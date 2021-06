Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 11.06.21 | Aktualisiert um: 17:20 | Überblick

French Open laufen bis 2026 bei Eurosport

BERLIN: Die Übertragungen von den French Open können deutsche Tennisfans auch in den kommenden Jahren bei Eurosport sehen.

Der Mutterkonzern Discovery verlängerte den Vertrag über die audiovisuellen Rechte mit der Fédération Française de Tennis bis 2026. Das gab der US-Konzern am Freitag bekannt. Eurosport überträgt das Grand-Slam-Turnier in Paris seit 1989 und besitzt in Deutschland auch die Rechte für die Australian Open und die US Open. Wimbledon wird vom Pay-TV-Anbieter Sky übertragen.

Nordmazedoniens Pandev zur EM-Euphorie: «Nicht gleich Europameister»

BUKAREST: Nordmazedoniens Fußball-Idol Goran Pandev hat vor dem Start der Europameisterschaft vor zu hohen Erwartungen in seiner Heimat gewarnt. «Die Menschen daheim erhoffen sich sehr viel. Vor allem nach unseren letzten Spielen und Resultaten. Wir haben ja auch gegen Deutschland gewonnen, und jetzt sind die Fans daheim fast ein bisschen zu euphorisch», sagte der 37 Jahre alte Kapitän des EM-Neulings in einem Interview des österreichischen «Kurier» (Freitag). «Ich sehe es mit meiner Erfahrung ein wenig nüchterner: Wir sind das erste Mal dabei und müssen nicht gleich Europameister werden.»

Nordmazedonien startet am Sonntag in Bukarest gegen Österreich (18.00 Uhr/ARD) in die EM. «Dieses Spiel ist schwierig und wichtig zugleich. Natürlich wäre ein guter Start ins Turnier sehr hilfreich, ein positives Ergebnis gibt einfach Sicherheit, Selbstvertrauen und auch Ruhe», sagte der Angreifer des FC Genua. «Uns ist aber klar, dass Österreich schon der Favorit ist.»

In der EM-Qualifikation verlor Nordmazedonien 1:2 und 1:4 gegen Österreich. «Aber ich hoffe und ich bin auch überzeugt, dass wir am Sonntag eine bessere Figur abgeben und ein positives Resultat erzielen», sagte Pandev weiter.

Bayern-Basketballer gleichen in Finalserie gegen Alba aus

BERLIN: Die Basketballer des FC Bayern haben in der Finalserie der Bundesliga gegen Titelverteidiger Alba Berlin den Ausgleich geschafft. 24 Stunden nach der Auftaktniederlage setzten sich die Münchner am Donnerstagabend mit 76:66 (35:26) durch und besitzen beim Stand von 1:1-Siegen nun den Heimvorteil. Vladimir Lucic mit 26 Punkten war bester Werfer der Bayern, für Alba erzielte Ben Lammers 15 Zähler. Wer zuerst drei Siege feiert, ist deutscher Meister. Die nächsten beiden Partien finden am Samstag und Sonntag in München statt, ein mögliches entscheidendes fünftes Spiel würde am Dienstag in Berlin steigen.

Niederlage im vorletzten Spiel: DFB-Frauen unterliegen Frankreich

STRAßBURG: Die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft hat das vorletzte Länderspiel der Saison verloren. In Straßburg unterlag das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg am Donnerstag gegen Frankreich mit 0:1 (0:1). Kenzi Dali markierte vor rund 3000 Zuschauern in der 30. Minute mit einem Distanzschuss die Führung der Gastgeberinnen, wobei Torfrau Merle Frohms etwas zu weit vor ihrem Tor stand und überrascht wurde.

IOC-Exekutivkomitee schlägt Brisbane als Olympia-Stadt 2032 vor

LAUSANNE: Das Exekutivkomitee des Internationalen Olympischen Komitees hat die australische Stadt Brisbane zur Wahl als Ausrichter der Sommerspiele 2032 vorgeschlagen. Dies teilte das IOC am Donnerstag vor. Die endgültige Entscheidung über die Vergabe der Spiele der XXXV. Olympia an Brisbane trifft die IOC-Session am 21. Juli in Tokio. Die IOC-Führung hat sich einstimmig für Brisbane entschieden. Nach dieser Vorentscheidung ist das deutsche Projekt der Rhein-Ruhr-Initiative, sich für 2032 zur bewerben zu wollen, wohl endgültig beendet.

Krejcikova folgt Pawljutschenkowa bei French Open ins Finale

PARIS: Die Russin Anastasia Pawljutschenkowa und Barbora Krejcikova aus Tschechien bestreiten das Damen-Finale bei den French Open. Die 25 Jahre alte Krejcikova gewann am Donnerstag in Paris im Halbfinale gegen die an Nummer 17 gesetzte Griechin Maria Sakkari mit 7:5, 4:6, 9:7 und steht damit ebenso zum ersten Mal im Endspiel eines Grand-Slam-Turniers wie Pawljutschenkowa. Die 29-Jährige hatte sich zuvor im ersten Halbfinale gegen die Slowenin Tamara Zidansek mit 7:5, 6:3 durchgesetzt. Pawljutschenkowa nutzte nach 1:34 Stunden ihren ersten Matchball. Krejcikova benötigte 3:18 Stunden für ihren Erfolg.

