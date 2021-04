Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Nach Corona-Fällen: Judo-Bund verschärft Schutzmaßnahmen vor Tokio

BERLIN: Nach einigen Corona-Fällen im Team hat der Deutsche Judo-Verband seine Schutzmaßnahmen in der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Tokio im Sommer verschärft. Alle deutschen Judoka sollen nur noch an nationalen Lehrgängen teilnehmen, wie der Verband am Freitag mitteilte. An den Bundesstützpunkten wird zudem verpflichtend täglich getestet. Zuletzt hatte der DJB sein Team für den Grand Slam in Georgiens Hauptstadt Tiflis nach Corona-Fällen in einem Vorbereitungs-Trainingslager zurückgezogen. Auch einige deutschen Athleten waren anschließend positiv getestet worden.

Saisonende im Nordostdeutschen Verband - Viktoria Berlin in 3. Liga

BERLIN: Das Präsidium des Nordostdeutschen Fußballverbandes (NOFV) hat den Saisonabbruch in der Regionalliga Nordost und den beiden Oberligen wegen der Corona-Pandemie wie erwartet bestätigt. Für Regionalliga-Spitzenreiter Viktoria Berlin ist damit der Aufstieg in die 3. Liga perfekt. «Das ist super. Wir freuen uns sehr», sagte Sportdirektor Rocco Teichmann am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Allerdings muss Viktoria noch ein den Drittliga-Ansprüchen genügendes Stadion finden.

Erneuter Corona-Fall beim 1. FC Kaiserslautern - Keine Quarantäne

KAISERSLAUTERN: Vor dem Derby gegen den 1. FC Saarbrücken gibt es einen weiteren Corona-Fall beim Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern. Der positiv getestete Spieler befinde sich seit Donnerstag in häuslicher Quarantäne, teilten die Pfälzer am Freitag mit. Da alle anderen Team-Mitglieder inklusive der Trainer sowohl am Donnerstag als auch am Freitag negativ getestet wurden, konnte der vom Abstieg bedrohte Tabellen-18. das Training fortsetzen. Sollten auch am Samstag alle Tests negativ ausfallen, könne die Partie gegen Saarbrücken (14.00 Uhr) wie geplant stattfinden, hieß es. Bereits in der Vorwoche hatte es beim FCK einen Corona-Fall gegeben.

Umbruch beim Meister Berlin Volleys: Sechs Spieler gehen

BERLIN: Beim frischgekürten deutschen Volleyball-Meister Berlin Volleys wird es im Hinblick auf die kommende Saison einen größeren Umbruch geben. Sechs Spieler aus dem bisherigen Kader suchen neue Vereine. Es handelt sich dabei um die drei Brasilianer Eder Carbonera, Renan Michelucci und Davy Moraes sowie um Zuspieler Pierre Pujol, Außenangreifer Robin Baghdady und Libero Julian Zenger. Das teilte Manager Kaweh Niroomand beim Saison-Abschlusstraining der Mannschaft in der Max-Schmeling-Halle mit. Welchen Clubs sich diese Spieler anschließen, ist derzeit nicht bekannt. Der Trainerstab mit Cheftrainer Cedric Enard an der Spitze bleibt dagegen.

Nach French-Open-Verschiebung: Tennisturnier in Stuttgart bleibt

LONDON/STUTTGART: Trotz der Verlegung der French Open um eine Woche und der daraus resultierenden Überschneidung soll das Herren-Tennisturnier in Stuttgart am ursprünglichen Termin gespielt werden. Das geht aus dem aktualisierten Turnierkalender hervor, den die Spielerorganisation ATP am Freitagabend veröffentlichte. Demnach soll der MercedesCup wie geplant vom 7. bis 13. Juni stattfinden. In der Woche vor den French Open wurden zwei Turniere in Belgrad und Parma neu ins Programm genommen. Die Organisatoren des Grand-Slam-Turniers in Paris hatten die French Open aufgrund der Coronavirus-Pandemie um eine Woche auf 30. Mai bis 13. Juni verlegt.

Auch Nadal beim Tennisturnier in Monte Carlo ausgeschieden

MONTE CARLO: Nach dem deutschen Top-Spieler Alexander Zverev und dem Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic ist auch Rafael Nadal beim Masters-Turnier in Monte Carlo früh gescheitert. Der 34 Jahre alte Tennisprofi aus Spanien verlor am Freitag im Viertelfinale gegen Andrej Rubljow 2:6, 6:4, 2:6. Nach 2:32 Stunden verwandelte der an Nummer sechs gesetzte Russe seinen ersten Matchball gegen den Weltranglisten-Dritten. Zverev hatte im Achtelfinale gegen den Belgier David Goffin verloren, Djokovic gegen den Briten Daniel Evans. Im Halbfinale trifft Evans auf den Griechen Stefanos Tsitsipas, Rubljow bekommt es mit Casper Ruud aus Norwegen zu tun.

Eintracht Braunschweig verpasst Befreiungsschlag: 0:0 gegen Paderborn

BRAUNSCHWEIG: Eintracht Braunschweig hat einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Die Niedersachsen kamen am Freitag nicht über ein glückliches 0:0 gegen den SC Paderborn hinaus. Durch die Punkteteilung haben die Braunschweiger nach 29 Spielen mit 30 Punkten als Tabellen-15. zunächst vier Zähler Vorsprung auf Relegationsplatz 16. Paderborn steht mit 39 Punkten im gesicherten Mittelfeld.

