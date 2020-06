Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

Sporthilfe sagt Veranstaltung «Club der Besten» ab

FRANKFURT/MAIN: Die Deutsche Sporthilfe hat wegen der Corona- Pandemie die Veranstaltung «Club der Besten» abgesagt. Wie die Stiftung am Mittwoch mitteilte, war die Eventwoche für Deutschlands erfolgreichste Athleten eines Jahres vom 26. September bis 3. Oktober in Italien geplant. Neben den erfolgreichsten Wintersportlern der vergangenen Saison wären alle Medaillengewinner der Olympischen Spiele sowie alle Paralympics-Sieger aus Tokio eingeladen worden.

Tennis-Tour beginnt Anfang August - Auch French Open geplant

LONDON: Nach fünfmonatiger Pause wegen der Coronavirus- Pandemie soll im August auf der internationalen Tennis-Tour wieder gespielt werden. Bei den Herren wird die Saison am 14. August mit dem Hartplatz-Turnier in Washington fortgesetzt, bei den Damen bereits am 3. August mit dem Sandplatz-Turnier in Palermo. Das teilten die Profi-Organisationen ATP und WTA am Mittwoch mit. Tags zuvor hatten die US Open bekanntgegeben, dass das Grand-Slam-Turnier ohne Zuschauer Ende August in New York stattfinden wird. Die vom Mai verlegten French Open sollen vom 27. September bis 11. Oktober in Paris gespielt werden.

DFL setzt Relegation zeitgenau an - Duelle um Bundesliga um 20.30 Uhr

FRANKFURT/MAIN: Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat die vier Relegationspartien zum Abschluss der derzeitigen Spielzeit zeitgenau angesetzt. Der Zweitliga-Dritte und der 16. der Bundesliga treffen am 2. und 6. Juli jeweils um 20.30 Uhr aufeinander, übertragen werden die Spiele um den letzten verbleibenden Platz für die Bundesliga-Saison 2020/21 auf DAZN und Amazon Prime Video. Die Relegation zwischen 2. Bundesliga und 3. Liga steigt am 7. und 11. Juli jeweils um 18.15 Uhr. Die Partien sind beim ZDF, DAZN sowie bei Amazon Prime Video zu sehen.

DFB-Präsident Keller: «Benötigen eine andere Führungskultur»

FRANKFURT/MAIN: DFB-Präsident Fritz Keller sieht die Auswirkungen der Corona-Krise auch als Warnschuss für die Zukunft. «Wir erleben doch jetzt, wohin viele Vereine das kurzfristige Denken nicht über die aktuelle Saison hinaus geführt hat: in existenzielle Schwierigkeiten. Wir benötigen also eine andere Führungskultur», sagte Keller in einem Interview auf der Homepage des Deutschen Fußball-Bundes am Mittwoch. Es solle nicht immer nur «in einer Saison oder einer Wahlperiode» gedacht werden, «sondern vielmehr an die nächste Generation», fügte der Funktionär an.

Europäische Fans fordern Beteiligung: «Keine Rückkehr zur Normalität»

HAMBURG: Zahlreiche europäische Fanorganisationen fordern ihre Beteiligung an Diskussionen zur Zukunft des Fußballs. «Der Fußball muss sich radikal und zum Besseren verändern. Bei den nötigen Reformprozessen müssen FanvertreterInnen auf lokaler, nationaler und europäischer Ebene beteiligt werden», heißt es in einem Statement der «Football Supporters Europe». Die Corona-Krise habe erneut gezeigt, «dass das derzeitige System des Profifußballs fehlerbehaftet, unfair und nicht im Ansatz nachhaltig» sei.

Finale der Frauen-Champions League ab 21. August in Spanien

Nyon (dpa) - Die Champions League der Frauen wird in Turnierform in Spanien zu Ende gespielt. Das entschied die Europäische Fußball-Union UEFA am Mittwoch während ihrer Video-Exekutivsitzung. Vom Viertelfinale an wird in Bilbao und San Sebastian im K.o.-Modus gespielt. Die Viertelfinals sind für den 21. und 22. August vorgesehen, die Halbfinals am 24. und 25. August. Das Endspiel wird am 30. August um 20.00 Uhr in San Sebastian angepfiffen.

UEFA: Neueinkäufe in Champions League nicht spielberechtigt

NYON: Bei der Fortsetzung der Champions League und Europa League im August dürfen die Clubs keine im Sommer neu verpflichteten Spieler einsetzen. Das beschloss das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union UEFA bei seiner Sitzung am Mittwoch in Nyon. Konkret bedeutet dies, dass zum Beispiel der FC Bayern München in der K.o.-Runde der Königsklasse den vom FC Schalke 04 verpflichteten Torwart Alexander Nübel nicht einsetzen darf. Auch Leroy Sané wäre im Falle eines Transfers von Manchester City nicht für die Münchner in der Champions League spielberechtigt, sehr wohl aber für die Citizens.

