Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Kampf um die Monaco-Pole: Ferrari schließt zum Favoritenkreis auf

MONTE CARLO: Der Große Preis von Monaco geht an diesem Samstag (15.00 Uhr/Sky) in seine vorentscheidende Phase. In der Qualifikation steht der Kampf um die besten Startplätze an. Wer die Pole Position für den Formel-1-Klassiker am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) holt, hat auch große Siegchancen. In den vorangegangenen elf Ausgaben gewann achtmal der Fahrer, der auch von Platz eins aus gestartet war auf dem engen und nur 3,337 Kilometer langen Stadtkurs an der Côte d'Azur.

Nach dem Auftakttraining, das in Monte Carlo traditionell schon am Donnerstag stattfindet, hat sich die Zahl der Favoriten für die Pole erhöht. Neben Siebenfach-Weltmeister und WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton im Mercedes und dessen niederländischem Herausforderer Max Verstappen ließ Ferrari aufhorchen. Lokalmatador Charles Leclerc hatte vor Carlos Sainz Junior die Tagesbestzeit aufgestellt.

Für Vierfach-Champion Sebastian Vettel im Aston Martin wird es darum gehen, den Sprung in die letzte K.o.-Runde zu schaffen. Neuling Mick Schumacher darf sich keinen Fehler wie im Training leisten, als er nach einer Bandenberührung seinen Haas-Rennwagen abstellen musste.

Rostock Seawolves: Bauermann geht - Held neuer Chefcoach

ROSTOCK: Cheftrainer Dirk Bauermann verlässt den Basketball-Zweitligisten Rostock Seawolves. Der 63 Jahre alte ehemalige Bundestrainer und der Club entschieden sich gegen eine Vertragsverlängerung, teilten die Seawolves am Freitag mit. In der kommenden Saison wird das Team vom bisherigen Assistenz-Trainer Christian Held betreut. Bauermann will sich ganz auf die tunesische Nationalmannschaft konzentrieren.

1. FC Nürnberg verpflichtet ausgeliehenen Möller Daehli fest aus Genk

NÜRNBERG: Der Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg hat Mittelfeldspieler Mats Möller Daehli vom belgischen Erstligisten KRC Genk fest verpflichtet. Die Franken hatten den Norweger im Winter bis zum Saisonende ausgeliehen, sich aber bereits damals eine Kaufoption gesichert.

Trainer Espirito Santo verlässt Wolverhampton Wanderers

WOLVERHAMPTON: Trainer Nuno Espirito Santo wird an diesem Sonntag zum letzten Mal auf der Bank von Premier-League-Club Wolverhampton Wanderers sitzen. Der Portugiese kündigte am Freitag seinen Abschied im gegenseitigen Einvernehmen nach vier Jahren an.

Kein neuer Vertrag: Abschied für Ranieri von Sampdoria Genua

GENUA: Trainer Claudio Ranieri verlässt den italienischen Fußball-Erstligisten Sampdoria Genua nach dieser Saison. Ranieris Vertrag läuft am 30. Juni aus und war nicht verlängert worden, obwohl der 69-Jährige Sampdoria in der vorigen Saison vor dem Abstieg gerettet und in dieser Spielzeit wieder auf Platz neun geführt hatte.

Keine Mediation durch DOSB-Ethikkommission im Fall Trainerin Frehse

BERLIN: Eine im Zusammenhang mit dem Fall der Chemnitzer Turn-Trainerin Gabriele Frehse angestrebte Mediation durch die Ethikkommission des DOSB ist gescheitert. Das unabhängige Gremium des Deutschen Olympischen Sportbundes erklärte sich in einem Schreiben für nicht zuständig und verwies stattdessen auf die Ethik-Beauftragte des Deutschen Turner-Bundes (DTB). Rund ein Dutzend früherer Schützlinge von Gabriele Frehse werfen ihr vor, sie schikaniert, ihnen unerlaubt Medikamente verabreicht und keinen Widerspruch zugelassen zu haben. Der Olympiastützpunkt hatte der Trainerin, die die Vorwürfe bestritten hat, gekündigt.