Darmstadt 98 vergibt nach 2:0-Führung den Sieg: 2:2 gegen Fürth

DARMSTADT: Fußball-Zweitligist SpVgg Greuther Fürth hat durch ein 2:2 (0:2) beim SV Darmstadt 98 den Sprung auf den zweiten Tabellenplatz geschafft. Allerdings verpassten die Franken es am Freitagabend, mit einem Sieg die Verfolger deutlicher zu distanzieren. Während der Vorsprung auf den Dritten Hamburger SV nun einen Zähler beträgt, liegt der Vierte Holstein Kiel noch zwei Spiele in Rückstand und könnte mit zwei Siegen wieder vorbeiziehen. Die Tore für Fürth erzielten Julian Green (69.) und David Raum (75.). Für die Südhessen, die mit dem Punkt kurz vor dem Klassenerhalt stehen dürften, trafen Tobias Kempe (2.) und Serdar Dursun (40.).

DEL-Hauptrunde bleibt spannend - Wolfsburg sichert Playoffs

DÜSSELDORF: Die Grizzlys Wolfsburg haben am vorletzten Hauptrunden-Spieltag der Deutschen Eishockey Liga vorzeitig die Playoffs erreicht. Das Team von Ex-Bundestrainer Pat Cortina gewann 4:2 (1:1, 1:1, 2:0) bei den Straubing Tigers, die am Sonntag noch um die Teilnahme am Saison-Höhepunkt zittern müssen. Dann treffen beide Teams erneut aufeinander. Straubing kämpft im Fernduell mit den Schwenninger Wild Wings ums Viertelfinale. Schwenningen leistete sich beim 5:6 (1:3, 2:0, 2:2) nach Verlängerung gegen die Krefeld Pinguine einen unerwarteten Ausrutscher. Im Norden kämpfen die Düsseldorfer EG und die Iserlohn Roosters am Sonntag um das letzte Playoff-Ticket.

Leipzig patzt im Titelkampf - Torloses Remis gegen Hoffenheim

LEIPZIG: RB Leipzig hat sich im Fernduell mit Bayern München einen weiteren Patzer geleistet. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann kam am Freitagabend gegen die TSG Hoffenheim nicht über ein 0:0 hinaus. Damit verpassten es die Sachsen, die Bayern vor deren Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg am Samstag unter Druck zu setzen. Stattdessen muss Verfolger RB fürchten, nach dem Spieltag wieder sieben Punkte hinter dem Rekordmeister zu stehen. Hoffenheim bleibt in der Fußball-Bundesliga zwar auch das fünfte Spiel nacheinander ohne Sieg, dürfte den Punktgewinn bei RB aber als Erfolg verbuchen.

Austrian Open: Golfstar Kaymer weiter Zweiter

ATZENBRUGG: Deutschlands Top-Golfer Martin Kaymer spielt bei der Austrian Open weiter oben mit. Der 36-Jährige aus Mettmann verteidigte am Freitag im Diamond Country Club in der Nähe von Wien mit einer 70er-Runde den zweiten Rang, den er sich mit dem US-Amerikaner John Catlin (beide 138 Schläge) teilt. Das Duo hat einen Schlag Rückstand auf den weiterhin Führenden Alejandro Canizares aus Spanien. Der Düsseldorfer Maximillian Kieffer verbesserte sich dank einer guten 68er-Runde und mit insgesamt 140 Schlägen auf den geteilten fünften Platz.

Der Golfstar und die Fitnesstrainerin: Martin Kaymers neue Liebe

ATZENBRUGG: Deutschlands Golf-Star Martin Kaymer ist wieder in festen Händen. Der 36-Jährige aus Mettmann wurde beim Turnier im österreichischen Atzenbrugg von seiner Freundin Irène Scholz begleitet. Die Fitnesstrainerin ist die neue Frau an der Seite des zweimaligen Major-Siegers. Das bestätigte Kaymers Management am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung darüber berichtet. Kaymers neue Liebe ist vielen Sportfans bekannt. Derzeit wirbt Irène Scholz im TV für einen Sportgerätehersteller und hält für diesen auch Spinning-Kurse ab.

Kaymers letzter Sieg bei einem Golf-Turnier liegt schon fast sieben Jahre zurück. Im Juni 2014 triumphierte die frühere Nummer eins der Welt bei der US Open.

Comeback als Showkampf: Box-Legende Holyfield kehrt zurück

LOS ANGELES: Nach Mike Tyson kehrt in Evander Holyfield die nächste Boxlegende für einen Showkampf in den Ring zurück. Der 58 Jahre alte Ex-Weltmeister im Cruiser- und Schwergewicht tritt am 5. Juni gegen den elf Jahre jüngeren Iren Kevin McBride an. Der Kampf soll über acht Runden im Rahmenprogramm des Duells zwischen Teofimo Lopez und George Kambosos ausgetragen werden. Das teilte die übertragende Plattform «Triller» am Freitag mit. Der Ort soll in den kommenden Tagen bekanntgegeben werden. «Meine Rückkehr in den Ring ist etwas, das jeder genießen kann, inklusive mir», sagte Holyfield. In seinem bisher letzten Kampf hatte «The Real Deal» am 7. Mai 2011 den Dänen Brian Nielsen durch technischen K.o. besiegt.

