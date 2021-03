Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Verstappen mit erster Bestzeit - Schumacher Vorletzter vor Teamrivale

SAKHIR: Mick Schumacher hat im Auftakttraining zu seinem Renndebüt in der Formel 1 zumindest seinen Teamkollegen geschlagen. Der 22 Jahre alte Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher kam am Freitag bei Temperaturen von weit über 30 Grad in der Wüste von Bahrain im unterlegenen Haas-Rennwagen nicht über den vorletzten Platz hinaus. Fast eine halbe Sekunde war er dabei aber schneller als sein russischer Stallrivale Nikita Masepin.

Die erste Trainingsbestzeit der neuen Saison sicherte sich Max Verstappen. Der Niederländer bestätigte damit vorerst auch die starken Leistungen mit dem Red Bull bei den Testfahrten an gleicher Stelle vor zwei Wochen und weckte Hoffnungen auf einen spannenden WM-Kampf. Auf Rang zwei im Training schaffte es Valtteri Bottas im Mercedes, Titelverteidiger und Siebenfach-Champion Lewis Hamilton wurde im zweiten erneut schwarz lackierten Silberpfeil Vierter. Zwischen die beiden drängte sich noch Lando Norris von McLaren.

Sebastian Vettel kam im Aston Martin nicht über den zwölften Platz beim Auftakt zum Großen Preis von Bahrain hinaus.

Deutsche NBA-Profis Theis, Wagner und Hartenstein wechseln Clubs

CHICAGO: Die deutschen Basketball-Nationalspieler Moritz Wagner, Isaiah Hartenstein und Daniel Theis wechseln innerhalb der nordamerikanischen Profiliga NBA die Clubs. Theis und Wagner sind Teil eines komplizierten Tauschgeschäfts mehrerer Teams, das Theis zum Spieler der Chicago Bulls und Wagner zum Nachfolger von Theis bei den Boston Celtics macht. Hartenstein wird von den Denver Nuggets zu den Cleveland Cavaliers geschickt. Überraschend kommt der Abschied von Daniel Theis von den Boston Celtics, der seit seinem Wechsel in die NBA zur Saison 2017/2018 für das Team spielte und im System des NBA-Rekordmeisters eine wichtige Rolle eingenommen hatte.

Positiver Coronatest: Bora-Hansgrohe vom E3-Preis ausgeschlossen

HARELBEKE: Das deutsche Radsport-Team Bora-Hansgrohe ist kurzfristig vom am Freitag stattfindenden E3-Preis ausgeschlossen worden. Wie das Team mitteilte, sei der britische Fahrer Matthew Walls positiv auf das Coronavirus getestet worden. Obwohl alle weiteren Teammitglieder in zusätzlichen Tests negativ getestet wurden, durfte Bora-Hansgrohe nach Anweisung des belgischen Radsportverbandes nicht starten. Das World-Tour-Rennen führt am Freitag über 204 Kilometer mit einer Vielzahl von Kopfsteinpflasteranstiegen. Start und Ziel ist in Harelbeke.

Rückkehr ins Baskenland: Tour de France startet 2023 in Bilbao

BILBAO: Die Tour de France startet 2023 in Bilbao. Das gab der Veranstalter ASO am Freitag bekannt. Die 110. Austragung des bedeutendsten Radrennens der Welt beginnt am 1. Juli 2023, und die baskische Metropole Bilbao wird erstmals Etappenort der Tour sein. Die zweite Etappe wird ebenfalls im Baskenland stattfinden. Zuvor war die Frankreich-Rundfahrt erst einmal südlich der Pyrenäen gestartet worden. 1992 erfolgte der Grand Départ in San Sebastian. Erstmals führte die Tour 1949 durch Spanien.

Trainer Xabi Alonso verlängert in San Sebastián

SAN SEBASTIÁN: Der angeblich von Borussia Mönchengladbach umworbene Xabi Alonso hat seinen Trainer-Vertrag bei Real Sociedad San Sebastián um ein weiteres Jahr bis 2022 verlängert. Das teilte der baskische Club am Freitag mit. Damit hat sich ein Engagement des 39 Jahre alten Weltstars bei der Borussia zerschlagen. Der frühere Bayern-Profi trainiert in San Sebastián das Reserveteam, mit dem er aktuell auf Platz eins in einer Staffel der dritten spanischen Liga steht. «Ich möchte mit diesem Projekt weiter wachsen», sagte Alonso, der laut spanischen Medienberichten mehrere Angebote größerer Clubs vorliegen hatte.

Wegen Corona: Saisonabbruch im Südwestdeutschen Fußballverband

EDENKOBEN: Wegen der anhaltenden Corona-Pandemie hat der Südwestdeutsche Fußballverband die Saison in allen Amateurklassen mit sofortiger Wirkung abgebrochen. Diesen Beschluss fasste das SWFV-Präsidium am Donnerstagabend. Aufgrund der aktuellen Verfügungslagen und steigenden Inzidenzzahlen sei eine sportlich faire Beendigung der Spielzeit 2020/21 nicht möglich, begründete die Verbandsführung die Entscheidung. In den regionalen Spielklassen gibt es keine Auf- und Absteiger.

Spiel verlegt: Pokal-Halbfinale mit Leipzig an einem Freitagabend

FRANKFURT/MAIN: Das Halbfinale im DFB-Pokal zwischen dem Sieger der Partie SSV Jahn Regensburg gegen Werder Bremen und RB Leipzig ist verlegt worden. Die Partie wurde um zwei Tage vorgezogen und findet nun am Freitag, dem 30. April, statt (20.30 Uhr/ARD und Sky). Wie der Deutsche Fußball Bund zudem am Freitag weiter mitteilte, steht nun auch die genaue Anstoßzeit des Pokalfinales in Berlin fest. Das Endspiel im Olympiastadion soll am 13. Mai um 20.45 Uhr angepfiffen werden (ARD und Sky). Damit beginnt erstmals wieder seit 2005 ein Finale um diese Uhrzeit, zuletzt war stets um 20.00 Uhr angestoßen worden.