Zweite Corona-Welle: Argentiniens Fußballverband sagt Liga-Finale ab

BUENOS AIRES: Angesichts der zweiten Welle der Corona-Pandemie in Argentinien hat der Fußballverband des südamerikanischen Landes am Freitag das Finale der Ersten Liga abgesagt. Bis einschließlich 30. Mai werden keine Partien der nationalen Ligen ausgetragen.

Norwegische Verbandsführung gegen Boykott der Fußball-WM

OSLO: Nach einem Sonderausschuss hat sich auch die Spitze des norwegischen Fußballverbandes (NFF) gegen einen Boykott der Weltmeisterschaft in Katar 2022 ausgesprochen. Dies sei kein geeignetes Mittel, um Veränderungen in Katar herbeizuführen, sagte Verbandschef Terje Svendsen am Freitag. Der Verband will sich am 20. Juni auf einer eigens einberufenen digitalen Versammlung mit der Frage eines möglichen Boykotts befassen.

Gießens Basketballer erhalten Bundesliga-Wildcard

KÖLN/GIEßEN: Trotz des sportlichen Abstiegs spielen die Gießen 46ers auch in der kommenden Saison in der Basketball-Bundesliga. Die Hessen erhielten am Freitag von der BBL-Gesellschafterversammlung eine Wildcard für die Spielzeit 2021/22. Der Mitbewerber Rasta Vechta ging in der geheimen Abstimmung leer aus und steigt endgültig ab.

Greipel gewinnt vierte Etappe der Andalusien-Rundfahrt

CULLAR VEGA: Der deutsche Sprinter André Greipel kommt immer besser in Form. Der 38-Jährige gewann am Freitag die vierte Etappe der Andalusien-Rundfahrt in Cullar Vega vor dem Kolumbianer Alvaro Hodeg und Dänemarks Ex-Weltmeister Mads Pedersen. Für Greipel war es der 158. Sieg als Profi. Greipels Anfahrer Rick Zabel wurde Sechster.

Infantino: Veränderte Abseitsregel wird weiterhin getestet

ZÜRICH: Der Fußball-Weltverband FIFA prüft weiterhin eine tiefgreifende Reform der Abseitsregel. «Die Abseitsregel ist etwas, das wir uns anschauen müssen, wir testen eine mögliche neue Regel», sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino (51) am Freitag während des FIFA-Kongresses. Kernpunkt der möglichen neuen Regel sei eine Umkehr der Festlegung, wann ein Angreifer wegen einer Abseitsposition zurückgepfiffen wird.

Pokal-Endrunde der Handballer in Hamburg vor Zuschauern

KÖLN: Die Fan-Rückkehr im Handball nimmt konkrete Formen an. Die Endrunde um den DHB-Pokal am 3. und 4. Juni in Hamburg darf als weiteres Modellprojekt im Sport vor mindestens 1000 Zuschauern ausgetragen werden. Dies hat die Hamburger Behörde für Inneres und Sport am Freitag nach intensiver Abstimmung mit der Handball-Bundesliga (HBL), der Senatskanzlei und der für Gesundheit zuständigen Sozialbehörde genehmigt. Abhängig vom Infektionsgeschehen kann die Zuschauerzahl kurzfristig sogar auf 2000 erhöht werden.

Flick vor Bundestrainer-Zukunft: «Kleinigkeiten» mit DFB regeln

MÜNCHEN: Hansi Flick sieht seiner Verabschiedung beim FC Bayern München ohne größere Wehmut entgegen und freut sich bereits auf die kommenden Aufgaben als Fußball-Trainer. Dabei zeichnet sich eine Rückkehr zum DFB als Bundestrainer immer deutlicher ab. «Klar ist, dass ich mit dem DFB gesprochen habe. Jeder weiß, wie ich zur Nationalmannschaft stehe. Aber es ist auch so, dass immer wieder Dinge geregelt werden müssen. Dann geht es um Kleinigkeiten. Wenn das dann alles so weit ist, dann kann man die Dinge auch schnell verkünden», sagte Flick am Freitag.