UEFA: Entscheidung über Zuschauer im Europapokal im Juli

Nyon (dpa) - Die Europäische Fußball-Union UEFA will erst im kommenden Monat entscheiden, ob die K.o.-Turniere in Champions League und Europa League ohne Zuschauer stattfinden werden. Wenn er diese Frage heute beantworten müsste, würde er sagen, dass es keine Fans in den Stadien geben werde, sagte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin am Mittwoch nach einer Sitzung des Exekutivkomitees. «Aber die Dinge ändern sich schnell.» Die Situation solle Anfang Juli bis Mitte Juli bewertet werden, sagte der Slowene.

Nationalmannschaft startet im September in Nations League

Nyon (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft startet im September mit den ersten Länderspielen nach der Coronavirus-Pause in die Nations League. Wie die UEFA am Mittwoch nach der Sitzung ihres Exekutivkomitees mitteilte, soll der Wettbewerb wie geplant mit den ersten beiden Spieltagen vom 3. bis 5. und 6. bis 8. September beginnen. Die genauen Ansetzungen sollen in Kürze bekanntgegeben werden. Bislang waren für die Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw ein Heimspiel gegen Spanien am 3. September und ein Auswärtsspiel in der Schweiz am 6. September vorgesehen.

Europapokal-Quali 20/21 beginnt im August - keine Hin- und Rückspiele

Nyon (dpa) - Die Europapokal-Saison 2020/21 beginnt in veränderter Form mit der Qualifikationsphase in diesem August. Das entschied das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union am Mittwoch. Mit Ausnahme der Playoffs zur Gruppenphase der Champions League werden sämtliche Paarungen in nur jeweils einer Partie entschieden, nicht mehr in Hin- und Rückspiel. In der Champions League beginnt die Gruppenphase, in der die vier bestplatzierten Bundesliga-Clubs startberechtigt sind, am 20. Oktober. In der Europa League geht es zwei Tage später los.

Finale der Europa League in Köln - Champions League in Lissabon

Nyon (dpa) - Die ausstehenden Spiele der Champions League und Europa League werden im August ab dem Viertelfinale zentral jeweils als K.o.-Turnier in einem Land stattfinden. Der Sieger der Königsklasse wird in Lissabon gekürt, für die Europa League wurde Deutschland mit Köln als Finalort, Düsseldorf, Gelsenkirchen und Duisburg zum Ausrichter bestimmt. Das Finale der Champions League steigt am 23. August in Lissabon, die Viertelfinals beginnen am 12. August. Am 21. August steht im Kölner RheinEnergie-Stadion das erste Europapokal-Finale in Deutschland seit dem Champions-League- Endspiel 2015 in Berlin an. Das Europa-League-Turnier in Nordrhein-Westfalen startet am 10. August.

Keller: 1000 Zuschauer bei DFB-Pokalfinale nicht ausgeschlossen

BERLIN: DFB-Präsident Fritz Keller hat ein Pokalfinale mit Zuschauern nicht gänzlich ausgeschlossen. «Der Boss ist der Gesetzgeber», sagte Keller am späten Dienstagabend in der ARD. «Der Senat ist dafür zuständig. In Berlin sind Veranstaltungen bis 1000 Personen erlaubt. Wenn der Senat sagt, ja, wir können das, dann gehen wir auf 1000.» Es habe dazu bereits Gespräche gegeben am Montag und Dienstag. Da habe es die klare Ansage gegeben, dass es «keine Sonderstellung für den Fußball gibt und das finde ich auch in Ordnung. Der Fußball braucht keine Sonderstellung.»

Sprintweltmeister Coleman wegen verpasster Dopingtests suspendiert

MONTE CARLO/LEXINGTON: 100-Meter-Weltmeister Christian Coleman ist wegen verpasster Dopingtests von der unabhängigen Integritätskommission (AIU) des Leichtathletik-Weltverbandes World Athletics vorläufig suspendiert worden. Dies teilte die AIU am Mittwoch mit. Über eine Sperre wird erst nach einer Verhandlung entschieden werden. Eine Sanktionierung könnte ihn auf seinem Weg zu den Olympischen Spielen in Tokio stoppen. Wenige Stunden zuvor hatte der 24 Jahre alte US-Amerikaner noch Details des bislang letzten erfolglosen Kontrollversuches bei ihm veröffentlicht und und sämtliche Vorwürfe vehement abgestritten.