Deutsche Hockey-Herren im EM-Endspiel gegen Niederlande

AMSTERDAM: Die deutschen Hockey-Herren stehen erstmals seit 2015 wieder in einem EM-Endspiel. Die DHB-Auswahl gewann am Donnerstag in Amsterdam ihr Halbfinale gegen England mit 3:2 (3:1). «Wir haben es verdient, ich bin sehr stolz auf die Jungs», sagte Torschütze Martin Zwicker, dessen Team nun am Samstag (12.30 Uhr) erneut auf die Niederlande trifft. Der Gastgeber setzte sich im Anschluss mit 3:1 im Penaltyschießen gegen Titelvertidiger Belgien durch.

IOC-Exekutive: Kein 50-Kilometer-Gehen im Olympia-Programm von Paris

LAUSANNE: Das Exekutivkomitee des Internationalen Olympischen Komitees hat mehrere Neuheiten im olympischen Programm für die Sommerspiele 2024 in Paris final beschlossen. Das traditionelle 50-Kilometer-Gehen wird durch eine Mixed-Staffel mit Männer und Frauen ersetzt, teilte das IOC am Donnerstag mit. Außerdem wurde das neue Austragungskonzept im Modernen Fünfkampf abgesegnet. Demnach werden alle Wettbewerbe innerhalb von 90 Minuten an einem Ort abgehalten. Nach jeder Disziplin müssen Sportler ausscheiden, so dass nur zwölf Athleten ins Finale kommen.

1. FC Union Berlin holt Bielefelder Stürmer Andreas Voglsammer

BERLIN: Der 1. FC Union Berlin hat Andreas Voglsammer unter Vertrag genommen. Wie die Wuhlheider am Donnerstagabend bekanntgaben, kommt der 29-jährige Mittelstürmer ablösefrei von Bundesliga-Konkurrent Arminia Bielefeld. Über die Länge der Vertragslaufzeit machte Union keine Angaben. Voglsammer ist bereits die achte Verpflichtung der Berliner für die kommende Saison.

Deutsche Volleyballer verlieren in Nationenliga auch gegen die USA

RIMINI: Die deutschen Volleyballer haben in der Nationenliga ihre zweite Niederlage hintereinander kassiert. Die Mannschaft von Bundestrainer Andrea Giani unterlag am Donnerstag in Rimini den USA mit 0:3 (12:25, 18:25, 27:29). Ein Ass des früheren Berliner Zuspielers Kawika Shoji besiegelte die fünfte Niederlage der Deutschen in der achten Partie des Events. Tags zuvor hatten sie gegen Serbien mit 1:3 verloren. Erfolge in der Nationenliga sind wichtig für die Weltrangliste. Bester deutscher Angreifer war erneut Linus Weber mit zehn Punkten. Ihre nächste Partie bestreiten die Deutschen am Freitag (10.00 Uhr) gegen den Iran.

Radprofi Carapaz übernimmt Führung bei Tour de Suisse - Schachmann 6.

LEUKERBAD: Ex-Giro-Sieger Richard Carapaz hat bei der ersten Bergankunft der 85. Tour de Suisse der Radprofis das Gelbe Trikot des Spitzenreiters übernommen. Der 28 Jahre alte Ecuadorianer vom britischen Ineos-Team konnte sich am Donnerstag auf der fünften Etappe nach 175,1 Kilometern von Gstaad zur Bergankunft nach Leukerbad im Sprint zweier Ausreißer gegen den Dänen Jakob Fuglsang durchsetzen und mit seinem ersten Saisonsieg den Niederländer Mathieu van der Poel als Gesamtführenden ablösen. Erneut eine starke Leistung zeigte der Berliner Maximilian Schachmann vom Team Bora-hansgrohe, der im Sprint der Verfolger 39 Sekunden nach der Zieldurchfahrt von Carapaz Sechster der Tageswertung wurde und nun Dritter der Gesamtwertung ist.

Judoka Butkereit verpasst Medaille knapp - Rang fünf in Budapest

BUDAPEST: Die deutsche Judoka Miriam Butkereit hat bei den Weltmeisterschaften in Budapest knapp die zweite Medaille für den Deutschen Judo-Bund verpasst. Die 27 Jahre alte Weltranglisten-14. unterlag am Donnerstag im Kampf um Rang drei Europameisterin Sanne van Dijke aus den Niederlanden. Butkereit hatte sich in der Klasse bis 70 Kilogramm über die Trostrunde in den Bronze-Kampf gearbeitet. Die in der Weltrangliste auf Platz acht liegende Giovanna Scoccimarro scheiterte schon im Achtelfinale an Aoife Coughlan aus Australien.