Mittelfeldspieler Akaki Gogia verlässt Union Berlin

BERLIN: Der 1. FC Union trennt sich zum Saisonende von Mittelfeldspieler Akaki Gogia. Der auslaufende Vertrag mit dem 29-Jährigen wird nicht verlängert, teilte der Berliner Fußball-Bundesligist am Freitag mit. Gogia spielt nach seinem Wechsel von Dynamo Dresden seit vier Jahren für die Eisernen und gehörte zum Team, das 2019 den Bundesliga-Aufstieg schaffte. In dieser Saison kam er nur zu sieben Einsätzen als Einwechselspieler.

Ehemaliger Hannover-Trainer Stendel wechselt nach Frankreich

NANCY: Der frühere Hannover-96-Coach Daniel Stendel wird neuer Trainer des französischen Zweitligisten AS Nancy. Der 47-Jährige unterschrieb am Donnerstagabend einen Zweijahresvertrag bei dem ehemaligen Club von Michel Platini. Hintergrund dieses Wechsels ist, dass Stendel mit Nancys Präsident Gauthier Ganaye bereits beim FC Barnsley zusammenarbeitete. Beide führten den englischen Club 2019 in die zweite Liga zurück. Stendel trainierte die 96er von April 2016 bis März 2017.

Keine weiteren Plätze für deutsche Handball-Clubs in der Königsklasse

MANNHEIM: Trotz der Bundesliga-Dominanz in der European League wird es für die deutschen Handball-Clubs in absehbarer Zukunft keinen zusätzlichen Startplatz in der Champions League geben. «Wir haben 16 Teilnehmer an der Champions League. Und wir können nicht ein Viertel der Startplätze an Deutschland vergeben. Als EHF müssen wir den Handball in ganz Europa im Blick haben», sagte EHF-Präsident Michael Wiederer in einem Interview des «Mannheimer Morgen» (Freitag). «Wenn wir eine dritte oder vierte deutsche Mannschaft dazunehmen würden, müssten wir eine andere Nation vermutlich komplett aus der Champions League ausschließen.»

Kein neues Angebot: Halstenberg womöglich vor Abgang aus Leipzig

LEIPZIG: Nationalspieler Marcel Halstenberg könnte den Fußball- Bundesligisten RB Leipzig womöglich schon in diesem Sommer verlassen. Die Vertragsgespräche mit dem 29-Jährigen kommen offenbar nicht voran. «Ich habe noch nichts vorliegen und hatte auch noch keinen Kontakt mit Jesse Marsch», sagte Halstenberg der «Bild». Ein erstes Angebot des Clubs an den Verteidiger war bereits vor einigen Wochen als unzureichend abgelehnt worden. Will RB mit dem bis 2022 gebundenen Halstenberg noch Geld verdienen, müsste man ihn in diesem Sommer verkaufen.

Nordische Verbände fordern von Infantino Stellungnahme zu Katar

ZÜRICH: Sechs nordische Fußball-Verbände haben FIFA-Präsident Gianni Infantino aufgefordert, während des Weltverbands-Kongresses an diesem Freitag (ab 15.00 Uhr) auf die Menschenrechtslage in Katar einzugehen. Sie würden eine «offene Diskussionen» über die Situation im WM-Gastgeberland begrüßen, schrieben die Verbände aus Dänemark, Norwegen, Finnland, Island, Schweden und Färöer, in deren Ländern zuletzt öffentlich Kritik an Katar laut geworden war. Die WM, die vom 21. November bis 18. Dezember 2022 steigen soll, war 2010 an Katar vergeben worden. Das Emirat steht international immer wieder wegen der Ausbeutung von Gastarbeitern in der Kritik.