Organisationen: Menschenrechtsaktion der DFB-Elf richtiges Zeichen

BERLIN/DUISBURG: Nach Ansicht verschiedener Organisationen ist die Aktion der DFB-Elf für Menschenrechte ein starkes Symbol. «Diese Aktion in der Nationalmanschaft setzt ein wichtiges Zeichen für die Lage in Katar und erhöht den Druck auf die Regierung», sagte Sprecher Wolfgang Büttner von Human Rights Watch am Freitag. Der Deutsche Fußball-Bund müsse nach Ansicht der Organisation weiter Druck ausüben, damit es vor der Weltmeisterschaft 2022 in Katar zu Verbesserungen der Arbeiterrechte kommt, ergänzte Büttner.

7,42 Millionen sehen bei RTL WM-Quali-Auftakt mit Experte Uli Hoeneß

KÖLN: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat in ihrem ersten Spiel in der WM-Qualifikation RTL eine gute TV-Quote beschert. Nach Angaben des Kölner Senders sahen am Donnerstag bis zu 7,42 Millionen Menschen das 3:0 des Teams von Trainer Joachim Löw gegen Island in Duisburg und den ersten Auftritt von Ex-Bayern-Präsident Uli Hoeneß als Experten im Studio. Der Durchschnittswert lag bei 6,78 Millionen Zuschauern, was einem Marktanteil von 23,1 Prozent entsprach. In der Gruppe der 14- bis 49-Jährigen betrug der Marktanteil sogar 24,5 Prozent.

Löw nach Corona-Fall: «Sinne geschärft» - Gleich wieder Testreihen

DÜSSELDORF: Nach den Corona-Ausfällen bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft geht Joachim Löw davon aus, dass die strengen Hygienemaßnahmen beim DFB-Tross weiter greifen. Schon für den Tag nach dem 3:0 zum Länderspiel-Auftakt 2021 setzte die medizinische Abteilung zwei weitere Corona-Testreihen für Spieler und Betreuer an. Der Bundestrainer vertraut seinem Personal, «weil die Sinne absolut geschärft sind bei uns vom ersten Tag an. Schon im Vorfeld sind die Spieler ständig aufgeklärt worden», sagte Löw nach dem Sieg am Donnerstagabend in Duisburg. Vor dem Island-Spiel war der Mönchengladbacher Jonas Hofmann positiv getestet worden.

Kalajdzic nach Doppelpack für Österreich: «Tag, den ich nie vergesse»

GLASGOW: Mit seinen ersten beiden Länderspieltoren hat VfB-Stürmer Sasa Kalajdzic reichlich Pluspunkte für die erhoffte Reise zur Fußball-Europameisterschaft gesammelt. «Er hat sich in den letzten Monaten extrem entwickelt», lobte der österreichische Teamchef Franco Foda den 23-Jährigen. Dessen Qualitäten hätte man in Ansätzen schon davor erkannt. «Aber jetzt ist er vor dem Tor sehr abgezockt. Es kommt nicht von ungefähr, dass er diese Tore erzielt. Er hat eine gute Antizipation im Strafraum. Er nutzt seine Tormöglichkeiten und steht dann dort, wo ein Stürmer auch sein muss.»

Zum Auftakt der WM-Qualifikation beim 2:2 in Schottland hatte der Angreifer seine Auswahl am Donnerstag mit zwei Treffern (55./80. Minute) zweimal in Führung gebracht und damit seine bemerkenswerte Form aus der Fußball-Bundesliga bestätigt. «Es wird auf jeden Fall ein Tag sein, den ich nie vergessen werde», sagte Kalajdzic nach seinem dritten Länderspiel - auch wenn er lieber über drei Punkte gejubelt hätte. «Es ist immer irgendwie komisch, wenn man nicht gewinnt.»

Für den VfB Stuttgart hatte Kalajdzic zuletzt in sieben Spielen in Serie getroffen, bis er beim 0:4 der Schwaben beim FC Bayern München ohne Torerfolg blieb. Insgesamt kommt der Österreicher in seiner ersten Bundesligasaison bisher auf 13 Treffer und ist damit erfolgreichster VfB-Torschütze. «Ich hätte nicht geglaubt, dass ich jetzt im Nationalteam einfach so zwei Tore mache. Ich bin extrem stolz darauf und hoffe, da werden noch viele weitere folgen», sagte er. Am Sonntag in Wien gegen Färöer kann Kalajdzic nachlegen.

Zwei Corona-Fälle bei Vettels Formel-1-Team Aston Martin

SAKHIR: Im neuen Formel-1-Team des viermaligen Weltmeisters Sebastian Vettel gibt es kurz vor dem Saisonstart zwei Corona-Fälle. Das bestätigte ein Sprecher des Aston-Martin-Rennstalls am Freitag in Bahrain der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte das Fachportal «racefans.net» über den Vorfall berichtet. Die Mitarbeiter befinden sich bereits in Quarantäne, weitere Vorsichtsmaßnahmen seien getroffen worden, hieß es. Um wen es sich genau handelt und welche Aufgaben die Personen haben, wurde zunächst nicht bekannt. Am Sonntag startet in der Wüste von Bahrain die Saison der Motorsport-Königsklasse mit geplanten 23 Rennen.