Formel-1-Qualifikation in Imola - Mercedes in starker Form

IMOLA: In Imola kämpfen die Formel-1-Piloten am Samstag (14.00 Uhr/Sky und RTL) um den besten Startplatz für den Großen Preis der Emilia Romagna.

Der Finne Valtteri Bottas zeigte sich vor der Qualifikation im Autodromo Enzo e Dino Ferrari in starker Form. Er hatte sich auch im vergangenen Jahr die Pole Position in Italien gesichert. Sein Mercedes-Teamkollege und Auftaktsieger Lewis Hamilton liegt auf Tuchfühlung. Red-Bull-Pilot Max Verstappen kämpfte mit technischen Problemen. Sebastian Vettel liegt in seinem Aston Martin weit von der Spitze entfernt. Das gilt auch für Neuling Mick Schumacher im unterlegenen Haas.

Früherer Motorrad-Weltmeister Marquez gibt Comeback

PORTIMAO/PORTUGAL: Neun Monate nach seinem Armbruch hat der frühere Motorrad-Weltmeister Marc Márquez sein Comeback gegeben. Der 28 Jahre alte Spanier absolvierte am Freitag vor dem Grand Prix von Portugal in Portimao ein erfolgreiches Training. Im Juli 2020 hatte sich der sechsmalige MotoGP-Champion beim spanischen Grand Prix seinen rechten Oberarm gebrochen. Dreimal musste Marquez operiert werden.

Am ersten Trainingstag fuhr er die insgesamt sechstbeste Zeit und teilte seinen Fans danach via Twitter mit: «Schwierig, ein einziges Wort zu finden, um meine erste Trainingssession zu beschreiben, aber ich fühle mich sehr GLÜCKLICH!» In seiner erfolgreichen Karriere feierte der Spanier bisher 82 GP-Siege und kam 134 Mal aufs Podest.

Nach frühem EM-Aus: Englands U21-Coach Boothroyd verlässt Verband

LONDON: Nach dem enttäuschenden Vorrunden-Aus bei der U21-EM verlässt Trainer Aidy Boothroyd den englischen Fußball-Verband. Der 50-Jährige habe sich nach insgesamt sieben Jahren beim Verband dazu entschieden, wie die FA am Freitag mitteilte. Englands U21 war bei der EM-Vorrunde im März nach Niederlagen gegen die Schweiz und Portugal und einem Sieg gegen Kroatien überraschend ausgeschieden. Die EM-Endrunde Anfang Juni in Ungarn und Slowenien, nach der Boothroyds Vertrag ausgelaufen wäre, hatte das Team dadurch verpasst.

Ex-Profi Wolfgang Sidka wird neuer Präsident des VfB Oldenburg

OLDENBURG: Der frühere Fußball-Profi Wolfgang Sidka wird neuer Präsident des Regionalligisten VfB Oldenburg. Nach Club-Angaben vom Freitag wird der langjährige Bundesligaspieler von Werder Bremen Nachfolger des Ende Mai 2020 abgetretenen Klaus Berster. «Ich freue mich unheimlich auf diese neue, spannende Aufgabe», sagte der 66 Jahre alte Sidka. «Ich habe mir vier Wochen Bedenkzeit genommen, denn die Aufgabe nötigt mir viel Respekt ab. Ich fühle mich geehrt über das Vertrauen. Und zu den mitverantwortlichen Personen habe ich ein sehr gutes Gefühl.»

Deutsche Judoka scheitern beim EM-Auftakt früh

LISSABON: Die deutschen Judoka sind am ersten Tag der Europameisterschaften in Lissabon früh ausgeschieden. Beim ersten großen Wettkampf im Olympia-Jahr verloren Maximilian Heyder in der Gewichtsklasse bis 66 Kilogramm, Annika Würfel in der Kategorie bis 52 Kilogramm sowie Pauline Starke in der Klasse bis 57 Kilogramm am Freitag in der portugiesischen Hauptstadt ihre Auftaktkämpfe. Mascha Ballhaus (bis 52 Kilogramm) und Jana Ziegler (bis 57 Kilogramm) scheiterten nach Auftaktsiegen jeweils in der zweiten Runde. Die Europameisterschaften sind für den Deutschen Judo-Bund, der ohne zahlreiche seiner Top-Athleten in Portugal antritt, ein wichtiger Stimmungstest gut drei Monate vor dem Start der Olympischen Spiele in Tokio. Zudem bieten die Wettkämpfe die Möglichkeit, wichtige Punkte in der Olympia-Qualifikation zu sammeln. Anfang Juni steht die Judo-WM in Budapest als letzte Olympia-Generalprobe auf dem Programm.

Damen-Tennis-Turnier in Köln fällt wegen Corona-Krise aus

KÖLN: Wegen der nach wie vor angespannten Corona-Lage in Deutschland ist die Premiere des Damen-Tennis-Turnieres in Köln um ein Jahr auf 2022 verschoben worden. Das teilten die Veranstalter am Freitag mit. Vor allem Zuschauer schienen angesichts der nach wie vor steigenden Corona-Zahlen nicht möglich. «Aus diesen Gründen haben wir uns schweren Herzens entschieden, die ersehnte Premiere der Cologne Open auf 2022 zu verschieben», sagte Turnierdirektor Oliver Mueller. Das Sandplatz-Turnier hätte eigentlich am 15. Mai beginnen sollen.