Free-TV-Phase beendet: Sky Sport News wird wieder Abo-Sender

MÜNCHEN/BERLIN: Nach viereinhalb Jahren im Free-TV wird der Sportnachrichtensender Sky Sport News wieder exklusiv nur seinen Abo-Kunden zur Verfügung stehen. Das 24-Stunden-Programm kann nach der Umstellung Ende Juli als Bestandteil des Entertainment Pakets sowie bei Bestellung eines Sky Tickets empfangen werden, teilte Sky Deutschland am Freitag mit. Sportnachrichtensender hatte sein Programm am 1. Dezember 2011 gestartet und war nach fünf Jahren im Pay-TV im Dezember 2016 ins frei empfangbare Fernsehen gewechselt. Dort habe man seine Bekanntheit weiter steigern können.

Messi tritt Sommerurlaub vorzeitig an - bleibt er bei Barça?

BARCELONA: Fußball-Stürmerstar Lionel Messi vom FC Barcelona hat seinen Sommerurlaub vorzeitig antreten dürfen. Der 33-jährige Argentinier nahm am Freitag nicht am Mannschaftstraining teil und gehört auch nicht dem Kader für das letzte Liga-Spiel der Katalanen am Samstag bei SD Eibar an, wie der Club am Freitag mitteilte. Am Samstag fehlt bei Barça wegen einer Knieoperation auch der deutsche Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen, der auch die EM verpasst. Messis Vertrag läuft am 30. Juni aus. Er könnte somit ablösefrei wechseln. Noch hat sich der sechsmalige Weltfußballer nicht zu seiner Zukunft geäußert.

DFB-Frauen spielen letztes Länderspiel der Saison in Offenbach

FRANKFURT/MAIN: Die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft spielt das letzte Länderspiel der Saison am 15. Juni in Offenbach. Den Austragungsort der Partie gegen Chile gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag bekannt. Das Spiel wird um 15.00 Uhr angepfiffen und vom ZDF übertragen. Bereits am 10. Juni spielt das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg in Straßburg gegen Frankreich (21.10 Uhr/«sportschau.de»). Ursprünglich war zum Saisonabschluss eine USA-Reise mit Spielen gegen den Weltmeister geplant. Diese wurde aber wegen der unsicheren Corona-Lage schon vor Wochen abgesagt.

IOC-Vize: Sichere Tokio-Spiele «klarer als je zuvor»

TOKIO: Die Olympia-Organisatoren von Tokio haben erneut die risikofreie Austragung der Sommerspiele zugesichert. «Es ist jetzt klarer als je zuvor, dass diese Spiele für alle Beteiligten und vor allem die japanische Bevölkerung sicher sein werden», sagte IOC-Vizepräsident John Coates am Freitag nach der abschließenden Sitzung der Koordinierungskommission des Internationalen Olympischen Komitees mit den Tokio-Machern. Coates verwies wie zuletzt schon IOC-Chef Thomas Bach darauf, dass mehr als 80 Prozent der Bewohner des Olympischen Dorfs zum Zeitpunkt der Spiele geimpft sein werden. Organisationschefin Seiko Hashimoto betonte abermals, dass «sichere und geschützte Spiele» von höchster Priorität seien. In Japan mehrten sich zuletzt die Rufe nach einer Absage der Spiele.

Deutschland-Achter zurück auf Erfolgskurs - Sieg für Zeidler im Einer

LUZERN: Der Deutschland-Achter hat zurück auf Erfolgskurs gefunden. Sechs Wochen nach dem enttäuschenden vierten EM-Rang deutete das Paradeboot des Deutschen Ruderverbandes (DRV) mit einem Sieg zum Auftakt des Weltcups auf dem Luzerner Rotsee einen deutlichen Formanstieg an. Anders als bei den kontinentalen Titelkämpfen in Italien kam die Crew um Schlagmann Hannes Ocik (Schwerin) am Freitag vor den Konkurrenten aus Großbritannien ins Ziel und geht damit als Favorit in das Finale am Sonntag. Neben dem Achter gelang auch Oliver Zeidler ein erfolgreicher Start in die Traditionsregatta. Im Vorlauf verwies der 24 Jahre alte Europameister aus Ingolstadt den Iren Daire Lynch mit vier Sekunden Vorsprung auf Platz zwei und qualifizierte sich direkt für das Viertelfinale.