LEXINGTON: 100-Meter-Weltmeister Christian Coleman droht nach eigenen Angaben wegen des Vorwurfs eines verpassten Dopingtests eine Sperre. Der 24 Jahre alte Amerikaner veröffentlichte am Dienstag (Ortszeit) Details des bislang letzten erfolglosen Kontrollversuchs bei ihm und stritt sämtliche Vorwürfe vehement ab.

US-Investor will Premier-League-Club Newcastle United übernehmen

NEWCASTLE: Nach britischen Medienberichten hat der US-Geschäftsmann Henry Mauriss 350 Millionen Pfund (ca. 390 Millionen Euro) für die Übernahme des englischen Fußballclubs Newcastle Unite geboten. Mauriss will demnach noch vor Beginn der nächsten Saison die Kontrolle übernehmen. Das berichten die Zeitung «Daily Mail» und der britische Sender Sky Sports News. Ob Mauriss mit dem Vorstoß Erfolg hat, hängt auch davon ab, wie die Premier League ein umstrittenes Angebot bewertet, das ein Konsortium mit saudischer Beteiligung im April abgegeben hatte.

Paderborn-Geschäftsführer: Auch Baumgart-Zukunft wird überprüft

BERLIN: Nach dem Abstieg aus der Fußball-Bundesliga steht auch die Zukunft von Trainer Steffen Baumgart beim SC Paderborn auf dem Prüfstand. «Wir sind mit Steffen Baumgart zweimal aufgestiegen. Er war vor dem Spiel der richtige Trainer und er ist auch jetzt noch der richtige Trainer. Aber es ist so nach einem Abstieg, dass wir alle Themen analysieren müssen und auch alle Posten überprüfen müssen, und das schließt den Trainer ausdrücklich mit ein», sagte Geschäftsführer Fabian Wohlgemuth nach dem 0:1 beim 1. FC Union Berlin am Dienstagabend bei Sky.

Arminia-Sportchef schließt nach Aufstieg finanzielles Risiko aus

BIELEFELD: Sportchef Samir Arabi schließt nach der Rückkehr von Arminia Bielefeld in die Fußball-Bundesliga ein finanzielles Risiko bei Transfers aus. «Solange offiziell nicht wieder mit Zuschauern gespielt werden darf, werden wir garantiert kein Geld aus hypothetischen Zuschauereinnahmen für Spielerverpflichtungen ausgeben», sagte Arabi dem «Westfalen-Blatt» (Mittwoch).

Italien feiert WM-Jahrhundertspiel gegen Deutschland vor 50 Jahren

ROM: Es gilt als eines der legendärsten und atemberaubendsten Fußballspiele - das Halbfinale der Fußball-Weltmeisterschaft zwischen Italien und Deutschland 1970. Italien feierte am Mittwoch den 50. Jahrestag des «Jahrhundertspiels» in Mexiko. «Italien gegen Deutschland ist zu Recht in die Fußball-Geschichte eingegangen und ist ein fester Bestandteil der Kultur unseres Landes», erklärte Gabriele Gravina, Präsident des italienischen Fußballbundes FIGC.

SC Freiburg verlängert mit Außenverteidiger Kübler

FREIBURG: Fußball-Bundesligist SC Freiburg hat den Vertrag mit Abwehrspieler Lukas Kübler verlängert. Das gaben die Badener am Mittwoch bekannt. Der Rechtsverteidiger war im Sommer 2015 aus Sandhausen gekommen, absolvierte seitdem - auch aufgrund mehrerer schwerer Verletzungen - aber nur 53 Pflichtspiele für den Sport-Club.

Formel E: Sechs Rennen in Berlin zur Titelentscheidung

BERLIN: Die vollelektrische Formel E wird mit einem Mammutprogramm binnen acht Tagen in Berlin den Rennbetrieb wieder aufnehmen. Auf dem ehemaligen Flughafen Tempelhof sollen zwischen dem 5. und 13. August insgesamt sechs Rennen stattfinden und damit die Entscheidung über den Titel fallen. Das teilten der Internationale Automobilverband FIA und die Rennserie am Mittwoch mit. Die Saison ruht seit dem 13. März durch die Coronavirus-Pandemie.

Keine Kanu-Slalom-Weltcups in diesem Jahr

LEIPZIG: In diesem Jahr wird es keine Weltcup-Veranstaltungen im Kanu-Slalom mehr geben. Das entschied der Kanu-Weltverband ICF mit den Veranstaltern im französischen Pau und in Markkleeberg, wo vom 16. bis 18. Oktober das Weltcup-Finale geplant war. Grund sind die Einreisebeschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie für Nicht-Europäer.