Hoeneß: Basketball soll zur «zweiten Kraft» hinter Fußball werden

MÜNCHEN: Ehrenpräsident Uli Hoeneß vom FC Bayern hofft durch den erstmaligen Einzug eines Bundesliga-Teams in die Euroleague-Playoffs auf Schwung für den deutschen Basketball. Es sei ein «unheimlicher Impuls», sagte der 69-Jährige bei Magentasport. «Ich hoffe, dass doch der eine oder andere Bundesligaverein vielleicht die nächsten Jahre sich auch noch eine Basketballmannschaft anlacht mit großen Hallen.» Man müsse daran arbeiten, sagte Hoeneß grundsätzlich, «dass der Basketball neben dem Fußball zur zweiten Kraft in Deutschland wird.» Die Münchner hatten zuletzt zum ersten Mal den Sprung unter die besten acht Teams Europas geschafft. Von Dienstag an trifft das Team von Trainer Andrea Trinchieri im Viertelfinale auf Mailand.

Hertha meidet Debatte über Wettbewerbsverzerrung: «Ist, wie es ist»

BERLIN: Sportdirektor Arne Friedrich will sich trotz der schwierigen Corona-Lage bei Hertha BSC derzeit keine Gedanken über eine mögliche Wettbewerbsverzerrung im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga machen. «Darüber können wir diskutieren und spekulieren. Fakt ist: Es ist, wie es ist», sagte Friedrich in einer digitalen Pressekonferenz der Berliner am Freitag. Wegen der 14-tägigen Team-Quarantäne für Hertha hatte die DFL die kommenden Partien gegen den FSV Mainz 05, den SC Freiburg und den FC Schalke 04 abgesagt. Neue Termine sollen voraussichtlich in der kommenden Woche festgelegt werden. Auf die Berliner wartet nach der Zwangspause dann ein Schlussspurt mit sechs Partien in möglicherweise 18 Tagen.

Leichte Symptome bei Hertha-Trainer Dardai

BERLIN: Hertha-Trainer Pal Dardai hat nach seinem positiven Corona-Test derzeit nur leichte Krankheitssymptome. «Er hat Gliederschmerzen, aber kein Fieber», sagte Sportdirektor Arne Friedrich bei einer digitalen Pressekonferenz des Berliner Fußball-Bundesligisten am Freitag. Dardais Assistent Admir Hamzagic habe hingegen derzeit leichtes Fieber, berichtete Friedrich. Informationen zum genauen Gesundheitszustand der infizierten Spieler Dodi Lukebakio und Marvin Plattenhardt gab es vorerst nicht.

DFL entscheidet über Quarantäne-Trainingslager in Saison-Schlussphase

FRANKFURT/MAIN: Nach den Corona-Fällen bei Hertha BSC wird ein verpflichtendes Quarantäne-Trainingslager für die 36 Erst- und Zweitligisten in der Schlussphase der Saison immer wahrscheinlicher. Nach dpa-Informationen wird sich das Präsidium der Deutschen Fußball Liga im Laufe der kommenden Woche erneut mit diesem Thema befassen und voraussichtlich dazu entscheiden. Die wahrscheinlichste Variante ist dabei, dass ein solches Quarantäne-Trainingslager für die letzten zwei oder drei Spieltage der Saison beschlossen wird. Nachdem sich die gesamte Mannschaft von Hertha BSC wegen vier positiver Corona-Fälle in Quarantäne begeben musste, wurden die Partien der Berliner beim FSV Mainz 05, gegen den SC Freiburg und beim FC Schalke 04 von der DFL am Freitag offiziell abgesagt. Die neuen Spieltermine sollen in der kommenden Woche festgelegt und veröffentlicht werden.

Schwimm-Präsident: Michael Groß einer von mehreren Kandidaten

BERLIN: Der Deutsche Schwimm-Verband will in der nächsten Woche eine Entscheidung über den vakanten Posten des Leistungssportdirektors treffen und denkt dabei weiter auch über den dreimaligen Olympiasieger Michael Groß nach. «Wir haben im Vorstand einen Plan und werden diesen Plan in der kommenden Woche mit dem Präsidium abstimmen. Da wird auch Michael Groß ein Thema sein», sagte DSV-Präsident Marco Troll der Deutschen Presse-Agentur im Rahmen der finalen Olympia-Qualifikation am Freitag in Berlin.

Der DSV sucht nach der Freistellung von Leistungssportdirektor Thomas Kurschilgen einen oder mehrere Nachfolger für dessen Aufgaben. Unter anderen Bundestrainer Bernd Berkhahn und Athletensprecherin Sarah Köhler hatten sich zuletzt für eine Rehabilitierung von Kurschilgen ausgesprochen. Sollte dies nicht zeitnah möglich sein, schlagen sie Groß als Interimslösung für den Posten vor.

«Ich hatte zweimal Kontakt zu Michael Groß. Wir haben seine Vorstellungen abgefragt und er kennt unsere Vorstellung. Er ist aber nicht der einzige Kandidat», sagte Troll über den früheren Top-Athleten.

Der DSV-Präsident erklärte: «Es geht zum einen darum, dass die wichtigen organisatorischen Aufgaben in Richtung Olympische Spiele erfüllt werden. Und es geht darum, die Aufgaben eines Direktors Leistungssport wieder in feste Hände zu geben. Ob man das interimsmäßig oder dauerhaft macht, werden wir sehen.» Vor der Entscheidung wolle er sich auch mit den Bundestrainern austauschen.