Ex-Siegerin Halep sagt wegen Verletzung für French Open ab

PARIS: Ohne die verletzte Ex-Siegerin Simona Halep finden die diesjährigen French Open der Tennisprofis statt. Die einstige Weltranglisten-Erste aus Rumänien sagte ihre Teilnahme am Freitag ab. Das zweite Grand-Slam-Turnier dieser Saison beginnt am 30. Mai in Paris, Halep hatte 2018 den Titel auf der roten Asche im Stade Roland Garros gewonnen. Beim Turnier in Rom hatte sich die 29-Jährige in der vorigen Woche in der zweiten Runde gegen Angelique Kerber an der linken Wade verletzt und musste das Match aufgeben.

Vier Halbfinal-Teilnahmen für deutsche Schwimmer bei EM in Budapest

BUDAPEST: Olympia-Starter Lucas Matzerath und Melvin Imoudu haben bei der Schwimm-EM in Budapest jeweils in persönlicher Bestzeit das Halbfinale über 50 Meter Brust erreicht. Matzerath, der für die Olympischen Spiele für die 100 Brust nominiert ist, schlug auf der nicht olympischen Strecke am Freitag in Ungarn nach 27,18 Sekunden und als Siebter an. Imoudu war in 27,00 als Sechster noch schneller. Nach ihren Finalauftritten an den Vortagen schwammen die Essenerin Kathrin Demler und die Heidelbergerin Zoe Vogelmann über 200 Meter Lagen ins Halbfinale.

Bericht: Dritter Kampf zwischen Fury und Wilder wohl fix

LAS VEGAS: Die Schwergewichtsboxer Tyson Fury und Deontay Wilder sollen sich mündlich auf einen dritten Kampf geeinigt haben. Dies berichteten mehrere US-Medien am Donnerstag (Ortszeit). Der Kampf sei demnach für den 24. Juli in Las Vegas angesetzt. Mit dem 14. August soll es aber nach ESPN-Informationen auch einen Ausweichtermin geben. An diesem Tag hätte Fury ursprünglich gegen Anthony Joshua antreten sollen. Ein Richter hatte jedoch entschieden, dass Fury vertraglich zunächst an einen Rückkampf mit Wilder gebunden sei. Dadurch wurden die Verhandlungen zwischen Fury und Joshua vorerst gestoppt.

Im ersten Kampf zwischen Fury und Wilder gab es im Dezember 2018 ein Unentschieden. Im Februar des Vorjahres hatte sich Fury durch technischen K.o. den WBC-Titel gesichert. Seither standen die beiden Kontrahenten nicht mehr im Ring.

Wegen Corona: UEFA erwartet Einnahmeausfälle von über 8 Milliarden

NYON: Die Europäische Fußball-Union rechnet für den Zeitraum von 2019 bis 2021 aufgrund der Coronavirus-Pandemie mit Einnahmeausfällen von 7,2 Milliarden Euro in den obersten Spielklassen des Profifußballs und 1,5 Milliarden in den unteren Ligen. Das geht aus dem zwölften UEFA-Bericht hervor. Allein der Verlust aus dem Eintrittskartenverkauf soll sich auf vier Milliarden Euro belaufen.

2,7 Milliarden Euro Verluste werden im Bereich «Sponsoring und kommerzielle Einnahmen» erwartet. Immerhin wurden weitere Einnahme-Ausfälle in Höhe von zwei Milliarden Euro verhindert, indem in 38 Topligen die Saison 2019/20 noch zu Ende gespielt werden konnte.

