonderen Verantwortung bewusst sein, sagte Freitag der «Rheinischen Post» (Mittwoch). Zverev hatte am vergangenen Wochenende ein vom Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic organisiertes Turnier an der Adria besucht. Die laxen Hygienemaßnahmen und ein Video sorglos feiernder Tennisprofis auf der Adria-Tour hatten für Kopfschütteln gesorgt.