DFL verschiebt zwei weitere Hertha-Spiele wegen Corona-Quarantäne

FRANKFURT/MAIN: Die Deutsche Fußball Liga hat nach dem Spiel von Hertha BSC beim FSV Mainz 05 auch die Bundesliga-Partien der Berliner gegen den SC Freiburg und beim FC Schalke 04 abgesagt.

Über neue Termine im Saisonendspurt nach Ablauf der Corona-Quarantäne bei der Hertha solle vorraussichtlich in der kommenden Woche entschieden werden, teilte die DFL am Freitag mit.

NHL: Greiss und Rieder mit Siegen - Vancouvers Zwangspause verlängert

DETROIT: Die deutschen Eishockey-Profis Thomas Greiss und Tobias Rieder haben in der nordamerikanischen NHL Siege eingefahren. Greiss setzte sich mit den Detroit Red Wings mit 4:1 gegen die Chicago Blackhawks durch, während Rieders Buffalo Sabres am Donnerstag (Ortszeit) mit 5:2 bei den Washington Capitals gewannen.

NBA: Aufholjagd der Lakers wird gegen Boston nicht belohnt

LOS ANGELES: Basketball-Profi Dennis Schröder und die Los Angeles Lakers haben die 22. Niederlage in der nordamerikanischen NBA kassiert. Ohne die weiterhin noch nicht wieder fitten Stars LeBron James und Anthony Davis unterlag der Meister am Donnerstag (Ortszeit) mit 113:121 den Boston Celtics mit Moritz Wagner aus Berlin. Für die Cleveland Cavaliers und Isaiah Hartenstein waren die Golden State Warriors bei der 101:119-Heimniederlage zu stark.

Früherer Skispringer Mechler folgt auf Bauer als Frauen-Bundestrainer

PLANEGG: Maximilian Mechler ist neuer Bundestrainer der deutschen Skispringerinnen. Der 37-Jährige folgt auf Andreas Bauer, der nach der Saison 2020/21 aufgehört hat. Mechler soll das Frauen-Team um die Oberstdorferin Katharina Althaus zurück in die absolute Weltspitze führen.

Ex-Nationalspieler Helmes wird Trainer bei Regionalligist Aachen

AACHEN: Der frühere Fußball-Nationalspieler Patrick Helmes wird zum 1. Juli Cheftrainer beim in die Regionalliga abgestürzten Ex-Bundesligisten Alemannia Aachen. Der inzwischen 37 Jahre alte Helmes spielte in der Bundesliga für den 1. FC Köln, Bayer Leverkusen und den VfL Wolfsburg und absolvierte 13 Länderspiele.

VfB Stuttgart holt Sturm-Talent Kuol aus Australien

STUTTGART: Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hat den 19 Jahre alten Mittelstürmer Alou Kuol verpflichtet. Der Sudanese kommt im Sommer ablösefrei vom australischen Erstligisten Central Coast Mariners und erhält einen Vertrag bis Ende Juni 2025, wie die Schwaben am Freitag mitteilten. In der laufenden Saison der A-League erzielte Kuol bislang sieben Tore in 16 Spielen.

Bänderriss im Sprunggelenk: Turn-EM ohne Erfurter Nils Dunkel

BERLIN: Der Erfurter Nils Dunkel muss wegen eines Bänderrisses im Sprunggelenk auf die Turn-Europameisterschaften in der kommenden Woche in Basel verzichten. Der 24-Jährige hat bei der zweiten EM-Qualifikation am vergangenen Sonntag im Trainingszentrum Kienbaum beim Sprung einen Abriss des Syndesmosebandes erlitten und ist bereits am Mittwoch operiert worden.

Gärtner wird Cheftrainer der Rhein-Neckar Löwen - Hinze folgt 2022

MANNHEIM: Klaus Gärtner wird beim Handball-Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen in der kommenden Saison vom bisherigen Co- zum Cheftrainer aufsteigen. Das gaben die Badener am Freitag bekannt. Der 45-Jährige beerbt damit sozusagen als Übergangslösung den aktuellen Coach der Löwen, Martin Schwalb, der den Club nach der laufenden Spielzeit verlassen wird. Ab Sommer 2022 wird dann Sebastian Hinze den Cheftrainer-Posten beim zweimaligen deutschen Meister übernehmen.

Verwirrung um Quarantäne-Regel: Hertha geht von maximal 14 Tagen aus

BERLIN: Hertha BSC geht von einer maximalen Quarantäne von 14 Tagen für seinen Kader und Betreuerstab aus. Geschäftsführer Carsten Schmidt widersprach am Freitag einer nach Auskunft der Berliner Behörden drohenden Verlängerung der Isolation im Falle weiterer positiver Corona-Tests innerhalb der Frist bis zum 29. April. Sollte es neue Fälle in der Quarantäne-Frist geben, müsse nur der Betroffene eine Verlängerung der Isolation antreten und nicht die ganze Gruppe.