Entsprechend sind die Transferausgaben im Sommer 2020 um 39 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen. In der Transferperiode im Januar 2021 sanken die Ausgaben gar um 56 Prozent gemessen an den Vergleichswerten im Jahr davor. Einsparungen bei Gehältern und Betriebskosten konnten die Verlust demnach nur teilweise kompensieren. Entsprechend waren seit Anfang 2020 bei 15 Erstliga- und 37 Zweitligaclubs aus 24 verschiedenen Ländern die finanziellen Verhältnisse so gravierend, dass sie ihre Ligen verlassen mussten oder von einem Insolvenzverfahren konfrontiert wurden. Damit wurde der Negativrekord aus dem Jahr 2011 (34 Fälle) übertroffen.

Auch die Durchführung des Spielbetriebs zu Corona-Zeiten bedurfte großer Anstrengungen. Seit August 2020 wurden 1432 Spiele in den UEFA-Club- und Nationalmannschaftswettbewerben ausgetragen und dabei insgesamt 163.844 Covid-19-Tests durchgeführt. Lediglich ein Prozent der geplanten Spiele musste abgesagt werden.

Meister Alba Berlin und Ulm überzeugen zum Playoff-Start

BERLIN: Meister Alba Berlin und ratiopharm Ulm sind eindrucksvoll in die Playoffs der Basketball-Bundesliga gestartet. Der Titelverteidiger siegte am Donnerstag im ersten von fünf möglichen Viertelfinal-Begegnungen gegen die Hamburg Towers deutlich mit 82:59 (48:31) und liegt in der Best-of-Five-Serie mit 1:0 in Führung. Das zweite Match steigt am Samstag erneut in Berlin. Auch Ulm erwischte einen guten Playoff-Start. Bei den favorisierten EWE Baskets Oldenburg setzte sich der Tabellensechste der Hauptrunde mit 93:88 (46:45) durch. Bei den Gästen war Andreas Obst mit 24 Punkten kaum zu stoppen. Der Dritte der regulären Spielzeit steht somit am Samstag erneut in Oldenburg bereits unter Druck.

Vendrame gewinnt 12. Giro-Etappe - Schwerer Sturz von De Marchi

BAGNO DI ROMAGNA: Einen Tag nach dem Schlagabtausch zwischen dem deutschen Hoffnungsträger Emanuel Buchmann und Spitzenreiter Egan Bernal haben die Favoriten beim Giro d'Italia auf weitere Attacken verzichtet. Die Anwärter auf den Gesamtsieg erreichten am Donnerstag auf der zwölften Etappe über 212 Kilometer von Siena nach Bagno di Romagna gemeinsam mit rund zehn Minuten Rückstand auf Tagessieger Andrea Vendrame aus Italien das Ziel. Überschattet wurde die Etappe vom schweren Sturz des Italieners Alessandro De Marchi. Der 35-Jährige kam zu Beginn der Etappe zu Fall und lag zunächst regungslos auf dem Boden. Wie sein Team Israel Start-Up Nation später mitteilte, erlitt der Radprofi bei dem Sturz einen Bruch des rechten Schlüsselbeins sowie sechs Rippenbrüche und zwei Frakturen am Brustwirbel.

Maradonas Leibarzt drohen bis zu 25 Jahre Haft

BUENOS AIRES: Knapp ein halbes Jahr nach dem Tod von Diego Maradona hat die Staatsanwaltschaft Anklage wegen vorsätzlichen Mordes gegen das Ärzte- und Pflegeteam der argentinischen Fußball-Legende erhoben. Maradonas Leibarzt Leopoldo Luque, seiner Psychiaterin Agustina Cosachov und mehreren Pflegekräften drohen im Falle einer Verurteilung zwischen acht und 25 Jahren Haft, wie die Zeitung «La Nación» und der Fernsehsender TN am Donnerstag unter Berufung auf Justizkreise berichtete. Die sieben Angeklagten dürfen demnach das Land nicht verlassen und sollen von Ende Mai bis Mitte Juni ihre Aussagen machen. Maradona war am 25. November 2020 im Alter von 60 Jahren in einer privaten Wohnanlage nördlich von Buenos Aires an einem Herzinfarkt gestorben.

Eishockey-WM: Lettlands Parlament will Zuschauer zulassen

RIGA: Unmittelbar vor Beginn der Eishockey-Weltmeisterschaft in Lettland hat das Parlament in Riga die Regierung angewiesen, ein Verfahren zur Zulassung von Zuschauern bei dem Turnier auszuarbeiten. Die Volksvertretung des baltischen EU-Landes nahm am Donnerstagabend nach längerer Debatte eine entsprechende Entschließung an. Demnach sollen Corona-Geimpfte und Genesene persönlich an den WM-Spielen teilnehmen dürfen. Dafür stimmten 48 Abgeordnete bei 40 Gegenstimmen und einer Enthaltung. Wann sich die Regierung mit der Frage befassen wird, ist aber noch unklar - sie hatte zuvor bereits eine Entscheidung darüber vermieden.

Deutsche Schwimmerinnen mit achtbaren Finalplätzen bei EM in Ungarn

BUDAPEST: Der Deutsche Schwimm-Verband hat sich bei der EM in Budapest über zwei achtbare Final-Auftritte freuen können. Kathrin Demler schlug am Donnerstag bei den Titelkämpfen über 200 Meter Schmetterling in 2:09,94 Minuten als Siebte an. Der Sieg ging an Titelverteidigerin und Weltmeisterin Boglarka Kapas (Ungarn) in 2:06,50. Beim Sieg der Tschechin Barbora Seemanova in 1:56,27 Minuten schlug Julia Mrozinski über 200 Meter Freistil als Achte an. Sie blieb in 1:59,36 Minuten rund eine Sekunde über ihrer Bestzeit.

Tennisprofi Koepfer verpasst in Genf das Halbfinale

GENF: Tennisprofi Dominik Koepfer hat sein zweites Halbfinale bei einem ATP-Turnier in diesem Jahr verpasst. Der 27-Jährige aus Donaueschingen verlor am Donnerstag in Genf 6:2, 1:6, 4:6 gegen den Norweger Casper Ruud. Linkshänder Koepfer, derzeit die Nummer 59 der Welt, musste sich dem Weltranglisten-21. nach 1:58 Stunden geschlagen geben. Das Sandplatz-Turnier ist mit knapp 420.000 Euro dotiert und dient der Vorbereitung auf die French Open. Zuvor stand der Weltranglisten-59. Koepfer in dieser Saison schon in Acapulco in der Vorschlussrunde.

Vor WM-Start: Bundestrainer Söderholm verzichtet noch auf Spieler

RIGA: Eishockey-Bundestrainer Toni Söderholm hat vor dem WM-Start am Freitag zunächst nur 22 der aktuell 27 Spieler im deutschen Kader gemeldet. Am Donnerstagabend fehlten zunächst noch Torhüter Niklas Treutle (Nürnberg), Abwehrspieler Dominik Bittner (Wolfsburg) sowie die Stürmer Andreas Eder (Straubing), John-Jason Peterka (München) und Daniel Fischbuch (Düsseldorf) in der offiziellen Liste, die der Weltverband IIHF veröffentlichte. Das deutsche Team startet am Freitag gegen Italien (15.15 Uhr/Sport1) in die WM in Riga. Bei den Italienern hatte es im Vorfeld 15 Corona-Fälle gegeben.

Termin für Frauenfußball-WM 2023 in Australien und Neuseeland steht

ZÜRICH: Die nächste Frauenfußball-Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland wird vom 20. Juli bis 20. August 2023 ausgetragen. Das Council des Weltverbandes FIFA einigte sich am Donnerstag auf diesen Termin. Das neue Playoff-Turnier zur WM findet vom 17. bis 23. Februar 2023 statt. Die Bewerbung Australiens und Neuseelands hatte sich im vergangenen Jahr mit 22:13 Stimmen gegen Kolumbien durchgesetzt. Titelverteidiger sind nach dem WM-Sieg 2019 in Frankreich die USA. Geplant ist die WM, an der erstmals 32 Mannschaften teilnehmen werden, in zwölf Städten, fünf davon in Neuseeland.