Flick lenkt nach «kurzem Gespräch» mit Kahn Fokus auf Ligaendspurt

MÜNCHEN: Hansi Flick hat beim FC Bayern München ein erstes Gespräch mit dem künftigen Vorstandschef Oliver Kahn geführt, das sich aber nicht um seine Zukunft als Trainer des deutschen Fußball-Rekordmeisters gedreht habe. «Mit Oliver Kahn habe ich kurz gesprochen, aber da ging es um andere Dinge», sagte Flick am Freitag. Auf die Frage, ob er sich selbst eine Deadline in seinem Gedankenprozess gesetzt habe, antwortete der 56-Jährige: «Es ist jetzt nicht so, dass wir da Druck haben.»

Dynamo Dresden erneut in Quarantäne - Spiele abgesagt

DRESDEN: Nach der Corona-Infektion von Pascal Sohm muss das komplette Team von Dynamo Dresden in Quarantäne. Das gab der Fußball-Drittligist am Freitag bekannt. Die für diesen Samstag geplante Drittliga-Partie gegen den MSV Duisburg und das für Dienstag angesetzte Spiel beim KFC Uerdingen können daher nicht stattfinden. Nach Mai 2020 und Januar 2021 muss Dynamo bereits das dritte Mal aufgrund mehrerer Corona-Fälle in Isolation.

Corona: Deutsche Fußball Liga verlegt drei Hertha-Spiel

FRANKFURT/MAIN: Die Deutsche Fußball Liga hat nach dem Spiel von Hertha BSC beim FSV Mainz 05 auch die Bundesliga-Partien der Berliner gegen den SC Freiburg und beim FC Schalke 04 abgesagt. Über neue Termine im Saisonendspurt nach Ablauf der Corona-Quarantäne bei der Hertha solle vorraussichtlich in der kommenden Woche entschieden werden, teilte die DFL am Freitag mit.

Auslosung für Fußball-Olympia-Turniere kommenden Mittwoch

BERLIN: Am kommenden Mittwoch werden beim Fußball-Weltverbandes FIFA in Zürich (10.00 Uhr) die Gruppen für die olympischen Fußballturniere in Tokio ausgelost. Insgesamt 28 Teams sind bei den Frauen und Männern dabei, wobei Gastgeber Japan in der Gruppe A (Männer) und Gruppe E (Frauen) jeweils auf die erste Position gesetzt wird.

Die 16 Männer-Teams werden in Vierergruppen auf vier Töpfe verteilt, wobei Deutschland mit Mexiko, Honduras und Spanien in Topf zwei ist. Auch die zwölf Frauenteams werden auf vier Töpfe verteilt, die deutsche Frauen-Auswahl hatte das Olympia-Ticket verpasst. Gemäß FIFA-Grundsatz wird jeder Gruppe nur ein Team derselben Konföderation zugelost. Gespielt wird in Tokio, Sapporo, Miyagi, Kashima, Saitama und Yokohama.

Diamond League: Start in Gateshead - Oslo wieder im Programm

FRANKFURT/MAIN: Der Wettkampf-Terminkalender der Diamond League ist in Folge der Coronavirus-Pandemie geändert worden. Eröffnet wird die Premium-Meeting-Serie der Leichtathletik nun am 23. Mai in Gateshead/England. Dies teilten die Organisatoren der Diamond League am Freitag mit. Ursprünglich war der Start in Rabat/Marokko geplant.

Das zunächst für den 10. Juni abgesagte Meeting in Oslo ist am 1. Juli wieder im Programm. In Norwegen war wegen der in dem Land verfügten Corona-Regeln eine Austragung im Juni nicht möglich. Am 10. Juni werden sich laut Mitteilung nun die Top-Leichtathleten in Florenz treffen und nicht wie geplant in Rom. Insgesamt sollen 14 Meetings in dieser Serie über die Bühne gehen. Das Finale ist am 8./9. September in Zürich terminiert.

Bottas vor Hamilton mit Imola-Bestzeit - Defekt bei Verstappen

IMOLA: Mercedes-Pilot Valtteri Bottas hat sich am Freitag die Trainingsbestzeit zum Formel-1-Rennen in Imola gesichert. Der Finne war am Freitag nach der zweiten Einheit im Autodromo Enzo e Dino Ferrari in 1:15,551 Minuten aber nur minimale 0,010 Sekunden schneller als Weltmeister Lewis Hamilton im zweiten Mercedes. WM-Herausforderer Max Verstappen erlitt an seinem Red Bull einen technischen Defekt und war im zweiten Training lange zum Zuschauen gezwungen. Der Niederländer landete am Ende nur auf dem 14. Rang. Sebastian Vettel kam am zweiten Grand-Prix-Wochenende des Jahres im Aston Martin direkt dahinter auf Position 15. Neuling Mick Schumacher wurde im unterlegenen Haas Vorletzter vor seinem russischen Teamkollegen Nikita Masepin.

Bruhn und Matzerath schwimmen in Berlin Olympia-Norm

BERLIN: Annika Bruhn und Lucas Matzerath haben zum Auftakt der finalen Olympia-Qualifikation der Schwimmer in Berlin ihre ersten Normen für die Sommerspiele in Tokio geknackt. Bruhn schlug am Freitag über 200 Meter Freistil nach 1:57,17 Minuten an und blieb damit drei Hundertstelsekunden unter der geforderten Zeit. Isabel Gose war noch schneller und gewann das Rennen in 1:56,93 Minuten. Brustschwimmer Matzerath schaffte die Norm über 100 Meter in 59,63 Sekunden.

Florian Wellbrock zeigte bei seinem ersten Auftritt an diesem Wochenende in der Hauptstadt noch nicht sein volles Leistungsvermögen. Der 23 Jahre alte Doppel-Weltmeister schwamm sein Solo-Rennen über 800 Meter Freistil in 7:48,12 Minuten. Er war damit gut fünf Sekunden langsamer als bei seinem deutschen Rekord vor zwei Jahren. «Das sollte ein Test sein für den Angang für die 1500 Meter. Dafür, dass ich es alleine schwimmen musste, war es glaube ich ganz in Ordnung», sagte der gebürtige Bremer.

Zuvor hatten sich bereits acht deutsche Schwimmerinnen und Schwimmer mit Wellbrock an der Spitze fest für das Großereignis in Japan qualifiziert. Sieben weitere unterboten in den vergangenen Wochen die geforderte Norm - teilweise auf mehreren Strecken.

Nach Cas-Urteil: Olympia-Aus für Sprint-Weltmeister Coleman

LAUSANNE: Sprint-Weltmeister Christian Coleman darf bei den Olympischen Spielen in Tokio nicht an den Start gehen. Der Internationale Sportgerichtshof hat der Berufung des 25-jährigen US-Leichtathleten wegen Verstößen gegen die Meldepflicht für Dopingkontrollen nur teilweise stattgegeben. Wie der Cas am Freitag mitteilte, wird die Sperre von 24 auf 18 Monate reduziert und gilt ab dem 14. Mai 2020 - und läuft damit erst nach den Tokio-Spielen ab.

Garmisch-Partenkirchen bewirbt sich um alpine Ski-WM 2027

GARMISCH-PARTENKIRCHEN: Garmisch-Partenkirchen wird sich um die alpine Ski-Weltmeisterschaft 2027 bewerben. Nachdem Garmisch zuletzt bei der Vergabe der Titelkämpfe 2025 an Saalbach-Hinterglemm gescheitert war, wagt der Olympia-Ort nun also einen neuen Versuch. Es wäre die dritte WM nach 1967 und 2011. Die Wahl des Ausrichters durch den Weltverband Fis erfolgt im Mai 2022.

Hertha BSC nach viertem Corona-Fall in Quarantäne - Spielausfälle

BERLIN: Nach einem vierten Corona-Fall sind seit Donnerstag alle Spieler und der Betreuerstab von Hertha BSC in Quarantäne. Wie der Fußball-Bundesligist am Abend mitteilte, war im Laufe des Tages ein Corona-Test bei Marvin Plattenhardt positiv ausgefallen. Vor dem 29-Jährigen hatten sich bereits Chefcoach Pal Dardai, sein Assistenzcoach Admir Hamzagic und Stürmer Dodi Lukebakio mit dem Virus Sars-CoV-2 angesteckt und mussten in häusliche Isolation. Wegen der 14 Tage dauernden Quarantäne fallen die Bundesliga-Spiele beim FSV Mainz 05, gegen den SC Freiburg und beim FC Schalke 04 aus.

ManU, Villareal, AS Rom und FC Arsenal im Europa-League-Halbfinale

MANCHESTER: Manchester United, der FC Villareal, die AS Rom und der FC Arsenal sind ins Halbfinale der Europa League eingezogen. Der Londoner Premier-League-Club gewann am Donnerstagabend bei Slavia Prag mit 4:0 (3:0), nachdem es im Hinspiel in England lediglich ein 1:1 gegeben hatte. Manchester United ließ sich nach dem 2:0-Hinspielsieg beim FC Granada aus Spanien nicht mehr überraschen und feierte einen 2:0 (1:0)-Heimerfolg. Die AS Rom nutzte die gute Ausgangsposition durch das 2:1 im Heimspiel bei Ajax Amsterdam und erreichte das Halbfinale durch ein 1:1 (0:0) im eigenen Stadion. Souverän meisterte der FC Villareal die Viertelfinal-Hürde Dinamo Zagreb. Die Spanier gewannen das Rückspiel mit 2:1 (2:0), nachdem sie bereits das erste Duell mit 1:0 für sich entschieden hatten. In den Halbfinals am 29. April und 6. Mai trifft Manchester auf Rom, Villareal spielt gegen den FC Arsenal. Das Endspiel findet am 26. Mai im polnischen Danzig statt.

Club sagt ab: Rangnick wechselt nicht zu Eintracht Frankfurt

FRANKFURT: Ralf Rangnick geht nicht als Trainer und Sportdirektor zu Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt. Aufsichtsratschef Philip Holzer sagte dem 62-Jährigen am Donnerstagabend nach dpa-Informationen ab. Zuerst hatte die «Bild» darüber berichtet. Rangnick hatte sich mit Holzer sowie dem weiteren Aufsichtsrat Stephen Orenstein bereits am Mittwoch in Frankfurt getroffen. Das Gespräch war als Kennenlernen deklariert worden.

Ex-Dortmund-Profi Aubameyang wegen Malaria im Krankenhaus

PRAG: Der FC Arsenal musste im Viertelfinal-Rückspiel der Europa League am Donnerstagabend bei Slavia Prag ohne seinen Kapitän Pierre-Emerick Aubameyang auskommen. Kurz vor Spielbeginn gab der frühere Fußball-Profi des Bundesligisten Borussia Dortmund auf seinem Instagram-Account bekannt, dass er an Malaria erkrankt sei und im Krankenhaus behandelt werde. Er habe sich die Infektion zugezogen, als er mit der Nationalmannschaft Gabuns vor einigen Wochen im Einsatz war.

3:0 in Friedrichshafen: Berlin im Eiltempo wieder Volleyballmeister

FRIEDRICHSHAFEN/BERLIN: Die Berlin Volleys haben mit einem souverän herausgespielten 3:0 (25:21, 25:18, 25:21)-Sieg beim Erzrivalen VfB Friedrichshafen erneut die deutsche Volleyball-Meisterschaft gewonnen. Die Mannschaft des französischen Trainers Cedric Enard entschied die Playoff-Serie Best of five mit 3:0-Siegen für sich und sicherte sich am Donnerstag den elften Meistertitel in der Vereinsgeschichte und den fünften in Folge. Überragender Akteur beim Sieger war der US-amerikanische Diagonalangreifer Benjamin Patch.

Handball: Hart erkämpfte Siege für Flensburg und Kiel

ESSEN: Das Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der SG Flensburg-Handewitt und dem THW Kiel im Kampf um die deutsche Handball-Meisterschaft geht weiter. Beide Nordclubs hatten am Donnerstag aber große Mühe, um ihre Aufgaben zu erfüllen. Die SG zitterte sich beim abstiegsbedrohten TuSEM Essen zu einem 29:28 (15:14), der THW gewann sein Heimspiel gegen den Bergischen HC mühevoll mit 33:30 (16:14). In der Bundesliga-Tabelle liegen die Flensburger mit 40:4 Punkten weiterhin einen Zähler vor den Kielern (39:5). Die Eulen Ludwigshafen holten beim 28:24 (14:8) über den TVB Stuttgart zwei wichtige Punkte im Abstiegskampf. Erneut enttäuschend spielten die Füchse Berlin, die bei der HSG Wetzlar mit 27:29 (10:15) verloren. Keine Mühe hatte der SC DHfK Leipzig beim 26:18 (12:8) über den HBW Balingen-Weilstetten.

Starker Auftakt: Kaymer Zweiter bei Golf-Turnier in Österreich

ATZENBRUGG: Deutschlands Golf-Star Martin Kaymer ist hervorragend in die Austrian Open gestartet. Der 36-Jährige aus Mettmann spielte am Donnerstag im Diamond Country Club in der Nähe von Wien eine starke 68er-Runde und teilte sich nach dem ersten Tag mit drei Konkurrenten den zweiten Platz. Lediglich der Spanier Alejandro Canizares benötigte bei der mit einer Million Euro dotierten Veranstaltung der European Tour einen Schlag weniger.

23 Basketball-Clubs bewerben sich um Bundesliga-Lizenz

KÖLN: 23 Clubs haben fristgerecht ihre Lizenzierungsunterlagen für die kommende Saison in der Basketball-Bundesliga eingereicht. Wie der Ligaverband BBL am Donnerstag bekanntgab, wird der Lizenzligaausschuss in der ersten Mai-Woche zusammenkommen und über die Zulassung entscheiden. Neben den 18 Erstligisten bewerben sich auch die fünf Zweitliga-Clubs Rostock Seawolves, MLP Academics Heidelberg, Science City Jena, Artland Dragons und VfL Kirchheim Knights um die Lizenz.

Herzprobleme: Basketball-Profi LaMarcus Aldridge beendet NBA-Karriere

NEW YORK: Basketballer LaMarcus Aldridge vom NBA-Club Brooklyn Nets beendet aus gesundheitlichen Gründen mit sofortiger Wirkung seine Profi-Karriere. Der 35-Jährige gab am Donnerstag im Kurznachrichtendienst Twitter bekannt, dass er wegen Herzproblemen aufhört. «15 Jahre habe ich Basketball an die erste Stelle gestellt. Jetzt ist die Zeit gekommen, meine Gesundheit und meine Familie nach vorn zu stellen», schrieb Aldridge. Die Partie am 10. April mit einer 101:126-Niederlage gegen die Los Angeles Lakers war sein fünftes Spiel für die Nets, nachdem er Ende März von San Antonio Spurs nach New York transferiert wurde. Davor spielte der Center neun Jahre für die Portland Trailblazers.

800-m-Olympiasiegerin Semenya verpasst Tokio-Start über 5000 m

PRETORIA: Die zweimalige 800-Meter-Olympiasiegerin Caster Semenya aus Südafrika hat bei den nationalen Leichtathletik-Meisterschaften die Olympia-Qualifikation über 5000 Meter verpasst. Die 30-Jährige gewann am Donnerstag in Pretoria zwar den Titel über die 12,5-Runden-Distanz in 15:52,28 Minuten und verbesserte ihre persönliche Bestleitung um mehr als 22 Sekunden. Dennoch verfehlte die Mittelstrecken-Spezialistin die Norm für die Spiele von Tokio von 15:10,00 Minuten damit deutlich.

Uli Hoeneß hört als TV-Experte bei RTL wieder auf

MÜNCHEN: Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß hört nach drei Länderspielen als TV-Experte bei RTL wieder auf. Das bestätigte der Sender, nachdem die «Bild»-Zeitung darüber berichtet hatte. Hoeneß hatte Ende März zusammen mit Moderator Florian König den Länderspiel-Dreierpack der Fußball-Nationalmannschaft kommentiert. Dabei sparte er nicht mit Kritik am Deutschen Fußball-Bund (DFB).